 Шоста річниця розстрілів на Майдані супроводжувалася масованою інформатакою проти Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, - Інститут масової інформації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут масової інформації.

Цю кампанію сім'ї Героїв Небесної Сотні вже назвали "ознаками реваншу диктатури" у своєму зверненні до української влади.

Інститут масової інформації проаналізував, які маніпуляції та фейки поширювалися в межах цієї кампанії.

Маніпуляція "Фальсифікація".

"Список Небесної Сотні наполовину сфальшований". З такими заявами Лукаш уже упродовж кількох місяців з’являлася на каналах із пулу Медведчука. 17 лютого на сайті "Страна" виходить матеріал "Масові фальсифікації в списку Небесної Сотні". Автори - Лукаш і Портнов - нібито викривають таємницю, що частина Героїв України не є такими, що загинули на Майдані", - йдеться в повідомленні.

Цей матеріал передруковують сайти ZIK, 112 та Newsone.

Портнов-Лукаш називають 25 прізвищ, які внесено до списку з незрозумілих причин.

Проте жодної сенсації у цьому немає. Ще у березні 2018-го про це писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його підрахунками, у списку Героїв України має бути не 107 прізвищ, а 86.

"Ми маємо шанувати подвиг кожного за заслугами, і буде чесно увічнювати в музеї саме тих, хто загинув саме унаслідок Революції Гідності", - писав Бутусов у 2018 році про причину, через яку провів своє дослідження.

"Тобто Бутусов прагнув встановлення справедливості у цьому питанні. Портнов-Лукаш своє "викриття" підготували з іншою метою: аби дискредитувати. І не лише ті прізвища, які не мають бути у списку Небесної Сотні, а й увесь список. У матеріалі вони викривають "брехню про Майдан". І це є маніпуляцією", - зазначається в дослідженні Інституту масової інформації.

Зокрема, у статті вони піддають сумніву і причетність "Беркута" до розстрілу на Інститутській. "Загиблі від вогнепальних поранень протестувальники. Це найбільша група загиблих - 69 осіб. Всії їх визнано Героями України посмертно. Але хто їх вбивав? Шість років - відповіді немає", - пишуть Портнов-Лукаш.

Насправді, відповідь слідства є. Вона відома, озвучувалася неодноразово, зокрема і в суді. Та й кожен охочий міг побачити відео, як так звана "чорна рота Беркута" стріляла в протестувальників.

Натомість у своєму матеріалі після відбілювання беркутівців Портнов-Лукаш маніпулятивно підводять до того, що протестувальників на Інститутській розстріляла так звана "група Парасюка". "Вони стріляли і організовували відстріл. Питання щодо того, в кого саме і куди вони стріляли, - відкрите. Слідство заморожено. Воно просто не вписувалося в міф про "святий Майдан", - йдеться у статті Портнова-Лукаш.

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Цій групі сайт "Страна" присвятив окремий матеріал "Хто почав бійню на Майдані". При цьому не зазначив автора.

"Підкреслимо, спусковий гачок усіх цих процесів було натиснуто саме 20 лютого - в момент масової бійні на Майдані", - йдеться у статті. Це маніпуляція, бо "автори" наче забувають, що загиблі були ще до 20 лютого.

"Стрілянину першими почали майданівці. Принаймні, до таких висновків слідство дійшло ще в 2017 році. Відповідні матеріали справи, яким так і не дали ходу з політичних міркувань... Ця інформація суперечить офіційному культу "Небесної Сотні", - йдеться ще в одному матеріалі "Страны".

Інститут масової інформації підкреслює, що це теж маніпуляція. Версія про початок стрілянини 20 лютого 2014-го саме з боку протестувальників описано у матеріалі "Української правди" трирічної давнини. Писали про це й інші ЗМІ.

"Знову таки, різниця лише у тому, що автори матеріалів сайту "Страна" маніпулятивно підводять до думки, що розстріляти протестувальників на Інститутській могли не беркутівці, а "свої", - йдеться в повідомленні..

Щодо списку Героїв Небесної Сотні, то мали місце й інші маніпуляції.

