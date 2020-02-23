 ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання SBS.
"Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про свою стурбованість кількістю нових випадків інфікування, що не мають чіткого зв'язку з Китаєм", - йдеться в повідомленні.
До таких випадків, наприклад, належать інфіковані коронавірусом, які не їздили до Китаю і не мали контактів з інфікованими. "Нашою найбільшою проблемою, як і раніше, залишається можливість поширення COVID-19 у країнах зі слабкими системами охорони здоров'я", - додав керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
ВООЗ закликає виділити 675 мільйонів доларів для підтримки найвразливіших країн, сказав він, додавши, що 13 країн Африки вважаються пріоритетними через їхні зв'язки з Китаєм.
Як повідомлялося, в Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 76 936. 2442 людини померли, 22 888 осіб вилікувалися, їхвиписали з лікарень.
А у нас прошла Медреформа! Нам нечего бояться.
Если начнётся "зомби" апокалипсис и какая-то намного более серьйозная инфекция, у человечества нет надежды, все правительства такой эвакуацией своих и продолжением авиасообщения, развезут по всему миру..
Карантин же не зря придумать. Нужно было договариваться с государством где очаг, и помогать финансово своим гражданам, чтобы им обеспечили условия.
А не растаскивать инфекцию, так рано или поздно погибнуть может пол человечества, при другой инфекции...
ІОЗ, навіть нескоригував термін карантину на 27 днів....Все під його,егідою, й відповідальністю!!! Гроші красти легше,ніж працювати
внимание, вот зеленский и собаков и затеяли весь это бедлам.
Это русофобия - закричал российский МИД!
В северном полушарии все вирусные вспышки обычно зимой, когда пасмурно
Українська влада цілеспрямовано організувала і перевезла з Китаю на територію України кілька десятків людей. В порушення всіх епідеміологічних і карантинних норм із зони карантину на здорову теритрію! А тепер "чухають рєпу" і не знають що робити. Один міністер оточив пансіонат карателями, другий - волає, що "усьо нормально!", ще одна міністриня переселилася жити в пансіонат ( ), населення протестує, влада гарячково шукає "організаторів".
А що ВОЗ? А воз "на місці". Занепокоєний....
Либо это очередная страшилка от ВОЗ , чтоб бабло срубить, либо "дело" не в Китае .
И болезнь начинает набирать обороты уже без основного источника , сама по себе .
У меня два варианта: либо Природа решила уменьшить поголовье двуногих, либо кто-то специально распространяет этот вирус по всем странам ...
Если масло австралийское, чистое , то на язык по капли в день. И будет тебе счастье ! 😊
Авторство вказуй. Кролик за
стіноюсіткою...
Во зеленосрань дебильная как можно кому то сказать, если сказать то...некому.
..
И как один умрём в борьбе за "это" ..."
Есть многое на свете, друг Горацио
Что и не снилось нашим мудрецам.