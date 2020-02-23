 Іноземці, яких евакуювали з Уханя в Нові Санжари, просять передати їм книги англійською та іспанською мовами

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив журналіст Олександр Махов, який перебуває в медичному центрі разом з евакуйованими.
"Прохання від іноземних громадян, яких евакуювали з Уханя і які зараз перебувають на території санбази Нацгвардії.
Просять книги англійською та іспанською мовами.
Мені сказали, що за межами санбази обладнано спеціальний пункт збору.
Книги можна передавати на моє ім'я - Махов Олександр.
Якщо є така можливість".
Но бесноватые соево-мокшанские упыри дерьмом плюются по полной...
ЦН, вы понимаете, что благодаря вашей политике нормальным людям уже и заходить сюда нет желания...
Последовательно, куле.
Или соя в голове мешает тебе мыслить?
2. Тебе сюди хтось арканом затягує? Якщо ти любиш кацапський шансон то про що ти хочеш балакати з відвідувачами клубу поціновувачів американського джазу? Будь вдячним якщо тобі (взутому в лапті) у джаз-клубі наллють келих пива у пластиковий стаканчик і вкажуть де вихід.
не еды-воды-одежды...не чего-то другого (а ведь чего-то точно не хватает)..а пищи для ума..
я думаю волонтеры что-то придумают... более того - они этот подарок (а книга же лучший подарок? да?) смогут забрать с собой на память об Украине.. о такой, какую им бы никогда не показали гиды ))))
Такие для своей защиты ведьм жгли на кострах, какая разница?
Ну позорище...