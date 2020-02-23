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 За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Вірменія (167) Афганістан (80) Грузія (644) Іран (513) Пакистан (10) Туреччина (1020) COVID-19 (236)

 Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу

Після зареєстрованих в Ірані восьми смертей від коронавірусу Туреччина і Пакистан заявили про тимчасове закриття кордонів з цією країною. Афганістан призупиняє повітряне та наземне пасажирське сполучення.

Туреччина і Пакистан оголосили в неділю, 23 лютого, про тимчасове закриття кордонів з сусіднім Іраном через спалах коронавірусу в цій країні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Кока заявив, що автомобільне та залізничне сполучення з Іраном припинять цього дня о 17:00 за місцевим часом, а повітряне сполучення з Іраном - о 20:00. Однак авіарейси до Ірану здійснюватимуть і надалі.

"Ми вирішили тимчасово закрити кордон після зростання кількості випадків (коронавірусу. - Ред.) у сусідньому Ірані", - цитує очільника турецького міністерства охорони здоров'я інформагенція AFP. Таких заходів Анкара вжила, за його словами, після консультацій з іранською владою.

У Пакистані також повідомили про закриття кордону з Іраном. "Ми закрили наш кордон з Іраном через повідомлення про коронавірус там", - заявили в адміністрації провінції Белуджистан, яка межує з Іраном.

Згодом про закриття кордону Вірменії з Іраном на два тижні повідомив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалах коронавірусу в Італії: понад 100 хворих, 3 померлих

В Афганістані ж заявили про призупинення наземного та повітряного пасажирського сполучення з Іраном в обох напрямках. На сьогодні в Ірані перебувають мільйони афганських біженців. "Щоб запобігти поширенню нового коронавірусу та захистити населення, Афганістан припиняє все пасажирське сполучення (повітряне та наземне) до та з Ірану", - йдеться у повідомленні офісу Ради національної безпеки Афганістану в соцмережі "Твіттер".

Про призупинення авіаційного сполучення з Іраном заявила і Грузія. Уряд країни через загрозу поширення коронавірусу вирішив також посилити контроль на кордонах з сусідніми державами.

Нагадаємо, в Ірані підтвердили вже вісім смертей від коронавірусу, що є найвищим показником поза межами Китаю. Наразі відомо про 43 випадки зараження новою легеневою хворобою в цій країні. Більшість випадків інфікування зафіксовані в місті Кум, яке є священним містом шиїтів. На тлі цього іранська влада закликає жителів утриматися від поїздок до цього міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус - найбільша криза у сфері охорони здоров'я Китаю з 1949 року, - Сі Цзіньпін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177373
 
 
 Топ коментарі
 
То все херня, главное собачку с уханя вывезти.
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А зелена влада продовжує переконувати українців що короновірус не страшніший вітрянки.
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В Китае по сегодняшним новостям умерло два доктора 29 и 42 лет. Не только старики умирают.
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_Не только старики. Разумеется! Это просто обман для успокоения стада, в то время как хороших вестей нет. Про испанку в своё время 1:1 писали в газетках: умирают, мол, старые и больные.
Так об этом пишут газеты,

А газеты всегда правы.
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Ну тогда **********. Утром пойду за консервами на всякий случай а случай не из смешных.
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Помню в начале экономического кризиса я запасся макаронами. Несколько лет их ел, будь они неладны. Похоже придется повторить...
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Статья про испанку: "нет причины для паники, это обычный грипп, умирают старые и больные"...

Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7684
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А почему мы до сих пор не прекратили авиасообщение с Китаем? Чего ждем? А, Вова? Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 996
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(с) "...потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет", - отметил он"

Данилов, тупая падаль Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3125 Секретарь РНБО, да хранит нас господь!
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Иран, Италия, Южная Корея, всё под контролем, никакой паники)
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Последняя новость. Австрия и Италия останавливают железнодорожное сообщения.
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