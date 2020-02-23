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 Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко

Національна поліція аналізує візуальну інформацію для того, щоб визначити, хто призвів до штучної паніки і протестів у Нових Санжарах.

Про це на брифінгу 23 лютого повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Ми відстежуємо всю візуальну інформацію, аналізуємо, визначаємо тих людей, які брали участь у заходах, визначаємо, які функції вони виконували під час цього, і рухаємося у межах слідства", — заявив він.

Варченко також уточнив, що всю суспільно-важливу інформацію у цій справі Нацполіція повідомлятиме громадськості.

Напередодні мешканець Полтавської області вибачився перед працівниками поліції за те, що нецензурно висловлювався на їхню адресу під час протестних акцій у Нових Санжарах в день евакуації українців та іноземців з Китаю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177365
 
 
 Топ коментарі
 
Я видел некого Авакова и некую Скалецую, которые в костюмах биозащиты заявляли напуганным жителям, что они в полной безопасности, а еще некий гражданин Зеленский говорил, что будет наказывать подселением эвакуированных.
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Зеленский, Аваков, Скалецкая, Ермак, Данилов. И Си Цзиньпин. Но, боюсь, все перечисленное тебе не по зубам. Самое время вылавливать стрелочников в виде председателей ОГА. Ах да, там дубина тоже приложился к этому. Только за ним беня. Тоже, боюсь, все будет с ним непросто. Рекомендую вернуться к ОГА и РГА. Там искать безопасней.
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Вот ответственный. Хватайте ублюдка!
Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 4362

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Я видел некого Авакова и некую Скалецую, которые в костюмах биозащиты заявляли напуганным жителям, что они в полной безопасности, а еще некий гражданин Зеленский говорил, что будет наказывать подселением эвакуированных.
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зачем искать - всем понятно, что это зеленая сопля и его команда
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Нечем больше заняться ментам, преступность зашкаливает, а они привязались к сельчанам.
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Пацаны, когда вы уже научитесь? Сначала определяйтесь с крайними, которых будете предъявлять общественности, а потом уже что-то вытворяйте. Всё через жопу. Работать не с кем. Кругом одни дебилы. (Антибиотик)
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про Санжары скоро будут рассказывать анекдоты... Полиция определяет ответственных за панику и протесты в Новых Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 7125
Вот наподобие этого...

Полиция определяет ответственных за панику и протесты в Новых Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 9517
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Зеленский, Аваков, Скалецкая, Ермак, Данилов. И Си Цзиньпин. Но, боюсь, все перечисленное тебе не по зубам. Самое время вылавливать стрелочников в виде председателей ОГА. Ах да, там дубина тоже приложился к этому. Только за ним беня. Тоже, боюсь, все будет с ним непросто. Рекомендую вернуться к ОГА и РГА. Там искать безопасней.
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Да, против Си точно пупок у малышей развяжется.
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а мне кажется, что Аваков даже с Аваковым не справится
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Новосанжарцы, разбегайтесь,Аваков хочет назначить козла отпущения.
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Вероятные виновники, или порох, или ОПЗЖ оппые - третьего не дано.
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Ахахах,а Порох тут с Какой стороны вообще,ты прикалываешься?
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А если вы носите эспаньолку и ваш рост 170 см, то лучше сразу бегите из страны.
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Вот именно - назначить, предположительно на брифинге. На деле необходимо не определять, а устанавливать виновных.
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Судя по коментам, провокаторов хватает. Раша старается.
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А чого встановлювати. Канал Г+Г. Сабаков на ток шоу с скафандрами, Гончарук, брехливий уряд. А саме головне зелене лайно.
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Перелякані люди інформацією про короновірус, який отримали з ТВ будуть ще і покарані за переляк. Господи, дай розуму людям.
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Вот ответственный. Хватайте ублюдка!
Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 4362

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Неважненько вас там кормят. Денех нет, но... Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 2
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Не представляйся, ольгинец, я и сам вижу. Вольно.
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Відповідальне керівництво країни, котре ініціювало, організувало і здійснило завіз людей із зараженої зони (зони карантину) в Китаї, на "чисту" територію (в Україну). Це голий чорний піар і показуха , що пост. під загрозу життя і здоров"я тисяч, а може і мільонів Українців Це порушення всіх норм епідеміологічних і карантинних, написаних віками і кров"ю мільонів.Це злочин. У випадку спалаху епідемії чинників режиму потрібно притягнути до карної відповідальності.
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Тітушки з Кропивницького» виявилися новосанжарцями
Ці вже давно втекли, хапають місцевих цапів-відбувайлів (швидше за все щирих зебілів) для "показательной порки"
Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 1606
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Один з них ще і атовець.
Отак бреше наша недовлада...
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Ниче се паника искуственная, люди мрут как мухи! Может лучше уголовную статью некоторым, за то что народ подвергают опасности !
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Фсе прапала!!!!
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недолугость посадових ос!б,что тут искать
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