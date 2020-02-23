 Речі, гігієнічні та антисептичні засоби, - МОЗ ввело обмеження на передачі в "Нові Санжари"

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в Нових Санжарах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Рішенням нашим ми чітко заборонили постачання будь-якої їжі до обсерватора. Бо в нас обсервація стосовно гострої респіраторної вірусної інфекції, ми не хочемо, щоб у нас були ще обсервації щодо діарейних захворювань", - сказав Ляшко.
Він також поінформував, що вже запущено харчоблок у медцентрі і їжу для тих, хто перебуває на карантині, готують на місці, в тому числі і дієтичну їжу для іноземної громадянки, яка зверталася по допомогу до лікарів із приводу загострення хвороби шлунково-кишкового тракту.
Заступник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко додав, що до обсервації передають лише засоби індивідуальної гігієни, антисептичні засоби та промислову продукцію.
"Передаються тільки речі індивідуальної гігієни, антисептичні засоби та речі промислового виробництва. Харчові продукти - ні. І ми інформуємо всіх волонтерів, що передає їх (продукти. — Ред.) Червоний Хрест. Продукти не передаються тим, хто перебуває в обсервації. Але, коли люди висловлюють бажання залишити (продукти. — Ред.), Червоний Хрест далі вирішуватиме, що робити з цими продуктами", - сказав Варченко.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
"Зона обсервации" в Новых Санжарах -- Посторонние люди внутри зоны. Выходящие \ входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее без санобработки. Отсутствие дезинфекции стоков. Общая канализация с селом. Общая система вентиляции без воздушных шлюзов. И т.д. и т.п. "The show must go on"
Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана сообщил о введении запрета на экспорт медицинских масок, респираторов, перчаток и прочих средств индивидуальной защиты в интересах национальной безопасности.
пропиарились уже все кто только может...
оставьте уже их одних бухать и ничего не делать за наш счет...
(такий собі постбіоапокаліпсис)
в стране и без них проблем целый эшелон...
Тонко. Двошарова така фраза.
То есть в данном санатории который "по всем правилам и отвечает всем стандартам" даже пищу не готовили до этого?
Исто?чник: https://censor.net.ua/n3177360
А то о чем шепчет замминистра...это бред сивой кобылы...
Всем без исключения !
Начинать нужно с Киева .
Передача апельсинов, наколотых раствором хлорки и одежды для аутодафе были несколько преждевременными.
(шкіряним селфі-дрином)
Эти - пострадавшие? Как? У них есть родня в Юкрейн? Где они?
Отвратительно видеть всю эту шумиху. Их можно назвать несчастными? Разве что их душ пи#дит током, но им смешно... несчастные мля...