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Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Данілов (74) інформаційна війна (225) РНБО (678) евакуація (279) COVID-19 (236)

 Просто не очікували такого сприйняття ситуації, - Данілов запевнив, що інформацію про евакуацію українців із Китаю не приховували спеціально. ВIДЕО

На думку української влади в ситуації з евакуацією українців з Китаю не було нічого складного і страшного, тому вони не очікували інформаційної атаки.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю програмі "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не очікували, що буде така інформаційна атака на нашу країну з боку різних, скажімо так, політичних структур, різних джерел. Це для нас була дійсно несподівана ситуація, тому що насправді з коронавірусом нічого складного, страшного, як ми вважаємо, немає", - зазначив він.

Він запевнив, що у влади не було тактики засекречування інформації, пов'язаної з евакуацією українців.

"Жодної тактики засекречування не було. Було чотири об'єкти, які були визначені заздалегідь. У залежності від тих чи інших процесів ухвалювалися б ті чи інші рішення", - зазначив він.

Данілов також пояснив, що літак з евакуйованими упродовж певного часу перебував у повітрі над Харковом у зв'язку з поганою погодою, яка не дозволяла здійснити посадку.

"І жодного засекречування ніхто не робив свідомо. Просто не очікували, що буде таке сприйняття ситуації", - підкреслив секретар РНБО.

За словами Данілова, майже щодня відбувається зовнішнє втручання в інформаційний простір України і неможливо це зупинити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177371
 
 
 Топ коментарі
 
Тому й направили в район карантину вірусологів на БТР.
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"...потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет", - отметил он"
_Нет слов! Просто не ожидали такого восприятия ситуации, - Данилов заверил, что информацию об эвакуации украинцев из Китая не скрывали специально - Цензор.НЕТ 3698 Тупые ублюдки до сих пор так ничего и не осознали! Живут в каком-то своём вымышленном мирке... Пиздец нам тут будет: эти опарыши - капитальная подстава для всей страны в условиях надвигающейся пандемии!
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ну так поймали ведь уже не раз на брехне штейнманат. веры мыролюбцам 2.0 давно уже нету.
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НЕ КАТИТ ОТМАЗКА! Дебилы а дальше после эвакуации ? Что обещал главный в Кончу Заспу Петьку заразить? Зная как он перед ним дрожит - значит и угроза была гарантирована? Что дурачка клевете?
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Влада досі не зрозуміла що зробила помилку, відправивши умовно хворих в далекий регіон! Потрібно було розміщувати в Києві або під Києвом, підготував нормальні умови в карантині! В Києві це нікого б навіть не схвилювало, бо в Києві потужна медицина і будь яка нормальна людина розуміє що з будь якою хворобою лікарі столиці можуть справитись! А в Нових Санжарах навіть лікарів немає! Навіщо повезли туди інфікованих? Щоб на швидкій допомозі до них за 200 км їздити і УЗІ возити? Це ж ідіотизм! От проти цього ідіотизму люди і протестували, вони жопою відчували що влада робить якусь керню!
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Тут викликає сумнів, що навіть в Києві могли б впоратись з ізоляцією і лікуванням хворих. А оте, що в Санжарах відбувається - імбецильний підхід до глобальної загрози.
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Ну якщо організацією карантину будуть займатись такі фельдшери-фізкультурники як Скалецька-Радуцький-Аваков, то можна провалити будь яку операцію навіть в Києві, це просто люди-катастрофи, особливо Аваков! Але якщо залучити фахівців до організації карантину, то в Києві хоч є люди які розуміють як той карантин має виглядати, що не має бути відкритих вікон і балконів в номерах інфікованих, що не має бути спільних коридорів в яких гуляють інфіковані, що не може бути жодних собак та кішок навколо, що дезінфекцію на вулиці не проводять, що з карантинної зони не можна виходити, навіть якщо ти лікар швидкої, міністр МОЗ, МВС чи прем'єр-міністр, бо вірусу покуй хто ти є - подохнеш і забереш з собою ще сотні людей!
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Я з Вами повністю погоджуюсь. Можливо і є такі спеціалісти в столиці, але вони точно не сидять в МОЗ і не керують ситуацією. Так що куди б не привезли - результат буде схожим.
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Просто не зрозуміли бо просто непрофесіонали! Данілова потрібно знімати, він пусте місце! Відновлення СЕС це маразм, СЕС не має займатись епідеміями та небезпечними вірусами, це питання Президента, уряду та Верховної Ради, бо заходи які потрібно застосовувати під час епідемій смертельних вірусів це введення особливих правових режимів Надзвичайного/Воєнного стану, контроль території, будівництво лікарень, мобілізація медиків! Це не компетенція СЕС, Данілов та Зеленський і всі навколо просто не розуміють що вони мають робити! Беріть приклад з Італії, там ніхто не створює СЕС, там вводять надзвичайний стан, а в нас вже 6 років тому мали ввести воєнний стан!
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не знал , что винницкий вальцманат так по гречески назывался.
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Чувак, ну щодо того, що «вальцман», то ФСБшний фейк, то зрозуміло, а от Вінниця, про що це?
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ну конешна. и сатановской гонтарева фамилия. и у капительманши - тимашенка.
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"украинца"-порошенка........ это пять с плюсом.
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Просто немали права наражати,будь-кого на небезпеку винищення.Коли,цім,...Дійде
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просто не ожидали,не думали,не знали. просто бараны
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https://twitter.com/MgOqkzLBRPLCHyN/status/1231246350257311747

