EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  5455  78
Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1159) Ляшко Віктор (3) COVID-19 (236) Нові Санжари (94)

 Стан іноземки, для якої викликали швидку в Нові Санжари, стабільний, - МОЗ

Стан іноземки, яка перебуває в обсервації в Нових Санжарах і якій 22 лютого викликали швидку допомогу, стабільний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу в неділю повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Дієту, яка необхідна у разі загострення хронічної гастроентерологічної хвороби, забезпечує харчоблок медцентру. Місцеві лікарі дотримуються плану лікування і перебувають на зв'язку з вузькопрофільними фахівцями", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, вчора, 22 лютого, в обсервації в Нових Санжарах іноземка потребувала допомоги гастроентеролога. Жінці викликали швидку допомогу. Лікарі прибули з пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та зі спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зараз евакуйована почувається добре.

Читайте також: "Ідея була показати людям впевненість у наших діях", - Скалецька про рішення пройти обсервацію з евакуйованими з Китаю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177350
 
 
 Топ коментарі
 
Люди...которые находятся на карантине...и которые на время карантина не могут и главное не должны контактировать с другими людьми...
А если такой контакт произошел...то тот человек с которым произошел контакт...тоже должен остаться на карнтине....
Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые..??
 показати весь коментар
 
Так вони не додому поїхали, треба ще розвезти вірус по адресам і в лікарню.
 показати весь коментар
 
То як лікарі швидкої? Залишаться на карантин, чи додому поїдуть?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
І слава богу. Про що б ще писала цілими днями вся преса України.
 показати весь коментар
 
23.02.2020 г.
Зона обсервации в Новых Санжарах.Посторонние люди внутри зоны.
Выходящие\входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее.
Отсутствие дезинфекции стоков.
Зеленский и Скалецкая УМЫШЛЕННО запрещают проводить специфические тесты на коронавирус прекрасно зная что носители будут обнаружены.
В общем это очень похоже на умышленную диверсию против украинских граждан, с целью распространения эпидемии вирусного заболевания.

Кандидатура Радуцкого на министра здравоохранения Зеленским отвергнута. Не знаем, что там между ними случилось, но при слове "Радуцкий" Зеленского просто трясет.
Сегодня в Государственном департаменте США. состоится закрытое совещание. Главный докладчик - представитель медико-биологической службы ВС США. Тема доклада - эпидемическая ситуация в Китае. В США откровенно обеспокоены нарастающим количеством фактов о умышленном утаивании властями Китая данных о реальной ситуации с распространением эпидемии COVID-19.
 показати весь коментар
 
 
И всю эту благость раздраженная Скалецкая разрушила одной фразой - "Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу" (!)
Т.е. министр здравоохранения откровенно признает, что на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания, уже инфицированного больного повезут дальше по стране?
 показати весь коментар
 
 
Читай по буквам зебилушка...
Обсервация (медицина) - медицинское наблюдение в течение определённого срока за изолированными в специальном помещении здоровыми людьми, которые могли иметь контакт с заболевшими карантинными болезнями.

Карантин (фр. quarantaine от итал. quarantena - «сорок дней и ночей»[1]) - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д[2]. Карантин подразумевает полную изоляцию эпидемического очага с вооружённой охраной по периметру[3].

А теперь включи свой остаток мозга...если есть что включить...
 показати весь коментар
 
 
Люди...которые находятся на карантине...и которые на время карантина не могут и главное не должны контактировать с другими людьми...
А если такой контакт произошел...то тот человек с которым произошел контакт...тоже должен остаться на карнтине....
Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые..??
 показати весь коментар
 
 
В чем я не прав?? Экипаж самолета которым доставили этих товаришЧей в Украину...находится сейчас вместе с пассажирами ....почему??
И почему в таком случае бригада скорой помощи поехала домой??
 показати весь коментар
 
 
Люди работают в костюмах биохимзащиты. Как по вашему осуществляли снабжение лайнер Diamond Princess? Добровольцами с путевкой в одни конец?
 показати весь коментар
 
