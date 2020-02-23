 Спалах коронавірусу в Італії: понад 100 хворих, 3 померлих

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив надзвичайний план, оскільки кількість випадків захворювання перевищила сотню.
Заходи запровадили після підтвердження, що троє громадян Італії похилого віку померли від коронавірусу.
78-річний чоловік з підтвердженим діагнозом "коронавірус" помер у регіоні Венето, а 77-річна жінка померла у регіоні Ломбардія. Про те, що у неї був саме цей коронавірус, стало відомо тільки після розтину.У неділю увечері повідомлено про смерть від коронавірусу в Італії третьої людини.
У десяти невеликих містах у північних регіонах країни - Ломбардії та Венето - запровадили карантин. Приблизно 50 000 людей просять залишатися вдома. А у Венеції влада вирішила скасувати два останні дні карнавалу, які припадали на 24-25 лютого.
Спалах коронавірусу позначився на Міланському тижні моди: показ колекції Джорджіо Армані, який має відбутися у неділю, буде у порожньому залі, оскільки запрошених просять не приходити.
Очільник італійського уряду Джузеппе Конте оголосив, що зараз забороняється в'їжджати або залишати райони спалаху без спеціального дозволу.
Усі шкільні та спортивні заходи припинили в цих районах, зокрема, скасували декілька футбольних матчів Серії А, які мали відбутися у неділю.
Поліція, а за необхідності і збройні сили, матимуть повноваження забезпечити виконання обмежень.
Італійська влада побоюється, що вірус вже вийшов за межі ізольованих скупчень випадків у Ломбардії та Венето, адже це ускладнить стримування поширення хвороби.
я бы его вообще отменил - праздник похоти и непристойностей
Источник: https://censor.net.ua/n3177366
В #Италии более 100 заразившихся. В городах вводят карантин. Школы закрываются, спортивные мероприятия отменяются. Людм рекомендуют не здороваться за руку#Кувей и #Турция закрыли свои границы с #Ираном. Авиарейсы отменены. Погранпереходы закрыты
https://news.pn/ru/public/231276
https://www.bfmtv.com/international/coronavirus-en-italie-3-morts-et-149-contaminations-le-bilan-s-alourdit-pour-le-pays-le-plus-touche-d-europe-1863015.html
Цей взагалі екстремальний. На міжнародному конкурсі му*аків він виборов би друге місце.
Ти сьогодні вже побігав з картонним танком на голові? привітав усіх витиранів куликовської бійки?
Коронавирусом можно заразиться, не контактируя с носителями
Эпидемия коронавируса произошла не только из-за контакта здоровых людей с носителями вируса, но и из-за фекально-орального механизма передачи инфекции. Об этом в своем отчете заявили китайские ученые.
До текущего момента пока не установлено, сколько вирус может жить вне организма.По данным исследователей, инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей. Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей. Об этом сообщает Bloomberg.
финскиепарни.
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Одна з традиційних масок цього карнавалу - Medico della Peste (Чумний лікар). Зараз, блть, він би там просто охмуєнно вписався в ґатмосферу...
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж королевы Елизаветы ІІ.
Граф Дракула завидует современным элитаристам и их биотехнологиям.
Менше треба було гавкати та принижувати тих, хто був проти такої безглуздої та непродуманої евакуації. Напевно, що в Італії так само легковажно віднеслись до цієї холери, як і наши зебіли у владі.
модераторов прошу не банить за такой опрос