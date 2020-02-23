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 На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом і узбережжі Азовського моря тривають спеціальні заходи із залученням мобільних підрозділів, прикордонної авіації та Морської охорони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 01

"Метою заходів є забезпечення дотримання вимог законодавства у рамках компетенції Держприкордонслужби та запобігання правопорушенням.
Під час спеціальних заходів на ділянках Херсонського та Бердянського загонів прикордонники здійснювали подворові обходи та проводили роз’яснювальну роботу з місцевим населенням. Протягом доби прикордонні наряди оглянули близько двох сотень транспортних засобів, перевірили 23 місця базування маломірних плавзасобів, перевірили стан дотримання режиму в КПВВ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох пропагандистів із РФ не пропустили на територію України і заборонили в'їзд на 3 роки, - Держприкордонслужба

На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 02
На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 03
На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 04

В 12 випадках не допустили вихід в море маломірних плавзасобів поза пунктами базування. Стосовно 16 порушників прикордонного режиму склали протоколи адміністративних правопорушень. Виявили 10 випадків незаконного вилову водних живих ресурсів, браконьєрські знаряддя вилучили.

На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 05
На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 06
На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 07

Спеціальні заходи продовжуються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177359
 
   
 Топ коментарі
 
У меня одного ощущение, что рейд посвящён борьбе с браконьерством и проведён по просьбе (указанию?) расейской стороны?
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Прикордонники мають робити цю роботу двічі на добу а не раз на 6 років!
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Прикордонники мають робити цю роботу двічі на добу а не раз на 6 років!
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А є посилання на офіційне джерело..? Бо той Тім бува і пуржить..
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Якщо матеріальну допомогу скоротили, не здивуюсь що й це правда... Чекати не довго, до березня... Самокату ж чимось бюджет латати тре - армія перша за для цього, бо бубочка її сциться, среться й ненавидить мабуть більше, ніж Пороха...
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А порох не сцявся, коли з війскоматів левову частку бажаючих воювати за Україну у літку 2014 по домівках завернули..? Ссались народу зброю дати,бо думали,що з кацапнею домовляться,а з народом - точно не вийде..
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Це зветься - ліпити горбатого до стіни... Продовжуй...
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Распространяешь данные ГРУ ФСБ РФ или пороховских методичек?
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Бюджет міноборони 2019 не виконано, а це пряма відповідальність міністра оборони! В Україні був тільки один міністр оборони за всі часи, який виконував бюджет міноборони на 100% - це Гриценко!
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Ігор, ще трохи і тебе запросять в квартал На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7658 а там, через пару місяців, може й головою райдержадміністрації призначать
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Я против!
Он даёт цифры и факты.

...а его личное мнение -- то его личное дело.
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У меня одного ощущение, что рейд посвящён борьбе с браконьерством и проведён по просьбе (указанию?) расейской стороны?
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Просто с языка сорвал. Абсооютно идентичное мнение.
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такое каждый год. обирают местных рыбаков и обитателей прибрежной зоны. сейчас быфчек калкан и камбала начали идти.
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А чого так? Це ж ожна у витрішки з кацапським пигранцями пограти я, як Зєлєнскій з пуциним. От Зєлєнскій там потяг до миру побачив. Напевне, пуцин прагне миру, а злісні військові ерефіх прагнеть війни. Може пора пуцмна з полону чекістів визволити. Нє?
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Ни разу не кушал камбалу-калана.
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обычная хряевая рыба. Слишкоом жирная. Я ее не люблю.
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40 людей з Уханя, фронт, закон про крадіжку землі, веселі вихідні з шаурмою.
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Двое российских пропагандистов, которых накануне не пустила в Украину Госпогранслужба, прилетели по приглашению экс-советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова. Экс-советник министра пригласил в Украину пропагандистов из РФ На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9815
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А у зевлади нема бажання відвести війська з адмінкордону до Києва?
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Бажання в них є,але все поступово,щоб не вийшло як з овочем.
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Вот на 23 и поздравили всех и юшку себе наварили! На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2922
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Дед в жигулях угорает.
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это просто метод разминирования, который русня применяла.
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У Украины уже граница с Крымом? Украина признала Крым российским?
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так отдали ж крым за просто так, чего уж там , нужно называть все ьсвоими именами
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Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», - отметил Трамп перед вылетом в Индию. На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8760
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Эрдоган однажды сказал : РАБссия пытается из Азовского и Черного морей сделать свое личное болото. На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2466
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блин шош вы вытворяете ?путен обидется как ему собаченка в глаза смотреть будет?
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А как же строительство города-сада на админгранице с Крымом? Инвесторы могут испугаться.
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строительство гоорода - ада так же каак и строительство канала между азовским и черным морем - придумка и хотелка монголоидной кацапни.
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