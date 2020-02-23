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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Крим (8788) Стамбул (102) Туреччина (1020) кримські татари (1513)

 Мітинг-протест проти окупації Росією українського Криму відбувся у Стамбулі. ФОТО

Сьогодні в Туреччині, на площі Беязит в Стамбулі, відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральне консульство України в Стамбулі.

Мітинг-протест проти окупації Росією українського Криму відбувся у Стамбулі 01

"У Стамбулі відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

Мітинг-протест проти окупації Росією українського Криму відбувся у Стамбулі 02

Учасники тримали плакати з написами: "Вчора Сталін, сьогодні Путін", "Зупини злочин Кремля, поверни вкрадене", "Кримські татари не здадуться" та інші.

Мітинг-протест проти окупації Росією українського Криму відбувся у Стамбулі 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі. ФОТОрепортаж

Також учасники заходу протестували проти припинення роботи кримськотатарського телеканалу ATR. "У небезпеці. Єдиний кримськотатарський ТВ канал під загрозою закриття", - було написано на одному з плакатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177368
 
   
 Топ коментарі
 
Хоть где-то о Крыме вспоминают.
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це ятаган Пухіну в спину знову Митинг-протест против оккупации Россией украинского Крыма прошел в Стамбуле - Цензор.НЕТ 2252
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Турки-русафоби агалтєлиє! Митинг-протест против оккупации Россией украинского Крыма прошел в Стамбуле - Цензор.НЕТ 3648
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Росіян усіх треба валити. На суші, на морі і в повітрі! кругом валити їх!
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Вспоминают,наверно строят какие-то планы.Был в Абхазии и в какое то время в прибрежные воды(Новый Афон) зашла целая эскадрилья рыболовецких шхун(около 15),порасскидывали сети.Я спросил у месного знакомого знакомого-это ваши или Росии?Он сказал шо турки-они им продали каоту на вылов рыбы.
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Ердоган, вже час наступу на Таурус, Латакію і
Дамаск!
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А шакалад на тебя, идиота, смотрит... И молчит.Пока)
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о майн готт. соевая мужеложенка или серливый пластырь шланг - хунта?Это просто шайка ублюдочных соевых мыролюбных питорасов.
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Біда у людей у голові. Майдан боровся проти уряду януковича, де впевнено міністром працював порошенко, тобто і проти порошенка в тому числі. Яким же треба бути відсталим розумово, щоб після всіх жертв на Майдані і смертей на фронті голосувати за вчорашного соратника януковича - порошенка який сам особисто і створив партію регіонів.
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очнись,тебя уже *******

Дмитрий Разумков будет заниматься внутренней политикой. Сейчас он как политконсультант и политтехнолог еще и по совместительству является спикером штаба команды Зе. Сын ныне уже покойного основателя Центра политического и экономического анализа Дмитрия Разумкова начинал свою карьеру в 2006 году в штабе Партии регионов вместе с сыном Януковича в «Молодых регионах»
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..
Эдику то пора уже и за Идлиб браться ...кацы там, что то сильно раздухарились, намолотили брони турецкой многовато из воздуха, руцке С-300 и С-400 не помогли?
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оккупация...или все же аннексия?
оккупация - занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней.

анне́ксия - насильственное присоединение государством всей (или части) территории другого государства в одностороннем порядке.
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хрен репы не слаще,(рашистская анексо -окупация украинской земли)
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у наших ЗМІ тиша,влада намагається оминати цю тему.
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Молодці турки!
В одному з регіонів курортної провінції Мугла начальник жандармерії - етнічний кримський татарин. Його патрульні мають повний карт-бланш з пакування кацапів навіть за невипрасувані шнурки. Там на вулицях кацапи розмовляють пошепки.
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Українці не сміють забувати історію кацапсько-українських відносин. Кожного вбитого кацапами треба пам'ятати. Спільна історія України та Московії, така ж кривава як і руки Путіна. За часів панування Московії, в Україні людей загинуло більше ніж за всі війни разом взяті.
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Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.
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Реджеп Тайїп Ердоган якось може ***** сказати чій Крим і які там ісконно усскі.
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Що писав Богдану Хмельницькому турецький султан: український історик переклав сенсаційного листа Мехмеда ІV
Це було в ті часи коли навіть слова "РОССИЯ" не існувало, а булоа московія
Адресований цей лист Богдану Хмельницькому, напередодні Берестецької битви 1651 року. Султан сприймає Хмельницького як українського володаря, вважає його головою над козаками. Де-факто, визнає існування козацької держави і присилає йому дорогоцінний каптан у подарунок. Що було виявленням великої пошани порівняно з європейськими володарями"
Мітинг-протест проти окупації Росією українського Криму відбувся у Стамбулі - Цензор.НЕТ 6108
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А кто это? Смертник какой то на переднем плане Мітинг-протест проти окупації Росією українського Криму відбувся у Стамбулі - Цензор.НЕТ 5523
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