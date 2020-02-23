 На Миколаївщині унаслідок ДТП з участю маршрутки постраждали 10 людей, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Унаслідок ДТП вісім пасажирів і водія маршрутки, а також водія вантажівки з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні Миколаєва.
Загалом у рейсовому автобусі перебувало 12 пасажирів і водій.
Попередньо слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Доця, в ихнем Пионерском лагере -- надо ехать маршруткой трошки за город -- едем.
Половина сидит непристёгнутая -- половина стоит неприкаянная... -- я фуею -- аж торчу! *)
Но мовчу! -- ...тут авария -- в центре Минска -- мы мимо проезжаем с замедлением...
Маршрутка, кого-то сбила и резко тормознула -- ...пассажиры вылетели через лобовое стекло.
А шо я могу? -- я ж тоже стоял -- рядом с Красунькой моей... -- постоянно стою! -- прижал Её к своемц тельцу... ... хорошая Девочка! *)