 Двох пропагандистів із РФ не пропустили на територію України і заборонили в'їзд на 3 роки, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Вчора під час оформлення рейсу "Мінськ-Київ" прикордонники виявили серед пасажирів російського письменника і журналіста. Житель Санкт-Петербурга, 1986 року народження, прилетів в Україну вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення. Але той факт, що цей пасажир "шукав натхнення" в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому змоги підзаробити на лекціях у Києві", - йдеться в повідомленні.

Тим же рейсом, з тією ж метою, на запрошення тієї ж організації в Київ прилетіла також москвичка, 1983 року народження. Росіянка забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові. А на своєму профілі росіянка викладає фото із заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою та зі зброєю. Цій мандрівниці теж не вдалось потрапити на лекції в Київ.

Обом росіянам відмовили в перетині державного кордону України та проставили заборону в'їзду в нашу країну на 3 роки. Сьогодні вранці вони зворотним рейсом полетіли до Мінська.

Нагадаємо, напередодні вихідних у "Жулянах" "завернули" ще трьох російських пропагандистів (журналістів, СММ-тренерів, блогерів), які хотіли вчити українців мистецтву масових комунікацій.

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