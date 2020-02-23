 У Китаї за 6 днів побудували фабрику, яка вироблятиме 250 тис. медичних масок за день

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Фабрику в Пекіні побудували, щоб задовольнити щораз вищий попит на засоби захисту у зв'язку зі спалахом коронавірусу. На будівництво потрібно було шість днів - рекордно короткий термін, оскільки зазвичай спорудження таких будівель триває місяц.
Очікується, що після введення в експлуатацію фабрика вироблятиме 250 тис. масок за день.
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