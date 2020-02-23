 Просто не очікували такого сприйняття ситуації, - Данілов запевнив, що інформацію про евакуацію українців із Китаю не приховували спеціально. ВIДЕО

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю програмі "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не очікували, що буде така інформаційна атака на нашу країну з боку різних, скажімо так, політичних структур, різних джерел. Це для нас була дійсно несподівана ситуація, тому що насправді з коронавірусом нічого складного, страшного, як ми вважаємо, немає", - зазначив він.
Він запевнив, що у влади не було тактики засекречування інформації, пов'язаної з евакуацією українців.
"Жодної тактики засекречування не було. Було чотири об'єкти, які були визначені заздалегідь. У залежності від тих чи інших процесів ухвалювалися б ті чи інші рішення", - зазначив він.
Данілов також пояснив, що літак з евакуйованими упродовж певного часу перебував у повітрі над Харковом у зв'язку з поганою погодою, яка не дозволяла здійснити посадку.
"І жодного засекречування ніхто не робив свідомо. Просто не очікували, що буде таке сприйняття ситуації", - підкреслив секретар РНБО.
За словами Данілова, майже щодня відбувається зовнішнє втручання в інформаційний простір України і неможливо це зупинити.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Вон какие учения в Китае - у нас бы месяц ныли что жестко и т.д.
Кстати - на плакате серп и молот, думал что хоть это говно они перестали использовать. Но нет - те же красножопые, только в профиль. И да - верим, верим их статистике.
Предатель? Не Путин ли за этим стоит?
Плюс - завезут сюда пару Бошировых и Петровых, будет масса жертв - и готова раельная гражд. война, потому что вас за:
\\\\\\\\\ потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет" Источник: https://censor.net.ua/v3177371\\\\\\\\\\
- будут бить. и возможно не только лишь плетью.
Нюхнули - і понеслося ?
Хоча все класично-еталонно і ністільки заїжджене, що оскому набило. Як такі "креативщики", могли б щось вигадати уже. Але зайвий раз підтверджують свою абсолютну тупість: один і той же сценарій.
Якщо хтось прокрутить в голові всі зе-зашквари (а вони геть в усьому і щодня, у кожнісінькому висловюванні, поїздці, "діяльності") - то легко простежить цю паралель: ніхто ні про що не думає (бо нема чим), тупо пруть, вважаючи, що піпл не допетрає (слава Богу, в країні ще є трохи людей і народу, яким ніяк не =заходять= зебільні штучки), ************-оскандаляться на весь світ, а тоді бекають-мекають - типу "пояснюють", насправді - пробують виправдати свій невиліковний ідіотизм.
Вас точно підвісять.
_Нет слов! Тупые ублюдки до сих пор так ничего и не осознали! Живут в каком-то своём вымышленном мирке... ****** нам тут будет: эти опарыши - капитальная подстава для всей страны в условиях надвигающейся пандемии!
тупые считающие их тупыми. нифига они не тупые - они выполняют своё задание...
Об этом он заявил в воскресенье, 23 февраля, во время заседания по координации усилий по профилактике и борьбе с эпидемиейИсточник: https://censor.net.ua/n3177361....... И кто врет
Схема ще при овочу була відпрацьована, через мальту за 500 тисяч єврів купували громадянство Мальти.
Садовой:
мусор. он просто покупал вывоз мусора, а "под дверь соседа" выбрасывали хитрые делки не желавшие платить свалкам. Но да - все равно Садовой хотрожо..ый кадр перебезчик.
Порошенко:
да, хочет в Европу-НАТО, всем хорош, но он не хочет ссориться с олигархами, не готов с ними воевать "на смерть".
Гончарук сказав, що втаємничували, чере страх провокацій; Скалецька ненароком обмовилась, що перевіряли належний стан вже після привозу людей.
Раз не было секретности, тогда про какие именно 4 места куда вы собирались размещать эвакуированных на карантин знала вся страна?!
Цей придурок хоч розуміє,що розписався в некомпетентності (якщо не в інформаційній диверсії) свого кодла.
Протест этот они организовали. Местные только пришли постоять и посмотреть что там происходит, а все делали их титушки. И камни бросали их титушки, чтобы на весь мир унизить украинцев.
