 П'яний співробітник поліції охорони влаштував смертельну ДТП на Одещині, - ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що інцидент стався 22 лютого близько 17:00 в одному з сіл Білгород-Дністровського району. Поліцейський не впорався з керуванням мотоцикла марки МТ-11, і транспортний засіб перекинувся. Унаслідок аварії пасажир мотоцикла загинув, а водій зазнав тілесних ушкоджень. Слідством встановлено, що поліцейський перебував за кермом мотоцикла в стані сп'яніння. У нього виявлено 2,03 проміле алкоголю в крові.

Правоохоронця затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

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