Так сайт Newsone видав новину, що Держбюро розслідування "значно" зменшило кількість Небесної Сотні. У цій новині вказано, що офіційно Небесна Сотня містила 150 прізвищ, а керівниця ДБР назвала цифру 78. Насправді, відповідний список містить107 прізвищ, а цифру 78 також озвучував Бутусов у згаданому вище матеріалі. За його інформацією, саме стільки учасників Революції Гідності загинуло унаслідок дій правоохоронців та найнятих бандитів.

Крім того, маніпуляції були і з постом Петра Порошенка у фейсбуці, в якому він зазначив, що понад 80 учасників Революції Гідності було вбито. Зокрема, сайт ZIK видав заголовок "Порошенко визнав фабрикацію списку", хоча нічого подібного Порошенко не робив. Навіть у дописі на сторінці у фейсбуці Рената Кузьміна, з якого і робився матеріал ZIK, нічого про визнання фабрикації не було. Цей же допис Порошенка у фейсбуці "Страна" інтерпретувала, як зменшення експрезидентом списку Небесної Сотні.

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Кампанія "Амністія силовикам"

9 лютого сайт "Страна" опублікував матеріал "Як били і калічили міліцію на Майдані". У статті - список постраждалих правоохоронців за увесь час Євромайдану. Автора статті не зазначено. Цей матеріал передрукували сайти 112 та Newsone. Маніпуляція у матеріалі міститься вже на самому початку: "Звично забуваючи, що постраждали сотні правоохоронців".

"Депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" звернуться до Державного бюро розслідувань із вимогою почати кримінальне провадження за цими фактами", - йдеться у заяві ОПЗЖ. При цьому маніпулятивно уникається згадка (як у заяві партії, так і у відповідних новинах на сайтах), що щодо кожного випадку загибелі правоохоронця кримінальні провадження відкрито. "Обставини їхньої загибелі частково розслідувано", - йдеться навіть у статті сайту "Страна".

Ще кілька новин сайтів можна розцінити, як кампанію з відбілювання беркутівців із метою сформувати громадську думку, що вони мають бути амністовані. Сайти "Страна", 112, ZIK та Newsone зробили новини з поста нардепа Іллі Ківи у фейсбуці щодо "відновлення доброго слова про тих офіцерів, які віддали на Майдані своє життя". У цих новинах йдеться, що Ківа зареєстрував законопроєкт, який "дозволить відновити справедливість і припинити гоніння правоохоронців".

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Насправді законопроєктом №3073 передбачається "припинення кримінального переслідування та покарання", тобто амністія всім силовикам.

До кампанії щодо амністії силовикам можна зарахувати:

- заяву Руслана Коцаби, яку поширив сайт Newsone: "Доки не буде двосторонньої амністії, цей стигмат (рана) роз'єднуватиме Україну";

- заяву Віталія Журавського із сайту "112": "Представники правоохоронних органів не мали із собою зброї, у них були тільки щит і палиця";

- заяву Михайла Добкіна з "Шоу Шелеста", яку процитував Newsone: "Люди в погонах не лише з "Беркута" ... Вони були справжніми героями".

Маніпуляція "Наслідки Майдану"

18 лютого сайти 112 і "Страна" зробили новини на основі звернення Януковича, яке розмістив у себе на сторінці у фейсбуці адвокат втікача Віталій Сердюк. І якщо сайт 112 лише процитував кілька уривків, то "Страна" - повний текст.

"Лідери державного перевороту почали свій кривавий шлях на Майдані і, не замислюючись над наслідками, перенесли його на Донбас", - процитувала Януковича "Страна". Маніпуляцію, що наслідком Євромайдану стала війна, погіршення економіки та життя українців, поширювали і в інших матеріалах.

Зокрема, сайт "Страна" передрукував пост нардепа ОПЗЖ Рената Кузьміна у фейсбуці під заголовком "Результати майданної євроінтеграції - катастрофічні". У матеріалі наводить статистичну інформацію економічного погіршення. При цьому все маніпулятивно пов’язується з Майданом, а не з війною. Вище вже згадувався пост Ківи у фейсбуці, з якого зробили новини 4 сайти. Там теж містилася маніпуляція: "жменька негідників здійснювала кривавий переворот влади, результатом чого і стала шестирічна війна".

