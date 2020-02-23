EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  21918  78
Матеріали за темою:
Все про:Маслов Леонід (20) Антоненко Андрій (90)

 Зріст Антоненка: опубліковано повний текст матеріалів трьох експертиз слідства

Опубліковано повний текст матеріалів трьох експертиз зросту людей, зафіксованих відеокамерами в районі закладки вибухівки під автомобіль Павла Шеремета в ніч на 20.06.2016 року.

Як передає Цензор.НЕТ, матеріали опублікувала на своєму сайті юридична компанія "СЕНС Консалтинг".

Зріст Андрія Антоненка - 180 см.

Зріст Антоненка: опубліковано повний текст матеріалів трьох експертиз слідства 01
Зріст Антоненка: опубліковано повний текст матеріалів трьох експертиз слідства 02

Як наголошується в повідомленні, на судовому засіданні 20.02.2020 року прокурор Сергій Зузак надав на вимогу судді Печерського районного суду три висновки фототехнічних експертиз, якими встановлювався зріст чоловіка і жінки, зафіксованих камерами зовнішнього відеоспостереження на вул. Липинського, 5, приблизно о 2:40 20.07.2016 року, безпосередньо після закладання вибухового пристрою під автомобіль Павла Шеремета.

Перший висновок від 25.08.2016 р. №9-2/56Ф зроблений завідувачем сектору фототехнічних, портретних досліджень Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) Терешкевичем Андрієм Івановичем. Він встановив, що зріст особи №1 (особа з кепкою на голові) відповідає відмітці 170 см на нівелірній лінійці. У встановленому зрості особи можливе відхилення +\- 3% від 170 см через нечіткість зображення, постійний рух особи, можливість відмінності в поставі фігури, наявність кепки на голові та через невідому товщину підошви взуття, що було на особі. Зріст особи №2 (особа з предметом у руках) відповідає відмітці 165 см на нівелірній лінійці з відхиленням +\- 3%.

Читайте також: Вбивство Шеремета: Печерський суд залишив Антоненка під арештом

Другий висновок від 1.09.2016 р. № 214/ІКТ зроблено головним судовим експертом сектору мистецтвознавчих та психологічних видів досліджень відділу досліджень у сфері інформаційних технологій ДНДЕКЦ Переїденком Андрієм Олександровичем. Ним було встановлено, що зріст особи у кепці з наданих на експертизу відеофайлів відповідає 172 см ± 5,16 см. Зріст особи в капюшоні з наданих на експертизу відеофайлів відповідає 166,5 см ± 4,98 см.

Третій висновок, замовлений стороною обвинувачення 13.01.2020 р. у КНДІСЕ одразу після заяви сторони захисту про необхідність витребування і дослідження результатів першої експертизи. Така заява вперше пролунала в судовому залі 10.01.2020 р. під час розгляду апеляційної скарги захисника Галенченка В.М. на попереднє ув’язнення пана Антоненка. Висновок №2542/20-35 зроблений 14.02.2020 р. Дем’яненком Русланом Миколайовичем, судовим експертом відділу фоноскопічних, комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень КНДІСЕ і зводиться до того, що встановити зріст осіб, яких зафіксовано у наданих на дослідження відеозаписах, із достатньою точністю та врахувати та/або оцінити точність вимірювань, на думку експерта, неможливо.

"Будь-якому об’єктивному неупередженому спостерігачеві зрозуміло, що третій висновок є явним проявом особливої лояльності до слідства з боку експерта з ознаками спотворення результату. Він також фактично дискредитує експертну роботу поліцейської експертної установи і роботу поліції загалом. Але головне, що перші висновки він, вочевидь, не спростовує", - йдеться в повідомленні "Сенс Консалтинг".

З усіма трьома висновками можна ознайомитися ТУТ.

