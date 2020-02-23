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Все про:Мінздоров'я (1159) Ляшко Віктор (3) COVID-19 (236) Нові Санжари (94)

 Для обсерватора з евакуйованими із Китаю превентивно встановлені правила як для вогнища інфекційної хвороби, - МОЗ

У карантинні приміщення в Нових Санжарах ніхто не може увійти без захисних костюмів і засобів індивідуального захисту. Всі відвідування відбуваються під контролем епідеміологів.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в Нових Санжарах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно входу в обсерватор — ніхто не може зайти в обсерватор, не одягнувши захисні костюми і засоби індивідуального захисту. Це все відбувається під контролем епідеміологів. Їх одягають, заводять у заклад. У закладі супроводжує медичний працівник. Вони проводять всю цю роботу", - сказав Ляшко.

За його словами, піддається дезінфекційній обробці все медичне обладнання, яке потрапляє до обсерватора. "Також обладнання, яке потрібно медикам, передається до обсерватора. Коли воно виходить з обсерватора, воно підлягає дезінфекційній обробці, а всі медичні працівники під контролем епідеміологів роздягаються, оскільки це передбачено під час виходу з вогнища інфекційної хвороби", - запевнив заступник міністра.

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Він додав, що хоча в обсерваторі немає вогнища інфекційної хвороби, вживаються превентивні заходи, щоб запобігти можливому поширенню хвороби на території України. "Додатково, якщо будуть порушені будь-які заходи при виході з вогнища, епідеміологи будуть рекомендувати залишити ту людину, яка відвідує обсерватор, для того, щоб вона пройшла карантин в обсерваторі і перебувала там час, який потрібен для дотримання інкубаційного періоду", - підкреслив посадовець.

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Також він повідомив, що в обсерваторі є ізолятор, в якому відбувається огляд пацієнта у разі необхідності. "У разі, якщо в когось з’являться певні симптоми, лікарі відводять цю людину до цього ізолятора для того, щоб там її могли оглянути медичні працівники", - наголосив Ляшко.

"Маски на території не потрібні. Але вони (нацгвардійці, що охороняють медцентр у Нових Санжарах — Ред.) ходять, оскільки людям потрібна психологічна розрядка. На території повністю безпечно, і за її межами теж", - запевнив Ляшко.

Він підкреслив, що засоби індивідуального захисту обов’язково потрібні лише під час відвідування обсервації, щоб зменшити кількість контактуючих на карантині. "І ми рекомендуємо всім, хто перебуває в обсерваторі, носити маски. Ми їх забезпечили і під час виходу з кімнати рекомендуємо обов’язково одягати маску, коли беруть їжу, виносять сміття тощо", - заявив заступник міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177354
 
 
 Топ коментарі
 
Медицина вже знає що всі ці дешеві костюми від коронавірусу не рятують, вірус занадто малий, він пробирається навіть через маску і потрапляє в організм людини! Врятувати можуть тільки військові костюми бактеріологічного захисту, а це скафандри з балонами повітря, які унеможливлюють доступ зараженого повітря до людини! Заява МОЗ повністю непрофесійна, водії маршруток які 8 годин везли інфікованих і дихали з ними одним повітрям - залишили каратнин і поїхали додому - це злочин за це потрібно віддавати під суд Скалецьку і всіх керівників на місці! Бригада швидкої допомоги, яка надавала допомогу іноземній громадянці, також залишила карантин - це теж злочин, ці ідіотські маски не рятують від вірусу! МОЗ робить катастрофічні помилки! Якщо серед людей на карантині є хворі на коронавірус, МОЗ випустив цей вірус в Україну, сам завіз і сам розповсюдив! Непрофесіонали гірше терористів!
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Враки , из санатория сделать эпидемучасток сменив табличку невозможно --- нет химического душа ,нет спецканализации ,нет герметичных помещений ,...ну спалить можно без спецпечки в бумажной урне , Для обсерватора с эвакуированными их Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6827 а все остальное сделать заменив вывеску и написав приказ невозможно
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что-то престарелая итальяшка исчезла - видно в работе завал...)
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А може охрінівша сховалася у погребі. У них там весело.

