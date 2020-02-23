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 Шоста річниця розстрілів на Майдані супроводжувалася масованою інформатакою проти Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, - Інститут масової інформації

Шоста річниця розстрілів на Майдані супроводжувалася масованою інформаційною кампанією з дискредитації Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні. Участь у цій кампанії брали чиновники часів президента-втікача Януковича Андрій Портнов і Олена Лукаш, а також однопартійці кума Путіна Віктора Медведчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут масової інформації.

Цю кампанію сім'ї Героїв Небесної Сотні вже назвали "ознаками реваншу диктатури" у своєму зверненні до української влади.

Інститут масової інформації проаналізував, які маніпуляції та фейки поширювалися в межах цієї кампанії.

Маніпуляція "Фальсифікація".

"Список Небесної Сотні наполовину сфальшований". З такими заявами Лукаш уже упродовж кількох місяців з’являлася на каналах із пулу Медведчука. 17 лютого на сайті "Страна" виходить матеріал "Масові фальсифікації в списку Небесної Сотні".  Автори - Лукаш і Портнов - нібито викривають таємницю, що частина Героїв України не є такими, що загинули на Майдані", - йдеться в повідомленні.

Цей матеріал передруковують сайти ZIK, 112 та Newsone.

Портнов-Лукаш називають 25 прізвищ, які внесено до списку з незрозумілих причин.

Проте жодної сенсації у цьому немає. Ще у березні 2018-го про це писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його підрахунками, у списку Героїв України має бути не 107 прізвищ, а 86.

"Ми маємо шанувати подвиг кожного за заслугами, і буде чесно увічнювати в музеї саме тих, хто загинув саме унаслідок Революції Гідності", - писав Бутусов у 2018 році про причину, через яку провів своє дослідження.

"Тобто Бутусов прагнув встановлення справедливості у цьому питанні. Портнов-Лукаш своє "викриття" підготували з іншою метою: аби дискредитувати. І не лише ті прізвища, які не мають бути у списку Небесної Сотні, а й увесь список. У матеріалі вони викривають "брехню про Майдан". І це є маніпуляцією", - зазначається в дослідженні Інституту масової інформації.

Зокрема, у статті вони піддають сумніву і причетність "Беркута" до розстрілу на Інститутській. "Загиблі від вогнепальних поранень протестувальники. Це найбільша група загиблих - 69 осіб. Всії їх визнано Героями України посмертно. Але хто їх вбивав? Шість років - відповіді немає", - пишуть Портнов-Лукаш.

Насправді, відповідь слідства є. Вона відома, озвучувалася неодноразово, зокрема і в суді. Та й кожен охочий міг побачити відео, як так звана "чорна рота Беркута" стріляла в протестувальників.

Натомість у своєму матеріалі після відбілювання беркутівців Портнов-Лукаш маніпулятивно підводять до того, що протестувальників на Інститутській розстріляла так звана "група Парасюка". "Вони стріляли і організовували відстріл. Питання щодо того, в кого саме і куди вони стріляли, - відкрите. Слідство заморожено. Воно просто не вписувалося в міф про "святий Майдан", - йдеться у статті Портнова-Лукаш.

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Цій групі сайт "Страна" присвятив окремий матеріал "Хто почав бійню на Майдані". При цьому не зазначив автора.

"Підкреслимо, спусковий гачок усіх цих процесів було натиснуто саме 20 лютого - в момент масової бійні на Майдані", - йдеться у статті. Це маніпуляція, бо "автори" наче забувають, що загиблі були ще до 20 лютого.

"Стрілянину першими почали майданівці. Принаймні, до таких висновків слідство дійшло ще в 2017 році. Відповідні матеріали справи, яким так і не дали ходу з політичних міркувань... Ця інформація суперечить офіційному культу "Небесної Сотні", - йдеться ще в одному матеріалі "Страны".

Інститут масової інформації підкреслює, що це теж маніпуляція. Версія про початок стрілянини 20 лютого 2014-го саме з боку протестувальників описано у матеріалі "Української правди" трирічної давнини. Писали про це й інші ЗМІ.

"Знову таки, різниця лише у тому, що автори матеріалів сайту "Страна" маніпулятивно підводять до думки, що розстріляти протестувальників на Інститутській могли не беркутівці, а "свої", - йдеться в повідомленні..

Щодо списку Героїв Небесної Сотні, то мали місце й інші маніпуляції.

Так сайт Newsone видав новину, що Держбюро розслідування "значно" зменшило кількість Небесної Сотні. У цій новині вказано, що офіційно Небесна Сотня містила 150 прізвищ, а керівниця ДБР назвала цифру 78. Насправді, відповідний список містить107 прізвищ, а цифру 78 також озвучував Бутусов у згаданому вище матеріалі. За його інформацією, саме стільки учасників Революції Гідності загинуло унаслідок дій правоохоронців та найнятих бандитів.

Крім того, маніпуляції були і з постом Петра Порошенка у фейсбуці, в якому він зазначив, що понад 80 учасників Революції Гідності було вбито. Зокрема, сайт ZIK видав заголовок "Порошенко визнав фабрикацію списку", хоча нічого подібного Порошенко не робив. Навіть у дописі на сторінці у фейсбуці Рената Кузьміна, з якого і робився матеріал ZIK, нічого про визнання фабрикації не було. Цей же допис Порошенка у фейсбуці "Страна" інтерпретувала, як зменшення експрезидентом списку Небесної Сотні.

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Кампанія "Амністія силовикам"

9 лютого сайт "Страна" опублікував матеріал "Як били і калічили міліцію на Майдані". У статті - список постраждалих правоохоронців за увесь час Євромайдану. Автора статті не зазначено. Цей матеріал передрукували сайти 112 та Newsone. Маніпуляція у матеріалі міститься вже на самому початку: "Звично забуваючи, що постраждали сотні правоохоронців".

"Депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" звернуться до Державного бюро розслідувань із вимогою почати кримінальне провадження за цими фактами", - йдеться у заяві ОПЗЖ. При цьому маніпулятивно уникається згадка (як у заяві партії, так і у відповідних новинах на сайтах), що щодо кожного випадку загибелі правоохоронця кримінальні провадження відкрито. "Обставини їхньої загибелі частково розслідувано", - йдеться навіть у статті  сайту "Страна".

Ще кілька новин сайтів можна розцінити, як кампанію з відбілювання беркутівців із метою сформувати громадську думку, що вони мають бути амністовані. Сайти "Страна", 112, ZIK та Newsone зробили новини з поста нардепа Іллі Ківи у фейсбуці щодо "відновлення доброго слова про тих офіцерів, які віддали на Майдані своє життя". У цих новинах йдеться, що Ківа зареєстрував законопроєкт, який "дозволить відновити справедливість і припинити гоніння правоохоронців".

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Насправді законопроєктом №3073 передбачається "припинення кримінального переслідування та покарання", тобто амністія всім силовикам.

До кампанії щодо амністії силовикам можна зарахувати:

- заяву Руслана Коцаби, яку поширив сайт Newsone: "Доки не буде двосторонньої амністії, цей стигмат (рана) роз'єднуватиме Україну";

- заяву Віталія Журавського із сайту "112": "Представники правоохоронних органів не мали із собою зброї, у них були тільки щит і палиця";

- заяву Михайла Добкіна з "Шоу Шелеста", яку процитував Newsone: "Люди в погонах не лише з "Беркута" ... Вони були справжніми героями".

Маніпуляція "Наслідки Майдану"

18 лютого сайти 112 і "Страна" зробили новини на основі звернення Януковича, яке розмістив у себе на сторінці у фейсбуці адвокат втікача Віталій Сердюк. І якщо сайт 112 лише процитував кілька уривків, то "Страна" - повний текст.

"Лідери державного перевороту почали свій кривавий шлях на Майдані і, не замислюючись над наслідками, перенесли його на Донбас", - процитувала Януковича "Страна". Маніпуляцію, що наслідком Євромайдану стала війна, погіршення економіки та життя українців, поширювали і в інших матеріалах.

Зокрема, сайт "Страна" передрукував пост нардепа ОПЗЖ Рената Кузьміна у фейсбуці під заголовком "Результати майданної євроінтеграції - катастрофічні". У матеріалі наводить статистичну інформацію економічного погіршення. При цьому все маніпулятивно пов’язується з Майданом, а не з війною. Вище вже згадувався пост Ківи у фейсбуці, з якого зробили новини 4 сайти. Там теж містилася маніпуляція: "жменька негідників здійснювала кривавий переворот влади, результатом чого і стала шестирічна війна".

