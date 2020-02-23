 Для обсерватора з евакуйованими із Китаю превентивно встановлені правила як для вогнища інфекційної хвороби, - МОЗ

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в Нових Санжарах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стосовно входу в обсерватор — ніхто не може зайти в обсерватор, не одягнувши захисні костюми і засоби індивідуального захисту. Це все відбувається під контролем епідеміологів. Їх одягають, заводять у заклад. У закладі супроводжує медичний працівник. Вони проводять всю цю роботу", - сказав Ляшко.
За його словами, піддається дезінфекційній обробці все медичне обладнання, яке потрапляє до обсерватора. "Також обладнання, яке потрібно медикам, передається до обсерватора. Коли воно виходить з обсерватора, воно підлягає дезінфекційній обробці, а всі медичні працівники під контролем епідеміологів роздягаються, оскільки це передбачено під час виходу з вогнища інфекційної хвороби", - запевнив заступник міністра.
Він додав, що хоча в обсерваторі немає вогнища інфекційної хвороби, вживаються превентивні заходи, щоб запобігти можливому поширенню хвороби на території України. "Додатково, якщо будуть порушені будь-які заходи при виході з вогнища, епідеміологи будуть рекомендувати залишити ту людину, яка відвідує обсерватор, для того, щоб вона пройшла карантин в обсерваторі і перебувала там час, який потрібен для дотримання інкубаційного періоду", - підкреслив посадовець.
Також він повідомив, що в обсерваторі є ізолятор, в якому відбувається огляд пацієнта у разі необхідності. "У разі, якщо в когось з’являться певні симптоми, лікарі відводять цю людину до цього ізолятора для того, щоб там її могли оглянути медичні працівники", - наголосив Ляшко.
"Маски на території не потрібні. Але вони (нацгвардійці, що охороняють медцентр у Нових Санжарах — Ред.) ходять, оскільки людям потрібна психологічна розрядка. На території повністю безпечно, і за її межами теж", - запевнив Ляшко.
Він підкреслив, що засоби індивідуального захисту обов’язково потрібні лише під час відвідування обсервації, щоб зменшити кількість контактуючих на карантині. "І ми рекомендуємо всім, хто перебуває в обсерваторі, носити маски. Ми їх забезпечили і під час виходу з кімнати рекомендуємо обов’язково одягати маску, коли беруть їжу, виносять сміття тощо", - заявив заступник міністра.
Мені цікаво де це Льоня дівся.
https://giperboloid.info/uchenye-opredelili-istochnikom-koronavirusa-v-kitae-byl-nekij-nulevoj-pacient/
ждем короновирус в Украине - наших там сотни тысяч
Но самое поразительное это то, что вирус поражает почти исключительно некурящих! Среди заболевших - только 1,4% курили, в то время как процент активных курильщиков в Китае 27,3%.
Они типа проводят дезинфекцию оборудования....НА КОВРОВОЙ ДОРОЖКЕ.... все течет и в нее впитывается...а потом по ней ходят....