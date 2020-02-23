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Все про:ВОЗ (59) Китай (477) COVID-19 (236)

 ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані кількістю нових випадків захворювання коронавірусом, які не мають чіткого епідеміологічного зв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання SBS.

"Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про свою стурбованість кількістю нових випадків інфікування, що не мають чіткого зв'язку з Китаєм", - йдеться в повідомленні.

До таких випадків, наприклад, належать інфіковані коронавірусом, які не їздили до Китаю і не мали контактів з інфікованими. "Нашою найбільшою проблемою, як і раніше, залишається можливість поширення COVID-19 у країнах зі слабкими системами охорони здоров'я", - додав керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

ВООЗ закликає виділити 675 мільйонів доларів для підтримки найвразливіших країн, сказав він, додавши, що 13 країн Африки вважаються пріоритетними через їхні зв'язки з Китаєм.

Як повідомлялося, в Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 76 936. 2442 людини померли, 22 888 осіб вилікувалися, їхвиписали з лікарень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177329
 
 
 Топ коментарі
 
"с более слабыми системами здравоохранения"
А у нас прошла Медреформа! Нам нечего бояться. ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем - Цензор.НЕТ 635
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Так ВОЗ же не обеспечили карантина и полной изоляции... а вирус может быть бессимптомным.

Если начнётся "зомби" апокалипсис и какая-то намного более серьйозная инфекция, у человечества нет надежды, все правительства такой эвакуацией своих и продолжением авиасообщения, развезут по всему миру..

Карантин же не зря придумать. Нужно было договариваться с государством где очаг, и помогать финансово своим гражданам, чтобы им обеспечили условия.

А не растаскивать инфекцию, так рано или поздно погибнуть может пол человечества, при другой инфекции...
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Владі вигідна епідемія в Україні бо саме тоді увага громадян буде направлена не в політичну площину, і під цим приводом можна нагребти собі грошей.Більш того навіть, якщо смертність складає всього 2% від заражень (це якщо лікувати) а смертельні випадки спостерігаються у людей старших за 50 років (переважно пенсіонери) владі вигідно аби повиздихали млн. пенсіонерів і не потрібно було ім платити з Бюджету.
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"с более слабыми системами здравоохранения"
А у нас прошла Медреформа! Нам нечего бояться. ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем - Цензор.НЕТ 635
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Так ВОЗ же не обеспечили карантина и полной изоляции... а вирус может быть бессимптомным.

Если начнётся "зомби" апокалипсис и какая-то намного более серьйозная инфекция, у человечества нет надежды, все правительства такой эвакуацией своих и продолжением авиасообщения, развезут по всему миру..

Карантин же не зря придумать. Нужно было договариваться с государством где очаг, и помогать финансово своим гражданам, чтобы им обеспечили условия.

