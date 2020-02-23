 Мінкультури підтримує створення в Україні Федерації кіберспорту, - заступник міністра Шумілін

Про це заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін заявив на плей-офф турніру WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністерство культури, молоді та спорту розуміє важливість кіберспорту та його соціальну складову. Ми вже спілкувались з великими "гравцями" на цьому ринку і повністю підтримуємо створення єдиної національної Федерації кіберспорту України", - сказав Шумілін.

Він додав, що кіберспорт може допомогти в реабілітації ветеранам АТО/ООС, соціалізувати людей з інвалідністю, він сприяє гендерній рівності, адже на турнірах змагатися можуть як дівчата, так і хлопці.

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