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 Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін

Донецький футбольний клуб "Шахтар" веде підготовку до відправлення свого літака в Китай за іншими українцями і чекає всіх необхідних погоджень. Процес особисто контролює президент України Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Зараз триває підготовка. Хочу вам сказати, що це доволі трудомісткий процес збору документів та погоджень. У ньому задіяно різні державні служби як в Україні, так і в Китаї. Процес відбувається під особистим контролем президента України Володимира Зеленського. Він докладає максимум зусиль, щоб Анастасія Зінченко та українці, які залишилися в Ухані, змогли найближчим часом повернутися додому", - сказав він.

Палкін повідомив, що "Шахтар" із керівництвом свого партнера компанії SkyUp займається підготовкою борту. "Зможемо вилетіти, тільки-но буде узгоджено всі адміністративні питання і отримано необхідні дозвільні документи", - зазначив він.

Палкін підкреслив, що клуб готовий відправити літак і хоче це зробити якнайшвидше.

"Хочемо повернути Анастасію Зінченко та інших українців, які залишилися в Ухані. Вчинок Насті, яка відмовилася залишити свого собаку, зачепив серця багатьох людей і нікого не залишив байдужим", - зазначив він.

Читайте також: "Ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути": Зеленський - українці Зінченко, яка залишилася в Ухані через відмову покинути собаку:

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177343
 
   
 Топ коментарі
 
Начинают разваливать армию как при Янучарине
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Дитячий письменник



Зацініть красу гри у новій спецоперації. Дєвочка одиннародка через собачку(мі-мі-мі) лишилася помирати у апокаліптичному Китаї. Але ж ось у справу втрутилися Зєлєнський,шарій та данєцкій шахтьор (спасібо Рінату Лєонідовічу) і врятували собачку та малороску.
Обнімашкі на граніце.
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Роман Донік



Китайцы не отдают инстаняше собаку для вывоза. Такие законы по вывозу животных из эпидемий. Инстаняша отказывается ехать. Зеленский обещает забрать инстаняшу с нарушением законов Китая и Украины. В Китае сейчас около 10 тысячи Украинцев.
@ZelenskyyUa
а вы точно президент страны?


Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін - Цензор.НЕТ 3968
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Вы оцените этот зашквар! Первый самолёт не был полностью заполнен украинцами, поэтому зебилы напхали туда иностранцев чтобы хоть 80 сидений было занято в самолете, где места для более 200 пассажиров!
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"на особистому контролю Зе" це тіпа чарівний пластир.
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Сама дорога **** в Україні буде Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін - Цензор.НЕТ 3183 У скільки середніх річних пенсій обійдется доставка цієї суки?
Доречі, вона буде у собачому респираторі, і, взагалі, чи є такі?
Ну, а про окрему собачу каналізацію я мовчу.
P.S. Ну, тут я би я і сам до протестувальників долучився би. Люди від злиднів вмирають, а членограй за ***** літак посилає
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а за карантин тоже шахтер будет платить? и медикам, и за тест системы, и за мед. обслуживание, и за жратву, и за коммуналку? и за все остальное? тогда я не против.
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Шахтер ни за что не заплатит! За все заплатят люди. Ахмет грабит заводы свои и население через свои фирмочки, вкладывает эти денюжки в свой любимый Шахтер. Заплатят простые люди из своих корманов, как и всегда. А зеленый и рыжий на этом пропиарятся Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін - Цензор.НЕТ 1378
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Ваша наивность уже даже не смешна, она трагична. Я живу в городе, где два завода захватил в свое время Ахмет. Так вот у него не хватает денег на модернизацию, краску, даже гайки, не говоря уже о рабочей одежде. Людям все время втирают о кризисе, все затягивают пояса. Идут сокращения и уплотнения. Тем временем заводы прибыльные и пашут на всю мощность, а Ахмет вернул себе все деньги потерявшие за годы войны. Все на что он готов тратит деньги это его гребаный клуб, его любимая игрушка. А люди, которые на него работают для него мусор. Главный слоган менеджеров этого урода рыжего "Не нравится, пошли вон за ворота, другие придут". А другие уже не идут, но это мозгов рыжему не добавляет. Поэтому, на фоне всего вышесказанного, шлюшка из Ухани меньше всего меня волнует, но не надо делать вид, что вы верите, что самый хитрожопый олигарх страны заплатит из своего кормана.
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*кармана (нельзя быстро текст набирать Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін - Цензор.НЕТ 4757 )
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Та він ще на цьому й наживеться.І щодо "Шахтаря".Він зараз грає в Харкові.Мене аж перетіпує від того(((
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Ну, да, Шахтар платить за за дуже наполегливим проханням бубочки до Ахметова Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін - Цензор.НЕТ 6356
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Китайцы не отдают инстаняше собаку для вывоза. Такие законы по вывозу животных из эпидемий. Инстаняша отказывается ехать. Зеленский обещает забрать инстаняшу с нарушением законов Китая и Украины. В Китае сейчас около 10 тысячи Украинцев. ЗЕ, а вы точно президент страны?
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он президент проституток. И моральных, и физических. И сам проститутка, который продает свою страну и землю.
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ну уже спасли 20 танцюристок шоу балета FashionPa из родного города гаранта Кривого рога. они в Ухане в ресторанах канкан и go go танцевали а теперь в Санжарах матюкаются. А эта девушка с собачкой чем в славном Ухане занималась неужели в Хубэйском университете на факультете философии училась? зеля что это ? так называемая шоу солидарность? а кто за керосин платит?
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Чем ты недоволен? Все расходы на себя берет футбольный клуб!
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Конечно, конечно. Ахметов и за свой счет? Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін - Цензор.НЕТ 9084 Ой насмешили Запомните, он никогда и ничего не делает за свой счет и счет своих футболистов, только за бюджетные деньги. Это его коронный "финт ушами"
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А хлопцям на Донбасі прибори нічного бачення і далі купують волонитери, збрираємо всім світом хворим дітям на операції, а ці песиків евакуюють....
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А ты Петру об этом еще не говорил? А то он все время в разъездах: то Давос, то Мюнхен, то Брюссель...25 февраля опять куда-то собирается, но пока сам не знает куда! Может, он про приборы ночного бачення не в курсе, так подскажи ему?
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Заспокойся, Петро вже девять місяців як не президент...
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Катастрофа, потерял пост, потерял и все деньги! Теперь полеты в Европу ему волонтеры собирают? Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін - Цензор.НЕТ 5849
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экспресс, ты прямо капитан очевидность! еще что нибудь расскажи а я посмеюсь...... а каломыйский случайно ничего тебе не обещал?
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Ахметка решил спасти реноме моники, конечно не бесплатно. Интересно во сколько затем обойдется всем нам полет этого самолета в Китай?
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Не мають де лишні гроші подіти - "сабачку пожалєлі"!...
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Ось який тіпа літак думають посилати за цьою дівкою з собачкою https://www.youtube.com/watch?v=CSCpmk7Aybo. Відправляється він завжди з Борисполя, термінал F. Маленький дешевий боїнг, який розфарбували в кольлори клубу ФК Шахтар, і на якому самі футболісти ФК Шахтар ніколи не літали і літати не будуть
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Шахтер представил самолет, окрашенный в клубные цвета (ФОТО)

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2019/april/9_news/9******/
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Хоч би раз щось зробили по-людськи без зезашкара!...
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сколько раненых украинских воинов и в какие страны свозил этот борт??? вот и весь "патриотизм ",,,,
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Спаси рядового песыка.А солдаты,- да хер з ними нэхай гинуть.Я побачив в очах путина мир.
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За собакой самолет-когда обстрелы-не прекращаются...
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Петин последышь скоро начнет туалеты открывать.Эта постановачная зараза у них на Банковой передается наверно.
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Госсекретарь США прибыл в Украину и посетил военный госпиталь с раненными украинскими вонными.
Президент Турции прибыл в Украину и предоставил военную помощь украинской армии на 50 млн долларов.
Президент Украины и главнокомандующий в это время занят спасением собачки
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"Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского" - как собачку зовут, ту которую Зеленский спасает?
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От, курва, трагедія. корм не можна для песика дістати. Ну тепер всьому Херсону оплатить газ.
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Я не розумію, як вони туди попали? В них на дорогу назад нема?
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А что они сами не в состоянии купить билет и прилететь?
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Дебилы сейчас: "Впирьод, за родину сабачку! Гггг"

Те же дебилы через месяц:
Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін - Цензор.НЕТ 4611
И будут канючить: "Мы же не знали, мы не думали..." Именно! И не думали, и не хотели знать.
Скалецкая с потерпевшим и оваковым вам помогут... Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін - Цензор.НЕТ 9826 Спасут, ага.
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Немає слів....., тільки літери та блювотиння....
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Монголоидная внешность у этой собачки. Или мне так кажется?...
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хоть бы дождались окончания этого 3х нед. карантина! зебилы, что вы делаете?????
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Перш за все привезуть оту суку та купу іноземців, як було в попередньому рейсі половина українців половина іноземців. Роблять з України карантин. Як би не ненавидів московитів, але й ті не дозволили сісти на дозаправку німецькому літаку, який летів з Китаю.
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Через полчаса совещание по вирусу в Госдепе
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Українці завжди обирають Ахметова. І завжди обиратимуть його