Вон какие учения в Китае - у нас бы месяц ныли что жестко и т.д.
Кстати - на плакате серп и молот, думал что хоть это говно они перестали использовать. Но нет - те же красножопые, только в профиль. И да - верим, верим их статистике. Просто не ожидали такого восприятия ситуации, - Данилов заверил, что информацию об эвакуации украинцев из Китая не скрывали специально - Цензор.НЕТ 5338
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Тому й направили в район карантину вірусологів на БТР.
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Не было секрета, но и не были подготовлены, постоянно меняя пункт назначения, а это означает, что подбирали место наиболее пригодное, но всё-равно не подготовленное...
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Ну, так он за время кружения самолёта мог подготовить только обсерацию типа Мэ-Жо...
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"Мы не ожидали, что будет такая информационная атака на нашу страну со стороны разных, скажем так, политических структур, разных источников. Источник: https://censor.net.ua/v3177371\\\\\\\\\\\\

Предатель? Не Путин ли за этим стоит?
Плюс - завезут сюда пару Бошировых и Петровых, будет масса жертв - и готова раельная гражд. война, потому что вас за:

\\\\\\\\\ потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет" Источник: https://censor.net.ua/v3177371\\\\\\\\\\

- будут бить. и возможно не только лишь плетью.
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Хотел написать "сюр" но включать дурака это уже правило, норма. То один- янелох, то другой- я невежда , то скопом мы не думали, не знали, не предполагали... Влада, мать их...
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Если не было опасности и засекречивания, то чего их в Киеве не высадили, а дозаправили самолёт и опять отослали в Харьков? Зассали и себя в Феофании разместить или в Конча-Заспе?
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Самолёт летит, колёса тёрлися, а мы не ждали вас, а вы припёрлися. В свекрухе всегда невестка виновата.
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Зеленое стадо обосралсь...теперь обтекает...и пытается измазать своим гавном других...
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Ці дебіли взагалі чогось =ожидают=, чи у них все =па пріколу= ? (Про прогнозування, аналіз, моделювання ситуацій я навіть не заїкаюся).
Нюхнули - і понеслося ?
Хоча все класично-еталонно і ністільки заїжджене, що оскому набило. Як такі "креативщики", могли б щось вигадати уже. Але зайвий раз підтверджують свою абсолютну тупість: один і той же сценарій.
Якщо хтось прокрутить в голові всі зе-зашквари (а вони геть в усьому і щодня, у кожнісінькому висловюванні, поїздці, "діяльності") - то легко простежить цю паралель: ніхто ні про що не думає (бо нема чим), тупо пруть, вважаючи, що піпл не допетрає (слава Богу, в країні ще є трохи людей і народу, яким ніяк не =заходять= зебільні штучки), ************-оскандаляться на весь світ, а тоді бекають-мекають - типу "пояснюють", насправді - пробують виправдати свій невиліковний ідіотизм.
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Данілов наполовину бреше. Дійсно, про українців не приховували, а про іноземців приховували. До останнього моменту не розголошувалось, що вони проходитимуть у нас обсервацію, по-єзуїтські говорилось лише про евакуацію.
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Уявіть собі, що станеться, якщо ви раптом надумаєте пропіхувать ідею мирних відносин та дрюжби з рашкою.
Вас точно підвісять.
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"...потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет", - отметил он"
_Нет слов! Просто не ожидали такого восприятия ситуации, - Данилов заверил, что информацию об эвакуации украинцев из Китая не скрывали специально - Цензор.НЕТ 3698 Тупые ублюдки до сих пор так ничего и не осознали! Живут в каком-то своём вымышленном мирке... ****** нам тут будет: эти опарыши - капитальная подстава для всей страны в условиях надвигающейся пандемии!
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"Тупые ублюдки до сих пор так ничего и не осознали!"