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"Окремо варто звернути увагу на матеріал сайту "Страна" про засідання парламентського комітету гуманітарної політики, на якому розглядалася заява до 6-ї річниці Революції Гідності. У заголовок винесено "Кривавий переворот, що поклав початок громадянської війни". Це маніпуляція, бо у самому документі про це не йдеться. Це цитата одного з учасників засідання. Натомість у проєкті заяви йдеться про узурпацію влади Януковичем та боротьбу майданівців за ідеали демократії. Ці формулювання викликали обурення Кузьміна", - зазначається в дослідженні Інституту масової інформації.

Маніпуляція "Розчаровані експерти"

"70% експертів негативно ставляться до лідерів Євромайдану, і лише 25% відомих українських експертів підтримали б Євромайдан, знаючи про його наслідки". Це заголовки новин, які вийшли 6 лютого синхронно на трьох сайтах, які пов’язані з Медведчуком. Ці дані нібито отримав Український інститут політики шляхом телефонного опитування понад 30 експертів. Водночас наводяться прізвища лише 20 осіб.

"Це опитування взагалі виглядає фейком. Бо як можна отримати 10%, 20% чи 70%, якщо кількість експертів у діапазоні 31-39? Для більшого розуміння: щоб отримати, наприклад, 10% від 33 опитаних, потрібно, щоб варіант відповіді підтримали 3,3 експерта. У цьому контексті варто звернути увагу, що серед нібито опитаних експертів значна частина тих, хто регулярно з’являється на телеканалах Медведчука: Олександр Лазарєв, Олексій Якубін, Олександра Решмеділова, Дмитро Джангіров, Кирило Молчанов, Сергій Биков", - підкреслюється в дослідженні..

Варто звернути увагу, що Український інститут політики (раніше - Український Інститут аналізу та менеджменту політики) належить до бази псевдосоціологів та прихованих піарників. Очолює його Руслан Бортник, багаторічний помічник проросійського регіонала Вадима Колісніченка, який, зокрема, у 2011-му  хотів створення "величезної російської партії" в Україні. Натомість у новині 112-го каналу Бортник також маніпулятивно розповів: "Люди розраховували на демократію і верховенство права, а в реальності - зараз війна і бідність". Для порівняння. Оприлюднений 20 лютого результат соцопитування Центру Разумкова вказує, що 58,8% опитаних не хотіли б повернутися в Україну зразка до 2014-го.

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Маніпуляція "Грузинські снайпери"

10 лютого сайт "Страна" опублікував новину про американський фільм, в якому йшлося про розстріли на Майдані. Передрук цієї новини зробили, наприклад, сайт Newsone та заблокований в Україні російський сайт ТАСС, а заголовок "позичив" заблокований в Україні телеканал "Звезда" для назви цього фільму на своєму ютуб-каналі.

Цей фільм обговорювали у ток-шоу телеканалу Newsone, звідки сайт Newsone навів цитату адвоката беркутівців Олександра Горошинського про тих же "грузинських снайперів".

Натомість на сайті ZIK опублікували допис політконсультанта Ярослава Божка у фейсбуці з критичною оцінкою погляду. Зокрема, щодо згадки, що "саме медіа РФ та згодом італійський телеканал лояльного до РФ Берлусконі розігнав свого часу інформацію про грузинських снайперів. Тобто чистота фактів все ж дуже постраждала". Дуже докладний розбір фільму зробили на "Громадському". Там розібрано факти і брехню, які озвучені авторами фільму як версії. Та й про автора фільму Майкла Капута згадується, що цей американець тривалий час працював політконсультантом у Росії, співпрацював із "Газпром-медіа", займався покращенням іміджу Путіна в США.

Інститут масової інформації підсумував: "Фейки та маніпуляції навколо подій Революції Гідності поширюються не вперше. Проте в останні місяці та дні перед шостою річницею розстрілу на Інститутській це набуло ознаки спланованої інформаційної кампанії. Такої масованої кампанії фейків та маніпуляції щодо Небесної Сотні, силовиків та Майдану ми ще не спостерігали. Насправді, подібні кампанії-маніпуляції спрямовано не лише проти учасників Революції Гідності, а й проти всієї держави. Вони мають на меті внести розбрат, що на руку Росії. І прикро спостерігати, що участь у цих кампаніях беруть українські медійники".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177330
 
