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Все про:Гідрометцентр (91) погода (530)

 В Україну прямує циклон із дощем, мокрим снігом і сильним вітром

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру.

"У зв'язку з переміщенням активного циклону очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого в західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади", - йдеться в повідомленні.

23 лютого в Україні посилення вітру до 15-22 м/с, 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер (25-28 м/с).

У Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

23 лютого пориви вітру - 25-30 м/с, а 24 лютого - 40 м/с.

У ДСНС зауважили, що погодні умови ускладнять роботу підприємств енергетики і комунального господарства, в Карпатах на окремих ділянках доріг можливе припинення руху транспорту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177335
 
 
 Топ коментарі
 
та не "так".
Когда "Порох барыжничал", был рост промпроизводства, бюджет был забит деньгами, рф отсасывала по всем фронтам. Росли з/п и пенсии.

А как стал ишак барыжничать, так сразу все наоборот.
Если б и дальше "Порох барыжничал" - мы б горя не знали.
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при сраном ишаке даже зимы нормальной нет...
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Вы сейчас прикиньте какая цена была на продукты при Порохе и какая сейчас в долларах! Теперь скажите, что вам дал курс 24,5? Нравиться больше платить?
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хрен его знает где они такие прогнозы берут в 40 м\с . при ветре свыше 33м\с - разрушение капитальных строений. уничтоженная растительность. деревья улетают вместе с корнями .
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при сраном ишаке даже зимы нормальной нет...
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Порох как барыжничал, так и барыжничает, так что же с зимой случилось?
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та не "так".
Когда "Порох барыжничал", был рост промпроизводства, бюджет был забит деньгами, рф отсасывала по всем фронтам. Росли з/п и пенсии.

А как стал ишак барыжничать, так сразу все наоборот.
Если б и дальше "Порох барыжничал" - мы б горя не знали.
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коментар відмічено як спам  
 
А такие обширные выводы ты сделал случайно не из телевизора и каналов самого "пороха"?
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Продовжуй сидіти у спамі. кацапський тролику. Тут тобі не там.
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А разве не при барыге бакс с 8 на 36 скаканул?
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Вы сейчас прикиньте какая цена была на продукты при Порохе и какая сейчас в долларах! Теперь скажите, что вам дал курс 24,5? Нравиться больше платить?
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не с 8, а с 11-12.
и не до 36, а до 26-27.

а сейчас 24-25.
НУ И? ЛЕГЧЕ СТАЛО?
или хочешь сказать, что цены понизились? коммуналка там и т.п.?
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Дивлюсь Синоптик. Зараз вітер 6 м/с. Завтра 6-7, дощ.
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У тебя ссылка не та. ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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смотри лучше на вентуске . всё равно берут оттуда ну или ищи местные метеостанции - аэродромы . порты .
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Я і без цього бачу по деревах яка зараз сила вітру.
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ну таки то. что будет через 12 часов по деревьям которые сейчас не определить .
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опять нас атакуют))) погодные катаклизьмы))))
Атмосферный фронт циклона Ксантипп сегодня достигнет Украины, ожидаются осадки и усиление ветра. Дождь, местами с мокрым снегом, пройдет 23-го февраля в большинстве областей, разве что юг окажется под влиянием антициклона Гюнтер, который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков
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Ну хоть раз за зиму надо же дать дамочкам выгулять свои шубы.
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Самые точные прогнозы даёт Авиаметеостанция правда лишь на короткое время.
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В понедельник с утра в Киеве обещают "сильный снег"!
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У Харкові липить сніг з гарним вітерцем) Норм погодка)
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