тупые считающие их тупыми. нифига они не тупые - они выполняют своё задание...
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точнее: они дурака включают и дальше выполняют задание по указанному плану...
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Данилов..., потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет", - отметил он. Лидер Китая Си Цзиньпин назвал коронавирус самым большим кризисом в сфере здравоохранения с момента создания Китайской Народной Республики в 1949 году.
Об этом он заявил в воскресенье, 23 февраля, во время заседания по координации усилий по профилактике и борьбе с эпидемиейИсточник: https://censor.net.ua/n3177361....... И кто врет
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І не боїться цей Сі Цзиньпін, що Аваков може порушити кримінальну справу проти нього за роздмухування паніки.
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да Авакову не до него , Авакова больше волнует что будет с ним когда он будет не Аваковым
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сіііібе до Італії, має там маєточок, не здивуюся якщо вже й громадянство прикупив.
Схема ще при овочу була відпрацьована, через мальту за 500 тисяч єврів купували громадянство Мальти.
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ни хрена цены подскочили . а я помню ещё 10 тыщ баксами за мальтийский паспорт .
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понятно что не скрывали)) они вообще не знали что с эвакуированными делать
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скривалі, но нє спєціально. Рєфлєкторно вралі
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Де ті дибіли, які сьогодні тут верещали, що санжарці, ніби-то, дикуни, відгукніться, падлюки зеленосракі !!!
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Уже который раз !!! Сначала обосрутся зелёные, а после начинают оправдываться.
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Про евакуацію почали говорити майже місяць тому. Навіщо? І чому евакуацію призначили на 20 число? А наступну евакуацію призначать на дату голосування по "земельному закону"? Згадайте, як закінчив "аценітє красату ігри, ми развєлі іх как катят".
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сколько времени ты этот текст с идиш переводол?
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саме з єврооптимістичних міркувань порошенко створив партію регіонів і працював в уряді януковича та схвалював харківські угоди.
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та то вже давно було. петя перефарбувався і змінив політичну стать 20 разів...
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Есть два уточнения:
Садовой:
мусор. он просто покупал вывоз мусора, а "под дверь соседа" выбрасывали хитрые делки не желавшие платить свалкам. Но да - все равно Садовой хотрожо..ый кадр перебезчик.
Порошенко:
да, хочет в Европу-НАТО, всем хорош, но он не хочет ссориться с олигархами, не готов с ними воевать "на смерть".
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Ну от завіщо забріхуватись ще більше?
Гончарук сказав, що втаємничували, чере страх провокацій; Скалецька ненароком обмовилась, що перевіряли належний стан вже після привозу людей.


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Яб даже сказал хотели пропиарится на этом, но всё пошло через жопу
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Не было секретности? Просто не очікували такого сприйняття ситуації, - Данілов запевнив, що інформацію про евакуацію українців із Китаю не приховували спеціально - Цензор.НЕТ 547Ну и брехло!
Раз не было секретности, тогда про какие именно 4 места куда вы собирались размещать эвакуированных на карантин знала вся страна?!
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Щож,не вірьте тим країнам,де не бють вікна з евакуйованими! Падлошенкам з козломордими вірьте-на цьому сайті ******* "зраду" від свинокозлячого гібрида!
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Они думают, что если отделились от народа, то народ не узнает и не понимает их поступков. В следующий раз не будете пиариться и работать против Украины или в конце концов вас опустят на землю.
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Не було нічого страшного й складного,а виявилось-навпаки.
Цей придурок хоч розуміє,що розписався в некомпетентності (якщо не в інформаційній диверсії) свого кодла.
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не розуміє ...мвф і дядя сорос знають що потрібно щоб знищити цю країну ...як і ті 73 ідіота не думали що обирали подлецов и негодяев
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Все это власть придумала, чтобы отвлечь от важнейшего для них процесса - разворовывания украинской земли с целью отторжения крупных территорий от Украины. Под видом украинцев покупать будут не иностранцы, но и не украинцы. А люди с несколькими гражданствами, являющимися членами международной мафии.

