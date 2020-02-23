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 Коронавірус - найбільша криза у сфері охорони здоров'я Китаю з 1949 року, - Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав коронавірус найбільшою кризою в сфері охорони здоров'я з моменту створення Китайської Народної Республіки в 1949 році.

Про це він заявив у неділю, 23 лютого, під час засідання щодо координації зусиль з профілактики та боротьби з епідемією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Сі Цзіньпіна, нинішній вірус поширюється швидше, ніж усі попередні, кількість заражених є найвищою, а також його важко уникнути і контролювати. "Це - криза для нас і велике випробування", - наголосив китайський лідер.

Епідемія коронавірусу, констатував Сі, "неминуче" матиме великий вплив на китайську економіку та суспільство, але йдеться, запевнив він, про короткострокові та контрольовані ефекти. Лідер КНР також закликав органи влади зробити висновки з недопрацювань у протистоянні поширенню коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177361
 
 
 Топ коментарі
 
А не нужно эксперементировать со смертельными вирусами и живодерствовать над животными! Коронавирус - самый большой кризис в сфере здравоохранения Китая с 1949 года, - Си Цзиньпин - Цензор.НЕТ 2612
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если для Китая это кризис, то когда до нас вирус доберется будет пипец.
учитывая состояние нашего зравоохранения.
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А не нужно эксперементировать со смертельными вирусами и живодерствовать над животными! Коронавирус - самый большой кризис в сфере здравоохранения Китая с 1949 года, - Си Цзиньпин - Цензор.НЕТ 2612
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Українська влада ще не зрозуміла що з коронавірусом не можна гратись, це гра з сірниками в калюжі з авіаційним керосином. Всі ці недолугі і безглузді евакуації, в які попадають чомусь громадяни абсолютно далеких країн, які можуть всіх здорових заразити вірусом - це повний маразм та кримінальний злочин! Евакуація може бути виключно для українців, в літаку мають бути ізольовані відсіки з окремою вентиляцією для екіпажу та для різних груп пасажирів, вони не мають перетинатись! Але найкращий спосіб уникнути вірусу це заборонити в'їзд в Україну всім хто перебував в Китаї протягом останніх 40 діб! Українці які хочуть повернутись в Україну, хай поживуть десь в обсервації 30 діб за межами України, як це роблять розумні країни, які збагрили нам своїх громадян на обсервацію!
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_Носителем и распространителем на сегодняшний день может быть чел любой национальности! Только в начале пандемии это были китайцы, просто потому что у них всё это и началось. А сейчас уже носителем и распространителем может быть кто угодно: украинец, японец, австралиец или американец, итальянец или иранец, немец или марроканец... Кто угодно!
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Це зрозуміло, але найбільша чисельність хворих на вірус в КНР тому всі хто був в КНР менш ніж 40 діб тому, мають обходити територію України стороною, або потрапляти в карантин на термін до 40 діб! Такі самі обмеження потрібно вводити для тих хто приїжджає в Україну з інших регіонів де є неконтрольовані спалахи коронавірусу, де є вирогідність що не всі хворі ізольовані в медичних та санітарних закладах!
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китайцы - великая нация!
во всех отношениях......
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Китайцы здесь не причем, это кацапы к ним вирус запустили, а теперь на Америку спихивают.
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Не потрібно було привозити людей із зони карантину на заразній території (Китай) у здорову країну (в Україну). Не потрібно було з одного джерела епідемії розвозити заразу по світу, створюючи загрозу епідемій в інших країнах.Китай упорається з проблемою, бо має на то і сили, і засоби, і волю, і національну гідність і нашим громадянам там нічого не загрожувало.. У випадку спалаху епідемії в Україні немає ні сил, ні засобів, ні професіонально підготовлених людей, ні волі, ні національної гідності (у нинішнього керівництва галузі медицини та і держави в цілому). Політичний режим Зеленського, керуючись голим показушним популізмом вчинив злочин, завізши заразу на територію своєї країни і, у випадку спалаху епідемії, чинники цього режиму мають понести карну відповідальність.
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То в китайців.А ми, виборці Зеленського, в коронавірус не віримо!
Ми віримо тільки партії і нашому лідеру!
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Kavkaz Center@newkc14

Ситуация с эпидемией #коронавируса в Иране быстро ухудшается. Власти отменили занятия в школах и все спортивные мероприятия. В городах вводится карантин. Из 43 новых случае заражения 8 человек умерли. Ряд стран запретили полеты самолетов в #Иран и из Ирана
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создали и выпустили, вы теперь всему земному шарику должны возмещать.
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Еще несколько тысяч смертей и хйло явится миру спасителем,предложившим вакцину.
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если для Китая это кризис, то когда до нас вирус доберется будет пипец.
учитывая состояние нашего зравоохранения.
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Так, але це єдине що може врятувати Пенсійний Фонд і більше того- нашу владу....
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Судя по недавним событиям, Когда к нам придет вирус (а он придет , даже если бы у нас была система здравоохранения как в Швеции и мы прям сегодня закроем все границы - наглухо) - Нам будет ппц соовсем не по причине плохого состояния медицины.

