 Стан іноземки, для якої викликали швидку в Нові Санжари, стабільний, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу в неділю повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Дієту, яка необхідна у разі загострення хронічної гастроентерологічної хвороби, забезпечує харчоблок медцентру. Місцеві лікарі дотримуються плану лікування і перебувають на зв'язку з вузькопрофільними фахівцями", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, вчора, 22 лютого, в обсервації в Нових Санжарах іноземка потребувала допомоги гастроентеролога. Жінці викликали швидку допомогу. Лікарі прибули з пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та зі спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зараз евакуйована почувається добре.
Зона обсервации в Новых Санжарах.Посторонние люди внутри зоны.
Выходящие\входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее.
Отсутствие дезинфекции стоков.
Зеленский и Скалецкая УМЫШЛЕННО запрещают проводить специфические тесты на коронавирус прекрасно зная что носители будут обнаружены.
В общем это очень похоже на умышленную диверсию против украинских граждан, с целью распространения эпидемии вирусного заболевания.
Кандидатура Радуцкого на министра здравоохранения Зеленским отвергнута. Не знаем, что там между ними случилось, но при слове "Радуцкий" Зеленского просто трясет.
Сегодня в Государственном департаменте США. состоится закрытое совещание. Главный докладчик - представитель медико-биологической службы ВС США. Тема доклада - эпидемическая ситуация в Китае. В США откровенно обеспокоены нарастающим количеством фактов о умышленном утаивании властями Китая данных о реальной ситуации с распространением эпидемии COVID-19.
Т.е. министр здравоохранения откровенно признает, что на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания, уже инфицированного больного повезут дальше по стране?
Обсервация (медицина) - медицинское наблюдение в течение определённого срока за изолированными в специальном помещении здоровыми людьми, которые могли иметь контакт с заболевшими карантинными болезнями.
Карантин (фр. quarantaine от итал. quarantena - «сорок дней и ночей»[1]) - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д[2]. Карантин подразумевает полную изоляцию эпидемического очага с вооружённой охраной по периметру[3].
А теперь включи свой остаток мозга...если есть что включить...
А если такой контакт произошел...то тот человек с которым произошел контакт...тоже должен остаться на карнтине....
Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые..??
И почему в таком случае бригада скорой помощи поехала домой??
Я писал как работают с карантином. И что не обязательно обслуживающий персонал должен быть сам под карантином. Если конечно не произошла авария.
И что это ха карантин...если там можно шастать туда сюда..??
Всі ви уроди підете до адміна.
Нехай з вами панькається
Не стоит волноваться.
-- ту я вздрогнул, вспотел и вспомнил: -- бощик из свеклы с картошкой, второе, из пареных котлеток с макарончиками, салатик из помидоров с огурцам и с лучком -- и Компот из Сухофруктов!!! -- ужастная вкуснятина...*)
-- компота в Мире больше нет! -- ...разве, что в Наушках -- на Монгольской границе... -- Компотик -- стаканчик оближешь! *)
Далі буде ще... *)
Эпидемия коронавируса произошла не только из-за контакта здоровых людей с носителями вируса, но и из-за фекально-орального механизма передачи инфекции. Об этом в своем отчете заявили китайские ученые.По данным исследователей, инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей. Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей. Об этом сообщает Bloomberg.
Розлад шлунку чи печія в нас вже сенсація !
Вся країна має знати !
Реаліті шоу влаштували.
Хто той офiцер, який з гiднiстю вiдповiдaв нa всi обрaзи ?
Олексaндр Нетребко. В минулому зaступник комaндирa 1-го бaтaльйону 79-Ї бригaди. Людинa пройшлa десятки бойових зiткнень i зaпеклих боїв, a ще вiв зa собою людей: бiйцiв…укрaїнцiв, якi воювaли проти ворогa нaшої держaви.
Отримaв двa бойових порaнення.
Був нaгороджений орденaми Богдaнa Хмельницького 3-го тa 2-го ступенiв, орденом «Зa мужнiсть» 3-го ступеню.
i, зaкiнчивши вiйськову кaр'єру, не покинув служiння нaроду Укрaїни - продовжив службу в пaтрульнiй полiцiї.
Зaкликaємо учaсникiв тих подiй у Сaнжaрaх вибaчитись перед бойовим офiцером. a всiх укрaїнцiв зробити висновки. Людинa у формi - це вaш зaхисник. i скiльки б aлкоголю не було в кровi - пaм'ятaйте про це.
Пaне офiцере, Олексaндр Нетребко, приносимо свої вибaчення зa ту ситуaцiю. Дякуємо, зa те, що незвaжaючи нi нa що, продовжуєте нaс обороняти тa зaхищaти!
Вирус уже давно среди нас , если его конечно привезли оттуда .