Протест этот они организовали. Местные только пришли постоять и посмотреть что там происходит, а все делали их титушки. И камни бросали их титушки, чтобы на весь мир унизить украинцев.

Незамедлительно распустить парламент и президента. И новые выборы но без избирательного взноса кандидатов (как делается в угоду олигархам), а сбор подписей избирателей кандидатом как в Польше.
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"дядя" прости засранцев ... так і землю просруть а потім зрозумівши що й вони самі зі своїми виводками найух кому в світі потрібні будуть "блеять" извените мы не думали ...3,14...іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
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Незамедлительно распустить парламент и президента. И новые выборы но без самого большого в мире избирательного денежного залога кандидатов (как делается в угоду олигархам), а сбор подписей избирателей кандидатом как в Польше.

Иначе они преднамеренно запустят в Украину вирус и уничтожат половину населения.
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Завжди українців обманювала влада. Під час Чорнобильської аварії перші дні мовчали. Дізнавалися спочатку по радіо з "ворожих голосів".
І потім у самостійній Україні - влада весь час кидає народ.
Ось і така реакція. Сподіватися як то нема на кого ..
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тупий народ кидає сам себе. за часи незалежності чиновників, бюджетників і держапарату було під 2-3 млн осіб. і всіх всіх кидали. на всіх посадах і в усіх установах. нє??????
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тупому стаду хоть объясняй хоть нет. телеканалам нужна картинка. они покажут и объяснят как надо для рейтингов.
те новые санжары если свисни, сметут с полок соль и спички))))))))
тупое стадо....
ладно там было 10 подстрекал. но потом половина детей не пришла в школу!!!!!!!11 откуда у людей столько цемента в голове?????
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"якийсь дідусь, якому 84 роки перецілував усіх бабушок. Вони заразилися. Потім він у Гонконгу зійшов, а потім всі остальні у карантині почали цілуватись між собою, через що пішов такий великий процес", - це таке про коронавірус розказав "дохтор Зеленського" Комаровський у Нових Санжарах.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=TmtN-XGNaLM&feature=emb_logo
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А сил признать, что лоханулись с шоу "Зорян&Шкиряк спешат на помощь!" так и нет. Как и признать да понять, что этим воспользовались отлученные от кормушки соевые и попоблок, чтобы устроить провокацию в Санжарах.
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..когда посмотреть на действия властей,то не только ожидали, а и подготавливали ее
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Секретар..!!! .РНБО..!!! .України..!!!.Воно *** " не очікувало "...Шо ти там тоді робиш??? Торгуй на базарі тоді і очікуй, коли тобі точно цибулю ялтинську привезуть...Зашквар...Дві сівохі дуже плохо...Подай у відставку,якщо мужик і офіцер...Хоча..сівуха там хто..? Капітан команди ЗАШКВАР ???
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це латентний риг та сепар з луганщини - просто ще не відігралась " Свадьба в Малинівці"
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розкажіть їм і про таке - ато вони і цього знати не будуть...
Інкубаційний період COVID-2019 може тривати 27 днів - влада провінції Хубей
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Да ты что! Просрался твердолобый дебил
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Не нужно из себя наивного корчить. Данилов что, не понимал, что раша из этой ситуации максимум для себя выжимать будет? Еще, слава Богу, что ***** не стал защищать подозреваемых в коронавирусе.
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Влада зробила шоу, однак недооцінила своїх виборців. Дуже гарно зіграли! Концерт пройшов на ура! Наступного разу попросять Сцикуна-режисера на сцену... або на вихід.
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Все зависит от того КАК вообще принималось решение с больными из Китая.
Скорее всего решение куда и как везти больных решалось на базе двух факторов:
1) не позволить политическим оппонентам устроить провокацию и потому все засекретили (и наметили 3-4 секретных места куда везти)
2) ближайшее окружение ЗЕ хотело перед ним выслужиться и показать себя классным решалой и пиарщиком! (поэтому кроме намеченных 3-4 мест были в команде и люди предлагавшие другие турбазы и санатории). Дубинский как раз узнал про один из запасных мест и поднял хипиш и попиарился на этом!
***
Что пошло не так и почему?
Информация о том куда повезут больных естественно просочилась и областное начальство и мэры городов узнали, что они в списке куда могут привезти больных. Тут же местное начальство (бароны) начали требовать от власти заплатить в местный бюджет немного денег, за то что больные будут у них размещены (это можно видеть на примере совещания Областной рады Полтавы УЖЕ после поселения больных в Санжарах - чиновники потребовали кажись 200 млн. из бюджета якобы на строительство областной больницы в Полтаве. Но им ничего не дали...).
В итоге - во Львове и Тернополе местные чиновники (бароны) не получив гарантий получить бабло от Киева стали угрожать поднять население!
Тем временем самолет уже летел из Китая...
В последний момент ЗЕ и его команде стало понятно, что все намеченные пункты доставки больных заблокированы местной властью и тут ситуацию решил "спасти" Аваков. Он быстро предложил везти больных в санаторий Нацгвардии в никому не известном поселке Санжары.
Власть в Киеве считает что такие поселки это типа обычное село где -то на задворках страны и там местная власть не будет возражать. И она не особо возражала. Никто не ожидал что напуганное СМИ местное население взбунтуется само. Аваков думаю тоже не ожидал.
Но в итоге силовым способом проблему решили!
***
Это в общем-то рядовое для государства оргмероприятие как учебная МОДЕЛЬ показывает КАК принимаются решения в стране (звонками по телефону, хаотично и аврально), кто влияет на принятие решения (случайные приближенные), как эти решения разваливаются прямо по пути (противодействие местных чиновников и бездарность исполнителей) и чем в итоге все эти мероприятия заканчиваются (провалом или позором).
Даже не сомневайтесь что и все остальные мероприятия ЗЕ будет решать именно такими методами и способами.
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-"По мнению украинских властей, в ситуации с эвакуацией украинцев из Китая не было ничего сложного и страшного, поэтому они не ожидали информационной атаки."...
вот это и есть диагноз нынешней власти..."не планировали.не ожидали,не предвидели.не ответили"...дессонанс по всем вопросам,от безопасности до здравоохранения...
а пан "дохтор" Комаровский-тот вовсе сегодня "перл" выдал...саветник... Просто не очікували такого сприйняття ситуації, - Данілов запевнив, що інформацію про евакуацію українців із Китаю не приховували спеціально - Цензор.НЕТ 8585
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/Это для нас была действительно неожиданная ситуация, потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет", - отметил он./

