 Шоста річниця розстрілів на Майдані супроводжувалася масованою інформатакою проти Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, - Інститут масової інформації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут масової інформації.
Цю кампанію сім'ї Героїв Небесної Сотні вже назвали "ознаками реваншу диктатури" у своєму зверненні до української влади.
Інститут масової інформації проаналізував, які маніпуляції та фейки поширювалися в межах цієї кампанії.
Маніпуляція "Фальсифікація".
"Список Небесної Сотні наполовину сфальшований". З такими заявами Лукаш уже упродовж кількох місяців з’являлася на каналах із пулу Медведчука. 17 лютого на сайті "Страна" виходить матеріал "Масові фальсифікації в списку Небесної Сотні". Автори - Лукаш і Портнов - нібито викривають таємницю, що частина Героїв України не є такими, що загинули на Майдані", - йдеться в повідомленні.
Цей матеріал передруковують сайти ZIK, 112 та Newsone.
Портнов-Лукаш називають 25 прізвищ, які внесено до списку з незрозумілих причин.
Проте жодної сенсації у цьому немає. Ще у березні 2018-го про це писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його підрахунками, у списку Героїв України має бути не 107 прізвищ, а 86.
"Ми маємо шанувати подвиг кожного за заслугами, і буде чесно увічнювати в музеї саме тих, хто загинув саме унаслідок Революції Гідності", - писав Бутусов у 2018 році про причину, через яку провів своє дослідження.
"Тобто Бутусов прагнув встановлення справедливості у цьому питанні. Портнов-Лукаш своє "викриття" підготували з іншою метою: аби дискредитувати. І не лише ті прізвища, які не мають бути у списку Небесної Сотні, а й увесь список. У матеріалі вони викривають "брехню про Майдан". І це є маніпуляцією", - зазначається в дослідженні Інституту масової інформації.
Зокрема, у статті вони піддають сумніву і причетність "Беркута" до розстрілу на Інститутській. "Загиблі від вогнепальних поранень протестувальники. Це найбільша група загиблих - 69 осіб. Всії їх визнано Героями України посмертно. Але хто їх вбивав? Шість років - відповіді немає", - пишуть Портнов-Лукаш.
Насправді, відповідь слідства є. Вона відома, озвучувалася неодноразово, зокрема і в суді. Та й кожен охочий міг побачити відео, як так звана "чорна рота Беркута" стріляла в протестувальників.
Натомість у своєму матеріалі після відбілювання беркутівців Портнов-Лукаш маніпулятивно підводять до того, що протестувальників на Інститутській розстріляла так звана "група Парасюка". "Вони стріляли і організовували відстріл. Питання щодо того, в кого саме і куди вони стріляли, - відкрите. Слідство заморожено. Воно просто не вписувалося в міф про "святий Майдан", - йдеться у статті Портнова-Лукаш.
Цій групі сайт "Страна" присвятив окремий матеріал "Хто почав бійню на Майдані". При цьому не зазначив автора.
"Підкреслимо, спусковий гачок усіх цих процесів було натиснуто саме 20 лютого - в момент масової бійні на Майдані", - йдеться у статті. Це маніпуляція, бо "автори" наче забувають, що загиблі були ще до 20 лютого.
"Стрілянину першими почали майданівці. Принаймні, до таких висновків слідство дійшло ще в 2017 році. Відповідні матеріали справи, яким так і не дали ходу з політичних міркувань... Ця інформація суперечить офіційному культу "Небесної Сотні", - йдеться ще в одному матеріалі "Страны".
Інститут масової інформації підкреслює, що це теж маніпуляція. Версія про початок стрілянини 20 лютого 2014-го саме з боку протестувальників описано у матеріалі "Української правди" трирічної давнини. Писали про це й інші ЗМІ.
"Знову таки, різниця лише у тому, що автори матеріалів сайту "Страна" маніпулятивно підводять до думки, що розстріляти протестувальників на Інститутській могли не беркутівці, а "свої", - йдеться в повідомленні..
Щодо списку Героїв Небесної Сотні, то мали місце й інші маніпуляції.
