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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:конкурс (528) Правоохоронні органи (836) Холодницький (558) Антикорупційна прокуратура (1081)

 Завершено 1-й етап конкурсного відбору на 11 посад прокурорів САП, до 2-го пройшли 372 кандидати, - Холодницький

23 лютого завершився перший етап конкурсного відбору на 11 посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив керівник САП Назар Холодницький, інформує Цензор.НЕТ.

Отже, тест на знання законодавства складали 574 кандидати.

59 осіб не з‘явились для складання тесту, однак вони матимуть нагоду його пройти 25 лютого, якщо причина неявки є поважною.

Успішно цей етап склали 372 особи, які будуть допущені до наступного етапу, з яких: максимальні 100 балів набрали лише 2 кандидати;
95-99 балів - 61 кандидат;
90-94 бали - 107 кандидатів;
80-89 балів - 202 кандидати.

Наступний етап відбору - тест на загальні здібності відбудеться 29 лютого 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177355
 
 
 Топ коментарі
 
2 кандидата из "Лиги смеха" набрали 100 баллов?
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NinaBoi



Все про що співала русня і місцеві журнашлюхі,задля обрання бубочкі,вияволось фейком.
1.Марченка виправдали.Справа броніжилетів фейк.
2.У справі Свинарчуків корупції не виявлено.
3.Роттердам+ визнано годною формулою.
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сколько дармоедов рвется во власть
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2 кандидата из "Лиги смеха" набрали 100 баллов?
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Как и замы у Авакова и минэкономики -- только через постель.
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Навіть по теорії імовірності на посаду прокурора може потрапити теоретично порядна людина.
Однак існує приказка :"З ким поведешся- від того й наберешся"
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Чому все відбуваєтся так довго? Це що розважальна програма на телебаченні? Хто буде працювати? Де результати роботи Генпрокуратури? Може і фінансування ГПУ отримає після того як вся ця Санта-Барбара з тестами закінчиться? А поки вони пісю покурять?
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Любому начинанию, любому организатору и руководителю с мозгами и совестью-честью не стоит верить сегодня в свой успех - эта власть все от слова АБСОЛЮТНО !покрыла плесенью лжи со своей стороны и недоверия со стороны остальной части Украины.
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И это наверное самое страшное испытание для Украины , после того как слепой увидит свет и краски жизни , стать снова слепым - ЭТО НЕВЫНОСИМО БОЛЬНО!
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Так, 370 починали з КВН, а 2 з Ліги смєха"
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У меня сугубо экономический вопрос , те прокуроры что пройдут все конкурсы за месяц работы будут красть меньше чем мы на их отбор потратили или больше ? Завершен 1 этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП, во 2 этап прошли 372 кандидата, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4908
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сподіваюсь всі себе зарекомендували, як вірні зеленінці?
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Вечный двигатель.Нескончаемый украинский лохотрон.В 96-ом первый раз проголосовал.Всё жду,когда какого-то коррупционера посадят.В этом году уже сороковник стукнет.Пока-по нулям.От цвета власти-никак не зависит.
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вот изучаю таблицу...
первая заселится другими народами Днепропетровщина...

Завершен 1 этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП, во 2 этап прошли 372 кандидата, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7130
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Вы че стебетесь,один мудак-5 лет,за нос водил,теперь этот.
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NinaBoi



Все про що співала русня і місцеві журнашлюхі,задля обрання бубочкі,вияволось фейком.
1.Марченка виправдали.Справа броніжилетів фейк.
2.У справі Свинарчуків корупції не виявлено.
3.Роттердам+ визнано годною формулою.
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Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет договор об экономической Ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
Завершено 1-й етап конкурсного відбору на 11 посад прокурорів САП, до 2-го пройшли 372 кандидати, - Холодницький - Цензор.НЕТ 1078
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Нескінченні конкурси та відбори, а справ катма. Вистава продовжується і нема їй ні кінця, ні краю.
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Конкурсы, отборы, а результат. Система неизменна, подтверждено зюзяками, пьяными полицейскими-убийцами.
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Сегодня по этому поводу откупорю бутылку шампанского.
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этап конкурсного отбора на занятие 11 должностей прокуроров

Прокуроры идут по этапу...

...это нечто шансонное...*)
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А это недоразумение с румянцем, типа, уже навсегда?
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Не успели.Сказал премьер-коррупцию побороли.😆
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ВСЕХ ПОСАДИТЬ, РАССТРЕЛЯТЬ ,А ПОТОМ ПОВЕСИТЬ
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На такие должности необходимо назначать людей уже натырившихся до нехочу...Придут другие - начнут тырить с удвоенной энергией!
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