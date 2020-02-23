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 Політика України, За кордоном
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Все про:історія (713) Польща (2108) пропаганда (1344) УПА (98) Госевська Малгожата (2)

 Прославлення УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер, - віцеспікерка Сейму РП Госевська

Росія використовує польсько-український конфлікт на історичному ґрунті для своїх ігор.

Про це заявила віцеспікерка Сейму Польщі Малгожата Госевська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Віцеспікерка Сейму звернула теж увагу на роль Росії у конфлікті пам’яті між поляками та українцями. "Якщо ми не досягнемо правди у польсько-українських відносинах, ретельно не роз’яснимо, беручи до уваги польські провини другої половини 1930 років, то ця тема Волинського злочину завжди буде між Польще та Україною і буде жорстоко використовуватися Російською Федерацією. Це очевидно", - сказала Госевська.

Вона додала, що в нинішній ситуації польсько-українські суперечки щодо важкого минулого не розв’яжуть тільки історики, оскільки, за її словами, в Україні потрібні ініціативи з боку політиків. Віцеспікерка Сейму погодилася також з поглядом, що прославляння УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер.

Вона нагадала, що влада Польщі постійно підтримує прагнення України, аби вона могла вступити в структури Європейського Союзу, а при цьому очікує від української сторони більшої чутливості до польської пам’яті щодо злочинів на Волині і на сході Галичини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Історичні суперечки між Україною і Польщею активно використовуються Росією для провокацій, - віцемаршалок Сейму Госевська

"Наші земляки заслуговують на нашу пам’ять та гідне поховання в освяченій землі, могили та хрести, на які їхні рідні зможуть покласти квіти та запалити свічки. Це основна річ", - наголосила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177370
 
   
 Топ коментарі
 
Есть в Польше адекватные политики. Радует....
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Ми сьогодні сюди не запрошені,
Не чекали нас тут.
Машингвери свої запорошені
Ми не випустим з рук.
Прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер, - вице-спикер Сейма РП Госевская - Цензор.НЕТ 9188
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Главное, что она озвучена на Польшу, а не в узком кругу.
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Ми сьогодні сюди не запрошені,
Не чекали нас тут.
Машингвери свої запорошені
Ми не випустим з рук.

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Машингвери, штурмгевери,
Відкривай, потворо, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
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Колись я постібався з одного реального кацапського інваліда кгб (поранений в голову), модератора форуму beatles.ru (на хвилинку!). Він забанив більшість українців, поляків, громадян країн Балтії та ізраїльтян. Випадково я дізнався що в рашці досі є "день чекіста" (у грудні), я написав му*аку з мейла реального британського рок-клубу привітання (двоє діяспорян відшліфували текст до рівня невимушеного сленгу) і приатачив "пісню ваших солдатів" (Машінгвери) з побажанням коли-небудь почути її у натхненному виконанні його та його сина.
Той спантеличено відповів "дякую. Я не військовослужбовець і пісня не наших солдатів. Це якась інша слов'янська мова".
Розсилка форумлянам принесла свої результати і з му*ака стібалися довго.
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а кацапи знають, що совк вже того ?
чому тоді створили в Інтернеті національний домен верхнього рівня для совку - SU ?
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не, домен таки ещё со времен совка ~90 года, это не новый. домен .su
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И да, моя возлюбленная Ксения, кацапы знают что Союз того... И поэтому они работают над его восстановлением.
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тоді чого дивуватись антисовковій позиції українців ?
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Нужно обхитрить. Хотя вы умные и вас на мякине не проведешь. Но ведь 73% малоросов поверили же...
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у що вони повірили ?
в хорошого преза ?\та це не надовго.
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Це колись американці виділили цей домен під абізянник. Як і телефонний код +7.
До речі, +7 - це не лише параша, але й код Казахстану.
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Совок існував 77 років.
Стільки ж часу потрібно, і для очищення від нього.
У 24,45% вже чітко проукраїнський характер. Україна. Армія.Віра. Мова.
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именно! вопрос времени,нужно еще хотя бы 15 лет, отрыв от совковых пердунов уже потихоньку видно на примере молодежи
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так какой народ не борется против оккупантов?
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Видать сказывается скорое открытия рынка в Германии. Не вижу других причин
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Это такая же отмазка, как сказать, что отказ в приеме украинцев из Китая не направлен против украинцев, а направлен против власти.
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« Вице-спикер Сейма согласилась также с мнением, что прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер. Источник: https://censor.net.ua/n3177370»
Малгожаті, РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
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"..польской памяти о преступлениях на Волыни и на востоке Галичины"