Так сайт Newsone видав новину, що Держбюро розслідування "значно" зменшило кількість Небесної Сотні. У цій новині вказано, що офіційно Небесна Сотня містила 150 прізвищ, а керівниця ДБР назвала цифру 78. Насправді, відповідний список містить107 прізвищ, а цифру 78 також озвучував Бутусов у згаданому вище матеріалі. За його інформацією, саме стільки учасників Революції Гідності загинуло унаслідок дій правоохоронців та найнятих бандитів.
Крім того, маніпуляції були і з постом Петра Порошенка у фейсбуці, в якому він зазначив, що понад 80 учасників Революції Гідності було вбито. Зокрема, сайт ZIK видав заголовок "Порошенко визнав фабрикацію списку", хоча нічого подібного Порошенко не робив. Навіть у дописі на сторінці у фейсбуці Рената Кузьміна, з якого і робився матеріал ZIK, нічого про визнання фабрикації не було. Цей же допис Порошенка у фейсбуці "Страна" інтерпретувала, як зменшення експрезидентом списку Небесної Сотні.
Кампанія "Амністія силовикам"
9 лютого сайт "Страна" опублікував матеріал "Як били і калічили міліцію на Майдані". У статті - список постраждалих правоохоронців за увесь час Євромайдану. Автора статті не зазначено. Цей матеріал передрукували сайти 112 та Newsone. Маніпуляція у матеріалі міститься вже на самому початку: "Звично забуваючи, що постраждали сотні правоохоронців".
"Депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" звернуться до Державного бюро розслідувань із вимогою почати кримінальне провадження за цими фактами", - йдеться у заяві ОПЗЖ. При цьому маніпулятивно уникається згадка (як у заяві партії, так і у відповідних новинах на сайтах), що щодо кожного випадку загибелі правоохоронця кримінальні провадження відкрито. "Обставини їхньої загибелі частково розслідувано", - йдеться навіть у статті сайту "Страна".
Ще кілька новин сайтів можна розцінити, як кампанію з відбілювання беркутівців із метою сформувати громадську думку, що вони мають бути амністовані. Сайти "Страна", 112, ZIK та Newsone зробили новини з поста нардепа Іллі Ківи у фейсбуці щодо "відновлення доброго слова про тих офіцерів, які віддали на Майдані своє життя". У цих новинах йдеться, що Ківа зареєстрував законопроєкт, який "дозволить відновити справедливість і припинити гоніння правоохоронців".
Насправді законопроєктом №3073 передбачається "припинення кримінального переслідування та покарання", тобто амністія всім силовикам.
До кампанії щодо амністії силовикам можна зарахувати:
- заяву Руслана Коцаби, яку поширив сайт Newsone: "Доки не буде двосторонньої амністії, цей стигмат (рана) роз'єднуватиме Україну";
- заяву Віталія Журавського із сайту "112": "Представники правоохоронних органів не мали із собою зброї, у них були тільки щит і палиця";
- заяву Михайла Добкіна з "Шоу Шелеста", яку процитував Newsone: "Люди в погонах не лише з "Беркута" ... Вони були справжніми героями".
Маніпуляція "Наслідки Майдану"
18 лютого сайти 112 і "Страна" зробили новини на основі звернення Януковича, яке розмістив у себе на сторінці у фейсбуці адвокат втікача Віталій Сердюк. І якщо сайт 112 лише процитував кілька уривків, то "Страна" - повний текст.
"Лідери державного перевороту почали свій кривавий шлях на Майдані і, не замислюючись над наслідками, перенесли його на Донбас", - процитувала Януковича "Страна". Маніпуляцію, що наслідком Євромайдану стала війна, погіршення економіки та життя українців, поширювали і в інших матеріалах.
Зокрема, сайт "Страна" передрукував пост нардепа ОПЗЖ Рената Кузьміна у фейсбуці під заголовком "Результати майданної євроінтеграції - катастрофічні". У матеріалі наводить статистичну інформацію економічного погіршення. При цьому все маніпулятивно пов’язується з Майданом, а не з війною. Вище вже згадувався пост Ківи у фейсбуці, з якого зробили новини 4 сайти. Там теж містилася маніпуляція: "жменька негідників здійснювала кривавий переворот влади, результатом чого і стала шестирічна війна".
