 Загрози припинення фінансування системи охорони здоров'я та колапсу медустанов в Україні немає, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це директорка директорату медичних послуг у Міністерстві охорони здоров'я Оксана Сухорукова розповіла в коментарі ZN.UA
"Зараз дуже активно відбувається процес подання заявок на укладання контрактів із НСЗУ. Наразі заявки подали понад 80% спеціалізованих закладів. Всі заклади, які надають медичну допомогу та відповідають вимогам НСЗУ, можуть укласти контракти та отримати фінансування з 1.04.2020 року", - розповіла Сухорукова.
Крім того, у державному бюджеті на 2020 рік із 1 квітня передбачено додаткові 2 311 500 гривень субвенції на підтримку окремих закладів охорони здоров'я, в яких здійснюються примусові заходи медичного характеру та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (із 1 квітня до 30 вересня).
Йдеться про будинки дитини, служби крові, медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, бази спецмедпостачання, патологоанатомічні бюро, центри громадського здоров'я тощо.
"Для підтримки комунальних закладів у державному бюджеті на 2020 рік також передбачено кошти на придбання ангіографічного обладнання (80,8 млн грн), на розвиток системи екстреної медичної допомоги (9226 млн грн), на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (1,0 млрд грн)", - додала директорка.
Так Оксана Сухорукова відреагувала на допис мера Дніпра Бориса Філатова у фейсбуці, де той стверджує, що незабаром "гроші закінчаться у всієї охорони здоров'я в країні".
"Нагадую міністру охорони здоров'я, яка зачинилася на два тижні на обсервацію у Нових Санжарах, що до того моменту, як вона звідти вийде, якраз закінчаться гроші у всієї охорони здоров'я в країні. Не забувайте, що ви заклали в держбюджеті субвенцію на охорону здоров'я лише на перший квартал 2020 року. І все. Наприкінці минулого року я та інші мери кричали про це хором на Кабміні", - писав Філатов 21 лютого.
Вот в Италии за 3 дня выявили почти + 100 больных и 3 смертельных случая и что? Да ни чего это не означает , ни уровень здравоохранения ни степень готовности государства НИЧЕГО. Кроме того , что - да , до Италии раньше добрался вирус, чем до нас , вот и все.
Коли все нормально, то і коментувати нема чого, і заяви не потрібні. Все просто працює мовчечки.
Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие друзья.
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Михаил Радуцкий. 30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.
Слава Україні !
Дезентерія хвороба заразна іі лікують обсервацією.
Минфин подвел предварительные итоги 2019 года на основании оперативных данных Госказначейства
Общий дефицит государственного бюджета составляет 72,4 млрд грн . Об этом говорится в комментарии Министерства финансов Украины, составленном на основании оперативных данных Государственной казначейской службы.
Январь - бюджет недополучил 15 млрд.грн, февраль - тоже будет недополучение около 20 млрд. Это те деньги, которые уже распределены, а их то нет!!!!
Что урезать будете, ведь денег на всех всё равно не хватает....