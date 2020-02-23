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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1159) Філатов (256) НСЗУ (24)

 Загрози припинення фінансування системи охорони здоров'я та колапсу медустанов в Україні немає, - МОЗ

Не існує загрози припинення фінансування системи охорони здоров'я та колапсу медустанов через неготовність до контрактації з НСЗУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це директорка директорату медичних послуг у Міністерстві охорони здоров'я Оксана Сухорукова розповіла в коментарі ZN.UA

"Зараз дуже активно відбувається процес подання заявок на укладання контрактів із НСЗУ. Наразі заявки подали понад 80% спеціалізованих закладів. Всі заклади, які надають медичну допомогу та відповідають вимогам НСЗУ, можуть укласти контракти та отримати фінансування з 1.04.2020 року", - розповіла Сухорукова.

Крім того, у державному бюджеті на 2020 рік із 1 квітня передбачено додаткові 2 311 500 гривень субвенції на підтримку окремих закладів охорони здоров'я, в яких здійснюються примусові заходи медичного характеру та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (із 1 квітня до 30 вересня).

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Йдеться про будинки дитини, служби крові, медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, бази спецмедпостачання, патологоанатомічні бюро, центри громадського здоров'я тощо.

"Для підтримки комунальних закладів у державному бюджеті на 2020 рік також передбачено кошти на придбання ангіографічного обладнання (80,8 млн грн), на розвиток системи екстреної медичної допомоги (9226 млн грн), на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (1,0 млрд грн)", - додала директорка.

Так Оксана Сухорукова відреагувала на допис мера Дніпра Бориса Філатова у фейсбуці, де той стверджує, що незабаром "гроші закінчаться у всієї охорони здоров'я в країні".

"Нагадую міністру охорони здоров'я, яка зачинилася на два тижні на обсервацію у Нових Санжарах, що до того моменту, як вона звідти вийде, якраз закінчаться гроші у всієї охорони здоров'я в країні. Не забувайте, що ви заклали в держбюджеті субвенцію на охорону здоров'я лише на перший квартал 2020 року. І все. Наприкінці минулого року я та інші мери кричали про це хором на Кабміні", - писав Філатов 21 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177347
 
 
 Топ коментарі
 
Це щоб ЮЗІКУ з СТЕФАНЧУКОМ на харчи вистачало
Угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений в Украине нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7713
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У нас нет коллапса медучреждений из-за отсутствия таковых, кроме феофании.
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В нас міністр вже ізольований від керування міністерством і не може ставити підпис на папері, бо в карантин не можна проносити і виносити нічого! Колапс вже наступив!
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Многие люди пользуются электронной подписью, для этого достаточно интернета.
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Так вже є електронний підпис, але не скрізь можна його поставити! На папері електронний підпис не поставиш! На жаль!
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Ты сам то веришь в этот бред, или тупо копируешь с методички?
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Я вообще неграмотный, а тут еще и время такое настало, припиЗЕдент-гавнокомандующий, профан, дебил...
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Сначала всех шлюх из Китая спасти надо. ***** какой брееееед! Когда же людям надоест и они выкинут эту шоблу из Киева?!
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Вже третій день ця неадекватна мерзота вилиз дупу владі. Ти кацап чи хахол?
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Переведи с дамбасяцкого,не понимаю ваш диалект.
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Чучело, у вас там ещё интернет есть, малорос?
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Хочеться вірити, але буде на кшталт цього... Угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений в Украине нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5365
Угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений в Украине нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1823
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Пандемія СІВ-2019 покаже на що здатна українська "медицина".
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Пока не найдут лечение - ни какая медицина, ни одной страны или региона, не будет ни на что способна. Различие в проценте смертности будет не более чем 1,5 % между Англией и Конго .
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тоді оціни різницю між Китаєм та Іраном
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И в чем она? То что большая разница в шумихе и средствах борьбы с распространением - не означает что есть разница в уровне смертности. А именно это главный показатель !

