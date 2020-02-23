 В Україну прямує циклон із дощем, мокрим снігом і сильним вітром

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру.
"У зв'язку з переміщенням активного циклону очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого в західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади", - йдеться в повідомленні.
23 лютого в Україні посилення вітру до 15-22 м/с, 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер (25-28 м/с).
У Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця.
23 лютого пориви вітру - 25-30 м/с, а 24 лютого - 40 м/с.
У ДСНС зауважили, що погодні умови ускладнять роботу підприємств енергетики і комунального господарства, в Карпатах на окремих ділянках доріг можливе припинення руху транспорту.
Когда "Порох барыжничал", был рост промпроизводства, бюджет был забит деньгами, рф отсасывала по всем фронтам. Росли з/п и пенсии.
А как стал ишак барыжничать, так сразу все наоборот.
Если б и дальше "Порох барыжничал" - мы б горя не знали.
и не до 36, а до 26-27.
а сейчас 24-25.
НУ И? ЛЕГЧЕ СТАЛО?
или хочешь сказать, что цены понизились? коммуналка там и т.п.?
Атмосферный фронт циклона Ксантипп сегодня достигнет Украины, ожидаются осадки и усиление ветра. Дождь, местами с мокрым снегом, пройдет 23-го февраля в большинстве областей, разве что юг окажется под влиянием антициклона Гюнтер, который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков