 У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.





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Учасники мітингу хотіли наклеїти на Офіс президента плакат із написом "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", але правоохоронці не дозволили цього зробити.

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Арсен Аваков обіймає посаду міністра внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