Читайте також: Рябошапка про запобіжний захід для Кузьменко й Антоненка: Доказів мало, але є ризики

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177341
 
   
 Топ коментарі
 
Все рівно винний. Тому що він Майданівець та Патріот. А отже ворог риго - ватної шушери що при владі.
 показати весь коментар
 
Это у зебилов позвоночник может сокращаться на несколько сантиметров в день...а мозг сократился до размера горошины уже давно...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Все рівно винний. Тому що він Майданівець та Патріот. А отже ворог риго - ватної шушери що при владі.
 показати весь коментар
 
 
На медкомиссии измеряют рост без обуви.На фото с обувью всё равно ниже.Желание прикрыть истинных виновников и свалить вину на других уже становится очевидным.Как говорится "шила в мешке не утаишь."
 показати весь коментар
 
 
Так было решено на брифинге. К чему теперь рыданья...... влавстями решился приговор.
 показати весь коментар
 
 
На жаль, на 6-му році війни отримали колаборантно-реваншистську владу, як це не сумно.Але,я, вірю, що прийде час коли це лайно згине, тому, що УКраїна, понад усе!
 показати весь коментар
 
 
Цьому лайну пора потехеньку зливатись в "край обітований"... Ага, і могилу цадика Нахмана нехай забирають
 показати весь коментар
 
 
Отримали? Це самі українці цю владу не тільки обрали, але й дали їй безмежні повноваження. А коли поперджали, що категорично не можна невігласа, та й ще антиукраїнця обирати президентом, то відповідь була одна - гірше за Порошенка не буде. Українці немов зазомбовані, а може в більшості політичні дурні.
 показати весь коментар
 
 
мы НЕ ЛОХИ
ЛОХИ НЕ мы !!!!

шито білими нитками Зріст Антоненка: опубліковано повний текст матеріалів трьох експертиз слідства - Цензор.НЕТ 3190
 показати весь коментар
 
 
Сергій Аркадійович Коротких (Малюта, Боцман; нар. 1974, Тольятті) - український політик, член партії «Національний корпус», екс-командир розвідроти полку «Азов». Більш відомий під прізвиськами Боцман, Малюта, Коротиш, Захар Лаврєнтьєв. Уродженець Тольятті, РФ. Починав діяльність у білоруському КДБ, брав участь у побитті білоруських опозиціонерів у 1999 році, а потім - в 2013 році - у кривавому конфлікті з білоруськими антифашистами. Зріст-176 см."

Зріст Антоненка: опубліковано повний текст матеріалів трьох експертиз слідства - Цензор.НЕТ 2858
 показати весь коментар
 
 
Да ну! Сегодня ж 23-е - у него праздник.
 показати весь коментар
 
 
Международный день стерилизации животных? Зріст Антоненка: опубліковано повний текст матеріалів трьох експертиз слідства - Цензор.НЕТ 4136
Кстати, это не прикол - реально сегодня такой международный деньhttps://redpost.com.ua/1001446/1001449/1171672.html
 показати весь коментар
 
 
Какое ж совпаление... 23 февраля 1918 немцы кацапам эпично яйца рвали.
 показати весь коментар
 
Похоже, что невозможно измерить рост Антоненко.
 показати весь коментар
 
 
Но они над этим работают один эксперт у уже засомневался.
 показати весь коментар
 
 
Это у зебилов позвоночник может сокращаться на несколько сантиметров в день...а мозг сократился до размера горошины уже давно...
 показати весь коментар
 
 
То чем тебе...зебилу... оманский осел в глаза сцыт называется божьей росой...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А адвокатам до этого дела нет, им главное набросить кучу побольше - пускай разгребают.
Вместо того чтобы записать Антоненко на эти же камеры и именно по двум видео наиболее точно сравнить и измерить рост обоих - категорически от этого отказываются и придумывают танцы с бубном, вроде мерки роста по отметкам на стене бокса, отсылкой к одной экспертизе из трех с противоречивыми результатами и скану военного билета непонятно какой давности и точности.
 показати весь коментар
 
 
зміни нік на Віктор Кашай ,якщо не бачиш дату 25 липня 2017року
 показати весь коментар
 
 
В военкомате в обуви? Вы комиссию хоть когда -то проходили, что подобную чушь пишите? А плоскостопие тоже в обуви проверяют? Рост человека определяется по видео довольно точно любым человеком, знакомым с математикой, а уж эксперты это должны уметь делать.
 показати весь коментар
 
