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Все про:Луганщина (1935) Міноборони (3167) обстріл (6003)

 Від початку доби найманці РФ здійснили 3 обстріли на Луганському напрямку, поблизу Кримського й Оріхового били з 120-мм мінометів, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:30 російсько-окупаційні війська тричі, щоразу по 20 хвилин, вели вогонь по позиціях ЗСУ на Луганському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Близько 7:00 противник із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілював захисників Травневого.

О 9:30 окупанти випустили 5 мін калібру 120 мм, відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і кулемета по наших опорних пунктах поблизу Кримського.

Після 10:00 2 міни 120-го калібру розірвалися на позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля Оріхового.

Дивіться також: Опубліковано відео обстрілів під Мар'їнкою. ВIДЕО

За наявною наразі інформацією, втрат серед українських військових немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177340
 
 
 Топ коментарі
 
С отцами этих уродов мы служили в советской армии . Праздник ?
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23 февраля 1944 года началась депортация чеченского и ингушского народов. Дидываивале!!!
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С отцами этих уродов мы служили в советской армии . Праздник ?
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23 февраля 1944 года началась депортация чеченского и ингушского народов. Дидываивале!!!
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так! і ще...більш пізніша (нова...******* історія)
....
Від початку доби найманці РФ здійснили 3 обстріли на Луганському напрямку, поблизу Кримського й Оріхового били з 120-мм мінометів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9327
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!Это не наемники РФ,с теми все нормально,с ними мир и скоро выборы,и совместное патрулирование,это вообще неизвестные провокаторы,которые хотят рейтинг преЗЕдента обвалить.
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Скоріше всього миру не буде, а Зеленський побудує вал навколо сєпарів
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Це найкращий варіант,але не с Зеленським,він бажає миру любою ціною,навіть ціною державності.
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Бубочка впевнено наближається до миру, навіть якщо путін обстріляє Кривий ріг, він в упор не бачить обстрілів.
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Опозиція найняла тітушок щоб підгадити рейтингу видатного мЬІротворця всєя Галактики. Римський Папа підтвердить.
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23 февраля 1918 года произошло позорище мирового масштаба,стадо краснопузых баранов драпало с поля сражения под Псковом и Нарвой быстрее лошадей С начала суток наемники РФ совершили 3 обстрела на Луганском направлении, у Крымского и Орехово били из 120-мм минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8713а создателя этого дерьма Пашу Дыбенко нашли аж за Москвой...
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Кто знает, почему об этом не пишешь цензор?

ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. Депортация 23 февраля 1944 года:

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/22/118795/znaj-svoyu-istoriyu--deportatsiya-ingushskogo-naroda--23-fevralya-1944-goda.shtml
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