В Италии практически военное положение ввели за два дня развития эпидемии.
И раздумывают, не закрыть ли все границы, все контакты с внешним миром. А у вас - ничего страшного.
Вы должны изучать, анализировать ситуацию и принимать ответственные решения в интересах Украины и ее народа. А пока у вас выводы на уровне детского сада - страшно - не страшно!!
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чего ж...они ждуть...пенсий меньше платить надо будет...и "эканомия" бюджета какая... Просто не очікували такого сприйняття ситуації, - Данілов запевнив, що інформацію про евакуацію українців із Китаю не приховували спеціально - Цензор.НЕТ 5751
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Просто не ожидали такого восприятия ситуации, -
Данилов не дооцінив організаційні здібності аваківа,

і не таке може, а потім все одно прийдуть "соколи" з кийками
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очень жалко что сейчас воюющей страной такие руководят...карабль без капитана...
никакой стратегии и планирования...только" примирение и миратворчество"...капец...
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весь короновирусный цирк делался для отвлечения внимания от событий в золотом
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Вольфганг Гёте:
Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был и столько же продался. В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся. Фиглярствуя, глумился тот над тем, что свято и всего дороже, и зритель глупый ликовал, ведь он и клоун так похожи. Шут правит бал! Дивится Сатана, Ад льдом покрыт, зеленый бес резвится. Длина очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился ....
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