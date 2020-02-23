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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (26529) США (6293) Трамп (2563)

 Якби Україна та Росія порозумілися між собою, це було б добре для всього світу, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп відправився з візитом до Індії. Під час посадки до вертольоту він відповів на питання ЗМІ.

Серед іншого, вони стосувалися відносин Росії і України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер журналіста VOX Аарона Рупора.

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"Ну, я б хотів побачити їх разом. Я думаю, що якби вони об'єдналися в тому сенсі, що порозумілися між собою, це було б добре, це було б добре для всього світу, якщо б Україна та Росія розробили якусь угоду, завдяки якій вони будуть жити (нерозбірливо) це було б дуже добре", - зазначив Трамп перед посадкою в вертоліт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177363
 
 
 Топ коментарі
 
добре було б для всього світу, щоб тебе, ідіота, вдруге не обрали
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А если бы Трамп меньше времени проводил с русскими проститутками, то вообще все прекрасно было бы.
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но украине придется вернуться в свои исторические границы, без всего полученного от РИ и СССР
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Можно не сочувствовать большому человеку, который руководит больной страной. Но нужно
посочувствовать большой стране, которой руководит больной человек.
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бесхребетный он какой-то...видимо зря Володя в глаза ему "заглядывал"...оба "миратворцы" теперь... Якби Україна та Росія порозумілися між собою, це було б добре для всього світу, - Трамп - Цензор.НЕТ 8522
"поладить"...вон амеров в Сирии кацы тряхнут-посмотрим шо Трам запоёт...
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и шо характерна-видимо Трамп тоже за "савместнае патрулирование"...и шо 18 числа было-ему глубоко до "спины"...
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чубчик как всегда жжёт но..... у самого ни с Китаем ни с Сев.Кореей както не очень.........
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трамп для большинства амеров-позор, но он хоть может крыть свои про#бы успехами в экономике, зеле крыть свои про#бы просто нечем, а рейтинг тает как мороженное подмышкой...
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