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Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1159) Ляшко Віктор (3) COVID-19 (236) Нові Санжари (94)

 Речі, гігієнічні та антисептичні засоби, - МОЗ ввело обмеження на передачі в "Нові Санжари"

МОЗ заборонило передавати продукти харчування в санаторій на Полтавщині для евакуйованих з Китаю.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в Нових Санжарах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішенням нашим ми чітко заборонили постачання будь-якої їжі до обсерватора. Бо в нас обсервація стосовно гострої респіраторної вірусної інфекції, ми не хочемо, щоб у нас були ще обсервації щодо діарейних захворювань", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ідея була показати людям впевненість у наших діях", - Скалецька про рішення пройти обсервацію з евакуйованими з Китаю

Він також поінформував, що вже запущено харчоблок у медцентрі і їжу для тих, хто перебуває на карантині, готують на місці, в тому числі і дієтичну їжу для іноземної громадянки, яка зверталася по допомогу до лікарів із приводу загострення хвороби шлунково-кишкового тракту.

Заступник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко додав, що до обсервації передають лише засоби індивідуальної гігієни, антисептичні засоби та промислову продукцію.

"Передаються тільки речі індивідуальної гігієни, антисептичні засоби та речі промислового виробництва. Харчові продукти - ні. І ми інформуємо всіх волонтерів, що передає їх (продукти. — Ред.) Червоний Хрест. Продукти не передаються тим, хто перебуває в обсервації. Але, коли люди висловлюють бажання залишити (продукти. — Ред.), Червоний Хрест далі вирішуватиме, що робити з цими продуктами", - сказав Варченко.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177360
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер Нові Санжари перейменують у Новий Ухань?
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Де - факто санаторій стає прохідним двором. Проїзджають, передають, відїзджають, плюс 406 чоловік охорони. Ох і недаремно боялися дій зєльоної влади новосанжарці.
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Зеленский - наш лидер и наша надежда! Он спасет украинцев от коронавируса Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары" - Цензор.НЕТ 1707

Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары" - Цензор.НЕТ 5639
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иностранцы имеют медицинскую страховку, как все кто летит в другие страны?
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Де - факто санаторій стає прохідним двором. Проїзджають, передають, відїзджають, плюс 406 чоловік охорони. Ох і недаремно боялися дій зєльоної влади новосанжарці.
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за счет бюджета иностранцев лечат и кормят.
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Тільки зараз запустили харчовий блок, а як же ж вони збирались тримати людей на карантині без приготовленої їжі? Це ще один доказ того що розміщення людей в Нових Санжарах це помилка, потрібно їх переводити в Феофанію або іншу київську лікарню!
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в Феофании будут под клетчатым одеялом прятаться от суда депутаты от "сн" , поэтому туда и не везут.
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аби кондомів вистачило - люди від скуки почнуть зараз всьо перетрахувати
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Оманський Брехун благодійник. Не своє ж.
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Это еще "обсервация" или уже "карантин"? Или лапша на уши лохов?

Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары" - Цензор.НЕТ 7217
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Специальный чел. Он её морально подпирает в ванной, когда никто не видит. Речі, гігієнічні та антисептичні засоби, - МОЗ ввело обмеження на передачі в "Нові Санжари" - Цензор.НЕТ 3444
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Этот чел - журналист ахметовского ТРК "Украина" Александр Махов. Остальные вопросы к ним
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Морально подпирает и физически пропирает Речі, гігієнічні та антисептичні засоби, - МОЗ ввело обмеження на передачі в "Нові Санжари" - Цензор.НЕТ 946
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сорок чоловік на пансіоні - туди тра' тону кондомів - шоп запобігти епідємії ЗППП
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Тепер цей Мах теж має пройти обсер(в)ацію.
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Повторюсь.Там нету никакой "зоны". Только тупое вранье для лохов.
"Зона обсервации" в Новых Санжарах -- Посторонние люди внутри зоны. Выходящие \ входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее без санобработки. Отсутствие дезинфекции стоков. Общая канализация с селом. Общая система вентиляции без воздушных шлюзов. И т.д. и т.п. "The show must go on"
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Страховка действует только в тех странах, которые указаны в полисе (чем больше стран, тем дороже страховка), вряд ли у иностранцев ехавших в Китай там есть Украина.
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Зеленский - наш лидер и наша надежда! Он спасет украинцев от коронавируса Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары" - Цензор.НЕТ 1707

Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары" - Цензор.НЕТ 5639
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В Казахстане введен официальный запрет на выдачу разрешения на вывоз из республики медицинских средств индивидуальной защиты.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана сообщил о введении запрета на экспорт медицинских масок, респираторов, перчаток и прочих средств индивидуальной защиты в интересах национальной безопасности.
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Тепер Нові Санжари перейменують у Новий Ухань?
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достали уже эти Санжари..., и новости о них...
пропиарились уже все кто только может...
оставьте уже их одних бухать и ничего не делать за наш счет...
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І чути буде з безлюдної Нової Ухані ухання сичів...
(такий собі постбіоапокаліпсис)
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Все що він робить зараз йде на користь розповсюдженню короновірусу серед українців.
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Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари...
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Фсьо, п'ять копійок вже не ходять *( сошлі с ума *)
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Санжари, Санжари, Санжари, ой! Санжари, Санжари, Санжари, це заразно! Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, і тібя вилєчат, Санжари, Санжари, фсьо! Санжари, Санжари, Санжари, і мєня вилєчат...
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5 копійок - ага..., это бесит уже...

