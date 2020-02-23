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 Політика України, Події
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Все про:обстріл (6003) Донбас (15388) операція Об'єднаних сил (2095)

 Поранено одного українського воїна, найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу російсько-терористичні війська 11 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"22 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі - поблизу Мар'їнки з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, у районі Новомихайлівки з мінометів калібру 120 мм противник випустив 9 мін, неподалік Старогнатівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, поряд із Красногорівкою зафіксовано зі станкового протитанкового гранатомета 12 пострілів, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, в районі н.п. Лебединське - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, поблизу Водяного - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів, поруч із Гнутовим - зі станкового протитанкового гранатомета (6 пострілів), а також противник вів вогонь із великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли по українських позиціях: двічі неподалік Кримського з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 20 мін, у районі н.п. Новолуганське з мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає", - додали в штабі.

Дивіться також: Опубліковано відео обстрілів під Мар'їнкою. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177321
 
 
 Топ коментарі
 
«В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну.

В.А. Зєлєнскій. 15.02.20.
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когда ж уже из клоунов, комиков из 95кв и лиги смеха создадут правильный боевой отряд
(во главе с сивох*й) для смены неправильных военных на передке...
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Одужання нашому воїну та не треба у таких умовах відводити війська!
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Одужання нашому воїну та не треба у таких умовах відводити війська!
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«В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну.

В.А. Зєлєнскій. 15.02.20.
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когда ж уже из клоунов, комиков из 95кв и лиги смеха создадут правильный боевой отряд
(во главе с сивох*й) для смены неправильных военных на передке...
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Никаагдааа... Там по приколу не получится, грязно, холодно, телека нет...
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Ранен один украинский воин, наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3742 Igor L

На 23 лютого мавпочки путіна готують наступ, що порадувати свого альфа самця перемогами. Тому потрібно готуватись і повертати артилерію та танки на позиції і підтягувати резерви!
22.02.2020 23:13
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А де цей вангуватель?
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В глаза стрелявших посмотреть не пробовали,может там мир увидите?
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С 1 марта 2020 года снижены продовольственные нормы в ЗСУ
Общевойсковая норма с 68,52 грн до 58,75 грн
В зоне проведения ООС - с 95 до 75 грн
Передаю привет всем збройникам, которым воняло мародёром и голосовавших по приколу!
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Думаю этот день будет относительно спокойным, у околченцев праздник...
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Ну вот и "ИГИЛ" ФСБ влился в ряды защитников АсадаПоранено одного українського воїна, найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8003
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Вот такие же самые наемники паРаши в ОРДЛО - это 1 и 2 армия ГРУ -ФСБ в Новочеркасске, какой с ними патруль...
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"Несуществующий новейший чухонский истребитель получил несуществующий образец гиперзвуковой ракеты" новая страшилка от хла
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