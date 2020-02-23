 Триває підготовка до відправки літака "Шахтаря" за українцями в Китай, процес на особистому контролі Зеленського, - Палкін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Зараз триває підготовка. Хочу вам сказати, що це доволі трудомісткий процес збору документів та погоджень. У ньому задіяно різні державні служби як в Україні, так і в Китаї. Процес відбувається під особистим контролем президента України Володимира Зеленського. Він докладає максимум зусиль, щоб Анастасія Зінченко та українці, які залишилися в Ухані, змогли найближчим часом повернутися додому", - сказав він.

Палкін повідомив, що "Шахтар" із керівництвом свого партнера компанії SkyUp займається підготовкою борту. "Зможемо вилетіти, тільки-но буде узгоджено всі адміністративні питання і отримано необхідні дозвільні документи", - зазначив він.

Палкін підкреслив, що клуб готовий відправити літак і хоче це зробити якнайшвидше.

"Хочемо повернути Анастасію Зінченко та інших українців, які залишилися в Ухані. Вчинок Насті, яка відмовилася залишити свого собаку, зачепив серця багатьох людей і нікого не залишив байдужим", - зазначив він.

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