   
 Топ коментарі
 
Заробитчанин Савва Шустрьій на канале Ахметова устроил анти Майдановскую вакханалию с Лукаш и другим отребьем.
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А "позволил" это как? Как в паРаше? Ты из тех, кому для осуществления любого действия, нужно позволение президента? Вам, зебилам, нужно день и ночь читать Конституцию и законы Украины, а не бред на форумах строчить. В день Революции Достоинства Мосейчучка пиарила Лукаш на Г+Г. Это тоже Порошенко "позволил"?
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ты **********. Клан при власти ты сам имел в виду. А теперь вдруг не власть??
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От коли побачиш Фірташа з Ахмедовим в тюрмі, а баланду їм буде роздавати Порох з Югіком - то буде зміна влади. Коли 100.000 колишніх держслужбовців виженуть на вулицю або пересажають - то буде зміна влади. Коли брильянтові прокурори стануть на біржу праці - то буде зміна влади. А поки що міняються тільки смотрящі на фінансових потоках.
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ЗЕЛЕНЫЙ ОСМАНСКИЙ ОСЕЛ-----СУЧЬЕ ВЫМЯ---БУДЕШЬ ОТВЕЧАТЬ ПО ПОЛНОЙ !!!!!
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и что это показывает?? что данные персонажи выгодны, нынешней власти практикуются договорняки. Но не то что власти у нынешних избранников нет
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т.е революция БЫЛА но для тебя это слишком сложно Шоста річниця розстрілів на Майдані супроводжувалася масованою інформатакою проти Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, - Інститут масової інформації - Цензор.НЕТ 8224
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Необ'єктивний матеріал. З точки зору тої, що і беніні анали системи Г+Г також долучилисядо фальсифікацій подій на Майдані Гідності (дивись хоча би матеріал на Цензорі Михайла Ухмана "Лариса Руснак: Режисер фільму "Слуга народу" Кирющенко переконував мене, що я дурепа, бо підтримую Майдан і всі патріотичні рухи. Тепер зрозуміло, чому він так вважав"). І потрібно було би зачепити анали Льовочкіна-Фірташа системи "Інтер", ахметовські "уркаїна" та пінчуковські: вони також доклалися до фальсифікацій.
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Шевел Шустер "у себя" на программе ТВ собрал более 20 прокацапских пропагондонов против 4 проукраинских.
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Шевел(ис) (Савик) Шустер, литовский советский еврей так не хотел с родителями иммигрировать в Израиль, что когда узнал о разрешении выезда из СССР закричал: - " Я не поеду в Израиль, а то меня из комсомола выгонят....."
С 1980 по 2020 год в мире не было ни одной войны, на которой бы не заработал Савик Шустер.
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СРУЛЬ ИЗЯ ШУСТЕР ВМЕСТЕ С ПРОСТИТУКОЙ лукош должны быть выдворены из страны
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А что тут удивляться? Если сам ***** и его под*****вники в Украине скупили почти все телеканалы и засрали интернет... На думающих людей конечно это не повлияет, а вот на быдло такое как в Новых Санжарах да.
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Что поделаешь, если в стране 64% душеубогих (см. результаты 1-х выборов Кравчука). Все изменения в стране 29 лет происходят не благодаря власти, а под давлением активной части общества. Вобщем, не было еще у нас президента, пердизенты были и есть, а с президентом как-то не повезло.
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А чого ця парочка й досі на свободі? Оце питання.
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den tag 497c5cb5 в новими висерами; а був Den Tag - ольгінець з старою методичкою.
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це все називається одним словом: РЕВАНШ. Далі буде гірше поки більшість буде просто кляцати по клавішах. Максимум нам лишається кляцати рік.
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Саме ви, 73/43%зебілів, накляцали: бубочку. І не важливо, чи на клавішах в неті, чи на бюлетнях в кабіні. Втім, кількість бюлетнів прямо пропорціональна кількості гігабайт нету, така от теорема...
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8% свиняче рило на цензорі поросячому в пошані-******* мародери,коли воно на зелень блює.
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Петрових титуханів,котрі розстрілювали Майдан,любите?
Україна викинула вас від влади-викине і з памяті!
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Все, эти разговоры про непогрешимость революционеров - ведущих и ведомых, уже не остановить, человеку свойственно анализировать. Эти разговоры потеряют смысл только при условии, если практические устремления людей будут воплощены в жизнь.
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Если ты обмажешься гавном с ног до головы - ты уверен, что это будет поиск греха?
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Зєлєбобіки випустили антимайдан на волю, всіх цих портнових, бужанських та чорноротих лукаш - дав їм добро ганьбити майдан, Україну, патріотів, бо квартал весь час сам тим займався й зараз підтримує. Незалежна Україна заважає продавати їм свій продукт на фєдєрашку, а більше це лайно ніхто й дивитись не буде, як й «велике мистецтво» усіляких звєздулєк, типу Білик... - хто ще у Світі їх буде слухати або дивитись, крім фєдєрастів, та українських манкуртів???
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Шарій всюдипролізлий???
Йди ці казки розповідай таким як ти зеленим амьобам...
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Когда уйдёт Бубочка , всё станет на свои места . Вы , рыгобыдло-рюцмиряне залезете снова за плинтус , а портновы-лукаши снова - в " командировку" . Так шо успокойся ватка , не рви рубаху ,, остынь . Шоста річниця розстрілів на Майдані супроводжувалася масованою інформатакою проти Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, - Інститут масової інформації - Цензор.НЕТ 826 .
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Відсосіть.Коли молдавська мафія захопила владу в Україні-стало зрозуміло,що за ними також стоятиме ***** і війни вже не оминути.Але лохторат ватний продовжував молитися на слідуючого хряка,котрий змінив ватника на вишиванку.
Добре,що вчасно схаменулися українці-нагнали від корита через 5-ть років.
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Бубочка пришёл на 1 срок , он сам это сказал ,, ещё четыре года и сосать снова будешь ты рыгло , недобитое на Майдане .. Шоста річниця розстрілів на Майдані супроводжувалася масованою інформатакою проти Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, - Інститут масової інформації - Цензор.НЕТ 5012 .
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Из-за этой рыговской мрази невозможно телевизор смотреть!
Обязательно на что-то наткнёшься!
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В 2010 году Шевел Шустер на ТВ комментировал прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу вместе с Петром Магой, Артёмом Франковым и Василисой Фроловой
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Про Украину точно сказал Джохар Дудаев, еще в 1994 году,за 20 лет до Майдана.Умеющий слушать и смотреть зайдет в Ютьюб и убедится сам в Мудрости Великого Человека и Генерала 20 века!!!
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після зустрічі з родинами Героїв Небесної сотні Володимир Зеленський зустрівся з «беркутівцями», які повернулися до України.
Зустріч строго засекречена, «беркутівців» заводили не через центральний під'їзд та не реєструючи в книзі відвідувачів.

