 На Миколаївщині унаслідок ДТП з участю маршрутки постраждали 10 людей, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Унаслідок ДТП вісім пасажирів і водія маршрутки, а також водія вантажівки з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні Миколаєва.

Загалом у рейсовому автобусі перебувало 12 пасажирів і водій.

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Попередньо слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).