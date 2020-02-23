 В Україну прямує циклон із дощем, мокрим снігом і сильним вітром

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру.

"У зв'язку з переміщенням активного циклону очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого в західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади", - йдеться в повідомленні.

23 лютого в Україні посилення вітру до 15-22 м/с, 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер (25-28 м/с).

У Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

23 лютого пориви вітру - 25-30 м/с, а 24 лютого - 40 м/с.

У ДСНС зауважили, що погодні умови ускладнять роботу підприємств енергетики і комунального господарства, в Карпатах на окремих ділянках доріг можливе припинення руху транспорту.

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