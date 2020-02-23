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Все про:Італія (358) COVID-19 (236)

 Спалах коронавірусу в Італії: понад 100 хворих, 3 померлих

Італія ввела надзвичайні заходи для подолання поширення спалаху нового коронавірусу COVID-19 в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив надзвичайний план, оскільки кількість випадків захворювання перевищила сотню.

Заходи запровадили після підтвердження, що троє громадян Італії похилого віку померли від коронавірусу.

78-річний чоловік з підтвердженим діагнозом "коронавірус" помер у регіоні Венето, а 77-річна жінка померла у регіоні Ломбардія. Про те, що у неї був саме цей коронавірус, стало відомо тільки після розтину.У неділю увечері повідомлено про смерть від коронавірусу в Італії третьої людини.

У десяти невеликих містах у північних регіонах країни - Ломбардії та Венето - запровадили карантин. Приблизно 50 000 людей просять залишатися вдома. А у Венеції влада вирішила скасувати два останні дні карнавалу, які припадали на 24-25 лютого.

Спалах коронавірусу позначився на Міланському тижні моди: показ колекції Джорджіо Армані, який має відбутися у неділю, буде у порожньому залі, оскільки запрошених просять не приходити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко

Очільник італійського уряду Джузеппе Конте оголосив, що зараз забороняється в'їжджати або залишати райони спалаху без спеціального дозволу.

Усі шкільні та спортивні заходи припинили в цих районах, зокрема, скасували декілька футбольних матчів Серії А, які мали відбутися у неділю.

Поліція, а за необхідності і збройні сили, матимуть повноваження забезпечити виконання обмежень.

Італійська влада побоюється, що вірус вже вийшов за межі ізольованих скупчень випадків у Ломбардії та Венето, адже це ускладнить стримування поширення хвороби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177366
 
   
 Топ коментарі
 
Привезли таки в країну ... разом з евакуйованими.. Теж лише здорових забирали..
Американці відмовились забирати своїх громадян з лайнера.
ВСІ АДЕКВАТНІ люди розуміють небезпеку. Тільки не наші гуманітарії.
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Зона обсервации в Новых Санжарах.Посторонние люди внутри зоны. Выходящие\входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее. Отсутствие дезинфекции стоков.
Зеленский и Скалецкая УМЫШЛЕННО запрещают проводить специфические тесты на коронавирус прекрасно зная что носители будут обнаружены.
В общем это очень похоже на умышленную диверсию против украинских граждан, с целью распространения эпидемии вирусного заболевания.
И всю эту благость раздраженная Скалецкая разрушила одной фразой - "Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу" (!)
Т.е. министр здравоохранения откровенно признает, что на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания, уже инфицированного больного повезут дальше по стране?
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От кіпішні. Доктор Комаровскій, совєтскій пєдіатр сказав що коронавірус не страшний і ледь не корисний.
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Уже было опровержение . То фейк. Пение Гимна не связано с отменой встречи делегации с Китая .
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Вот у вас ключевые и принципиальные вопросы: с чем связано пение гимна?
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дядя сорос останню "колекцію" представив ?
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Нічо, Зеленський їсть нормальну їжу і вітаміни, його вірус не візьме. В нього на це грошей вистачить.
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Як казала моя мати - чума к чумі не пристане.
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Щодня алкоголь вбиває 40 українців,і ніхто не панікує!
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Это точно, в каждом лекарстве есть спирт!
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"алкоголь" справа добровільна ...тому порівняння мягко кажучи не коректне ...але нічого ...ми вже звикли що у нас економіка обраховується у гривнях а "апельсини бочками" ...
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А скока бактериев убивает ты ни паверишь. Спалах коронавірусу в Італії: понад 100 хворих, 3 померлих - Цензор.НЕТ 3712 Спалах коронавірусу в Італії: понад 100 хворих, 3 померлих - Цензор.НЕТ 3054 Спалах коронавірусу в Італії: понад 100 хворих, 3 померлих - Цензор.НЕТ 3054
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алкоголь можна і не пити. А просто перестати хворіти не вийде
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отменить два последних дня карнавала
я бы его вообще отменил - праздник похоти и непристойностей
Источник: https://censor.net.ua/n3177366
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#Коронавирус шагает по планете:

