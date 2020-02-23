 Засуджені у "справі Хізб ут-Тахрір" брати Абдуллаєви перебувають у СІЗО російської Уфи, - мати

Про це "Кримській правозахисній групі" повідомила мати ув'язнених Діляра Абдуллаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора дізналася що мої сини ще в Уфі СІЗО-1. У них нічого немає, вони голодні. Спробувала через інтернет знайти магазин і зробила замовлення, але коли їм доставлять їжу, невідомо, а їх щодня можуть етапувати", - розповіла Діляра.

Жінка пояснила, що її сини не можуть їсти їжу, яку дають в слідчому ізоляторі через релігійні переконання.

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Нагадаємо, Узаір Абдуллаєв був заарештований 12 жовтня 2017 року в окупованому Криму після обшуків в п'яти мусульманських сім'ях. Крім Абдуллаєва також були затримані ще четверо кримських татар: Рустем Ісмаїлов, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов. Всіх їх звинувачують в участі в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". За рішенням підконтрольного Росії кримського "суду" Узаір Абдуллаєв заарештований до 11 червня 2018 року. Захисники заарештованих і засуджених кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) в червні 2019 року.

Верховний суд Росії 24 грудня 2019 року змінив вирок - терміни ув'язнення для кримчан зменшилися на 6 місяців.

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Таким чином, Узеір Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Рустем Ісмаїлов - 13 років і 6 місяців, Еміль Джемадінов - 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов - 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з цим вироком і закликало посилити список санкцій на Росію.

Мати засуджених розповіла, що Теймура та Узеіра відправили 10 лютого 2020 року через СІЗО-2 російського Таганрога етапом в невідомому напрямку. 13 лютого адвокат Едем Семедляєв заявив, що братів Абдуллаєвих етапували в невідомому напрямку. Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяні Москалькової з приводу цього питання.