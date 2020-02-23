 Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2440 осіб, близько 23 тисяч вилікувалися

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це 23 лютого повідомив Державний комітет із питань гігієни та охорони здоров'я КНР.
Зазначається, що, за даними на 00:00 23 лютого, з 76,9 тис. заражених новим коронавірусом зараз хворіють 51 606 осіб, у важкому стані - 10 968 людей.
За останню добу на території всієї країни було виявлено 648 нових випадків зараження, померли 97 (із них 96 - у провінції Хубей).
Наразі зареєстровано понад 4,1 тис. випадків із підозрою на новий тип коронавірусу.
Окремо в Гонконзі виявили 69 випадків зараження (з них двоє людей померли, 11 одужали), в Макао - десять інфікованих (шістьох із них виписано), на Тайвані заразилися 26 осіб (один помер і двоє вилікувалися).
Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про 2 345 померлих від коронавірусу в Китаї і 76 288 тих, які заразилися.
К-во заболевших пневмонией вызванной вирусом COVID-19 в Италии - 79 человек, 2 умерло.
Армия Китая блокировали базу медико-биологической службы ВС США, которая находится в китайской провинции Хубэй.
Доходы бюджета Украины по итогам двух месяцев 2020 года составит не более 40% от планируемых. Таможня трудится в поте лица, чтобы сократить к-во денег в бюджете.
В остальном все прекрасно. Всем доброе утро. Зебилята, вам, засранцам, тоже. Подумайте над всем этим.
И тем заслужили, как они сейчас забивают (долго и жестоко) собак и котов палками и камнями, явно смакуя это дейтво (снимая на видео) и наказывая животных за то, что типа животные этих уродов моральных заражают!
"23 тыс вылечившихся",а неделю назад писали-"вакцину от короновируса изобретут через год-полтора".Ну это типа как со СПИДом.