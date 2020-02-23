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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (99) Зоряна Скалецька (88) COVID-19 (236) Нові Санжари (94)

 "Ідея була показати людям впевненість у наших діях", - Скалецька про рішення пройти обсервацію з евакуйованими з Китаю

Рішення міністра охорони здоров'я України Зоряни Скалецької залишитися в медцентрі в Нових Санжарах, де проходять обсервацію громадяни, евакуйовані з Китаю, було прийнято, аби показати людям впевненість у діях української влади.

Про це розповіла міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв'ю Deutsch Welle, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була ідея швидше не робоча, а творча. Але через певний час вона перестала бути просто ідеєю, а трансформувалася в рішення... Ідея була нашою. А всі питання, пов'язані з подальшим її втіленням, ми, звичайно, узгоджували спочатку з прем'єром, а потім і з президентом", - сказала Скалецька.

Також вона підкреслила, що "ідея була показати людям впевненість у наших діях".

"Я думаю, що це приклад для тих, хто тут перебуває. Це буде для них певним показником того, що про них думають, піклуються і роблять все необхідне, якщо навіть я довіряю цим заходам і засобам", - пояснила керівник МОЗ.

Дивіться також: Проблем зі здоров'ям у евакуйованих із Китаю українців немає, - Скалецька. ВIДЕО

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими з Китаю громадянами. Загалом на обсервації перебувають 94 людини, включно з екіпажем і особами, які супроводжували.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177338
 
   
 Топ коментарі
 
А диплом справжнего лекаря можно посмотреть ?
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НЕ самая лучшая идея. Далеко не самая лучшая. Проще и правильнее было бы не доводить ситуацию до этого идиотизма.
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Скажите кто-нибудь этой дуре, что уверенность в действиях показывают их четкостью и спланированностью, освещением в СМИ, без подключения НГУ с БТРами. Эти дебилы несколько недель оттягивали эвакуацию, чего было вполне достаточно для подготовки места карантина, проведения разъяснительной работы с населением и закупки тестов. А если люди видят, что предыдущие рейсы из Китая врачи встречают только с термометром и журнашлюхами, то они само собой начинают волноваться. В такой "теплой" встрече эвакуированных виновна исключительно некомпетентная власть, а не санжаровцы.
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Їй втюхали, що ентузізєзьмой й здатністю усім дати...Камсямолька...Абществініца
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Придурковата. В чому "уверенность"? В тому що закриваєш районні лікарні? Що з 1 квітня закриваєш всі санаторії для хворих на туберкульоз? Закрили районні пологові будинки. Жінці щоб народити, треба їхати до роддому за 70 кілометрів. Ідіотка!
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-- вся эта понтовая хебня и неразгребуха, по одной простой причине: нет страховой медицины!
-- эт, когда, денежка счёт любит...
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врешті, на тлі подій довкола віруса, як у нас так і в світі (стани відмовилися з лайнеру забирати своїх і т.д.) - хід Скалецької вірний. Має яйця. А вчора схилявся до протилежного...
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Такое всегда называли обычным популизмом, и только при Зеленском популизм обрёл особое значение)
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Уже в странах с ведущей медициной есть сметертельные случаи.А наши дегенераты всё весело помахивают хвостиком,- и заявляют что всё нормально.Надеюсь что эта библи-аптекарь, и продавец контрафактных лекарств,- хоть отсидит свои положенные 27 дней в карантине.
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а на чом основана ваша самоувєрєнность???
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Скалецька,порівнюючи роботу міністра охорони здоров'я Італії з тим,що витворяєш ти,то тебе треба закрити в дурдомі і викинути ключ.Національній безпеці України загрожує коронавірус SARS-CoV-2,а не поведінка санжарців.Ти чого там закрилася на 14днів?Епідемія зачекає?
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