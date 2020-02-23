 Для обсерватора з евакуйованими їз Китаю превентивно встановлені правила як для вогнища інфекційної хвороби, - МОЗ

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в Нових Санжарах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стосовно входу в обсерватор — ніхто не може зайти в обсерватор, не одягнувши захисні костюми і засоби індивідуального захисту. Це все відбувається під контролем епідеміологів. Їх одягають, заводять у заклад. У закладі супроводжує медичний працівник. Вони проводять всю цю роботу", - сказав Ляшко.
За його словами, піддається дезінфекційній обробці все медичне обладнання, яке потрапляє до обсерватора. "Також обладнання, яке потрібно медикам, передається до обсерватора. Коли воно виходить з обсерватора, воно підлягає дезінфекційній обробці, а всі медичні працівники під контролем епідеміологів роздягаються, оскільки це передбачено під час виходу з вогнища інфекційної хвороби", - запевнив заступник міністра.
Він додав, що хоча в обсерваторі немає вогнища інфекційної хвороби, вживаються превентивні заходи, щоб запобігти можливому поширенню хвороби на території України. "Додатково, якщо будуть порушені будь-які заходи при виході з вогнища, епідеміологи будуть рекомендувати залишити ту людину, яка відвідує обсерватор, для того, щоб вона пройшла карантин в обсерваторі і перебувала там час, який потрібен для дотримання інкубаційного періоду", - підкреслив посадовець.
Також він повідомив, що в обсерваторі є ізолятор, в якому відбувається огляд пацієнта у разі необхідності. "У разі, якщо в когось з’являться певні симптоми, лікарі відводять цю людину до цього ізолятора для того, щоб там її могли оглянути медичні працівники", - наголосив Ляшко.
"Маски на території не потрібні. Але вони (нацгвардійці, що охороняють медцентр у Нових Санжарах — Ред.) ходять, оскільки людям потрібна психологічна розрядка. На території повністю безпечно, і за її межами теж", - запевнив Ляшко.
Він підкреслив, що засоби індивідуального захисту обов’язково потрібні лише під час відвідування обсервації, щоб зменшити кількість контактуючих на карантині. "І ми рекомендуємо всім, хто перебуває в обсерваторі, носити маски. Ми їх забезпечили і під час виходу з кімнати рекомендуємо обов’язково одягати маску, коли беруть їжу, виносять сміття тощо", - заявив заступник міністра.
Эпидемиологические и клинические особенности новой вспышки коронавируса в Китае в 2019 году Ян Ян1 *, Цин-Бин Лу2, Минг-Цзинь Лю1, И-Син Ван3, Ан-Ран Чжанг1,3,4, Неда Джалали1, Натали Э. Дин1, Ира Лонгини1 , М. Элизабет Халлоран5 Бо Сю6, Сяо-Ай Чжан3, Ли-Пин Ванг7 *, Вэй Лю3 *, Ли-Кун Фанг3 * 1 Кафедра биостатистики, Колледж общественного здравоохранения и медицинских профессий, а также Институт новых патогенов, Университет Флориды, Гейнсвилл , Флорида, США; 2 Кафедра лабораторной науки и техники, Школа общественного здравоохранения, Пекинский университет, Пекин, П. Р. Китай; 3Государственная лаборатория патогенов и биобезопасности, Пекинский институт микробиологии и эпидемиологии, Пекин, P. R. China; 4Департамент эпидемиологии, Школа общественного здравоохранения, Университет Шаньдун, Цзинань, P.R. Китай ; 5 Отдел по вакцинам и инфекционным заболеваниям, Центр исследований рака им. Фреда Хатчинсона, Сиэтл, Вашингтон, США. 6Армейский инженерный университет НОАК, Нанкин, Китайская Народная Республика; и 7 Отделение инфекционных заболеваний, Ключевая лаборатория эпиднадзора и раннего предупреждения об инфекционных заболеваниях, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Весь документ на английском (разумеется) в PDF.
(с) Тов. сталин, вы большой учёный...
А почему все пациенты вперемешку и без защитных костюмов? Или, хер с ними?
среду.
Как там с Оманом? - с кем все таки встречался наш осел и за чей счет?
Ответы будут...?
"Зона обсервации" в Новых Санжарах -- Посторонние люди внутри зоны. Выходящие \ входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее без санобработки. Отсутствие дезинфекции стоков. Общая канализация с селом. Общая система вентиляции без воздушных шлюзов. И т.д. и т.п.
..это Реинкарнация! -- задумайтесь об том...*)
// рідко. Спостережлива людина. Мартович є добрий обсерватор і він не раз питався мене, чи ти не хочеш стрілятися? (Василь Стефаник, III, 1954, 68).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 576. что из этого совпадает с темой статьи?
А непонятной фигнёй ещё как можно