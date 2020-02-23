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 Двоє патрульних зазнали травм, зупиняючи масову бійку в центрі Львова, - поліція

Вночі 23 лютого в поліцію надійшло повідомлення про масову бійку на площі Ринок у Львові. На місце події прибули екіпажі патрульної поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області, під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських зазнали тілесних ушкодженнь та звернулись за медичною допомогою. Особи, причетні до скоєння правопорушення, встановлені. Ними виявилися мешканці Львова, віком 24 та 38 років.

За фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування.

Також читайте: На Миколаївщині унаслідок ДТП з участю маршрутки постраждали 10 людей, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177372
 
 
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Львів"яни подралися в черзі бажаючих дати москалю копняка.
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Та не було жодної бійки доки поліцаї не приперлися. А вже як приперлися то вже, вибачєйте, трохи по писку і отримали аби не заважали людям відпочивати
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шота в последнее время на мусоров, похоже, облава... то тут, то там огребет мусор дюлину... хотелось бы, конечно, чтобы главмусор пострадал...ну тот, который утверждал, мол, мусора - не люди...
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Противостоял полицейскому - получи пожизненный срок. Так вот надо, что б другие свои подгузники (если они есть) намочили, отметка о непринятии на работу в ближайшие лет 12-15....такие вот законы нужны, что бы аборигены, поднимающие руку (руки), на органы правоохранительные знали до скончания веков. А! И что бы это по родственным связям передавалось, вне зависимости в каком поколении кто виноват. Получил клеймо - значит прокаженный. Двоє патрульних зазнали травм, зупиняючи масову бійку в центрі Львова, - поліція - Цензор.НЕТ 9239
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И это...Увидев полицейского все должны ложиться на пол и трепетать,как твари ползучие.Полицейский царь и бог от власти божественной представленный дабы судьбу решать мелких людишек.
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