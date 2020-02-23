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Все про:ДТП (2794) Одеська область (1163) ДБР (902)

 П'яний співробітник поліції охорони влаштував смертельну ДТП на Одещині, - ДБР

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Миколаєві, розслідують обставини смертельної ДТП з участю інспектора фізичної безпеки одного з батальйонів Управління поліції охорони ГУ Нацполіції в Одеській області (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що інцидент стався 22 лютого близько 17:00 в одному з сіл Білгород-Дністровського району. Поліцейський не впорався з керуванням мотоцикла марки МТ-11, і транспортний засіб перекинувся. Унаслідок аварії пасажир мотоцикла загинув, а водій зазнав тілесних ушкоджень. Слідством встановлено, що поліцейський перебував за кермом мотоцикла в стані сп'яніння. У нього виявлено 2,03 проміле алкоголю в крові.

Правоохоронця затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує  позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177352
 
 
 Топ коментарі
 
Пьяный полицейский это норма
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Сотрудник полиции звучит как неполное словосочетание,а вот пьяный сотрудник полиции другое дело.Я как вижу мусоров,сразу думаю,о это пьяные работники полиции,могут ограбить или задавить,лучше держаться подальше.
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все бичи с криминальными наклонностями пошли работать в мусорню Авакяна...
каждый день - менты крышивали, менты ограбили, изнасиловали, убили, попались на взятке и тд и тп...
поэтому, кто говорит - "Сначала выполняй приказ мента, а потом обжалуй", идите в задницу пожалуйста...
сегодняшние наши менты это почти весь биомусор за редкостным исключением..
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Потрібно проводити повторну переатестацію, а тих ментів які схильні до зловживання алкоголем, а це 100% старих ментів - потрібно звільняти зі служби! А тих хто не зловиживає алкоголем потрібно перевірити на наркоту і теж звільнити!
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хороший полицейский ! сто пудово даже не уволят !не говоря о тюрьме вообще!
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Горілку пив задля профілактики короновірусу.
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принцип НЕдобора в ментовку не изменился со времен сесер, результат кадрового подбора тот же , мы хотели копа ,но получили как всегда мента
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Ну тут хоч ні в кого не в'їхав, а той що заліз з ним на мотоцикл сам винен.
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В результате аварии пассажир мотоцикла погиб Источник: https://censor.net.ua/n3177352
Він вбивця.
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Це зрозуміло, я про те що пасажира силомиць не пхали до бухого мента на мотоцикл.
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Тим паче, що більше двох промиль алкоголю в нього виявили...
Це навіть і сліпий побачив би...
Але скоріше він був такий же бухий...
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А полицейские Авакова по поводу перегара у некоторых жителей Н. Санжар хай подняли П'яний співробітник поліції охорони влаштував смертельну ДТП на Одещині, - ДБР - Цензор.НЕТ 5564. Чья б корова мычала П'яний співробітник поліції охорони влаштував смертельну ДТП на Одещині, - ДБР - Цензор.НЕТ 2262
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На фото мопєд. 120 чи 150сс. З нього 110 важко видавити.
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сотрудник полиции охраны
-- тавтология голимая -- масло масляное, говно говняное... -- судя по конечным результатам.
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-- всё не так -- и нет того веселья! Или куришь натощак -- или пьёшь с похмелья... *)
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маладец!
какой пьяный мусор не любит быстрой езды ? еще и с пассажиром на горбу...
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Сотрудник полиции звучит как неполное словосочетание,а вот пьяный сотрудник полиции другое дело.Я как вижу мусоров,сразу думаю,о это пьяные работники полиции,могут ограбить или задавить,лучше держаться подальше.
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все бичи с криминальными наклонностями пошли работать в мусорню Авакяна...
каждый день - менты крышивали, менты ограбили, изнасиловали, убили, попались на взятке и тд и тп...
поэтому, кто говорит - "Сначала выполняй приказ мента, а потом обжалуй", идите в задницу пожалуйста...
сегодняшние наши менты это почти весь биомусор за редкостным исключением..
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Похоже погибший тоже был в дрова, адекватный не сел бы сзади пьяного водителя.
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