 Від початку доби найманці РФ здійснили 3 обстріли на Луганському напрямку, поблизу Кримського й Оріхового били з 120-мм мінометів, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Близько 7:00 противник із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілював захисників Травневого.
О 9:30 окупанти випустили 5 мін калібру 120 мм, відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і кулемета по наших опорних пунктах поблизу Кримського.
Після 10:00 2 міни 120-го калібру розірвалися на позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля Оріхового.
За наявною наразі інформацією, втрат серед українських військових немає.
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ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. Депортация 23 февраля 1944 года:
http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/22/118795/znaj-svoyu-istoriyu--deportatsiya-ingushskogo-naroda--23-fevralya-1944-goda.shtml