Вот в Италии за 3 дня выявили почти + 100 больных и 3 смертельных случая и что? Да ни чего это не означает , ни уровень здравоохранения ни степень готовности государства НИЧЕГО. Кроме того , что - да , до Италии раньше добрался вирус, чем до нас , вот и все.
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то есть эту реформу подготовила и запустила не супрун ,которую так любят петесосы? и я вам больше скажу,такая ситуация,как на картинке выше,по всей стране. отделения закрывались и сокращался персонал последние 4 год. но вам же не интересно это было - тгда это была великая реформа, а теперь проделки зе. так ведь?
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Гроші закінчуюються в усіх галузях, що фінансуються з бюджету оскільки в громадян немає грошей а бюджет наповнено лише на 32%.
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Навіщо депутатам Верховної Ради пенсія 130 000 грн якщо на їхню думку при пенсії 1600 грн. можна ні в чому собі не відмовляти?
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Ну якщо робляться такі заяви, значить всьо, колапс неминучий...
Коли все нормально, то і коментувати нема чого, і заяви не потрібні. Все просто працює мовчечки.
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Це щоб ЮЗІКУ з СТЕФАНЧУКОМ на харчи вистачало
Угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений в Украине нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7713
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Ну всё понятно. Раз так сказали, значит точно такая угроза есть.
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В сети появилась новость о том, что народного депутата от "Слуги народа" Павла Павлиша подловили на переписке с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.
Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие друзья.
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Михаил Радуцкий. 30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.
Загрози припинення фінансування системи охорони здоров'я та колапсу медустанов в Україні немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1663

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Все как обычно: аппарат расширяется, объем бумаг увеличивается, их связь с реальными людьми уменьшается, качество и количество услуг будет падать, а их стоимость будет расти. Идёт сплошное бла-бла-бла и конца-края этому не видно.
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Треба взяти кредит і відкрити поховальну контору.
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тим більше профан "роздає" кредити по 5-7-9% головне склади "пісднесплан" як будеш у банк йти на пару сотень тисяч жмурів ... сорос сам профінансує (з твоєї кишені)
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субвенція на всі заклади 2,3млн , а на літак до Китаю 4,5 млн ! бо піар то безцінно!
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Это уже не угроза а реальность физдиспансеры ликвидировали тубдинспансеры в стадии ликвидации гос бюджетирование с апреля убирается ура зелёноухие
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Це перемога.
Слава Україні !

Дезентерія хвороба заразна іі лікують обсервацією.
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В Украине уже коллапс во всем начиная с 1991 года, закрыто и уничтожено около 70% предприятий. Гитлер во время войны меньше уничтожил на Украине! А эта уродина нам тут рассказывает байки! Да при Зеленском уничтожение всего в Украине идёт ещё большими темпами. Эти зелёные твари ещё хуже фашистов!
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МинЗдрав опровергает настойчивые слухи "которых нет"?

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Можно констатировать объективно:В Украине информативно насаждается атмосфера паники.Дилетанты выиграли,грядёт "опа,нарулили...Помню такое ещё в 2004-ом...СМИ принадлежат старым натруженным рукам и хотят,чтоб всё было,как прежде...
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Пока есть возможность закрывать больницы, сэкономленных денег на оставшиеся больницы хватит.
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Остаток дыры в бюджете на конец 2019 года :
Минфин подвел предварительные итоги 2019 года на основании оперативных данных Госказначейства
Общий дефицит государственного бюджета составляет 72,4 млрд грн . Об этом говорится в комментарии Министерства финансов Украины, составленном на основании оперативных данных Государственной казначейской службы.

Январь - бюджет недополучил 15 млрд.грн, февраль - тоже будет недополучение около 20 млрд. Это те деньги, которые уже распределены, а их то нет!!!!

Что урезать будете, ведь денег на всех всё равно не хватает....
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Такого катастрофічного стану галузі охорони здоров"я з часів здобуття Незалежності ще не було...
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