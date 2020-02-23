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Все про:обстріл (6003) Донбас (15388) Об'єднані сили (439)

 Від початку доби ворог 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Талаківки – з безпілотного літального апарату ворог скинув по наших позиціях гранатометний постріл.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дванадцять обстрілів по нашим позиціям, а саме:
поруч із Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм ворог випустив 5 мін, 4 постріли з станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
двічі неподалік Оріхового – зі 120-мм міномету – 29 мін;
двічі в районі Новоолександрівки – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 10 снарядів та 8 мін зі 120-мм міномету;
поруч з населеним пунктом Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм – 6 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу Золотого-4 – з 82-мм мінометів противник випустив 15 мін;
неподалік Попасної – з мінометів калібру 82 мм – 14 мін;
в районі Новозванівки – з 82-мм міномету та великокаліберного кулемету;
двічі поруч з Луганським – з міномету калібру 120 мм – 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 та гранатометів різних систем.
Сьогодні, 23 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поранено одного українського воїна, найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177362
 
 
 Топ коментарі
 
А головнокомандувач мовчить. С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4139
У нього "в мозку война уже закінчилися". Він долею суки в Китаї опікуєтся С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7608
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скалецька повечеряла, почуває себе добре..... громадянка іспанії навалила чергове відро, - думають куди це все виносити....наразі все С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4767
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После провала российско-турецкой встречи, ВВС США срочно отправляет в Турцию 5 американских транспортных самолетов Boeing C-17 с базы ВВС Германии Рамштайн. Россияне запасаются турецкими помидорами. Все остальные - попкорном...
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Слава богу, що сьогодні без жертв. Однак тема обстрілів неактуальна для ЗМІ. Всі обговорюють, як протікає процес діареї в іспанки, яка пребуває на карантині в НовоСанжарах.
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А головнокомандувач мовчить. С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4139
У нього "в мозку война уже закінчилися". Він долею суки в Китаї опікуєтся С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7608
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може це якась племінниця мами рімми.... чому б, за державний кошт, не послати ще один літак, щоб повернути талановиту танцівницю додому, в кривий ріг
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сэстра ленки связистка с масквабадом..
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это все конечно интересно...
но Цензор.., есть какие то свежие новости по "Новым Санжарам" ?
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скалецька повечеряла, почуває себе добре..... громадянка іспанії навалила чергове відро, - думають куди це все виносити....наразі все С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4767
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Охрана уснет на лужайке закапают и хлоркой посыпят..
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После провала российско-турецкой встречи, ВВС США срочно отправляет в Турцию 5 американских транспортных самолетов Boeing C-17 с базы ВВС Германии Рамштайн. Россияне запасаются турецкими помидорами. Все остальные - попкорном...
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Володимире Олександровичу, Ви ж, типу президент... Ви ж, чув я таке, бажаєте увійти, а не вляпатися, в Історію... Так, нарешті, зробіть кроки на захист нашої Держави! Ми Вас підтримаємо!

А якщо ні, то грош Вам ціна.

І правління Ваше буде ганебним та недовгим...

Нас, українців, багато і ми не боїмося жити, вмирати і вбивати за свою Державу, за Честь і за Славу.

Маю честь.

Дмитро Ярош
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Квартал 95 не может снимать военные фильмы.. ему это не интересно..
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Вчора було проведено екстрене зборище путінських дегенератів-командирів з приводу чергового отриманого гучного, потужного копняка від Української армії. Високий чин в лампасах, з південного військового округу Росії, напередодні прибув на окуповану територію Луганщини для роздачі «подарунків» невдахам-начальничкам 2АК ЗС РФ за провалену наступальну операцію на позиції підрозділів ООС в районі населеного пункту Оріхового. «Вам не ордена носить, вам хвосты верблюдам закручивать» , - лютував на недолугих бовдурів-підлеглих російський генерал, погрожуючи розправою. Недоумки дурнувато намагались виправдатись мовляв знов «ошибочка вышла», чим ще більше розізлили високого інспектора. Ревізор дав наказ будь-якою ціною виправити становище під загрозою розстрілу без суда і слідства. Але собака гавкає, а караван іде, подумали дебілкуваті кремлівські вояки і все одно зробили по своєму…
Як стало відомо вранці, в ніч на суботу нова безглузда атака російсько-терористичних військ на позиції наших захисників під населеним пунктом Новотошківським завершилась поразкою, втратою живої сили, зброї та позорною втечею.
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тихої вам ночки, синочки... (бережи вас Діва Марія)
Від початку доби ворог 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7244
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На півдні Донецька гупає дуже гучно. Давненько не чув...
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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