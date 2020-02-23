 Іноземці, яких евакуювали з Уханя в Нові Санжари, просять передати їм книги англійською та іспанською мовами

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив журналіст Олександр Махов, який перебуває в медичному центрі разом з евакуйованими.

"Прохання від іноземних громадян, яких евакуювали з Уханя і які зараз перебувають на території санбази Нацгвардії.

Просять книги англійською та іспанською мовами.

Мені сказали, що за межами санбази обладнано спеціальний пункт збору.

Книги можна передавати на моє ім'я - Махов Олександр.

Якщо є така можливість".

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