Бригада скорой помощи была в уостюмах бтохимзащиты?? НЕ смеши мои тапки....
 показати весь коментар
 
 
Я ничего не писал о скорой.
Я писал как работают с карантином. И что не обязательно обслуживающий персонал должен быть сам под карантином. Если конечно не произошла авария.
 показати весь коментар
 
А я пишу о бригаде скорой помощи...которая посетила людей находящихся в карантине....
 показати весь коментар
 
 
Водилу автобуса в такой костюм не одели....теперь парится вместе со всеми...бедолага....
 показати весь коментар
 
 
Более чем странное отношение к людям.
 показати весь коментар
 
 
Водитель автобуса который вез их...он тоже в карантине....
И что это ха карантин...если там можно шастать туда сюда..??
 показати весь коментар
 
 
Так вони не додому поїхали, треба ще розвезти вірус по адресам і в лікарню.
 показати весь коментар
 
 
обьявлять, как и читать и комментировать не обязательно.
 показати весь коментар
 
Я забороняю тролям коментувати мої пости.
Всі ви уроди підете до адміна.
Нехай з вами панькається
 показати весь коментар
 
Температура тела достигла 22 градусов и стабилизировалась.
Не стоит волноваться.
 показати весь коментар
 
 
Больной перед смертью потел?-Да,доктор.-Это хорошо!
 показати весь коментар
 
 
Да вы сейчас ни какой правды не скажите , а если эксперимент с пани министеркой удастся , то всем участникам эксперимента придется у Ринат Леонидовича просить самолет ,и на этот раз не для дамы с собачкой,а сами знаете для чего
 показати весь коментар
 
 
иностранки/а цвет и консистенция стула -Co zanadto, to nie zdrowo.
 показати весь коментар
 
 
Стул ее уже в санджарскрй канализации плавает,помеченный красным крестиком,что из карантина вытек
 показати весь коментар
 
 
перед вирусом все равны-и иностранцы, и украинцы.
 показати весь коментар
 
если кейтеринг из Пузатой Хати носят, то тогда все понятно с ее заболеванием))
 показати весь коментар
 
То як лікарі швидкої? Залишаться на карантин, чи додому поїдуть?
 показати весь коментар
 
 
уже уехали...их там какой-то водой (либо хлорка...либо Святая))) из опрыскивателя садового побрызгали и все))) ани здаровы! )))
 показати весь коментар
 
 
Ничего смешного! Стан іноземки, для якої викликали швидку в Нові Санжари, стабільний, - МОЗ - Цензор.НЕТ 340 Абсолютно антивесело!
 показати весь коментар
 
Точно святая вода, видно Крещенская Стан іноземки, для якої викликали швидку в Нові Санжари, стабільний, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8399
 показати весь коментар
 
 
порадяться із сценаристом, переконають режисера з продюсером... Рейтинг та касові збори- це основний критерій діяльності, чи я щось упустив?
 показати весь коментар
 
 
Один з предвісників короновірусу, розлад травлення за 2 дня до початку наявності перших симптомів (кашлю, одишки).
 показати весь коментар
 
 
там помещения для пребывания в 100 раз хуже чем туалеты при автострадах в ес
 показати весь коментар
 
 
Да ладно, уже опровергли про плохие условия. В крыле, где их разместили, нормальный новый ремонт, хай сидят. То деваха пиарилась и снимала другой корпус, где ремонт только начали
 показати весь коментар
 
 
З Ворскли вже беруть забори на аналіз?
 показати весь коментар
 
 
обеспечивает пищеблок медцентра

-- ту я вздрогнул, вспотел и вспомнил: -- бощик из свеклы с картошкой, второе, из пареных котлеток с макарончиками, салатик из помидоров с огурцам и с лучком -- и Компот из Сухофруктов!!! -- ужастная вкуснятина...*)

-- компота в Мире больше нет! -- ...разве, что в Наушках -- на Монгольской границе... -- Компотик -- стаканчик оближешь! *)
 показати весь коментар
 
