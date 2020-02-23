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 Політика України
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Все про:Зеленський (4601) обмін (634) полонені (762) Асєєв (29)

 Говорили із Зеленським, аби я дивився наступні списки на обмін, щоб туди не потрапляли злочинці, - Асєєв

Звільнений з полону терористів "ДНР" журналіст Станіслав Асєєв домовився з президентом України Володимиром Зеленським про моніторинг наступних списків на обмін утримуваними особами з ОРДЛО, щоб в нього більше не потрапляли злочинці.

Про це Асєєв розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли бачився з президентом, був такий дуже оптимістичний настрій щодо цього обміну. ​​Він сказав, що люди, які впливають на ці процеси з боку Росії, власне, не проти, щоб ще один обмін відбувся. І ми говорили в тому числі про те, аби я дивився ці наступні списки на обмін, щоб туди не потрапляли злочинці. Тому що це було і в попередньому обміні, коли був ще президентом Порошенко, і в цьому обміні, коли Зеленський - президент", - сказав Асєєв.

"І це дуже прикро, тому що дійсно хороші люди, які дуже багато зробили для нашої країни, залишаються в підвалах. А деякі, які власне, навіть воювали проти нашої країни - виходять з обміну. ​​І ця ситуація вимагає також дуже якісного вирішення найближчим часом", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177364
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, что вы скажите на то что вашего малороса финансирует Кремль? Говорили с Зеленским, чтобы я смотрел следующие списки на обмен, чтобы туда не попадали преступники, - Асеев - Цензор.НЕТ 797
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Все тайне стає явним. Головне, з чим підчепили коміка в свій час ФСБ, наркота, хабарі?
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Усіх терористів ви вже відпустили, дебіли...
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Зебилы, что вы скажите на то что вашего малороса финансирует Кремль? Говорили с Зеленским, чтобы я смотрел следующие списки на обмен, чтобы туда не попадали преступники, - Асеев - Цензор.НЕТ 797
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Все тайне стає явним. Головне, з чим підчепили коміка в свій час ФСБ, наркота, хабарі?
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Могли через 3 або 5 Штірлеців і виглядало це, як допомога патріотів
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Корисні "ідіоти", тобто ті хто остаточно не розумів тих дій, найгірші
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Головний квн-щік масляков є головним геєм всєх кловунов снг! ) Гуглітє!)
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То есть будем отдавать не преступников? А кого? Набирать с улицы?
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Так давно пора. Громадян рф в Україні повно. Наркостаттю кожному приліпити можна. А також шпигунство та інше.
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Найцікавіше, що вирішувати тепер буде Асєєв. Цікаво, звідки сам Асєєв буде брати інформацію?
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рєчь ідьот о тєх, кого нам сунулі в послєдній обмєн
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И не только в последний.
"Потому что это было и в предыдущем обмене, когда был еще президентом Порошенко, и в этом обмене, когда Зеленский - президент", - сказал Асеев.Источник: https://censor.net.ua/n3177364"
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Так уже ж всеъ отдали... причем даже тех, кто назад прется...
Паноптикум...
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Не, ну, ещё посёлочек какой-нибудь можно предложить...
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І що на цей раз наш гравець на роялі (не скажу чим) віддасть свому пахану з Кацапії, прикриваючись обміном?
Навіть страшно гадати.
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Видать не всех, еще ты остался.
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Правда очі коле?
Доречі, ти зараз на другій стадії сприйняття: злість. Заперечення ти вже пройшов. Попереду ще торг, депресія, а потім прийняття.
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Ты на последней стадии зомбирования, скоро повесишься.
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Зеленські, подивіться на свого однодумця))) шикарний екземпляр, яким вас будуть тикати в морду як паличкою з лайном)
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Не чипайте юродивого. Воно в гілці за всіх зебілів відпрацьовує. Це досить кумедно. Говорили із Зеленським, аби я дивився наступні списки на обмін, щоб туди не потрапляли злочинці, - Асєєв - Цензор.НЕТ 6978
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Є виборці зе, є адепти зе, а це дійсно-зебіл... Де їх таких роблять.
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Спочатку виборець, потім адепт, а потім зебіл. Це екземпляр пройшов свій шлях у турборежимі.
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Блондинистая порохоботка.
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Сядет твой порошенко, Влад зомби и зеленский сядет, а ты повесишься.
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Так який у тебе ролеплей? До цього ти вживався у роли узеленських. А зараз ти кого граєш? Шмарія? Симоненка? *****?
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Кроме вас порохоботов и зебилов есть нормальные люди, но вам зомбированным этого не понять.
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Нормальні?))) Тобто ти, хамло що несе херню про повісишся- є нормальним?)) Та не дай боже таким нормальним бути) хоча й шизофреники вважають себе нормальними. Тільки професор Неш визнав себе шизофреником, але ж у нього був розум, а у тебе... хто його зна, що у тебе є. Пусті очі і чорний рот, хіба що.
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Нащо ви взагалі з цим зебілом спілкуєтесь ?
Хіба не помітно, що вони придуркуваті. ..
Мені одне заявило, що на патрон збирає. Та і погроз всіляких повно було, і обіцянок... Навіть до магії вдавались Говорили із Зеленським, аби я дивився наступні списки на обмін, щоб туди не потрапляли злочинці, - Асєєв - Цензор.НЕТ 5582
Повні придурасти.
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А ты почитай комменты- кто то пишет против пороха и получает порцию дерьма, что он зедебил, и наоборот. И те другие зомбированные дебилы.
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Они не дебилы -ИУДЫ ,ГНИДЫ ,продавшиеся террористам, убийце *****
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Преступников надо менять на преступников. Хороших людей на хороших людей. Тогда ни кому обидно не будет.
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Правильно.А кацапских троллей отправлять в спам,что бы не отсвечивали среди людей😂
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А менять на кого? На Слуг народа? Брагар первый на обмен или Арахамия ?
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После отдачи "беркутов", кого бубочка считает преступником ????
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уніматєльно чітай: говориця про списки тих, кого нам повертають
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тоість, попередні списки ніхто не перевіряв - радувались всім, кого віддадуть - хоть бомжів данєцкіх
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Бедняга никак не может перестать оправдываться за то что его освободили.
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В каком городе США живешь?Есть дело.
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Всё верно. Молодцы.
А мармеладо-боты - кремлёвские провокаторы.
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Буде пропозиція - або берете оптом, або пішли лісом.
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Знаєш, Асєєв, я за тебе дуже переживала, коли ти був на подвалє! Але твої розмови про щось з ідіотом бубачкой?!!! Задолбали эти гади!
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Не имею ничего против Асеева. Но скажите для чего у нас различные разведывательные службы? Кому как не им этим делом заниматься. Можно ещё пригласить для мониторинга освобождённого макеевского руководителя подпольной ячейки партии СН в застенках ЛДНР. Они должны быть более проинформированы чем Асеев.
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Зеленский об обмене и о мире, договаривается сам с собой / Портников/
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Мова йде про тих, кого включали на обмін з іншого боку. Бо, як виявилося, нам віддали не лише політичних в'язнів, а і звичайний кримінал, в т.ч. прихильників кацапстана.
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