 Мітинг-протест проти окупації Росією українського Криму відбувся у Стамбулі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральне консульство України в Стамбулі.
"У Стамбулі відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.
Учасники тримали плакати з написами: "Вчора Сталін, сьогодні Путін", "Зупини злочин Кремля, поверни вкрадене", "Кримські татари не здадуться" та інші.
Також учасники заходу протестували проти припинення роботи кримськотатарського телеканалу ATR. "У небезпеці. Єдиний кримськотатарський ТВ канал під загрозою закриття", - було написано на одному з плакатів.
Дамаск!
Дмитрий Разумков будет заниматься внутренней политикой. Сейчас он как политконсультант и политтехнолог еще и по совместительству является спикером штаба команды Зе. Сын ныне уже покойного основателя Центра политического и экономического анализа Дмитрия Разумкова начинал свою карьеру в 2006 году в штабе Партии регионов вместе с сыном Януковича в «Молодых регионах»
Эдику то пора уже и за Идлиб браться ...кацы там, что то сильно раздухарились, намолотили брони турецкой многовато из воздуха, руцке С-300 и С-400 не помогли?
оккупация - занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней.
анне́ксия - насильственное присоединение государством всей (или части) территории другого государства в одностороннем порядке.
В одному з регіонів курортної провінції Мугла начальник жандармерії - етнічний кримський татарин. Його патрульні мають повний карт-бланш з пакування кацапів навіть за невипрасувані шнурки. Там на вулицях кацапи розмовляють пошепки.
Це було в ті часи коли навіть слова "РОССИЯ" не існувало, а булоа московія
Адресований цей лист Богдану Хмельницькому, напередодні Берестецької битви 1651 року. Султан сприймає Хмельницького як українського володаря, вважає його головою над козаками. Де-факто, визнає існування козацької держави і присилає йому дорогоцінний каптан у подарунок. Що було виявленням великої пошани порівняно з європейськими володарями"