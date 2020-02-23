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Все про:Китай (477) COVID-19 (222)

 Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2440 осіб, близько 23 тисяч вилікувалися

У Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 76 936. 2442 людини померли, 22 888 осіб вилікувалися, і їх виписано з лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це 23 лютого повідомив Державний комітет із питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

Зазначається, що, за даними на 00:00 23 лютого, з 76,9 тис. заражених новим коронавірусом зараз хворіють 51 606 осіб, у важкому стані - 10 968 людей.

За останню добу на території всієї країни було виявлено 648 нових випадків зараження, померли 97 (із них 96 - у провінції Хубей).

Наразі зареєстровано понад 4,1 тис. випадків із підозрою на новий тип коронавірусу.

Окремо в Гонконзі виявили 69 випадків зараження (з них двоє людей померли, 11 одужали), в Макао - десять інфікованих (шістьох із них виписано), на Тайвані заразилися 26 осіб (один помер і двоє вилікувалися).

Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про 2 345 померлих від коронавірусу в Китаї і 76 288 тих, які заразилися.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177322
 
 
 Топ коментарі
 
Дякуючі скалєцкой в Україні не виявлено хворих!
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В Северной Корее короновируса нет!
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там говорят Италию начало...трепать...(уже есть первые умершие)
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Дякуючі скалєцкой в Україні не виявлено хворих!
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нема чим виявляти. Да і желанія нєт
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там говорят Италию начало...трепать...(уже есть первые умершие)
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Сегодня в Государственном департаменте США. состоится закрытое совещание. Тема доклада - эпидемическая ситуация в Китае.

К-во заболевших пневмонией вызванной вирусом COVID-19 в Италии - 79 человек, 2 умерло.

Армия Китая блокировали базу медико-биологической службы ВС США, которая находится в китайской провинции Хубэй.

Доходы бюджета Украины по итогам двух месяцев 2020 года составит не более 40% от планируемых. Таможня трудится в поте лица, чтобы сократить к-во денег в бюджете.

В остальном все прекрасно. Всем доброе утро. Зебилята, вам, засранцам, тоже. Подумайте над всем этим.
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Нечем там им думать...головы пусты как барабан...
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так это зебилы вирус запустили? не знал, не знал...
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Зебильная власть, в отличие от власти нормальной, совершенно неадекватно реагирует на угрозу распространения вируса, спровоцировав весь этот бедлам.
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А вы боялись этого коронавируса, нетакой он страшный как вам его рисуют всякие идиоты
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Китайцы это заслужили, своей неразборчивостью в еде (это пипец что они жрут и как) и тем, что как и *********, играют в Бога экспериментируя с опасными вирусами!
И тем заслужили, как они сейчас забивают (долго и жестоко) собак и котов палками и камнями, явно смакуя это дейтво (снимая на видео) и наказывая животных за то, что типа животные этих уродов моральных заражают!
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Китайцы скорее всего справятся. Всё таки высокий уровень организации + тоталитарный режим. Остальные сильнее пострадают. За пределами Китая вирус ширится строго по экспоненте с периодом удвоения около недели. Последние серьезные вспышки: Иран, Италия, Южная Корея.
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Это какая-то искуственно создаваемая паника,создаваемая мировыми СМИ(знаем кому СМИ принадлежат).
"23 тыс вылечившихся",а неделю назад писали-"вакцину от короновируса изобретут через год-полтора".Ну это типа как со СПИДом.
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