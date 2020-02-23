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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (1485) мітинг (532) Олег Богачук (974) Офіс Президента (261)

 У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві під Офісом президента відбулась акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Присутні вимагали звільнити главу МВС і не призначати його на інші впливові посади.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 01
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 02

У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 03

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У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 04


У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 05
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 06
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 07
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 08

У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 09
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 10

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У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 11
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 12
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 13
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 14
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 15
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 16
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 17
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 18
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 19

У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 20

Учасники мітингу хотіли наклеїти на Офіс президента плакат із написом "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", але правоохоронці не дозволили цього зробити.

У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 21

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У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 22

Арсен Аваков обіймає посаду міністра внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177344
 
   
 Топ коментарі
 
"Продам готовый бизнес. Звонить 102. Спросить Арсена".. В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова - Цензор.НЕТ 5258
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оманский ишак молчит - боится стаканом в морду получить...
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я їх не обирала.
і не збираюсь відповідати за черговий ляп разом з бидлом.
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а я хочу із зе почати.
за шаманці з фуйлом.
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чи ви пропонуєте чекати, коли всім патріотам заткнуть рота, як ********** Майдан, спаплюжать Небесну Сотню, принизять військових ?
Що вам ще бракує ? Чого ще ви чекаєте ?
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Майдан "зганьбив" ваш горячо любимый Порошенко, который просрал все, за что люди стояли. Тоже касается Небесной сотни, дело которой за пять лет правления Пети никто не расследовал, только уничтожали улики и отпускали подозреваемых.
Про военных после котлов в Илловайске и в Дебальцево, после "осмотров" сепарами когда те проезжали через их блок-посты в Донецкий аэропорт, я бы вообще не заикался.

А надеть на себя вышиванку, кричать "Слава Україні" и зарабатывать на этом - да пошли вы нахрен с таким "патриотизмом" твари, которые испаскудили эти понятия.
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Из "суперэффективного" и "суперуспешного" правительства этот "сверхэффективный" и "сверхуспешный"
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Эту гниду еще после Княжечей , надо было отправить в отставку
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Я не в захваті від Авакова, але було би логічніше вимагати у Авакова відправити у відставку Зеленського.
Аваков прутнем на піаніно не грав, про Україну ганебних речей не говорив, так що не туди прийшли, і не то вимагають.
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Правильно, Авакова у відставку, а Порнова міністром. Так хочете? Адвокат Янека уже в ДБР. Давайте ще Портнову з Бужанским містечко звільнимо У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова - Цензор.НЕТ 5253
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leo

До тисяч поки що не дійшло, олігархічні канали про це не скажуть. Авaков лайкає Шарія і охороняє Портнова, робить фейки про волонтерів вбивство Шеремета, він вже давно ліг під русню.
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"Да пошли они на ху.. со своей декоммунизацией", - соратник кума Путина нардеп от ОПЗЖ Кива поздравил однодумцев с 23 февраля" - эту мразь Авако-рюкзак взял себе в советники, и убрал грузинок, которые сделали реформу полиции, и это всё происходило на глазах у Рошена, вот вам яркий пример, кто чем занимался, кто делал реформы, а кто имитировал реформы, но тут важно другое, неужели до сих пор нема за что взять эту мразь и отправить её на нары, причём надолго, а может ещё руки не дошли?
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Всю Зелёную погань надо гнать и срочно.
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Владимир Александрович , я хотел бы обсудить с вами ход реформ , и бюджет страны ....
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова - Цензор.НЕТ 2186 . У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова - Цензор.НЕТ 707 .
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Президент єврей,міністр вірменин,а виновні за сітуацію в країні чомусь українці.Українці,досить кормити лайно при владі.
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Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) 24 лютого оголосить остаточне рішення щодо оскарження відповідності українського закону про люстрацію Європейській конвенції з прав людини.Про це повідомляє "Укрінформ".Раніше суд постановив, що цей закон про очищення влади порушує дві статті конвенції з прав людини. Рішення було оскаржене українським урядом.У понеділок буде ухвалено остаточне рішення на апеляцію у справі, воно набуде чинності після оприлюднення.ЄСПЛ вже наступного тижня оголосить рішення щодо закону України про люстрацію | Рубрика У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова - Цензор.НЕТ 1756
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ПроХВесіональні гетьчики та ганьбечники
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова - Цензор.НЕТ 7721
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Опять провокаторы мешают бубочке страну в смартфоне строить. Интересно, на каком он уже уровне?
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Ребята, Вы живете в Украине в феодальном строе, и сами в этом виноваты,так что - увы.
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Почему так мало "титушек" Или на большее количество у Порошенко бабла не хватило. Или пожадничал?
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Сколько это безобразие творимое порохоботами будет продолжаться.? Почему не открывают уголовные дела за хулиганство?
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