 Зріст Антоненка: опубліковано повний текст матеріалів трьох експертиз слідства

Як передає Цензор.НЕТ, матеріали опублікувала на своєму сайті юридична компанія "СЕНС Консалтинг".
Зріст Андрія Антоненка - 180 см.
Як наголошується в повідомленні, на судовому засіданні 20.02.2020 року прокурор Сергій Зузак надав на вимогу судді Печерського районного суду три висновки фототехнічних експертиз, якими встановлювався зріст чоловіка і жінки, зафіксованих камерами зовнішнього відеоспостереження на вул. Липинського, 5, приблизно о 2:40 20.07.2016 року, безпосередньо після закладання вибухового пристрою під автомобіль Павла Шеремета.
Перший висновок від 25.08.2016 р. №9-2/56Ф зроблений завідувачем сектору фототехнічних, портретних досліджень Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) Терешкевичем Андрієм Івановичем. Він встановив, що зріст особи №1 (особа з кепкою на голові) відповідає відмітці 170 см на нівелірній лінійці. У встановленому зрості особи можливе відхилення +\- 3% від 170 см через нечіткість зображення, постійний рух особи, можливість відмінності в поставі фігури, наявність кепки на голові та через невідому товщину підошви взуття, що було на особі. Зріст особи №2 (особа з предметом у руках) відповідає відмітці 165 см на нівелірній лінійці з відхиленням +\- 3%.
Другий висновок від 1.09.2016 р. № 214/ІКТ зроблено головним судовим експертом сектору мистецтвознавчих та психологічних видів досліджень відділу досліджень у сфері інформаційних технологій ДНДЕКЦ Переїденком Андрієм Олександровичем. Ним було встановлено, що зріст особи у кепці з наданих на експертизу відеофайлів відповідає 172 см ± 5,16 см. Зріст особи в капюшоні з наданих на експертизу відеофайлів відповідає 166,5 см ± 4,98 см.
Третій висновок, замовлений стороною обвинувачення 13.01.2020 р. у КНДІСЕ одразу після заяви сторони захисту про необхідність витребування і дослідження результатів першої експертизи. Така заява вперше пролунала в судовому залі 10.01.2020 р. під час розгляду апеляційної скарги захисника Галенченка В.М. на попереднє ув’язнення пана Антоненка. Висновок №2542/20-35 зроблений 14.02.2020 р. Дем’яненком Русланом Миколайовичем, судовим експертом відділу фоноскопічних, комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень КНДІСЕ і зводиться до того, що встановити зріст осіб, яких зафіксовано у наданих на дослідження відеозаписах, із достатньою точністю та врахувати та/або оцінити точність вимірювань, на думку експерта, неможливо.
"Будь-якому об’єктивному неупередженому спостерігачеві зрозуміло, що третій висновок є явним проявом особливої лояльності до слідства з боку експерта з ознаками спотворення результату. Він також фактично дискредитує експертну роботу поліцейської експертної установи і роботу поліції загалом. Але головне, що перші висновки він, вочевидь, не спростовує", - йдеться в повідомленні "Сенс Консалтинг".
З усіма трьома висновками можна ознайомитися ТУТ.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
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ЛОХИ НЕ мы !!!!
шито білими нитками
Кстати, это не прикол - реально сегодня такой международный деньhttps://redpost.com.ua/1001446/1001449/1171672.html
Вместо того чтобы записать Антоненко на эти же камеры и именно по двум видео наиболее точно сравнить и измерить рост обоих - категорически от этого отказываются и придумывают танцы с бубном, вроде мерки роста по отметкам на стене бокса, отсылкой к одной экспертизе из трех с противоречивыми результатами и скану военного билета непонятно какой давности и точности.
2. Если мозгов в голове нет, образования нет, то рост определяется плюс-минус 20см. Если есть, то погрешность измерений в десять раз меньше.
Уявіть, що до вас прийшли невідомі та запропонували: "Хочете назавжди убезпечити себе від квартирних злодіїв? Це легко - треба просто зняти з дверей усі замки!" Ви би повірили в таку дурню чи подумали: а хіба це не самі злодії зацікавлені в дверях без замків?
А от зебіли би напевно повірили в аферу із замками, бо вони ж повірили, що "зупинити війну легко - треба просто перестати стріляти".
отсидишь пару лет под следствием в камере, а если не виновен - віпустят.
у тебя же есть лишних пару лет посидеть в камере ?
Во-первых -- презумпция и тайна следствия -- на любом уровне.
Полицаи-следаки, полюбэ давят -- им План сдавать! -- им похеру твои проблемы. Они на тебе свои чины, погоны и лампасы заслуживают!
Но... -- когда появляется Хороший Рехтсанвальт -- адвокат, по-вашему... -- ты свободен! + адвокатский гонорар... ...или это - ? *)
А сигареты Друг?
Почему так?
Ситуация с ЗЕ пока не совсем понятная. Он может удержаться у власти, а может упасть. Это зависит от огромного количества факторов и геополитических раскладов.
Если ЗЕ начнет падать, то Аваков выступит с критикой против следователей и скажет что это ОНИ сфабриковали дело против АТОшников и потребует их освободить! И выйдет из этой ситуации Героем!
А если ЗЕ удержится у власти, то Аваков продолжит тягомотину против АТОшников еще на пару лет...
Він вже 7-й рік як напав.
Оце так похмілля, забориста бояра вийшла.
Але саме сцикло користується ними за для своїх прихованих цілей - прорашистського реваншу.
+ или - трамвайная остановка получиться и брехня на глаз. Все что надо знать.
пытаются подделать.
вся эта дешевая возня с убийством шеремета очень хреново пахнет и вылезет боком как пианисту так и собакову.