 
1. Клоун, кто там с 5-ю судимостями? Ты Авакова и Монику пересмотрел? Ни у Антоненко, ни у Кузьменко, ни у Дугарь судимостей нет. Судимости были у Грищенко, которого никто не защищал, но которого, кстати, и не обвиняют.
2. Если мозгов в голове нет, образования нет, то рост определяется плюс-минус 20см. Если есть, то погрешность измерений в десять раз меньше.
 показати весь коментар
 
 
Под эту камеру пустить человека с таким же ростом и всё станет понятно.
 показати весь коментар
 
 
Тобто грубо - вирогідність співпадіння з 170 см невища за 10 відсотків...! Бажання продовжувати злочинні дії незникає
 показати весь коментар
 
 
зебил, ты где в военкомате видел призывника на медкомисии в трусах И САПОГАХ или в туфлях на ... шпильке? Рост Антоненко: Опубликован полный текст материалов трех экспертиз следствия - Цензор.НЕТ 6544 чисто по собственному опыту судишь....?))
 показати весь коментар
 
 
Зебілізм - це форма дебілізму.
Уявіть, що до вас прийшли невідомі та запропонували: "Хочете назавжди убезпечити себе від квартирних злодіїв? Це легко - треба просто зняти з дверей усі замки!" Ви би повірили в таку дурню чи подумали: а хіба це не самі злодії зацікавлені в дверях без замків?
А от зебіли би напевно повірили в аферу із замками, бо вони ж повірили, що "зупинити війну легко - треба просто перестати стріляти".
 показати весь коментар
 
 
І скільки тисяч чоловіків і жінок пройшли мимо місця де стояв автомобідь Шеремета на протязі кількох тижнів з зростом + - 180 , в щось одягнуті , особливо якщо вони там живуть .ну це не доказ , особливо для суду , це деградація всієї авако зе портновської системи .це дебілізм і ідіотизм .А люди тим часом сидять по таким нікчемним , нічим не підкріпленим звинуваченням в сізо , а справжні вбивці палять зароблені гроші на мальдівах .Маразм просто зашкалює .
 показати весь коментар
 
 
А чому саме на Мальдівах? А чим вам Оман не подобається?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не виновен - отпустят. Чего скулите, порохоботы?
 показати весь коментар
 
 
А давай ты присядешь на кичу, на годик - полтора, а потом разберутся и тебя отпустят.
 показати весь коментар
 
 
Его уж не отпустят, его опустят и оставят, понравится братве, кукарекает красиво.
 показати весь коментар
 
главный шут из квартала95 и его свита настолько тупорылые, что с каждым днем они все сильнее и сильнее грузнут в болоте собственной "правоты". Фишка в том, что с приходом новой власти, всех этих зеленых чертей можно будет паковать в сизо без особого разбору, поскольку на каждого приСлугу и его пособника уже будет уголовная статья. прокурорам и следователям не нужно будет особо напрягаться
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пускай эта юридическая компания берет этого Антоненко и дует на следственный эксперимент! И адвоката с собою прихватите, можно даже и принудительно, если будет опять отпираться! А то свидетели спалились, так они за рост цепляются!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если не виновный, бояться нечего!
 показати весь коментар
 
правильно.

отсидишь пару лет под следствием в камере, а если не виновен - віпустят.

у тебя же есть лишних пару лет посидеть в камере ?
 показати весь коментар
 
 
Я вам скажу -- как в Ойропах это всё происходит.

Во-первых -- презумпция и тайна следствия -- на любом уровне.
Полицаи-следаки, полюбэ давят -- им План сдавать! -- им похеру твои проблемы. Они на тебе свои чины, погоны и лампасы заслуживают!