В #Италии более 100 заразившихся. В городах вводят карантин. Школы закрываются, спортивные мероприятия отменяются. Людм рекомендуют не здороваться за руку#Кувей и #Турция закрыли свои границы с #Ираном. Авиарейсы отменены. Погранпереходы закрыты
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Вовка с Италии приехал. На карантин его, в Санжары.
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Де девочька с собачькой? Срочно її треба доставить сюди. Можливо вона є "п'ятий елемент"!!!
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Після візиту Зеленського в Італію, там розпочалася епідемія коронавірусу. Співпадіння? Не думаю.
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так отправить его уже в москву с ****** в десна полобзаться
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Скільки хворих людей коментує. Довго разом збирали?
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А Ви думаєте,що нормальна людина буде працювати тролем...? Ось і пишуть в міру своєї пониженої соціальної відповідальності....
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Ой, а цифру заразившихся чего не указываем? Их не просто больше 100 , их 149... команда зе приьащила эвакуированных у одной из них оказались проблемы спищеварительной системой... а это первые признаки коронавируса... и еще нравится, как наши сми говорят об экспресс тест, такой экспресс, что результаты будут через несколько дней... зе своим пиаром в дом чуму притащил!
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Стесняются-с... Это поперёк линии партии о шутейности вируса.
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В закрытом на карантин китайском городе Ухань вводят 14-дневный карантин для пациентов, которые вылечились от коронавируса COVID-19. Это связано с опасениями, что некоторые пациенты даже после выздоровления могут быть носителями вируса и заражать других.

https://news.pn/ru/public/231276
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Лечиться надо ШАКАЛадом!!!! И Падлашенке плюс.... Будет за шо тролей кормить!
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Промежбулочные прокладки, как обычно, про лайно, понятно у вас его там завались...
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Може його тимчасово не спамити щоби всі переконалдися які кацапи му*аки?
Цей взагалі екстремальний. На міжнародному конкурсі му*аків він виборов би друге місце.
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Та я і не спамлю таких "гурманів" . Побуянить і сам вгамується
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Кацапе, пеши ісчо! Бо ще не всі читачі у повній мірі знають які ви 3,14дари, кацапи.
Ти сьогодні вже побігав з картонним танком на голові? привітав усіх витиранів куликовської бійки?
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Контакт с зараженными не нужен: ученые нашли главный способ распространения коронавируса

Коронавирусом можно заразиться, не контактируя с носителями
Эпидемия коронавируса произошла не только из-за контакта здоровых людей с носителями вируса, но и из-за фекально-орального механизма передачи инфекции. Об этом в своем отчете заявили китайские ученые.

До текущего момента пока не установлено, сколько вирус может жить вне организма.По данным исследователей, инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей. Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей. Об этом сообщает Bloomberg.
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Дохтора Авакова на італьянців немає. Той би відразу розрулив би там ситуацію. А за одне і з десяток висяків позакривав би по гарячих слідах 😕
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Наглого антинародного быка овакова там пристрелили бы насмерть горячие финские парни.
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А це ще як сказати .. Хатинка у нього там своя збудована. Так що особливо бикувати він там не стане . А то чого доброго ще спалять ненароком
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В Венеции власти решили отменить два последних дня карнавала, которые приходились на 24-25 февраля.

...
Одна з традиційних масок цього карнавалу - Medico della Peste (Чумний лікар). Зараз, блть, він би там просто охмуєнно вписався в ґатмосферу...

Спалах коронавірусу в Італії: понад 100 хворих, 3 померлих - Цензор.НЕТ 5076
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Врач из Южной Кореи после исследований выяснил, что вирусом заражаются только в закрытых помещениях!
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Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческие популяции.
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж королевы Елизаветы ІІ.

Спалах коронавірусу в Італії: понад 100 хворих, 3 померлих - Цензор.НЕТ 1764

Граф Дракула завидует современным элитаристам и их биотехнологиям.
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Филипп от скучной жизни стал все ненавидеть , жить в маскараде и тоске харит .
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Так , а как там жители Тернопольской и Львовской областей ? У же молятся , что бы их родственники не доехали к ним ? Заблокировали границу шинами ? Там же пол Западной Украины работает .
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Італійці цензоровські, досвистілись, це вам миттєва карма прилетіла.
Менше треба було гавкати та принижувати тих, хто був проти такої безглуздої та непродуманої евакуації. Напевно, що в Італії так само легковажно віднеслись до цієї холери, як і наши зебіли у владі.
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вот он момент истины - готовы ли в наших городах встретить самолёты с эвакуированными? (зачем они там знает вся Украина т.е. зарабатывают валюту для покупки рассейского угля)
модераторов прошу не банить за такой опрос
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Ешьте чеснок и запивайте водкой, ничего с вами не случится./украинский рецепт/
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