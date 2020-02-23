EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  2631  23
Все про:Держприкордонслужба (2419) заборона (615) пропаганда (1344) Росія (26526)

 Двох пропагандистів із РФ не пропустили на територію України і заборонили в'їзд на 3 роки, - Держприкордонслужба

Співробітники Держприкордонслужби не пропустили в Україну двох громадян РФ, а також заборонили їм в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Вчора під час оформлення рейсу "Мінськ-Київ" прикордонники виявили серед пасажирів російського письменника і журналіста. Житель Санкт-Петербурга, 1986 року народження, прилетів в Україну вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення. Але той факт, що цей пасажир "шукав натхнення" в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому змоги підзаробити на лекціях у Києві", - йдеться в повідомленні.

Тим же рейсом, з тією ж метою, на запрошення тієї ж організації в Київ прилетіла також москвичка, 1983 року народження. Росіянка забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові. А на своєму профілі росіянка викладає фото із заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою та зі зброєю. Цій мандрівниці теж не вдалось потрапити на лекції в Київ.

Обом росіянам відмовили в перетині державного кордону України та проставили заборону в'їзду в нашу країну на 3 роки. Сьогодні вранці вони зворотним рейсом полетіли до Мінська.

Нагадаємо, напередодні вихідних у "Жулянах" "завернули" ще трьох російських пропагандистів (журналістів, СММ-тренерів, блогерів), які хотіли вчити українців мистецтву масових комунікацій.

Читайте також: Заборону російських соцмереж і медіа в Україні потрібно продовжити, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177331
 
   
 Топ коментарі
 
Если человеквыглядит, как
гопник,говорит, как
гопник,ведёт себя, как
гопник,то, скорее всего,

это - телеведущий
«Первого канала».
 показати весь коментар
 
Как так, в день сцавецкай армии и не пустили... Фашизды.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если человеквыглядит, как
гопник,говорит, как
гопник,ведёт себя, как
гопник,то, скорее всего,

это - телеведущий
«Первого канала».
 показати весь коментар
 
 
"Щось в лісі здохло? Чи законодавство зєбуїни не встигли поміняти?
 показати весь коментар
 
 
Фамилии мокшанских "миссионеров" секрет ?
 показати весь коментар
 
 
Как так, в день сцавецкай армии и не пустили... Фашизды.
 показати весь коментар
 
 
Мощно. А зачем они здесь нужны. Тут большинство украинских телеканалов круглосуточно за кацапскую идею топят..
 показати весь коментар
 
 
мало нам своих как бы своих...пропаг*ндонов и сливных бачков ? ))))
 показати весь коментар
 
 
Тупой - еще тупее, это кацапах, которые незаконно посещали Крым. Уже ж сотни так завернули, а они все равно лезут.
 показати весь коментар
 
И забывают фото из телефона удалить.
 показати весь коментар
 
..это правильно и хорошо...но почему наших корыстных идиотов впускают оттуда сюда и выпускают от нас!...6 лет придурки конченые, от известных Славы начиная, и Карасем х.з. кем себя возомнившим заканчивая, топчутся на подмостках студий мацковских пропогандистких центральных каналах, бесноватых мудозвонов, скурвапеевых, ханоркиных, кулачковых, зашейниных и пр. мутоты с оскалом звериным...так как при их прямом участии унижают бесы эти, жидовинцы-нацисты хреновы, нашу страну и не снилось никому....чего они здесь в киеве до сих пор делают, их десяток где то, корыстных сумашедших этих, а один чмошник еще и со значком депутатским...конторские, ваша это епархия и и правомочность за*бенить каждой твари этой тупой и продажной штамп лет на 5 запрета на вьезд сюда, и вагоны там пусть поразгружают или тайгу потушат... уже и знакомые московиты интересуются доколе терпилы такое терпеть могут..и ржут гады...)..
 показати весь коментар
 
Пожоще! пожоще! С этими татаро-монголами!! Чем меньше их будет в украине , тем чище воздух!!
 показати весь коментар
 
А смысл уже не пускать ? У нас половина депутатов ВР пропагандисты РФ во главе с клоуном "какая разница"...А большая часть населения на границе с мордором вообще черпает информацию с российских каналов.
 показати весь коментар
 
Це дурість, чи зрада, завертати на кордоні двох жирних рашистських інформдиверсантів, коли є всі підстави посадити їх до буцегарні мінімум на шість років? Що нам не потрібно звільняти українських заручників з москвогебнявого полону?
 показати весь коментар
 
...ну так тем более..без корыстных и упоротых на всю голову хохлов и недороссов, эти передачи вмиг бы исчезли, для нациков-жидов других тем то нет, междусобойчики ихнее без наших придурков, никому и нафиг не упали, неинтересны совсем...был бы в киеве, понаходил бы многих этих упырей, одного часто на арсенальной встречал когда то..это реальный биомусор..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору