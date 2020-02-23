 Від початку доби ворог 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Талаківки – з безпілотного літального апарату ворог скинув по наших позиціях гранатометний постріл.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дванадцять обстрілів по нашим позиціям, а саме:

поруч із Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм ворог випустив 5 мін, 4 постріли з станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

двічі неподалік Оріхового – зі 120-мм міномету – 29 мін;

двічі в районі Новоолександрівки – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 10 снарядів та 8 мін зі 120-мм міномету;

поруч з населеним пунктом Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм – 6 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Золотого-4 – з 82-мм мінометів противник випустив 15 мін;

неподалік Попасної – з мінометів калібру 82 мм – 14 мін;

в районі Новозванівки – з 82-мм міномету та великокаліберного кулемету;

двічі поруч з Луганським – з міномету калібру 120 мм – 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 та гранатометів різних систем.

Сьогодні, 23 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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