Толпы истерических санжарских "вирусологов" - принесут куда больше беды !
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Все ещё долго будет, сейчас в мире болеть начнут, через месяц два может начаться эпидемия и если они откроют авиасообщение вернётся снова в Китай, а так же вернётся из соседних с Китаем стран....
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Лидер КНР также призвал органы власти сделать выводы из недоработок в противостоянии распространению коронавируса........ мудрая мысль, пора в Трускавец повышать квалификацию , а не за собачками самолеты гонять
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Китайцам нужно спасаться в России,так как там есть не только разработанные бактерии коронавируса. Коронавірус - найбільша криза в сфері охорони здоров'я Китаю з 1949 року, - Сі Цзіньпін - Цензор.НЕТ 4474, а есть и...
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Вірусологи всього світу ще далеко не все знають про коронавірус, а педіатор-аніматор Форточка вже у всьому розібрався.
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Досі не віриться що таке можливо, це як сценарій до якогось фільму. Не знаю навіть якого,напевно трагікомедії. Дитячий лікар в ролі експерта розповідає наріду про досі не вивчені вірусні захворювання, а нарід хоче за це зробити його міністром охорони здоров'я цілої країни. Йбнуті
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Сегодня бедно одетый, но чистенький дедушка продал полсобаки, чтобы купить немного вареников. Весь супермаркет плакал
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Китайцям варто запросити доктора Комаровського, він все розкаже їм про вірус і пояснить що нічого страшного нема.
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Терміново скерувати дохторів Авакова і Скалецьку на річні курси підвищення кваліфікації до Китаю. А з ними і всіх "слуг урода" разом з зажопинцями
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"Коронавирус - самый большой кризис в сфере здравоохранения Китая с 1949 года, - Си Цзиньпин" - Да что вы говорите?! Кто бы мог такое подумать после закрытия на карантин и паралич сначала Уханя на 11 млн. человек, а после ещё десятков городов? Вот умственно отсталый кабмин КВНщиков думает это просто шутка такая... маркетинговый ход. Коронавірус - найбільша криза в сфері охорони здоров'я Китаю з 1949 року, - Сі Цзіньпін - Цензор.НЕТ 1448
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_Да уж... клинический идиотизмъ. И эти существа управляют огромным предприятием Украина. Ждать в этом случае чего-то кроме беды может только ровно такой же идиот.
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Китайский коронавирус на самом деле боевой вирус, вырвавшийся из лаборатории в Ухани

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118732/kitajskij-koronavirus-na-samom-dele-boevoj-virus-vyrvavshijsya-iz-laboratorii-v-ukhani.shtml
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ППЦ какой боевой. Тяжелое прохождение заболевания аж до 15 % заболевших (да и то в подавляющем большинстве - пенсионеров) . Он наверно против боевых домов для престарелых и спецназа "кому за 70"
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Русская свинья , кому ты веришь?

Шокирующие данные о ситуации в Китае: 2,8 млн. инфицированных, 112 000 умерших

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118733/shokiruyuschie-dannye-o-situatsii-v-kitae-28-mln--infitsirovannykh-112-000-umershikh.shtml
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У тебя весьма спецефичная форма общения , да и источники инфы - под стать.
Почитай книжки, поучись в какой нибудь школе (хотя бы пару классов) - это тебе может помочь.
Можешь этот не делать -(уверен ты себя и так гением считаешь) Но тогда реже общайся - слишком несет гнилью и плесенью.
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не все боевые должны иметь смертность под 100%
есть и такие, задачей которых есть ослабить противника
а ты попробуй повоююй, если у тебя вся армия и почти все население слегло с гриппом...
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85 % - проходит в легкой форме , остальные 15% - это в 90% случаев лица старше 70 лет или тяжело больные (то есть и так явно не трудо/бое способные.
Ну разве что вы решите освободить ресурсы противника избавив его от необходимости тратить их (ресурсы) на тяжелобольных и стариков.
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в Китаї 7 років тому вже була епідемія коронавірусу із смертністю 10% (в тричі більшою ніж зараз) - і чомусь ніякої всесвітньої паніки не було…
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Потому, что заразность того вируса в два с походом раз меньше нынешнего и меньшим инкубационным периодом.
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потому что тот вирус не передавался от человека к человеку
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если выяснится, что это вирус вырвался из кит. лаборатории, эти уроды должны возместить ущерб всем пострадавшим странам!!
также в интернете кто-то выложил перевод с китайского, как они реагировали на события в Украине. 5 тыс. лайков под постом, "мы раздавим украинцев как мух...."!
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Видать кацапы не правильно перевели, там говорилось о Рассее.
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Это видео я видел , и оно о русских . Не надо перекручивать
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tZE inform



"Для обсерватора с эвакуированными их Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав" Прекрасно. А что делает в "очаге инфекционной болезни" гражданин Махов, кроме того что он журналист ахметовского ТРК "Украина" и развлекает Скалецкую?

Коронавірус - найбільша криза в сфері охорони здоров'я Китаю з 1949 року, - Сі Цзіньпін - Цензор.НЕТ 2538
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Снять маску на короткий срок - не опасно. (На 5 секунд - вполне достаточно для фото и можно даже не затаивать дыхание). Главное при этом не делать вдох.
А вот если бы фото было - в маске - как бы вы узнали кто это?
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Маска бесполезна. Вирус может пройти через глаза. Посмотрите как выглядят врачи в Китае при контакте с зараженными. Одного смелого китайского доктора в маске уже похоронили, еще в самом начале эпидемии.
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Та щастя яке - люди хоч прийдуть в себе трохи, а то взагалі зажрались
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не, вождь, это только начало
конца китайского коммунизьма
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Нашим військовим треба уважно придивитись до цієї ситуації, яка чітко показує, що маючи класних вчених-бактеріологів, нам не потрібна ядерна зброя....
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ДНК вирусов это гигабайты комбинаций. Контролировать такое невозможно. Мутирует и выпустившему мало не покажется. Сколько лет вакцину для "простого" гриппа разрабатывают каждый год новую с переменным успехом?
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в Иране смертность от коронавируса под 20%, в Китае же 3-4%
ХЗ почему
то ли в Иране медицина хуже, то ли карантин плохой, то ли Китай тупо занижает статистику
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