"Окремо варто звернути увагу на матеріал сайту "Страна" про засідання парламентського комітету гуманітарної політики, на якому розглядалася заява до 6-ї річниці Революції Гідності. У заголовок винесено "Кривавий переворот, що поклав початок громадянської війни". Це маніпуляція, бо у самому документі про це не йдеться. Це цитата одного з учасників засідання. Натомість у проєкті заяви йдеться про узурпацію влади Януковичем та боротьбу майданівців за ідеали демократії. Ці формулювання викликали обурення Кузьміна", - зазначається в дослідженні Інституту масової інформації.
Маніпуляція "Розчаровані експерти"
"70% експертів негативно ставляться до лідерів Євромайдану, і лише 25% відомих українських експертів підтримали б Євромайдан, знаючи про його наслідки". Це заголовки новин, які вийшли 6 лютого синхронно на трьох сайтах, які пов’язані з Медведчуком. Ці дані нібито отримав Український інститут політики шляхом телефонного опитування понад 30 експертів. Водночас наводяться прізвища лише 20 осіб.
"Це опитування взагалі виглядає фейком. Бо як можна отримати 10%, 20% чи 70%, якщо кількість експертів у діапазоні 31-39? Для більшого розуміння: щоб отримати, наприклад, 10% від 33 опитаних, потрібно, щоб варіант відповіді підтримали 3,3 експерта. У цьому контексті варто звернути увагу, що серед нібито опитаних експертів значна частина тих, хто регулярно з’являється на телеканалах Медведчука: Олександр Лазарєв, Олексій Якубін, Олександра Решмеділова, Дмитро Джангіров, Кирило Молчанов, Сергій Биков", - підкреслюється в дослідженні..
Варто звернути увагу, що Український інститут політики (раніше - Український Інститут аналізу та менеджменту політики) належить до бази псевдосоціологів та прихованих піарників. Очолює його Руслан Бортник, багаторічний помічник проросійського регіонала Вадима Колісніченка, який, зокрема, у 2011-му хотів створення "величезної російської партії" в Україні. Натомість у новині 112-го каналу Бортник також маніпулятивно розповів: "Люди розраховували на демократію і верховенство права, а в реальності - зараз війна і бідність". Для порівняння. Оприлюднений 20 лютого результат соцопитування Центру Разумкова вказує, що 58,8% опитаних не хотіли б повернутися в Україну зразка до 2014-го.
Маніпуляція "Грузинські снайпери"
10 лютого сайт "Страна" опублікував новину про американський фільм, в якому йшлося про розстріли на Майдані. Передрук цієї новини зробили, наприклад, сайт Newsone та заблокований в Україні російський сайт ТАСС, а заголовок "позичив" заблокований в Україні телеканал "Звезда" для назви цього фільму на своєму ютуб-каналі.
Цей фільм обговорювали у ток-шоу телеканалу Newsone, звідки сайт Newsone навів цитату адвоката беркутівців Олександра Горошинського про тих же "грузинських снайперів".
Натомість на сайті ZIK опублікували допис політконсультанта Ярослава Божка у фейсбуці з критичною оцінкою погляду. Зокрема, щодо згадки, що "саме медіа РФ та згодом італійський телеканал лояльного до РФ Берлусконі розігнав свого часу інформацію про грузинських снайперів. Тобто чистота фактів все ж дуже постраждала". Дуже докладний розбір фільму зробили на "Громадському". Там розібрано факти і брехню, які озвучені авторами фільму як версії. Та й про автора фільму Майкла Капута згадується, що цей американець тривалий час працював політконсультантом у Росії, співпрацював із "Газпром-медіа", займався покращенням іміджу Путіна в США.
Інститут масової інформації підсумував: "Фейки та маніпуляції навколо подій Революції Гідності поширюються не вперше. Проте в останні місяці та дні перед шостою річницею розстрілу на Інститутській це набуло ознаки спланованої інформаційної кампанії. Такої масованої кампанії фейків та маніпуляції щодо Небесної Сотні, силовиків та Майдану ми ще не спостерігали. Насправді, подібні кампанії-маніпуляції спрямовано не лише проти учасників Революції Гідності, а й проти всієї держави. Вони мають на меті внести розбрат, що на руку Росії. І прикро спостерігати, що участь у цих кампаніях беруть українські медійники".
