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Все про:COVID-19 (236) Нові Санжари (94)

 Іноземці, яких евакуювали з Уханя в Нові Санжари, просять передати їм книги англійською та іспанською мовами

Іноземці, яких евакуювали з китайського Уханя і які зараз перебувають на території медичного центру Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині, просять передати їм книги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив журналіст Олександр Махов, який перебуває в медичному центрі разом з евакуйованими.

"Прохання від іноземних громадян, яких евакуювали з Уханя і які зараз перебувають на території санбази Нацгвардії.

Просять книги англійською та іспанською мовами.

Мені сказали, що за межами санбази обладнано спеціальний пункт збору.

Книги можна передавати на моє ім'я - Махов Олександр.

Якщо є така можливість".

Дивіться також: У Скалецької однакові умови проживання з евакуйованими в Нових Санжарах, їсть те саме, що і ми всі, - журналіст Махов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177328
 
   
 Топ коментарі
 
Так у них же интернет. Иностранные граждане, которых эвакуировали из Ухани в Новые Санжары, просят передать им книги на английском и испанском языках - Цензор.НЕТ 7875
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Вже є велика дяка від багатьох МЗС країн світу, за те що ми взяли всі ризики небезпеки поширення короновірусу від їхніх громадян на нашій території, на українські багаті плечі.
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Суперечливо, чим дома зручніше? Крісло, бокал чи кава + книга..., в транспорті це портити зір, це хіба що для метро, уявляю себе в нашій маршрутці з томом Гіббона. Іноземці, яких евакуювали з Уханя в Нові Санжари, просять передати їм книги англійською та іспанською мовами - Цензор.НЕТ 9378
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Я маю на увазі психологічні обмеження))
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Ну тут треба виходити з можливостей, англійськи ще можливі, а от іспанською ..., не впевнений що їм щось підберуть в паперовому варіанті.
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и ккой такой иншый? давай зепил выковыряй с гузна истину в последней инстанции Іноземці, яких евакуювали з Уханя в Нові Санжари, просять передати їм книги англійською та іспанською мовами - Цензор.НЕТ 4619
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а я, каюсь, в книжному гамазині іноді крав книжки, читав і повертав назад. Не всі, правда
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Интернет есть у них, читайте на каком хотите языке и то что нравится. Или им все равно что читать лишь бы в бумажном виде.
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і в стації з інтернет-установкою з 4Г. може не фриче?
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Книголюб попався, є різниця між ектронною версією і паперовою.
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ну в умовах ситуації електронна книжка, текст з інтернету буде краще. бо їх тоді лише спалить.
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Нейтральная тема...
Но бесноватые соево-мокшанские упыри дерьмом плюются по полной...
ЦН, вы понимаете, что благодаря вашей политике нормальным людям уже и заходить сюда нет желания...
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ты и нормальный - это слова антонимы Іноземці, яких евакуювали з Уханя в Нові Санжари, просять передати їм книги англійською та іспанською мовами - Цензор.НЕТ 5559 Зебил, а что испанцы сподозранием на коронавирус делают в Украине, у Испании нет средств организовать карантин у себя на ьерритории, нашли зепилов, кторые возьмут на себя все затраты, а , главное , риски?
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Иди .. ...!
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Это не обязательно Испания . На испанском говорят многие страны Латинской Америки.
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в этом конкретном случае отвечу словами Осла Оманского: А какая разница?
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Когда были пожары в Австралии, то соево-************** дякулы с энтузиазмом и одобрямсом откликнулись на предложение глав-******** Порохатого прислать на другую сторону земного шара украинских спасателей с техникой. Іноземці, яких евакуювали з Уханя в Нові Санжари, просять передати їм книги англійською та іспанською мовами - Цензор.НЕТ 5049 И не задумывались о стоимости такой операции ни разу. А тут внезапно услышав о затратах на несколько иностранцев, такими скрягами все стали.
Последовательно, куле. Іноземці, яких евакуювали з Уханя в Нові Санжари, просять передати їм книги англійською та іспанською мовами - Цензор.НЕТ 5049
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"нейтральная тема" ,"бесноватые соево-мокшанские упыри"-"нормальным людям уже и заходить сюда нет желания..." Іноземці, яких евакуювали з Уханя в Нові Санжари, просять передати їм книги англійською та іспанською мовами - Цензор.НЕТ 1287
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А сказать-то чего хотел?
Или соя в голове мешает тебе мыслить?
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1. Усі мокшанці жеруть сою чи лише такі зубожілі як ти?
2. Тебе сюди хтось арканом затягує? Якщо ти любиш кацапський шансон то про що ти хочеш балакати з відвідувачами клубу поціновувачів американського джазу? Будь вдячним якщо тобі (взутому в лапті) у джаз-клубі наллють келих пива у пластиковий стаканчик і вкажуть де вихід.
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Шо, боїсся на вечерю не заробити? Твої проблеми. Мене вони якось обходять.
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Им уже пора начинать свою книгу крапать: "Bon voyage à New Sanjary" - Пулитцеровскую премию за неё может и не дадут, но хитом продаж станет.
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Може їх просто навчити скачувати книжки?
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там іноземці. і серед них діти. одну дитину показали, то й можна будь-яку українську книжку з малюнками, мама сама придумає текст.
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Хоть кто то в этом мире читает. Раньше у всех библиотеки дома были( у меня и сейчас есть).
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Чому це білорус вважає що бібліотеки були раніше, він багато ходив по хатам в Україні, я спеціально будинок проектував з кімнатою під книги.
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А я с кабинетом для писательского творчества.
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Ось такий дивний світ. Не всім потрібна діджиталізація. Є ті, хто хоче книгу в руках потримати, сторінки погортати
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в санатории как оычно должна быть потужна библиотека,а так согласен! у кого есть книги передайте пожалуйста!
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очень интеллигентная просьба... не надо осуждать и удивляться...
не еды-воды-одежды...не чего-то другого (а ведь чего-то точно не хватает)..а пищи для ума..
я думаю волонтеры что-то придумают... более того - они этот подарок (а книга же лучший подарок? да?) смогут забрать с собой на память об Украине.. о такой, какую им бы никогда не показали гиды ))))
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Люди просто обурені, що іноземці не попросили електроні іграшки.
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Вот откуда ноги растут! А так клеймили новосанжарцев, мол против соотечественников ополчились. Вполне возможно, что из соотечественников - министр и журналист с обслугой. Такой себе отстойник для иностранцев, как бы они не пожалели, что не остались в Китае.
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Цей телепень у масці що постійно на селфі зі скалецькою що не знає що вона міністр і книжки у неї треба просити
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Боже мой, какая мерзость это вся толпа грязных дикарей....
Такие для своей защиты ведьм жгли на кострах, какая разница?
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Так там оказывается еще и иностранцы были? И увидели эти дикие украндийские племена.
Ну позорище...
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Новосанжарці, я думаю, пожертвують зі своїх особистих бібліотек по 1-2 книжки на іспанській чи португальській мовах.
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книги не не йєзику, а мовою. Апропо, їм Же штири Же підключили - хай читають на планшеті хоч китайською
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а йєслі встрєтіш кого, спросі дорогу в бібліатєку - всяк тєбя уважать станєт!
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