 Коронавірус - найбільша криза в сфері охорони здоров'я Китаю з 1949 року, - Сі Цзіньпін

Про це він заявив у неділю, 23 лютого, під час засідання щодо координації зусиль з профілактики та боротьби з епідемією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами Сі Цзіньпіна, нинішній вірус поширюється швидше, ніж усі попередні, кількість заражених є найвищою, а також його важко уникнути і контролювати. "Це - криза для нас і велике випробування", - наголосив китайський лідер.
Епідемія коронавірусу, констатував Сі, "неминуче" матиме великий вплив на китайську економіку та суспільство, але йдеться, запевнив він, про короткострокові та контрольовані ефекти. Лідер КНР також закликав органи влади зробити висновки з недопрацювань у протистоянні поширенню коронавірусу.
во всех отношениях......
Ми віримо тільки партії і нашому лідеру!
Kavkaz Center@newkc14
Ситуация с эпидемией #коронавируса в Иране быстро ухудшается. Власти отменили занятия в школах и все спортивные мероприятия. В городах вводится карантин. Из 43 новых случае заражения 8 человек умерли. Ряд стран запретили полеты самолетов в #Иран и из Ирана
учитывая состояние нашего зравоохранения.
Толпы истерических санжарских "вирусологов" - принесут куда больше беды !
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118732/kitajskij-koronavirus-na-samom-dele-boevoj-virus-vyrvavshijsya-iz-laboratorii-v-ukhani.shtml
Шокирующие данные о ситуации в Китае: 2,8 млн. инфицированных, 112 000 умерших
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118733/shokiruyuschie-dannye-o-situatsii-v-kitae-28-mln--infitsirovannykh-112-000-umershikh.shtml
также в интернете кто-то выложил перевод с китайского, как они реагировали на события в Украине. 5 тыс. лайков под постом, "мы раздавим украинцев как мух...."!
tZE inform
"Для обсерватора с эвакуированными их Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав" Прекрасно. А что делает в "очаге инфекционной болезни" гражданин Махов, кроме того что он журналист ахметовского ТРК "Украина" и развлекает Скалецкую?
А вот если бы фото было - в маске - как бы вы узнали кто это?