 
Компот із сухофруктів у нас зветься узвар і є в меню половини ресторанів і кафе.
 показати весь коментар
 
 
Я в курсе про Украину... -- но я ж про Россию, пока что...
Далі буде ще... *)
 показати весь коментар
 
 
Всё, что в жизни есть хорошего -- или аморально, или криминально, или ведёт к ожирению...
 показати весь коментар
 
 
Іноземка в шоці, куди вона попала? То це ж наше життя, обидране як і Санжари.
 показати весь коментар
 
Так сидела бы в Ухани, а не лезла к нам за нас счет.
 показати весь коментар
 
 
Какая нахер скорая, если там карантин?!!!! Эти квартальные клоуны - полные дегенераты.
 показати весь коментар
 
 
Коронавирусом можно заразиться, не контактируя с носителями
Эпидемия коронавируса произошла не только из-за контакта здоровых людей с носителями вируса, но и из-за фекально-орального механизма передачи инфекции. Об этом в своем отчете заявили китайские ученые.По данным исследователей, инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей. Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей. Об этом сообщает Bloomberg.
 показати весь коментар
 
 
Суцільне шоу.
Розлад шлунку чи печія в нас вже сенсація !
Вся країна має знати !
Реаліті шоу влаштували.
 показати весь коментар
 
 
Мережу облетiло вiдео, де дуже п'яний житель Нових Сaнжaр обрaжaє, обзивaє офiцерa полiцiї.
Хто той офiцер, який з гiднiстю вiдповiдaв нa всi обрaзи ?
Стан іноземки, для якої викликали швидку в Нові Санжари, стабільний, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4471

Олексaндр Нетребко. В минулому зaступник комaндирa 1-го бaтaльйону 79-Ї бригaди. Людинa пройшлa десятки бойових зiткнень i зaпеклих боїв, a ще вiв зa собою людей: бiйцiв…укрaїнцiв, якi воювaли проти ворогa нaшої держaви.
Отримaв двa бойових порaнення.
Був нaгороджений орденaми Богдaнa Хмельницького 3-го тa 2-го ступенiв, орденом «Зa мужнiсть» 3-го ступеню.
i, зaкiнчивши вiйськову кaр'єру, не покинув служiння нaроду Укрaїни - продовжив службу в пaтрульнiй полiцiї.
Зaкликaємо учaсникiв тих подiй у Сaнжaрaх вибaчитись перед бойовим офiцером. a всiх укрaїнцiв зробити висновки. Людинa у формi - це вaш зaхисник. i скiльки б aлкоголю не було в кровi - пaм'ятaйте про це.
Пaне офiцере, Олексaндр Нетребко, приносимо свої вибaчення зa ту ситуaцiю. Дякуємо, зa те, що незвaжaючи нi нa що, продовжуєте нaс обороняти тa зaхищaти!Стан іноземки, для якої викликали швидку в Нові Санжари, стабільний, - МОЗ - Цензор.НЕТ 412
 показати весь коментар
 
 
Неужели санаторное питание небезопасно для жизни и здоровья иностранцев? Не раз ещё пожалеют, что не остались в Китае.
 показати весь коментар
 
 
Или началось, расстройство желудка - один из симптомов коронавируса.
 показати весь коментар
 
 
Раз взяли иностранцев, нужно лечить...
 показати весь коментар
 
По данным погранслужбы , около 7 тыс украинцев и иностранцев разными путями прибыло из Китая в Украину ,с момента обнаружения там вируса . Это люди которые не проходили никаких тестов и проверок , лишь паспортный контроль . Так что уважаемые , не в Санжарах основная угроза , как многие уверенны . ! Совсем не там . .
Вирус уже давно среди нас , если его конечно привезли оттуда .
 показати весь коментар
 
 
Після "загострення хвороби живота" - це уже другий "перл" від МОЗ. "Стан стабільний" - який?Стабільним може бути і стан середньої важкості, і важкий... ПроХФФесіАНАЛИ, трясця...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору