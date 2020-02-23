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Все про:Мінздоров'я (1159) Ляшко Віктор (3) COVID-19 (236) Нові Санжари (94)

 Для обсерватора з евакуйованими їз Китаю превентивно встановлені правила як для вогнища інфекційної хвороби, - МОЗ

У карантинні приміщення в Нових Санжарах ніхто не може увійти без захисних костюмів і засобів індивідуального захисту. Всі відвідування відбуваються під контролем епідеміологів.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в Нових Санжарах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно входу в обсерватор — ніхто не може зайти в обсерватор, не одягнувши захисні костюми і засоби індивідуального захисту. Це все відбувається під контролем епідеміологів. Їх одягають, заводять у заклад. У закладі супроводжує медичний працівник. Вони проводять всю цю роботу", - сказав Ляшко.

За його словами, піддається дезінфекційній обробці все медичне обладнання, яке потрапляє до обсерватора. "Також обладнання, яке потрібно медикам, передається до обсерватора. Коли воно виходить з обсерватора, воно підлягає дезінфекційній обробці, а всі медичні працівники під контролем епідеміологів роздягаються, оскільки це передбачено під час виходу з вогнища інфекційної хвороби", - запевнив заступник міністра.

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Він додав, що хоча в обсерваторі немає вогнища інфекційної хвороби, вживаються превентивні заходи, щоб запобігти можливому поширенню хвороби на території України. "Додатково, якщо будуть порушені будь-які заходи при виході з вогнища, епідеміологи будуть рекомендувати залишити ту людину, яка відвідує обсерватор, для того, щоб вона пройшла карантин в обсерваторі і перебувала там час, який потрібен для дотримання інкубаційного періоду", - підкреслив посадовець.

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Також він повідомив, що в обсерваторі є ізолятор, в якому відбувається огляд пацієнта у разі необхідності. "У разі, якщо в когось з’являться певні симптоми, лікарі відводять цю людину до цього ізолятора для того, щоб там її могли оглянути медичні працівники", - наголосив Ляшко.

"Маски на території не потрібні. Але вони (нацгвардійці, що охороняють медцентр у Нових Санжарах — Ред.) ходять, оскільки людям потрібна психологічна розрядка. На території повністю безпечно, і за її межами теж", - запевнив Ляшко.

Він підкреслив, що засоби індивідуального захисту обов’язково потрібні лише під час відвідування обсервації, щоб зменшити кількість контактуючих на карантині. "І ми рекомендуємо всім, хто перебуває в обсерваторі, носити маски. Ми їх забезпечили і під час виходу з кімнати рекомендуємо обов’язково одягати маску, коли беруть їжу, виносять сміття тощо", - заявив заступник міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177354
 
 
 Топ коментарі
 
по ходу с этими Санжарами власть будет показывать нам много серий..., что бы не отвлекались на другое...
Как там с Оманом? - с кем все таки встречался наш осел и за чей счет?
Ответы будут...?
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Это еще "обсервация" или уже "карантин"?

Для обсерватора с эвакуированными их Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав - Цензор.НЕТ 947
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Медицина вже знає що всі ці дешеві костюми від коронавірусу не рятують, вірус занадто малий, він пробирається навіть через маску і потрапляє в організм людини! Врятувати можуть тільки військові костюми бактеріологічного захисту, а це скафандри з балонами повітря, які унеможливлюють доступ зараженого повітря до людини! Заява МОЗ повністю непрофесійна, водії маршруток які 8 годин везли інфікованих і дихали з ними одним повітрям - залишили каратнин і поїхали додому - це злочин за це потрібно віддавати під суд Скалецьку і всіх керівників на місці! Бригада швидкої допомоги, яка надавала допомогу іноземній громадянці, також залишила карантин - це теж злочин, ці ідіотські маски не рятують від вірусу! МОЗ робить катастрофічні помилки! Якщо серед людей на карантині є хворі на коронавірус, МОЗ випустив цей вірус в Україну, сам завіз і сам розповсюдив! Непрофесіонали гірше терористів!
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_Та понятно что гарантия - только замкнутый цикл дыхания и скафандр с повышенным давлением.
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Влада досі не зробила своєї роботи - не призначила медичного керівника карантинної зони, який має право ізолювати будь кого хто опиниться поруч з карантином і ніхто, навіть Президент не може відмінити його наказ! В Нових Санжарах має бути введений режим Надзвичайного стану, для введення обмеження на вільне пересування громадян, мають бути введені війська та організовані блок-пости!
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_Надо быть умственно отсталым, чтобы от этого сборища невежественных лжецов и приверженцев игры на публику, ожидать адекватной и своевременной реакции на угрозу смертельной пандемии. Вот я и не ожидаю. И события только подтвердили мои неожидания.
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Так у нас 28 років у владі дауни, бо туди професіонали не можуть потрапити, особливо чесні професіонали! Найпрофесійніша команда кримінальних фахівців була у Януковича а демократи приводили до влади ідіотів та дебілів, завжди, при будь яких розкладах!
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ну, справа прівлєкатєльная гирла - спіціліст по консумаційі
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Вот еще суки там в Санжарах не хватает..
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Из отчета по теме:
Эпидемиологические и клинические особенности новой вспышки коронавируса в Китае в 2019 году Ян Ян1 *, Цин-Бин Лу2, Минг-Цзинь Лю1, И-Син Ван3, Ан-Ран Чжанг1,3,4, Неда Джалали1, Натали Э. Дин1, Ира Лонгини1 , М. Элизабет Халлоран5 Бо Сю6, Сяо-Ай Чжан3, Ли-Пин Ванг7 *, Вэй Лю3 *, Ли-Кун Фанг3 * 1 Кафедра биостатистики, Колледж общественного здравоохранения и медицинских профессий, а также Институт новых патогенов, Университет Флориды, Гейнсвилл , Флорида, США; 2 Кафедра лабораторной науки и техники, Школа общественного здравоохранения, Пекинский университет, Пекин, П. Р. Китай; 3Государственная лаборатория патогенов и биобезопасности, Пекинский институт микробиологии и эпидемиологии, Пекин, P. R. China; 4Департамент эпидемиологии, Школа общественного здравоохранения, Университет Шаньдун, Цзинань, P.R. Китай ; 5 Отдел по вакцинам и инфекционным заболеваниям, Центр исследований рака им. Фреда Хатчинсона, Сиэтл, Вашингтон, США. 6Армейский инженерный университет НОАК, Нанкин, Китайская Народная Республика; и 7 Отделение инфекционных заболеваний, Ключевая лаборатория эпиднадзора и раннего предупреждения об инфекционных заболеваниях, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.
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Результаты: По состоянию на 26 января 2020 года в общей сложности 8866 пациентов, включая 4021 (45,35%) лабораторно подтвержденных пациентов, были зарегистрированы в 30 провинциях. Почти половина пациентов были в возрасте 50 лет и старше (47,7%). Наблюдалась четкая гендерная разница в заболеваемости: 0,31 (мужчины) против 0,27 (женщины) на 100 000 человек (р <0,001). Медианный период инкубации составлял 4,75 (межквартильный интервал: 3,0-7,2) дней. Около 25,5%, 69,9% и 4,5% пациентов были диагностированы с тяжелой пневмонией, легкой пневмонией и в лёгкой форме, без пневмонии, соответственно. Общий CFR был оценен в 3,06% (95% CI 2,02-4,59%), но пациенты мужского пола, ≥60 лет, исходный диагноз тяжелой пневмонии и задержка в диагностике были связаны со значительно повышенным CFR. По оценкам, R0 составляет 3,77 (95% ДИ 3,51-4,05), варьируя 2,23-4,82 в анализах чувствительности, варьирующих инкубационный и инфекционный периоды.
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Ясно что это, *****, такое?! Доходит что-то? У95.5 % пневмония, у 25,5% - тяжелая!
Весь документ на английском (разумеется) в PDF.
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В США отзывают ВСЕ ранее разосланные наборы для тестирования на коронавируса в связи с браком. На данный момент лабораторную диагностику способны осуществить всего 4 учреждения (с)
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у нас ще залишились епідеміологи..?
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Оваков... скалецкая... потерпевший... и примкнувший к ним весь в белом Бутусов...
(с) Тов. сталин, вы большой учёный...
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В карантинные помещения в Новых Санжарах никто не может войти без защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Все посещения происходят под контролем эпидемиологов.