А не растаскивать инфекцию, так рано или поздно погибнуть может пол человечества, при другой инфекции...
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Більше той ВІОЗ, навіть нескоригував термін карантину на 27 днів....Все під його,егідою, й відповідальністю!!! Гроші красти легше,ніж працювати ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем - Цензор.НЕТ 1028
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В Иране уже установили - вирус перескочил от китайских строителей. так что в Украине правильно строителей из Китая посадили на карантин.
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Неделю назад сюда прибыл первый самолет с "беженцами" из Китая, которых никто в аэропорту не проверял. Их просто пропустили, предварительно измерив температуру. Не будь Майдана, и этих людей пропустили бы без всяких проверок. Но надо было отвлечь
внимание, вот зеленский и собаков и затеяли весь это бедлам.
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Из Китая прилетели тысячи людей, но все разница в том что скандал был с беженцами именно из Уханя.
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Разве это что-то меняет? Китай является источником этого вируса. Естественно, что надо было бы вводить карантин для всех, кто приезжает оттуда. Что сделала власть? Устроила "вільний проход" для одних, и ад для других.
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ну наверное меняет, так как китай размером в пару Украин.
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ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем.
Это русофобия - закричал российский МИД!
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Китайцы широко расселены по всему миру. И имеют привычку летать в Китай на свой Новый год. ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем - Цензор.НЕТ 2368
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что за анонс, призывающий к панике. Это еще доказать и установить надо-пути, сроки а не писать о недостатке финансирования.
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Однозначные выводы всегда вызывают сомнение, у них уже были угрозы и с яйцами и с салом, а может кто-то в транспорте или в магазине зацепил на руку или одежду вирус, но не заразился, а перенёс его в другое место...
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На многие вирусы влияет холод, не активизируется ли он еще больше с наступлением тепла..
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Залежить від вологості повітря, комах й ядреної матері...
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Все вирусы быстро погибают на солнечном свету (ультрафиолет).
В северном полушарии все вирусные вспышки обычно зимой, когда пасмурно
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Скорей всего, есть относительно долгоживущие неосновные пути распространения этой инфекции (блохи, клещи и тп). В принципе, и нулевой пациент мог быть заражен ими на рынке в Ухани или его окрестностях.
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бактерій й водорості,можливо загубили...Можливо. Про гризунів необговорюється
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ВОЗ обеспокоена/ Потому что не слышала специалистов из слуг народа Коломойского: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /.депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"
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ВОЗ - це суцільна проплачена провокація проти найпопулярнішого в Світі Зе ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем - Цензор.НЕТ 4738
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Стосовно України (за визначенням ВОЗ - "країни з більш слабкою системою Ох.Зд.") термін "відсутність чіткого зв"язку з Китаєм" не підходить.
Українська влада цілеспрямовано організувала і перевезла з Китаю на територію України кілька десятків людей. В порушення всіх епідеміологічних і карантинних норм із зони карантину на здорову теритрію! А тепер "чухають рєпу" і не знають що робити. Один міністер оточив пансіонат карателями, другий - волає, що "усьо нормально!", ще одна міністриня переселилася жити в пансіонат ( ), населення протестує, влада гарячково шукає "організаторів".
А що ВОЗ? А воз "на місці". Занепокоєний....
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ну ось, повернуся з Африки, і мене проклянуть на Батьківщині ((.
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дякую, від сорому за вас, новосанжарських, вже згорів пару днів назад. мені ще ніколи так не було соромно за співвітчизників.
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Нетреба ризикувати...Й в Африці дочекаєшся...
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простыми словами это называется - диверсия, то есть кто-то распространяет вирус по миру
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Основная вспышка заболевания была в Ухане , но теперь болезнь начинается без привязки с Китаем .
Либо это очередная страшилка от ВОЗ , чтоб бабло срубить, либо "дело" не в Китае .
И болезнь начинает набирать обороты уже без основного источника , сама по себе .
У меня два варианта: либо Природа решила уменьшить поголовье двуногих, либо кто-то специально распространяет этот вирус по всем странам ...
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Необхідно щодня вживати часник, цибулю, хрін, капусту, напої з калини, напої з ромашки, відвар з листочків шавлія. Це все природні антиспетки, які посилюють імунітет у людини та є сильними запобіжниками проти інфекцій.
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Як то витримати ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм - Цензор.НЕТ 8942 А,якщо він неперелякається ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм - Цензор.НЕТ 8942 ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм - Цензор.НЕТ 1385
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Тогда вдыхаешь аромат эфирного масла "Чайного дерева", убивает ВСЁ- микробы, бактерии, грибки и самое главное - вирусы !
Если масло австралийское, чистое , то на язык по капли в день. И будет тебе счастье ! 😊
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Номинируйтесь на нобелевку! А если не получится, то на шнобелевку.
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Плагіат!
Авторство вказуй. Кролик за стіною сіткою...
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Ну наконец то начинает доходить механизм его распространения....а согласитесь медленновато. Уже два полка уложили. Теперь осталось ВОЗ уяснить, что любой вирус это программный продукт. И как любая программа, он может включаться по маркерам, условиям....которые могут быть заданы извне.
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Я вам должен сказать, что у меня с зелёными откровенно непростые, явно недружественные отношения. Ещё за полгода до вируса они заявили -ничего, ничего посмотрим, что он скажет, когда от них никого не останется(это дословно!).
Во зеленосрань дебильная как можно кому то сказать, если сказать то...некому.
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Украинский минздрав смог войти в эти "13 стран Африки", или нам для этого еще одна "медреформа" нужна?
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Ключевое тут это 675 миллионов долларов....а все остальное это звуковое сопровождение...
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З одного боку так, з іншого Китай та інші вже втратили на порядки більше.
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шел китаец по Парижу - чихнул, пришел китаец на экскурсии в Эрмитаже - нахарькал. кто там через месяц - два про тех китайцев вспомнит
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Ха-ха-ха! Ще одна стурбована недо-організація імпотентів. ВООЗ, ООН, Радбез Європи. Схоже, ситих бюргерів вразив вірус стурбованості головного мозку
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Президент Трамп (вчерашнє повідомлення) викликав своїх радників "мав тривалу бесіду і був дуже обурений" тим, що до США завезли американцв, заражених коронавірусом. Як з"ясувалося, Президента не проінформували з цього приводу.
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Вирус уже гуляет по Италии,это значит,что в скором времени он появится у нас,а это уже полный звиздец стране будет.
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Його уже завезли до нас. Спеціальним авіарейсом, під бубна з цимбалами. За розпорядженням нікчемних чиновників і з благословення церкви. Чекаємо спалаху епідемії...
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"Мы смело в бой пойдём за власть советов
И как один умрём в борьбе за "это" ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм - Цензор.НЕТ 6373..."
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Значит возможно животные в природе разносят. Собачек, кошек проверяли?
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Ти куди на Брагара телєгу котиш, хочеш щоб у нас газ подорожчав? Не можна зменшувати поголів"я собак, хай би там що!
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Расскажите им о химиотрассах кто нибудь, наконец.

Есть многое на свете, друг Горацио
Что и не снилось нашим мудрецам.
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