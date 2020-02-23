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 На Миколаївщині унаслідок ДТП з участю маршрутки постраждали 10 людей, - Нацполіція. ФОТО

22 лютого в Миколаївській області близько 18:30 на 115-му км автодороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ сталося зіткнення автоцистерни DAF із маршрутним мікроавтобусом сполученням Маловарварівка - Центральний ринок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Миколаївщині унаслідок ДТП з участю маршрутки постраждали 10 людей, - Нацполіція 01

Унаслідок ДТП вісім пасажирів і водія маршрутки, а також водія вантажівки з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні Миколаєва.

Загалом у рейсовому автобусі перебувало 12 пасажирів і водій.

На Миколаївщині унаслідок ДТП з участю маршрутки постраждали 10 людей, - Нацполіція 02

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Попередньо слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177346
 
 
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Приехал я в Минск -- идеальный Совок -- всехняя Мечта! *)
Доця, в ихнем Пионерском лагере -- надо ехать маршруткой трошки за город -- едем.
Половина сидит непристёгнутая -- половина стоит неприкаянная... -- я фуею -- аж торчу! *)
Но мовчу! -- ...тут авария -- в центре Минска -- мы мимо проезжаем с замедлением...
Маршрутка, кого-то сбила и резко тормознула -- ...пассажиры вылетели через лобовое стекло.
А шо я могу? -- я ж тоже стоял -- рядом с Красунькой моей... -- постоянно стою! -- прижал Её к своемц тельцу... ... хорошая Девочка! *)
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Маршрутки мають бути заборонені для міжміських перевезень, раз і назавжди, по ним статистика жахлива! Тільки повноцінні автобуси мають возити людей за містом, там де є траса, швидкість, вантажівки які несуться на швидкості. Потрібно відродити виробництво дешевих автобусів ЛАЗ у Львові, тому що потрібно замінити всі маршрутки як за містом так і по місту!
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