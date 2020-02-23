 У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники мітингу хотіли наклеїти на Офіс президента плакат із написом "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", але правоохоронці не дозволили цього зробити.
Арсен Аваков обіймає посаду міністра внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
і не збираюсь відповідати за черговий ляп разом з бидлом.
за шаманці з фуйлом.
Що вам ще бракує ? Чого ще ви чекаєте ?
Про военных после котлов в Илловайске и в Дебальцево, после "осмотров" сепарами когда те проезжали через их блок-посты в Донецкий аэропорт, я бы вообще не заикался.
А надеть на себя вышиванку, кричать "Слава Україні" и зарабатывать на этом - да пошли вы нахрен с таким "патриотизмом" твари, которые испаскудили эти понятия.
Аваков прутнем на піаніно не грав, про Україну ганебних речей не говорив, так що не туди прийшли, і не то вимагають.
leo
До тисяч поки що не дійшло, олігархічні канали про це не скажуть. Авaков лайкає Шарія і охороняє Портнова, робить фейки про волонтерів вбивство Шеремета, він вже давно ліг під русню.
. .