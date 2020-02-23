 Завершено 1-й етап конкурсного відбору на 11 посад прокурорів САП, до 2-го пройшли 372 кандидати, - Холодницький

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив керівник САП Назар Холодницький, інформує Цензор.НЕТ.

Отже, тест на знання законодавства складали 574 кандидати.

59 осіб не з‘явились для складання тесту, однак вони матимуть нагоду його пройти 25 лютого, якщо причина неявки є поважною.

Успішно цей етап склали 372 особи, які будуть допущені до наступного етапу, з яких: максимальні 100 балів набрали лише 2 кандидати;

95-99 балів - 61 кандидат;

90-94 бали - 107 кандидатів;

80-89 балів - 202 кандидати.

Наступний етап відбору - тест на загальні здібності відбудеться 29 лютого 2020 року.