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"Окремо варто звернути увагу на матеріал сайту "Страна" про засідання парламентського комітету гуманітарної політики, на якому розглядалася заява до 6-ї річниці Революції Гідності. У заголовок винесено "Кривавий переворот, що поклав початок громадянської війни". Це маніпуляція, бо у самому документі про це не йдеться. Це цитата одного з учасників засідання. Натомість у проєкті заяви йдеться про узурпацію влади Януковичем та боротьбу майданівців за ідеали демократії. Ці формулювання викликали обурення Кузьміна", - зазначається в дослідженні Інституту масової інформації.

Маніпуляція "Розчаровані експерти"

"70% експертів негативно ставляться до лідерів Євромайдану, і лише 25% відомих українських експертів підтримали б Євромайдан, знаючи про його наслідки". Це заголовки новин, які вийшли 6 лютого синхронно на трьох сайтах, які пов’язані з Медведчуком. Ці дані нібито отримав Український інститут політики шляхом телефонного опитування понад 30 експертів. Водночас наводяться прізвища лише 20 осіб.

"Це опитування взагалі виглядає фейком. Бо як можна отримати 10%, 20% чи 70%, якщо кількість експертів у діапазоні 31-39? Для більшого розуміння: щоб отримати, наприклад, 10% від 33 опитаних, потрібно, щоб варіант відповіді підтримали 3,3 експерта. У цьому контексті варто звернути увагу, що серед нібито опитаних експертів значна частина тих, хто регулярно з’являється на телеканалах Медведчука: Олександр Лазарєв, Олексій Якубін, Олександра Решмеділова, Дмитро Джангіров, Кирило Молчанов, Сергій Биков", - підкреслюється в дослідженні..

Варто звернути увагу, що Український інститут політики (раніше - Український Інститут аналізу та менеджменту політики) належить до бази псевдосоціологів та прихованих піарників. Очолює його Руслан Бортник, багаторічний помічник проросійського регіонала Вадима Колісніченка, який, зокрема, у 2011-му хотів створення "величезної російської партії" в Україні. Натомість у новині 112-го каналу Бортник також маніпулятивно розповів: "Люди розраховували на демократію і верховенство права, а в реальності - зараз війна і бідність". Для порівняння. Оприлюднений 20 лютого результат соцопитування Центру Разумкова вказує, що 58,8% опитаних не хотіли б повернутися в Україну зразка до 2014-го.

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Маніпуляція "Грузинські снайпери"

10 лютого сайт "Страна" опублікував новину про американський фільм, в якому йшлося про розстріли на Майдані. Передрук цієї новини зробили, наприклад, сайт Newsone та заблокований в Україні російський сайт ТАСС, а заголовок "позичив" заблокований в Україні телеканал "Звезда" для назви цього фільму на своєму ютуб-каналі.

Цей фільм обговорювали у ток-шоу телеканалу Newsone, звідки сайт Newsone навів цитату адвоката беркутівців Олександра Горошинського про тих же "грузинських снайперів".

Натомість на сайті ZIK опублікували допис політконсультанта Ярослава Божка у фейсбуці з критичною оцінкою погляду. Зокрема, щодо згадки, що "саме медіа РФ та згодом італійський телеканал лояльного до РФ Берлусконі розігнав свого часу інформацію про грузинських снайперів. Тобто чистота фактів все ж дуже постраждала". Дуже докладний розбір фільму зробили на "Громадському". Там розібрано факти і брехню, які озвучені авторами фільму як версії. Та й про автора фільму Майкла Капута згадується, що цей американець тривалий час працював політконсультантом у Росії, співпрацював із "Газпром-медіа", займався покращенням іміджу Путіна в США.

Інститут масової інформації підсумував: "Фейки та маніпуляції навколо подій Революції Гідності поширюються не вперше. Проте в останні місяці та дні перед шостою річницею розстрілу на Інститутській це набуло ознаки спланованої інформаційної кампанії. Такої масованої кампанії фейків та маніпуляції щодо Небесної Сотні, силовиків та Майдану ми ще не спостерігали. Насправді, подібні кампанії-маніпуляції спрямовано не лише проти учасників Революції Гідності, а й проти всієї держави. Вони мають на меті внести розбрат, що на руку Росії. І прикро спостерігати, що участь у цих кампаніях беруть українські медійники".

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