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 У Китаї за 6 днів побудували фабрику, яка вироблятиме 250 тис. медичних масок за день

У столиці Китаю Пекіні за 6 днів завершили будівництво фабрики з виробництва медичних масок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Фабрику в Пекіні побудували, щоб задовольнити щораз вищий попит на засоби захисту у зв'язку зі спалахом коронавірусу. На будівництво потрібно було шість днів - рекордно короткий термін, оскільки зазвичай спорудження таких будівель триває місяц. 

Очікується, що після введення в експлуатацію фабрика вироблятиме 250 тис. масок за день.

Дивіться також: Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177348
 
 
 Топ коментарі
 
Круто.
У нас за пять лет войны патронный завод не построили даже.
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Не качай яхту, шампанське проливається в шоколад!
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Да уж, Китай это супердержава в мире. Уже никто им неровня ни США, ни Россия и никто другой.
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Ну как сказать Николай Семена тут недавно вещал, что оккупанты напротив Симферополя ещё один Симферополь построили Китайцам ещё учиться и учиться.
22.02.20 19:54 Российская власть прилагает много усилий, чтобы фактически заменить население в оккупированном Крыму, - Семена
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А у нас бы за 6 дней украли бы 90% денег, за которую китайцы построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день
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2006 год "Больница будущего" семьи Ющенко: украдено 400 миллионов!!! - А прокуроры так и никто ниче, забыто!
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