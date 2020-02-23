 П'яний співробітник поліції охорони влаштував смертельну ДТП на Одещині, - ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що інцидент стався 22 лютого близько 17:00 в одному з сіл Білгород-Дністровського району. Поліцейський не впорався з керуванням мотоцикла марки МТ-11, і транспортний засіб перекинувся. Унаслідок аварії пасажир мотоцикла загинув, а водій зазнав тілесних ушкоджень. Слідством встановлено, що поліцейський перебував за кермом мотоцикла в стані сп'яніння. У нього виявлено 2,03 проміле алкоголю в крові.
Правоохоронця затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.
Він вбивця.
Це навіть і сліпий побачив би...
Але скоріше він був такий же бухий...
-- тавтология голимая -- масло масляное, говно говняное... -- судя по конечным результатам.
какой пьяный мусор не любит быстрой езды ? еще и с пассажиром на горбу...
каждый день - менты крышивали, менты ограбили, изнасиловали, убили, попались на взятке и тд и тп...
поэтому, кто говорит - "Сначала выполняй приказ мента, а потом обжалуй", идите в задницу пожалуйста...
сегодняшние наши менты это почти весь биомусор за редкостным исключением..