 Прославлення УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер, - віцеспікерка Сейму РП Госевська

Про це заявила віцеспікерка Сейму Польщі Малгожата Госевська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Віцеспікерка Сейму звернула теж увагу на роль Росії у конфлікті пам’яті між поляками та українцями. "Якщо ми не досягнемо правди у польсько-українських відносинах, ретельно не роз’яснимо, беручи до уваги польські провини другої половини 1930 років, то ця тема Волинського злочину завжди буде між Польще та Україною і буде жорстоко використовуватися Російською Федерацією. Це очевидно", - сказала Госевська.
Вона додала, що в нинішній ситуації польсько-українські суперечки щодо важкого минулого не розв’яжуть тільки історики, оскільки, за її словами, в Україні потрібні ініціативи з боку політиків. Віцеспікерка Сейму погодилася також з поглядом, що прославляння УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер.
Вона нагадала, що влада Польщі постійно підтримує прагнення України, аби вона могла вступити в структури Європейського Союзу, а при цьому очікує від української сторони більшої чутливості до польської пам’яті щодо злочинів на Волині і на сході Галичини.
"Наші земляки заслуговують на нашу пам’ять та гідне поховання в освяченій землі, могили та хрести, на які їхні рідні зможуть покласти квіти та запалити свічки. Це основна річ", - наголосила вона.
Не чекали нас тут.
Машингвери свої запорошені
Ми не випустим з рук.
Відкривай, потворо, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Той спантеличено відповів "дякую. Я не військовослужбовець і пісня не наших солдатів. Це якась інша слов'янська мова".
Розсилка форумлянам принесла свої результати і з му*ака стібалися довго.
чому тоді створили в Інтернеті національний домен верхнього рівня для совку - SU ?
в хорошого преза ?\та це не надовго.
До речі, +7 - це не лише параша, але й код Казахстану.
Стільки ж часу потрібно, і для очищення від нього.
У 24,45% вже чітко проукраїнський характер. Україна. Армія.Віра. Мова.
Малгожаті, РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
Якщо поляки готові щиро покаятися за злочини на цих теренах проти українців, то москова вже не зможе використовувати ці події задля розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Чи ж ви забули, як пінились Каліснічєнка і Бандарєнка, про «Валлинскую рєзню»?
Спасибі, Богдане Т за вміння читати між рядків, але я вважаю, що слід мати тут вкрай виважену і помірковану думку. Віце-спікер Сейма Польщі Малгожата Госєвска рухається в правильному напрямку і викликає позитивне розуміння в Україні. Саме цього і бракує між нашими сусідськими країнами, а саме зараз це слід вкрай турботливо плекати в обох наших країнах.
Проф. Преображенский
Ровно в этот день в 1939-м был расстрелян маршал СССР, начальник Генштаба Красной Армии Егоров.
Один из пяти первых советских маршалов.
Из тех пяти маршалов Тухачевского тоже расстреляли,
Блюхер умер в тюрьме.
Страна всегда умела ценить своих защитников.
По це він сказав в інтерв'ю Главкому, передає Еспресо.TV.
"Щодо цього мовного закону є питання. Наприклад, штрафи за використання мови у сфері послуг", - зазначив Ткаченко.
За словами політика, нардепи на базі парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики почали підготовку до національного круглого столу з мовного питання.
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"Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: Слава богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання. Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково. Тому ми в цьому законі про медіа практично не торкалися мови", - розповів Ткаченко про подальші плани "Слуги народу".
Чи відомо тобі (скоріш за все провокатору) що тактику УПА вивчають у військових академіях багатьох країн світу. В тому числі у бурсах кохломордійського фсб.
Россия использует польско-украинский конфликт на исторической почве для своих игр.
Об этом заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская" Источник: https://censor.net.ua/n3177370
Файно жіночка каже - Ваня свій кацапський клюв усюди встромить