повідомив з джерел наближених до голови Офісу Президента

Телеграм-канал Путч
t.me/putch111/1532
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Як заявив адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Тітич у інтерв'ю "Главкому" "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка фактично зруйнував розслідування по справах Майдану, особисто завдавши двох найпотужніших ударів по розслідуванню".
За його словами, поки вся "реформа" прокуратури вичерпалася зміною назви.
"Рекламована Рябошапкою атестація проводиться з численними порушеннями законодавства і здорового глузду, негативні наслідки цього матимемо найближчим часом. Тому покращення не бачу, а ось погіршення - так. Незаконно та свавільно звільнені ключові слідчі, керівники слідчого підрозділу, які працювали над розслідуванням", - сказав Тітич.
"Взагалі "справа Майдану" - це такий мем. Є велика кількість кримінальних проваджень, які знаходяться на різній стадії розслідування або судового розгляду. Частина - насильницькі, і не тільки на Майдані, а по Україні загалом. Частина - злочини економічні, злочини проти національної безпеки, зокрема, узурпація влади. Окремий блок - це злочини судової влади, зокрема, економічні злочини, пов'язані з правосуддям", - пояснив він.
Тітич зазначив, що епізод терористичного акту 20 лютого 2014 року розкритий і розслідуваний в частині причетності до цього злочину конкретних осіб. Слідство встановило одну групу безпосередніх виконавців злочину і передало до суду справу з обвинуваченням щодо п'яти з них. Судовий розгляд триває з 2015 року і зараз на фінальній стадії. Притягнули до суду, тих кого вдалося затримати, інші втекли - щодо них має бути заочне провадження. Минулого літа в суді були представленні та досліджені ключові докази обвинувачення, які доводять факт організації і координації цього терористичного акту на найвищому рівні та в інтересах РФ.
"Щоб не допустити ці докази до судових дебатів і відповідно вироку, Росія зірвала судовий розгляд - поставила вимогу віддати "беркутівців" в обмін на заручників і полонених українських військових. Але ми маємо завершити судовий розгляд у цій справі: немає значення - за присутності обвинувачених чи ні. Це питання державних інтересів і всіх притомних громадян України, незалежно від їхніх політичних уподобань і їхнього ставлення до подій Майдану", - наголосив адвокат родин Героїв Небесної сотні.
Він переконаний, що Рябошапка завдав двох найпотужніших ударів за всі роки розслідування у справах Майдану. "Зруйнувавши концепцію досудового розслідування у "справах Майдану" та прибравши людей, які ефективно працювали, Рябошапка завдав два найпотужніших удари по цих справах за всі роки", - переконаний Тітич.
https://glavcom.ua/country/incidents/advokat-rodin-gerojiv-nebesnoji-sotni-rozstrili-na-maydani-v-istoriji-nemaje-zlochinu-legshogo-dlya-rozsliduvannya-660812.html

