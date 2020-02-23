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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міністерство культури, молоді та спорту (36) Шумілін Володимир (2)

 Мінкультури підтримує створення в Україні Федерації кіберспорту, - заступник міністра Шумілін

У Міністерстві культури, молоді і спорту підтримують створення єдиної національної Федерації кіберспорту України.

Про це заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін заявив на плей-офф турніру WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністерство культури, молоді та спорту розуміє важливість кіберспорту та його соціальну складову. Ми вже спілкувались з великими "гравцями" на цьому ринку і повністю підтримуємо створення єдиної національної Федерації кіберспорту України", - сказав Шумілін.

Він додав, що кіберспорт може допомогти в реабілітації ветеранам АТО/ООС, соціалізувати людей з інвалідністю, він сприяє гендерній рівності, адже на турнірах змагатися можуть як дівчата, так і хлопці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт закликав не допустити закриття бібліотек у Херсоні: Рішення міськради про їхню ліквідацію незаконне

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177369
 
 
 Топ коментарі
 
Малоросы, вы рады что Зеленский поздравил вас с 23 февраля Минкультуры поддерживает создание в Украине Федерации киберспорта, - замминистра Шумилин - Цензор.НЕТ 5463
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Малоросы, вы рады что Зеленский поздравил вас с 23 февраля Минкультуры поддерживает создание в Украине Федерации киберспорта, - замминистра Шумилин - Цензор.НЕТ 5463
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"Фанклуб ЗЕклоуна наполягає, що це фейк? Пропишу і тут прохання озвучити офіційно позицію щодо 23 лютого, радянської армії і коли саме день захисника в Україні. Щиро сподіваюся, що ця позиція буде. Як з'явиться, це допис буде прибрано" - додав Гайдукевич у відповідь.

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это было в 2019г.
зачем врать..
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А что, за прошедший год Зеля поумнел? Мінкультури підтримує створення в Україні Федерації кіберспорту, - заступник міністра Шумілін - Цензор.НЕТ 7289
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ні-ні там правильно він дійсно дибил причому повний
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все правильно дебил -это излечимо а дибил-неизлечимо
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А ты рад что тебя обманул Роман Пелех, потому как у настоящего Зеленского другая страничка в фейсбуке?
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он не может не соврамши.. это состояние его души.. врать всегда и везде как завещал величайший брехун современности некий Петро
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Galina Kirilyuk

Это фейк! Сам пост никто не видел, зато несколько человек разметали его по сети. Один к слову, уже удалил. Стыдно стало
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Эх... Гордуни и штурм Санвела. Были времена.
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В кнопки тыркать, это не спорт.
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А ты попробуй. Может презедентом станеш... Минкультуры поддерживает создание в Украине Федерации киберспорта, - замминистра Шумилин - Цензор.НЕТ 3946
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Квартал 95 зробив номер, де Дональд Трамп грає на піаніно без штанів
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Литрбол (лат. literabolia alcogolicum) - вид спорта, известный со времён Геракла и Ганнибала Лектора. В этом особо трудном виде спорта могут участвовать практически все, для участия нужна традиционная футболка, в которой участник исполняет таинственный обряд буэээ.
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правильно , головне побільше 3,14дарспорта ...щоб вже від дебілок зовсім не відходили ...
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Киберспорт,киберполиция,кибервойна.
Я уже боюсь,шо до КиберСПИРТА доберутся
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С такими темпами зеленой диджитализации скоро и федерация любителей подрочить появится.
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275 день турборежима реванша и сдачи интересов Украины. Прискорбно видеть, что жители Украины превращаются в такое же быдло, как и выбранный ими **********. Вернее, это они уже не скрывают, дерьмо лезет из людей.
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кто этот мощный мыслитель и светоч знания из минкульта? Я так понимаю, что уже узаконили нахождение сумасшедших во власти.
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Типо, теперь можно будет под благовидным предлогом не делать уроки и вырасти тупым зебилом
Оригинально.
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Видимо просто ещё не всех кловунов , уборщиц и охранников из Шапито 95 пристроили..спецом под них и создают рабочие места. Ждите назначение очередного кловуна на должность министра киберспорта, или шо там эти зебилы хотят....
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Во...и главу министерства киберспорта в СНБО. Будет анально танковать на Мурованке.
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Цікаво,в Японії є таке? В нас на армію недостатньо коштів,а вони будуть ще сюди їх витрачати.
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Я сам грав відеоігри,але тільки сюжетні і сингплеєрні.Ніколи не розумів,як можна одну ту саму карту безкінечно грати в онлайн іграх.
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О, це самий смак ☺️
Гра проти людей як на мене цікавіше, але я погоджуюся, що кіберспорт це брєд.
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Зараз вже,навіть наші діти все мають.А от я свого часу хотів першу Sony PlayStation.Навіть не так грати на на ній відеоігри,як дивитися відеоролики між іграми і слухати музику,яка грала в цих іграх.Сьогоднішнім дітям це вже напевно,що незрозуміти.
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О, нет, это бред даже если не считать вообще вышеперечисленные посты. То все равно это бред на том уровне, если эта организация таки откроется. Ибо если компьютерную игру считать за спорт, то баланс игры должен быть минимум как в шахматах и правила не должны изменятся годами . Таких игр почти не существует.Они не выгодны. Особенно например в моба жанрах этого вообще нет и никогда не будет, поскольку там разработчикам для поддержания онлайна наоборот выгодно содержать законный дисбаланс в виде меты. В других же бывает наоборот баланс настроить просто не реально. Даже по этому это бред,а не предложение, не говоря уже о вышеперечисленных постах выше этого.
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Ты бы хоть что то почитал по теме, прежде чем бред нести. МОК уже обсуждает включение киберспорта в будущие Олимпийские игры. В Японии НОК работает с законодателями в плане изменения законодательства, что бы иметь возможность включить киберспорт в программу летних Игр в Токио в этом году.
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А еще не забыть создать федерацию по игре в прятки.
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Быстрей бы интернет пространство стало жёстко регулируемым, что б ни у кого нигде не чесалось Мінкультури підтримує створення в Україні Федерації кіберспорту, - заступник міністра Шумілін - Цензор.НЕТ 1200
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