 Від початку доби ворог 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Талаківки – з безпілотного літального апарату ворог скинув по наших позиціях гранатометний постріл.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дванадцять обстрілів по нашим позиціям, а саме:
поруч із Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм ворог випустив 5 мін, 4 постріли з станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
двічі неподалік Оріхового – зі 120-мм міномету – 29 мін;
двічі в районі Новоолександрівки – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 10 снарядів та 8 мін зі 120-мм міномету;
поруч з населеним пунктом Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм – 6 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу Золотого-4 – з 82-мм мінометів противник випустив 15 мін;
неподалік Попасної – з мінометів калібру 82 мм – 14 мін;
в районі Новозванівки – з 82-мм міномету та великокаліберного кулемету;
двічі поруч з Луганським – з міномету калібру 120 мм – 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 та гранатометів різних систем.
Сьогодні, 23 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
У нього "в мозку война уже закінчилися". Він долею суки в Китаї опікуєтся
но Цензор.., есть какие то свежие новости по "Новым Санжарам" ?
А якщо ні, то грош Вам ціна.
І правління Ваше буде ганебним та недовгим...
Нас, українців, багато і ми не боїмося жити, вмирати і вбивати за свою Державу, за Честь і за Славу.
Маю честь.
Дмитро Ярош
Як стало відомо вранці, в ніч на суботу нова безглузда атака російсько-терористичних військ на позиції наших захисників під населеним пунктом Новотошківським завершилась поразкою, втратою живої сили, зброї та позорною втечею.