Якщо поляки готові щиро покаятися за злочини на цих теренах проти українців, то москова вже не зможе використовувати ці події задля розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
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"Если мы не достигнем истины в польско-украинских отношениях, тщательно не разъясним, принимая во внимание польскую вину второй половины 1930-х, то эта тема Волынского преступления всегда будет между Польшей и Украиной и будет жестоко использоваться Российской Федерацией. Это очевидно" Источник: https://censor.net.ua/n3177370
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Диявол ховається в дрібницях. Для своїх вчинків у ті часи поляки вживають слова "провина", "кривда" тощо, щодо українців використовують терміни "злочини" іноді "злочини проти людства". В даному випадку чиновниця використала слово "злочин". Якщо є злочин, значить є злочинці. А хто злочинці - правильно, наші діди і прадіди. До нормального діалогу ще далеко.
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Але ж це кроки назустріч.
Чи ж ви забули, як пінились Каліснічєнка і Бандарєнка, про «Валлинскую рєзню»?
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Видалив попереднє. Всі можливі кроки назустріч вже зробили В'ятрович і українські історики, десь навіть і надміру.
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Тут потрібна авторська цитата саме цього рядка в оригіналі, і вкрай відповідальний переклад українською.
Спасибі, Богдане Т за вміння читати між рядків, але я вважаю, що слід мати тут вкрай виважену і помірковану думку. Віце-спікер Сейма Польщі Малгожата Госєвска рухається в правильному напрямку і викликає позитивне розуміння в Україні. Саме цього і бракує між нашими сусідськими країнами, а саме зараз це слід вкрай турботливо плекати в обох наших країнах.
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Пане Георгію, я впевнено довірився журналісту, оскільки таке бувало на моїй пам'яті частенько. Пам'ятаєте петиції української та польської інтелігенції: наші вибачилися за "злочини" (дурні!), поляки - за "кривду". Причому польську петицію повністю чомусь не переклали, де йшла мова про "злочини". Прийшлось самому сідати зі словником.
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Проф. Преображенский

Ровно в этот день в 1939-м был расстрелян маршал СССР, начальник Генштаба Красной Армии Егоров.
Один из пяти первых советских маршалов.
Из тех пяти маршалов Тухачевского тоже расстреляли,
Блюхер умер в тюрьме.
Страна всегда умела ценить своих защитников.
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Все вірно. Але каяття і розуміння помилок має бути з обох сторін.
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Сколько можно ворушить историю? В будущее смотреть надо. Хотя отрицание прошлого нивелирует веру в будущее, его просто может не быть. Принцип совковый остался-"До основания разрушим, а затем... А затем может и не наступить.
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Т.е. 100 лет назад паРаша совершила ошибку, а теперь возлюбила Украину и потому ндо забыть историю и уговорить паРашу изменить свою политику по отношению к Украине?
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Глава комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, член президентської фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко вважає, що прийняття мовного закону створило багато ризиків для суспільства в цілому і для нових депутатів

По це він сказав в інтерв'ю Главкому, передає Еспресо.TV.
"Щодо цього мовного закону є питання. Наприклад, штрафи за використання мови у сфері послуг", - зазначив Ткаченко.
За словами політика, нардепи на базі парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики почали підготовку до національного круглого столу з мовного питання.
Читайте також: Микола Княжицький. Закон про мову і російськомовні українці: факти замість домислів
"Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: Слава богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання. Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково. Тому ми в цьому законі про медіа практично не торкалися мови", - розповів Ткаченко про подальші плани "Слуги народу".
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это тот ткаченко кто одесскую киностудию и ее территорию хочет раздербанить!? тот!
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Как знакомо - базарят одно, а законы принимают другие!
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І взагалі щоби догодити козломордим. перейменувати Україну на малоросійську губернію, так?
Чи відомо тобі (скоріш за все провокатору) що тактику УПА вивчають у військових академіях багатьох країн світу. В тому числі у бурсах кохломордійського фсб.
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Нам это может и не пример---НО! Но вот днями в ЕС принята ещё одна страна. Она маленькая. И народу там не много. Но если цель стратегическая, национальная, навеки----так и платить надо по крупному---но за то один раз. Так и сделал народ Македонии. Северной теперь она называется Македонией. Но в составе уже НАТО и ЕС. Теперь это нация. Но есть пока народы, этносы, славяне даже, лохторат тоже есть---но всё это не про Северную Македонию теперь. А вот о ком это я?
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Молодец вице -спикер . Давно вам полякам пора понять , что это не против вас . а против Параши .
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Давно в усій Україні УПА герої. Бо кацапи, напавши, допомогли це втямити.
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основная вещь, не решат только историки..... Прославлення УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер, - віцеспікерка Сейму РП Госевська - Цензор.НЕТ 8684 бред одинокой, сивой кобылы. У национализма нет будущего, смысл зря потеть? читаю и смотрю на всё как на развлекательное тв
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Т.е. китайцы и евреи сохранят свой менталитет, а остальные должны превратиться в гоев?
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Всі войни що сражалися за незалежність - герої. І польські і українські, і литовські. А те, що один одного теж вбивали, да, було. Але заради ненависьі до спільного ворога - мордора, пора це забути.
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Испанцы и французы неоднократно пытались захватить Нассау, но каждый раз были биты ;- )))))))
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"Прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер, - вице-спикер Сейма РП Госевская
Прославлення УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер, - віцеспікерка Сейму РП Госевська - Цензор.НЕТ 3690Россия использует польско-украинский конфликт на исторической почве для своих игр.

Об этом заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская" Источник: https://censor.net.ua/n3177370

Файно жіночка каже - Ваня свій кацапський клюв усюди встромить
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Сколько тех вояк УПА было по сравнению хотя бы с армией Власова, а до сих пор от их имени писяют кипятком в России, Польше и даже в Израиле.
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Поляки во время ВМВ ещё те шакалы были и УПА боролась как против советов так и против польских шовинистов и "пацификаторов".Просто сейчас нам и полякам эти разборки раздувать не особо выгодно ибо нагреется на этом только рашостан
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Герой Украины С.А.Бандера ни о какой борьбе с поляками после 2МВ не говорил:
Прославлення УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер, - віцеспікерка Сейму РП Госевська - Цензор.НЕТ 2406
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ви ще не знаєте як роздувається антиукраїнська істерія на польських форумах ... Іноді заходжу туди дещо вправляю, ( польська мова у мене непогана і в написанню) так ось, зазвичай пару лаптеногих з Козлостану косять під українців, не знаю від спецслужб вони чи дáбравольці камсамольці , і починають читати мантри - Львів наш, поляки винні у волинській різанині, немає різниці між поляками і кацапами таке iнше , не всі поляки вміють відрізнити ці провокації і багато ведуться, звичайно в пориві злості поляки починають нападати на українців, а потiм вже й на вулицях теж .. І ці провакатори є практично на всіх форумах (!). треба віддати належне польському сеймовi- взяли до бюджета 2020 року херову купу мільйонів злотих на боротьбу з цією кацапською інет заразою, зараз цих паскуд відстежують і прибирають з форумів, але вони курва як голови дракона з'являються знову і знову ..
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А чого, власне, поляки вимагають? Назвати упівців "однозначно бандитами"? Тоді й армію крайову можна назвати "однозначно бандитами". А якщо дивитись неоднозначно, то з обох боків були як герої так і лиходії. На будь якій війні так. Здається, українська сторона вже засвідчила най-дружелюбніші наміри до поляків, так чого ще бракує в **********? Чи поляки якихось матеріальних контрибуцій вимагають?
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Прославления УПА вообще не должно быть, на фоне потерь украинцев в освобождении Европы в рядах РККА. УПА хоть один город взяла в Украине и Европе, ценой своих жизней?
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Іді щі лаптьом хлєбай, аслабанітєль.
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