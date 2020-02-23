 Говорили із Зеленським, аби я дивився наступні списки на обмін, щоб туди не потрапляли злочинці, - Асєєв

Про це Асєєв розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли бачився з президентом, був такий дуже оптимістичний настрій щодо цього обміну. Він сказав, що люди, які впливають на ці процеси з боку Росії, власне, не проти, щоб ще один обмін відбувся. І ми говорили в тому числі про те, аби я дивився ці наступні списки на обмін, щоб туди не потрапляли злочинці. Тому що це було і в попередньому обміні, коли був ще президентом Порошенко, і в цьому обміні, коли Зеленський - президент", - сказав Асєєв.
"І це дуже прикро, тому що дійсно хороші люди, які дуже багато зробили для нашої країни, залишаються в підвалах. А деякі, які власне, навіть воювали проти нашої країни - виходять з обміну. І ця ситуація вимагає також дуже якісного вирішення найближчим часом", - додав він.
"Потому что это было и в предыдущем обмене, когда был еще президентом Порошенко, и в этом обмене, когда Зеленский - президент", - сказал Асеев.Источник: https://censor.net.ua/n3177364"
Паноптикум...
Навіть страшно гадати.
Доречі, ти зараз на другій стадії сприйняття: злість. Заперечення ти вже пройшов. Попереду ще торг, депресія, а потім прийняття.
Хіба не помітно, що вони придуркуваті. ..
Мені одне заявило, що на патрон збирає. Та і погроз всіляких повно було, і обіцянок... Навіть до магії вдавались
Повні придурасти.
А мармеладо-боты - кремлёвские провокаторы.