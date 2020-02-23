 Прославлення УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер, - віцеспікерка Сейму РП Госевська

Про це заявила віцеспікерка Сейму Польщі Малгожата Госевська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Віцеспікерка Сейму звернула теж увагу на роль Росії у конфлікті пам’яті між поляками та українцями. "Якщо ми не досягнемо правди у польсько-українських відносинах, ретельно не роз’яснимо, беручи до уваги польські провини другої половини 1930 років, то ця тема Волинського злочину завжди буде між Польще та Україною і буде жорстоко використовуватися Російською Федерацією. Це очевидно", - сказала Госевська.

Вона додала, що в нинішній ситуації польсько-українські суперечки щодо важкого минулого не розв’яжуть тільки історики, оскільки, за її словами, в Україні потрібні ініціативи з боку політиків. Віцеспікерка Сейму погодилася також з поглядом, що прославляння УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер.

Вона нагадала, що влада Польщі постійно підтримує прагнення України, аби вона могла вступити в структури Європейського Союзу, а при цьому очікує від української сторони більшої чутливості до польської пам’яті щодо злочинів на Волині і на сході Галичини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Історичні суперечки між Україною і Польщею активно використовуються Росією для провокацій, - віцемаршалок Сейму Госевська

"Наші земляки заслуговують на нашу пам’ять та гідне поховання в освяченій землі, могили та хрести, на які їхні рідні зможуть покласти квіти та запалити свічки. Це основна річ", - наголосила вона.