Незамедлительно распустить парламент и президента. И новые выборы но без избирательного взноса кандидатов (как делается в угоду олигархам), а сбор подписей избирателей кандидатом как в Польше.
Иначе они преднамеренно запустят в Украину вирус и уничтожат половину населения.
І потім у самостійній Україні - влада весь час кидає народ.
Ось і така реакція. Сподіватися як то нема на кого ..
те новые санжары если свисни, сметут с полок соль и спички))))))))
тупое стадо....
ладно там было 10 подстрекал. но потом половина детей не пришла в школу!!!!!!!11 откуда у людей столько цемента в голове?????
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=TmtN-XGNaLM&feature=emb_logo
Інкубаційний період COVID-2019 може тривати 27 днів - влада провінції Хубей
Скорее всего решение куда и как везти больных решалось на базе двух факторов:
1) не позволить политическим оппонентам устроить провокацию и потому все засекретили (и наметили 3-4 секретных места куда везти)
2) ближайшее окружение ЗЕ хотело перед ним выслужиться и показать себя классным решалой и пиарщиком! (поэтому кроме намеченных 3-4 мест были в команде и люди предлагавшие другие турбазы и санатории). Дубинский как раз узнал про один из запасных мест и поднял хипиш и попиарился на этом!
***
Что пошло не так и почему?
Информация о том куда повезут больных естественно просочилась и областное начальство и мэры городов узнали, что они в списке куда могут привезти больных. Тут же местное начальство (бароны) начали требовать от власти заплатить в местный бюджет немного денег, за то что больные будут у них размещены (это можно видеть на примере совещания Областной рады Полтавы УЖЕ после поселения больных в Санжарах - чиновники потребовали кажись 200 млн. из бюджета якобы на строительство областной больницы в Полтаве. Но им ничего не дали...).
В итоге - во Львове и Тернополе местные чиновники (бароны) не получив гарантий получить бабло от Киева стали угрожать поднять население!
Тем временем самолет уже летел из Китая...
В последний момент ЗЕ и его команде стало понятно, что все намеченные пункты доставки больных заблокированы местной властью и тут ситуацию решил "спасти" Аваков. Он быстро предложил везти больных в санаторий Нацгвардии в никому не известном поселке Санжары.
Власть в Киеве считает что такие поселки это типа обычное село где -то на задворках страны и там местная власть не будет возражать. И она не особо возражала. Никто не ожидал что напуганное СМИ местное население взбунтуется само. Аваков думаю тоже не ожидал.
Но в итоге силовым способом проблему решили!
***
Это в общем-то рядовое для государства оргмероприятие как учебная МОДЕЛЬ показывает КАК принимаются решения в стране (звонками по телефону, хаотично и аврально), кто влияет на принятие решения (случайные приближенные), как эти решения разваливаются прямо по пути (противодействие местных чиновников и бездарность исполнителей) и чем в итоге все эти мероприятия заканчиваются (провалом или позором).
Даже не сомневайтесь что и все остальные мероприятия ЗЕ будет решать именно такими методами и способами.
вот это и есть диагноз нынешней власти..."не планировали.не ожидали,не предвидели.не ответили"...дессонанс по всем вопросам,от безопасности до здравоохранения...
а пан "дохтор" Комаровский-тот вовсе сегодня "перл" выдал...саветник...
В Италии практически военное положение ввели за два дня развития эпидемии.
И раздумывают, не закрыть ли все границы, все контакты с внешним миром. А у вас - ничего страшного.
Вы должны изучать, анализировать ситуацию и принимать ответственные решения в интересах Украины и ее народа. А пока у вас выводы на уровне детского сада - страшно - не страшно!!
такое не лечиться...и оно ещё едет "на гастроли" в рассею...
Данилов не дооцінив організаційні здібності аваківа,
і не таке може, а потім все одно прийдуть "соколи" з кийками
никакой стратегии и планирования...только" примирение и миратворчество"...капец...
Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был и столько же продался. В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся. Фиглярствуя, глумился тот над тем, что свято и всего дороже, и зритель глупый ликовал, ведь он и клоун так похожи. Шут правит бал! Дивится Сатана, Ад льдом покрыт, зеленый бес резвится. Длина очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился ....