 Загрози припинення фінансування системи охорони здоров'я та колапсу медустанов в Україні немає, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це директорка директорату медичних послуг у Міністерстві охорони здоров'я Оксана Сухорукова розповіла в коментарі ZN.UA

"Зараз дуже активно відбувається процес подання заявок на укладання контрактів із НСЗУ. Наразі заявки подали понад 80% спеціалізованих закладів. Всі заклади, які надають медичну допомогу та відповідають вимогам НСЗУ, можуть укласти контракти та отримати фінансування з 1.04.2020 року", - розповіла Сухорукова.

Крім того, у державному бюджеті на 2020 рік із 1 квітня передбачено додаткові 2 311 500 гривень субвенції на підтримку окремих закладів охорони здоров'я, в яких здійснюються примусові заходи медичного характеру та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (із 1 квітня до 30 вересня).

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Йдеться про будинки дитини, служби крові, медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, бази спецмедпостачання, патологоанатомічні бюро, центри громадського здоров'я тощо.

"Для підтримки комунальних закладів у державному бюджеті на 2020 рік також передбачено кошти на придбання ангіографічного обладнання (80,8 млн грн), на розвиток системи екстреної медичної допомоги (9226 млн грн), на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (1,0 млрд грн)", - додала директорка.

Так Оксана Сухорукова відреагувала на допис мера Дніпра Бориса Філатова у фейсбуці, де той стверджує, що незабаром "гроші закінчаться у всієї охорони здоров'я в країні".

"Нагадую міністру охорони здоров'я, яка зачинилася на два тижні на обсервацію у Нових Санжарах, що до того моменту, як вона звідти вийде, якраз закінчаться гроші у всієї охорони здоров'я в країні. Не забувайте, що ви заклали в держбюджеті субвенцію на охорону здоров'я лише на перший квартал 2020 року. І все. Наприкінці минулого року я та інші мери кричали про це хором на Кабміні", - писав Філатов 21 лютого.