в стране и без них проблем целый эшелон...
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Ну все, один уже готов, сгорел на работе. Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары" - Цензор.НЕТ 3360.
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_Носителем и распространителем на сегодняшний день может быть чел любой национальности! Только в начале пандемии это были китайцы, просто потому что у них всё это и началось. А сейчас уже носителем и распространителем может быть кто угодно: украинец, японец, австралиец или американец, итальянец или иранец, немец или марроканец... Кто угодно!
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_На каком основании? В смысле что давало повод? Собственная непроинформированность? Так это только усугубляет и уменьшает шансы. Знание - сила!
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на основанії расовой тєорії... но, вірус с нєй нє знаком *(
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а заражені коронвірусом книжки хішпанською мона передавати еякулірованим із Ухашя?
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"...обсервации по диарейным заболеваниям"

Тонко. Двошарова така фраза.
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Это нарушение прав карантируемых. Пора заводить новый майдан!
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"Тикаешь"? Ти годинник чи бімба з годинниковим механізізьмом?
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Как говорил один мудрец: кто хочет, тот знает.
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"уже запущен пищеблок в медцентре и пищу для тех, кто находится на карантине, готовят на месте..."
То есть в данном санатории который "по всем правилам и отвечает всем стандартам" даже пищу не готовили до этого?
Исто?чник: https://censor.net.ua/n3177360
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Усі будуть здоровими - навіть ті хто захворіє.
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А дезинфекцию оборудования на ковровой дорожке проводить.... это как?? Это можно...?? Или так нужно??
Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары" - Цензор.НЕТ 3725
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этой дорожки в принципе не должно быть по инструкции.
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Это вообще должно проводится в отдельном помещении....которое потом в свою очередь тоже подвергается обработке...
А то о чем шепчет замминистра...это бред сивой кобылы...
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все похоже на постановку для каких то нехороших дел. Может они и здоровы одного нацмена показывают, а остальных нет.
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А сейчас эти обработчики...на своих копытах все и разнесут по всей территории....
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Лохам главное процесс и шоу, а не результат.
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полівать елєктроннойє оборудованійє огородним оприсківатєлєм - гініально!!!
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"убить всех человеков, простейших и полевые транзисторы"
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Только клизма !
Всем без исключения !
Начинать нужно с Киева .
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Що за неполіткошерні слова? Не скіпідаром, а скігеєм!
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Вообще-то витамины цитрусовых укрепляет иммунитет! Может, еще существуют апельсины без витамина, а мы не знаем?
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Після цього карантину санаторій в кращому випадку закриють, місцеві лишаться без роботи, а який дурень туди приїде лікуватись після цього.
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_Нам всем сказочно, неимоверно повезёт если так закончится эта имитация борьбы с коронавирусом.
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Карочь, короновирус уже в Украине. Забилы,заскриньте этоит пост
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"Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства... а что мы 50 человек не можем обеспечить ? На вертолеты для ментов есть , а на антисептики для больных нет ?
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Перевожу
Передача апельсинов, наколотых раствором хлорки и одежды для аутодафе были несколько преждевременными.
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В Китае даже деньги уже не обрабатывают ,а сжигают их,может талоны на еду и др ввести в карантинной зоне?
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Якісь інстатьолкі з собакамі з кэтаю нас задрочують! А бубачка-таки их всех спасьот! А потомушто только такие дэбилки с.лохом оманским инстаграмяцца!)))
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Вони взагалі **********, е-е-е, інстаграмитись

(шкіряним селфі-дрином)
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Как-то раз попал я в больницу No28, серьезно пострадал... И шо? Меня навещали родственники, приносили харчи, книги и пр. Родственники.
Эти - пострадавшие? Как? У них есть родня в Юкрейн? Где они?
Отвратительно видеть всю эту шумиху. Их можно назвать несчастными? Разве что их душ пи#дит током, но им смешно... несчастные мля...
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Так впевнено казали,що всі здорові.Це означає,що не знають.Санаторій не підготовлений.Якщо буде епідемія,то це буде такий собі біологічний тероризм,якому сприяла влада.
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служив товариш на ЗКП під землею, автономія повна, своя свердловина, каналізація, система вентиляції, могли довгий час жити без повітря атомосферного,в повній ізоляції, бо було дуже багато повітря в рідкому стан було припасеноі, та ще й перхлората калія запас, плюс до цього каталітичний фільтр з платини,а під землею кухня,запас харчів на багато людей і багато часу, душеві, багато кімнат різного призначення., своя електростанція на мегаватт, всі засоби зв'язку.Ось де місце для карантину.Цей пункт був на півдні країни, зараз вже розкрадений
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І це не єдиний такий об'єкт на випадок nuclear war.
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Я служил на подобном...70 метров под землей... все тоже самое ..и электростанция..и столовая... и режим полной изоляции....
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Передавати кондоми НЕ МОЖНА! Надують і зорганізують втечу на повітряних кульках. Як олімпійський Міша у 1980 році.
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Це Нові Васюки по Зеленському (насправді, до Бендера йому далеко)
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