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Шевел(ис) (Савик) Шустер, литовский советский еврей так не хотел с родителями иммигрировать в Израиль, что когда узнал о разрешении выезда из СССР закричал: - " Я не поеду в Израиль, а то меня из комсомола выгонят....."
С 1980 по 2020 год в мире не было ни одной войны, на которой бы не заработал Савик Шустер.
Україна викинула вас від влади-викине і з памяті!
Йди ці казки розповідай таким як ти зеленим амьобам...
Добре,що вчасно схаменулися українці-нагнали від корита через 5-ть років.
Обязательно на что-то наткнёшься!
Зустріч строго засекречена, «беркутівців» заводили не через центральний під'їзд та не реєструючи в книзі відвідувачів.
повідомив з джерел наближених до голови Офісу Президента
Телеграм-канал Путч
t.me/putch111/1532
За його словами, поки вся "реформа" прокуратури вичерпалася зміною назви.
"Рекламована Рябошапкою атестація проводиться з численними порушеннями законодавства і здорового глузду, негативні наслідки цього матимемо найближчим часом. Тому покращення не бачу, а ось погіршення - так. Незаконно та свавільно звільнені ключові слідчі, керівники слідчого підрозділу, які працювали над розслідуванням", - сказав Тітич.
"Взагалі "справа Майдану" - це такий мем. Є велика кількість кримінальних проваджень, які знаходяться на різній стадії розслідування або судового розгляду. Частина - насильницькі, і не тільки на Майдані, а по Україні загалом. Частина - злочини економічні, злочини проти національної безпеки, зокрема, узурпація влади. Окремий блок - це злочини судової влади, зокрема, економічні злочини, пов'язані з правосуддям", - пояснив він.
Тітич зазначив, що епізод терористичного акту 20 лютого 2014 року розкритий і розслідуваний в частині причетності до цього злочину конкретних осіб. Слідство встановило одну групу безпосередніх виконавців злочину і передало до суду справу з обвинуваченням щодо п'яти з них. Судовий розгляд триває з 2015 року і зараз на фінальній стадії. Притягнули до суду, тих кого вдалося затримати, інші втекли - щодо них має бути заочне провадження. Минулого літа в суді були представленні та досліджені ключові докази обвинувачення, які доводять факт організації і координації цього терористичного акту на найвищому рівні та в інтересах РФ.
"Щоб не допустити ці докази до судових дебатів і відповідно вироку, Росія зірвала судовий розгляд - поставила вимогу віддати "беркутівців" в обмін на заручників і полонених українських військових. Але ми маємо завершити судовий розгляд у цій справі: немає значення - за присутності обвинувачених чи ні. Це питання державних інтересів і всіх притомних громадян України, незалежно від їхніх політичних уподобань і їхнього ставлення до подій Майдану", - наголосив адвокат родин Героїв Небесної сотні.
Він переконаний, що Рябошапка завдав двох найпотужніших ударів за всі роки розслідування у справах Майдану. "Зруйнувавши концепцію досудового розслідування у "справах Майдану" та прибравши людей, які ефективно працювали, Рябошапка завдав два найпотужніших удари по цих справах за всі роки", - переконаний Тітич.
https://glavcom.ua/country/incidents/advokat-rodin-gerojiv-nebesnoji-sotni-rozstrili-na-maydani-v-istoriji-nemaje-zlochinu-legshogo-dlya-rozsliduvannya-660812.html
По правді сказати, ударів по розслідувнню завдали і ці адвокати - Тітич та Маселко... Якби не вони - то Горбатюка погнали би ще в 2016-му; доручили би Матіосу - і той давно вже мав би вирок суду... А Горбатюк - педант. Та й Тітич з Маселком - також. Вони навіть оспорюють конфіскацію $1,5лярда в овоща: мовляв, процедур недотримано...
Он также обвинил в некомпетентности премьера Владимира Гройсмана.
"Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.
Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он.
01.01.2020 С 1 января в Грузии повышены пенсии и социальные выплаты.
С 1 января 2019 года пенсия в Грузии выросла на 20 лари (более 7,5 доллара) и составила 200 лари (более 75,1 доллара), информирует «Новости-Грузия».
До последнего времени пенсия по возрасту в стране составляла 180 лари (более 67,7 доллара). С 1 января 2020 года пенсии будут повышены еще на 20 лари до 220 лари (около 80 долларов).