Нещодавня стаття у впливовій британській газеті Financial Times стверджує, що вплив найбагатшого українського олігарха Ріната Ахметова на найнароднішого українського президента Володимира Зеленського зростає; і це є важливим сигналом для того сегмента ділового світу, де досі цікавляться українською економікою.
Але це також важливий сигнал для українців: вони завжди обирають Ахметова. Після виборів 2004 року, які можна було вважати фатальними для олігарха, він швидко відновив свій вплив і допоміг ренесансу Віктора Януковича і Партії Регіонів. Після виборів 2010 року він став головним партнером нового президента, з яким могли конкурувати хіба що родичі Януковича. Після виборів 2014 року він уклав з політсилою Петра Порошенка пакт про ненапад (але порушив його в ході передвиборчої кампанії, як завжди порушував будь-які домовленності. Григорій Суркіс може підтвердити...) Те, що він стане важливим для Володимира Зеленського після виборів 2019 року, не було ясно двом людям в цій країні - самому Зеленському та Ігорю Коломойському. Ну й ще виборцям. Але тепер і вони зрозуміють, якщо прочитають газету.
В українських президентів просто немає іншого вибору, як дружити з Ахметовим - якщо вони хочуть зберегти владу. Олігархи можуть об'єднати зусилля і допомогти будь-кому прийти до влади - вони довели це і 2010 року, і 2014 року, і вже тим більше 2019 року, коли олігархічний тріумф відбувся в чистому вигляді, без усякої домішки будь-якої політики і ідеології, коли для перемоги потрібно було всього лише знайти артиста, який погодиться грати роль народного месника, «вашого вироку», а потім і глави держави.
Але прийти до влади - це одне. А як утримати владу? З ким співпрацювати? Ахметов не відрізняється недалекоглядністю Коломойського, готового заради задоволення власних амбіцій - і не завжди грошових - поховати будь-яку компанію, будь-яку владу і, здається, будь-яку державва. Він не настільки залежний від Москви, як група Фірташа. І він може набагато більше, ніж обережний Пінчук, який вічно коливається між вигодою і репутацією. А з огляду на його роль в економіці, він може більше, ніж вся «велика трійка». Саме тому під час президентських виборів він - принаймні, після виборів 2010 року - завжди займає нейтральну позицію. А потім приходить і показує, що без нього ніяк, а з ним можна вижити. Інші оскаженілі олігархи знову об'єднуються навколо нової фігури, а потім знову приходить Ахметов і вони знову залишаються з носом і знову не розуміють чому. Такі розважливі люди, такі великі гроші і така дитяча наївність!
З Януковичем він дружив. З Порошенко грав. З огляду на те, що Зеленський не дуже розуміє, де взагалі знаходиться, нова роль Ахметова може виявитися куди більш серйозною, ніж в минулому. Він стане не другом, не партнером, а опорою. Його конкуренти, звичайно, позбудуться Зеленського - вони це вміють. Але ж Ахметова вони не позбудуться! Для того, щоб позбутися Ахметова, потрібно домогтися деолігархізації економіки. А це точно не те, чого хочуть інші олігархи. І точно не те, що цікавить українське суспільство, яке, як і народний президент, не дуже розуміє, де знаходиться.
Тому українці обиратимуть Ахметова в нових і нових упаковках. Знову і знову. Рінату Леонідовичу всього-то 53 роки. Ще років на 30 його амбіцій точно вистачить.
Віталій Портников, блог,

https://espreso.tv/article/2020/02/20/******************************************************
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Доставят на базу команды "Шахтёр"? Или снова "зановосанжарат"?
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Отпустят видно к маме, им же собачку кормить надо, а то пропадет Мишель Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін - Цензор.НЕТ 60
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Ні,її зустрінуть як героїню.Особисто Зеленський,в аеропорту.Вже бачу його фото з собачкою.Бобікі рид
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"Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным", - отметил он.Источник: https://censor.net.ua/n3177343"---У Зеленського тепер є своя "сотня".Китайська. І своя Хатіко на додачу.
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Будет самая дорогая собачка в мире! Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін - Цензор.НЕТ 8993
Нахрена еще один самолет? 20 был заполнен меньше чем на треть!
Регулярные рейсы летают из Китая !! Кто хотел, уже давно в Украине.
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Робентроп путина хла тоже одну собачку перевозил в США.
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Схватил власть за бороду, ну все подумал осел ЗЕ - а тут раз и не тот народ.
Личная хотелка сейчас по имею, а имеют уже осла ЗЕ
........
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