Но... -- когда появляется Хороший Рехтсанвальт -- адвокат, по-вашему... -- ты свободен! + адвокатский гонорар... ...или это - ? *)
 показати весь коментар
 
 
Надел другие уши и уменьшил рост на 10 см - доказательства обвинения.
 показати весь коментар
 
 
Подбрили бороду, чтоб он стал похож на преступника? Однако! А уши? А татуировки на руках? А сигареты Друг?
 показати весь коментар
 
 
во всей этой истории - так и не могу понять, кому был смысл заказывать чувака? куйлу? отомстить/показательно? но тогда исполнители другие должны быть. что-то ещё недосказанное есть.
 показати весь коментар
 
 
Аваков для страховки складывает "яйца" в разные корзины - с одной стороны помогает ЗЕ а с другой стороны гадит его имиджу.
Почему так?
Ситуация с ЗЕ пока не совсем понятная. Он может удержаться у власти, а может упасть. Это зависит от огромного количества факторов и геополитических раскладов.
Если ЗЕ начнет падать, то Аваков выступит с критикой против следователей и скажет что это ОНИ сфабриковали дело против АТОшников и потребует их освободить! И выйдет из этой ситуации Героем!
А если ЗЕ удержится у власти, то Аваков продолжит тягомотину против АТОшников еще на пару лет...
 показати весь коментар
 
 
Все знают что для Луки завалили совместно наши спецслужбы с ихними. Но настоящих эскадронов смерти называть нельзя-ищут стрелочников, а то вместе с Путиным нападе.
 показати весь коментар
 
"Путін нападе"???
Він вже 7-й рік як напав.
Оце так похмілля, забориста бояра вийшла.
 показати весь коментар
 
Рост не может быть основанием для ареста
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
СИЗО - это мера пресечения! Савченко провела там год, Ефремов - три...
 показати весь коментар
 
Але його невідповідність зі зростом вбивці є достатнім для алібі.
 показати весь коментар
 
 
Там все липовое в доках и сидеть должен следователь
 показати весь коментар
 
 
Что такое Украинский суд - когда судья в отпуске дома выписывает арест.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Судебная реформа - это 144 реформа Петра!
 показати весь коментар
 
Судова реформа - це перша реформа сцикла. Мала би бути згідно обіцянок.
 показати весь коментар
 
Насмешил, а то все думали, что Антикоррупционный суд и ГБР Петро придумал?
 показати весь коментар
 
Ну, звісно, що антикорупційний суд та дбр вигадав не сцикло.
Але саме сцикло користується ними за для своїх прихованих цілей - прорашистського реваншу.
 показати весь коментар
 
 
Нет такой программы и технических средств так точно определить по фотографии
+ или - трамвайная остановка получиться и брехня на глаз. Все что надо знать.
 показати весь коментар
 
.Та если бы оно им было надо. Точка камеры известна точно,позиция объекта тоже. Банальный следственный эксперимент ставь в точку три болвана разной высоты снимай и накладывая изображения....но почему то следователь не делает такого...наверно твердо уверен в результате, но он ему не надь..
 показати весь коментар
 
Тобто грубо - вирогідність співпадіння з 170 см невища за 10 відсотків...! Бажання продовжувати злочинні дії незникає
 показати весь коментар
 
 
Эти липовые эксперты пусть себе на глаз соли насыпят
 показати весь коментар
 
 
Ви що?! Зебіли не можуть по іншому. В методичних Портнова написано що патріоти України, її захисники повинні бути звинувачиними і сидіти. Зебіли перестаньте кошмарите патріотів. Посадіть ворогів, зрадників України Портнова, Медведчука, Лукаш, Бойка, забороніть блок ЗАЖОПу. Тоді можна буде сподіватись що ми повіримо що ви не вороги України.
 показати весь коментар
 
 
Отослать экспертизы в Англию как отослали первую и что не он ,теперь они суетятся

пытаются подделать.
 показати весь коментар
 
Рост Зеленского ровно 170 см.! Совпадение? Не думаю!
 показати весь коментар
 
 
янелох и его шобла медленно но уверено идут ко дну. а собаков им помогает))))
вся эта дешевая возня с убийством шеремета очень хреново пахнет и вылезет боком как пианисту так и собакову.
 показати весь коментар
 
Нажаль, ко дну іде Україна, а зелені дозволяють собі усе.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору