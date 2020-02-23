 Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.
"Зараз триває підготовка. Хочу вам сказати, що це доволі трудомісткий процес збору документів та погоджень. У ньому задіяно різні державні служби як в Україні, так і в Китаї. Процес відбувається під особистим контролем президента України Володимира Зеленського. Він докладає максимум зусиль, щоб Анастасія Зінченко та українці, які залишилися в Ухані, змогли найближчим часом повернутися додому", - сказав він.
Палкін повідомив, що "Шахтар" із керівництвом свого партнера компанії SkyUp займається підготовкою борту. "Зможемо вилетіти, тільки-но буде узгоджено всі адміністративні питання і отримано необхідні дозвільні документи", - зазначив він.
Палкін підкреслив, що клуб готовий відправити літак і хоче це зробити якнайшвидше.
"Хочемо повернути Анастасію Зінченко та інших українців, які залишилися в Ухані. Вчинок Насті, яка відмовилася залишити свого собаку, зачепив серця багатьох людей і нікого не залишив байдужим", - зазначив він.
Роман Донік
Китайцы не отдают инстаняше собаку для вывоза. Такие законы по вывозу животных из эпидемий. Инстаняша отказывается ехать. Зеленский обещает забрать инстаняшу с нарушением законов Китая и Украины. В Китае сейчас около 10 тысячи Украинцев.
@ZelenskyyUa
а вы точно президент страны?
Доречі, вона буде у собачому респираторі, і, взагалі, чи є такі?
Ну, а про окрему собачу каналізацію я мовчу.
P.S. Ну, тут я би я і сам до протестувальників долучився би. Люди від злиднів вмирають, а членограй за ***** літак посилає
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2019/april/9_news/9******/
Президент Турции прибыл в Украину и предоставил военную помощь украинской армии на 50 млн долларов.
Президент Украины и главнокомандующий в это время занят спасением собачки
родинусабачку! Гггг"
Те же дебилы через месяц:
И будут канючить: "Мы же не знали, мы не думали..." Именно! И не думали, и не хотели знать.
Скалецкая с потерпевшим и оваковым вам помогут... Спасут, ага.
Нещодавня стаття у впливовій британській газеті Financial Times стверджує, що вплив найбагатшого українського олігарха Ріната Ахметова на найнароднішого українського президента Володимира Зеленського зростає; і це є важливим сигналом для того сегмента ділового світу, де досі цікавляться українською економікою.
Але це також важливий сигнал для українців: вони завжди обирають Ахметова. Після виборів 2004 року, які можна було вважати фатальними для олігарха, він швидко відновив свій вплив і допоміг ренесансу Віктора Януковича і Партії Регіонів. Після виборів 2010 року він став головним партнером нового президента, з яким могли конкурувати хіба що родичі Януковича. Після виборів 2014 року він уклав з політсилою Петра Порошенка пакт про ненапад (але порушив його в ході передвиборчої кампанії, як завжди порушував будь-які домовленності. Григорій Суркіс може підтвердити...) Те, що він стане важливим для Володимира Зеленського після виборів 2019 року, не було ясно двом людям в цій країні - самому Зеленському та Ігорю Коломойському. Ну й ще виборцям. Але тепер і вони зрозуміють, якщо прочитають газету.
В українських президентів просто немає іншого вибору, як дружити з Ахметовим - якщо вони хочуть зберегти владу. Олігархи можуть об'єднати зусилля і допомогти будь-кому прийти до влади - вони довели це і 2010 року, і 2014 року, і вже тим більше 2019 року, коли олігархічний тріумф відбувся в чистому вигляді, без усякої домішки будь-якої політики і ідеології, коли для перемоги потрібно було всього лише знайти артиста, який погодиться грати роль народного месника, «вашого вироку», а потім і глави держави.
Але прийти до влади - це одне. А як утримати владу? З ким співпрацювати? Ахметов не відрізняється недалекоглядністю Коломойського, готового заради задоволення власних амбіцій - і не завжди грошових - поховати будь-яку компанію, будь-яку владу і, здається, будь-яку державва. Він не настільки залежний від Москви, як група Фірташа. І він може набагато більше, ніж обережний Пінчук, який вічно коливається між вигодою і репутацією. А з огляду на його роль в економіці, він може більше, ніж вся «велика трійка». Саме тому під час президентських виборів він - принаймні, після виборів 2010 року - завжди займає нейтральну позицію. А потім приходить і показує, що без нього ніяк, а з ним можна вижити. Інші оскаженілі олігархи знову об'єднуються навколо нової фігури, а потім знову приходить Ахметов і вони знову залишаються з носом і знову не розуміють чому. Такі розважливі люди, такі великі гроші і така дитяча наївність!
З Януковичем він дружив. З Порошенко грав. З огляду на те, що Зеленський не дуже розуміє, де взагалі знаходиться, нова роль Ахметова може виявитися куди більш серйозною, ніж в минулому. Він стане не другом, не партнером, а опорою. Його конкуренти, звичайно, позбудуться Зеленського - вони це вміють. Але ж Ахметова вони не позбудуться! Для того, щоб позбутися Ахметова, потрібно домогтися деолігархізації економіки. А це точно не те, чого хочуть інші олігархи. І точно не те, що цікавить українське суспільство, яке, як і народний президент, не дуже розуміє, де знаходиться.
Тому українці обиратимуть Ахметова в нових і нових упаковках. Знову і знову. Рінату Леонідовичу всього-то 53 роки. Ще років на 30 його амбіцій точно вистачить.
Віталій Портников, блог,
https://espreso.tv/article/2020/02/20/******************************************************
Нахрена еще один самолет? 20 был заполнен меньше чем на треть!
Регулярные рейсы летают из Китая !! Кто хотел, уже давно в Украине.
Личная хотелка сейчас по имею, а имеют уже осла ЗЕ
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