По правді сказати, ударів по розслідувнню завдали і ці адвокати - Тітич та Маселко... Якби не вони - то Горбатюка погнали би ще в 2016-му; доручили би Матіосу - і той давно вже мав би вирок суду... А Горбатюк - педант. Та й Тітич з Маселком - також. Вони навіть оспорюють конфіскацію $1,5лярда в овоща: мовляв, процедур недотримано...
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Подивився теле ток шоу передачу Своб Слова з С. Шустером присвячену Майдану і зрозумів, що цей ділок відробляє тридцять серебреників. Один тільки Саакашвілі не піддався на провокативне нівелювання героїзму небесної сотні.
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Воскресенье, 4 февраля 2018, 14:59

Он также обвинил в некомпетентности премьера Владимира Гройсмана.
"Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.
Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он.


01.01.2020 С 1 января в Грузии повышены пенсии и социальные выплаты.

С 1 января 2019 года пенсия в Грузии выросла на 20 лари (более 7,5 доллара) и составила 200 лари (более 75,1 доллара), информирует «Новости-Грузия».
До последнего времени пенсия по возрасту в стране составляла 180 лари (более 67,7 доллара). С 1 января 2020 года пенсии будут повышены еще на 20 лари до 220 лари (около 80 долларов).
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Події на Майдані 2014року та подвиг Героїв Небесної Сотні - то найяскравіша сторінка в житті України. І чому громадяни України, всі українці, повинні слухати зрадницько- огидний маразм портноволукашів, які до цієї події на мають ніякого стосунку, бо є ворогами України!. І до чого тут "славнозвісна беркутня"?!!Поліція в час, коли люди віддають своє життя за світле майбутнє країни, має перейти на бік народу. Беркутня, що щас виправдовується, не підтримала свій народ, а люто, з нарочитою пристрастю, виконувала злочинні накази. Ми пам'ятаємо як це було!! То що тут обговорювати, ганьба та зрада не варті нашої уваги та пам'яті Героїв України.
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Порохорила свиноферма гірше козломордої-вона розстрілювала Майдан в спину,мародерила "на крові 13-и тисяч жертв і ,головне,ніхто з їх депутатів ВР не загинув на фронті за 5-ть років війни.Не знайшлося з них жодного,хто за Україну "душу й тіло положив".Це вороги України!
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"Шестая годовщина расстрелов на Майдане сопровождалась массированной информатакой против Революции Достоинства и Героев Небесной Сотни" - интересно, для чего это понадобилось Коломойским и что они задумали?
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Героїв Небесної Сотні зрадила Поросенка ще тоді,коли вперше вділа тропарь дьячка МП у 2009-му році.Ця скотина довго готувала Україну до втрати територій.Dивно,що ще й досі український 8%-ий лохторат цього не розуміє.
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На г+г у 6-ту річницю розстрілів Майдану, служба ТСН, в особі мосійчук, яка "Томос на хліб не намаже", тим подіям присвітила трохи більше хвилини, а весь інший час, - новини йшли більше години, - розказувала про Нові Санжари.
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Після виборів придивлявся уважно до влади - дурні чи вороги. Висновок - дурні привели до влади ворогів. Антимайдан уже при владі, він іще не переміг, но він уже при владі.
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А про спецоперацию "санжары" что думает институт?
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