Мені цікаво де це Льоня дівся.
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наслаждается завершением эпохи зубожіння...)))
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Ученые определили - источником коронавируса в Китае был некий «нулевой пациент»

https://giperboloid.info/uchenye-opredelili-istochnikom-koronavirusa-v-kitae-byl-nekij-nulevoj-pacient/



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Кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 в Італії вдень 23 лютого зросла до 129 осіб, ще двоє померли. Про це пише La Repubblica.У Ломбардії зафіксовано 88 випадків, у Венето - 24, у П'ємонті - шість, в Емілії-Романьї - дев'ять і два - у Лаціо.Кількість інфікованих коронавірусом в Італії зросла до 129 / ГОРДОН Для обсерватора з евакуйованими із Китаю превентивно встановлені правила як для вогнища інфекційної хвороби, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2960
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Хренасе Італія рвонула, можна тільки уявити скільки насправді захворіло в Китаю.
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ну, все !!!

ждем короновирус в Украине - наших там сотни тысяч Для обсерватора з евакуйованими із Китаю превентивно встановлені правила як для вогнища інфекційної хвороби, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9768
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В Італії планувався тиждень високої моди, до якого завезли сотні контейнерів тканин з Китаю.
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Там работает куча западенцев. Интересно, примут ли они своих на карантин или будут петь гимн, что пронесло?
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Кацахол, що скажеш? выяснились совершенно неожиданные вещи. Хорошо известно, что вирусные заболевания, поражающие дыхательную систему, гораздо чаще встречаются у людей с ослабленным дыхательным аппаратом, имеющих уже бронхиальную астму, аллергии или хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Так вот, ни один из заболевших не имел ни астмы, ни аллергического ринита, ни атопического дерматита, а ХОБЛ была только у 1,4% заболевших при том, что вообще в Китае у той же возрастной группы астма имеется у 4,2%, аллергический ринит у 9,7%, а ХОБЛ у 13,7%.

Но самое поразительное это то, что вирус поражает почти исключительно некурящих! Среди заболевших - только 1,4% курили, в то время как процент активных курильщиков в Китае 27,3%.
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Цікаво, до речі. Схоже, вірус не діє на людей зі ;скаженою; імунною системою.
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Схоже вірус розроблено проти здорових людей.
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Просто зроблять як в Уфі чи Челябинську зробили.
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Тобто про бунти проти карантину в цих містах ви не в курсі, вас цікавить лише чужі країни і особливо "западенці". про вбивства хворих росіянами ви теж не знаєте?
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Страна, где есть западенцы, - это моя страна. А флажок из-за блока.
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Вы представляете себе степень дебилизма нашей зеленой власти?? Нет? Ну тогда посмотрите на это фото...
Они типа проводят дезинфекцию оборудования....НА КОВРОВОЙ ДОРОЖКЕ.... все течет и в нее впитывается...а потом по ней ходят....
Для обсерватора з евакуйованими із Китаю превентивно встановлені правила як для вогнища інфекційної хвороби, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1954
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Всё говорит о том , что легкомысленная зеленая власть так и не поняла с чем она имеет дело. Созданный китайскими "умельцами" ( для бак.войны ) монстр практически не убиваем ! Он постоянно мутирует и смеется над лекарями....дескать, ваш вчерашний дуст сегодня не канает. И не факт ,что "выздоровевшие" завтра не заболеют новой формой. Пожалуй это хуже средневековой оспы и чумы.
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Не варто дуже розраховувати на мудрі поради від МінЗє у зв'язку з відсутністю там лікарів. А поради від клоунів самі розумієте - це лише приколи і більше нічого
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