А почему все пациенты вперемешку и без защитных костюмов? Или, хер с ними? Для обсерватора с эвакуированными их Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5091
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Все как ты говоришь пациенты, оффициально считаются здоровыми.
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Мертвыми надо считать- депутатов, министров, судей, ... .
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рішення влади були непрофесійними і якщо там є вірус, вони його винесли за межі карантину, через те що використовували непідготовлений транспорт, водіїв не лишили на карантин, медичну бригаду швидкої не лишили на карантин, а це все канали розповсюдження вірусу, смертельного вірусу!
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Окремо потрібно зауважити що неправильний вибір приміщення для перебування умовно хворих не дозволяє ізолювати їх в своїх кімнатах на 15-30 діб, а це призведе до того що навіть один інфікований заразить всіх хто був з ним в спільному просторі.
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Даже презерватив не всегда защищает от беременности. Предлагаешь всех расстрелять?
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Ціна помилки у випадку з коронавірусом може коштувати життя сотням тисяч українців, тому розстріляти тут не вихід, зайві отвори в тілі це джерело для проникнення вірусу в зовнішню
среду.
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по закону Сансары, их постоянно меняют местами, они сами в шоке.
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по ходу с этими Санжарами власть будет показывать нам много серий..., что бы не отвлекались на другое...
Как там с Оманом? - с кем все таки встречался наш осел и за чей счет?
Ответы будут...?
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Это еще "обсервация" или уже "карантин"?

Для обсерватора с эвакуированными их Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав - Цензор.НЕТ 947
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Це дебіли які зайшли в карантинну зону і стали переносчиками хвороби! Їх потрібно терміново ізолювати разом зі всіма з ким вони спілкувались!
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Там нету никакой "зоны". Только тупое вранье для лохов.
"Зона обсервации" в Новых Санжарах -- Посторонние люди внутри зоны. Выходящие \ входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее без санобработки. Отсутствие дезинфекции стоков. Общая канализация с селом. Общая система вентиляции без воздушных шлюзов. И т.д. и т.п.
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Жалко, столько усилий, стараний, а когда привезут, прийдется ей расчитаться за транспортировку газа, если за это время не придумают что то новое.
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Зашел на аргентинский ресурс. Почитать что там пишут об их эвакуированных гражданах, и реально в шоке..... Переводите и читайте комменты https://www.pagina12.com.ar/248834-la-cuarentena-de-los-argentinos-evacuados-a-ucrania-por-el-c
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Враки , из санатория сделать эпидемучасток сменив табличку невозможно --- нет химического душа ,нет спецканализации ,нет герметичных помещений ,...ну спалить можно без спецпечки в бумажной урне , Для обсерватора с эвакуированными их Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6827 а все остальное сделать заменив вывеску и написав приказ невозможно
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Это когда появилось: до или после помещения в карантин?
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Обсерватор лукс лайк что-то спешиал для того, чтобы выглядело ту импортно и якобы аз ит нид...
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заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко

..это Реинкарнация! -- задумайтесь об том...*)

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ОБСЕРВА́ТОР, а, чол., книжн. Той, хто обсервує що-небудь; спостерігач. Малюючи в цілому циклі «Бориславських оповідань» війну поміж капіталом і працею, Франко не може залишитись тільки холодним, об'єктивним обсерватором (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 38); В Золя Франко насамперед цінив тонкого обсерватора життя, письменника-реаліста (Українська літературна критика.., 1959, 442); * У порівняннях. Я - наче сторонній обсерватор, стежу завмирання коліщат механізму [серця] (Юрій Яновський, II, 1958, 13);
// рідко. Спостережлива людина. Мартович є добрий обсерватор і він не раз питався мене, чи ти не хочеш стрілятися? (Василь Стефаник, III, 1954, 68).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 576. что из этого совпадает с темой статьи?
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Каждые 24 часа в Мире умирает от голода 10 000 человек.Коронавирусы блин
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Так голодом уже никого не запугаешь...
А непонятной фигнёй ещё как можно Для обсерватора з евакуйованими їз Китаю превентивно встановлені правила як для вогнища інфекційної хвороби, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2146
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Брехать и видосы квартала 95 видим и слышим и видим с улицы вес ваш бардак даже с охраной и пр.
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Брешет как дышит...типичный представитель зеленого стада...
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