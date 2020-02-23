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 Обмеження через коронавірус у Китаї негативно впливають на всі сфери бізнесу у світі, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Торгові зв’язки з Китаєм заблоковано, і тепер компанії у всьому світі скаржаться на затримки в постачаннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Bloomberg.

Видання пише, що збій у поставках зачепив дуже багатьох. Наприклад, виробник годинників із Гонконгу не може отримати необхідні комплектуючі, новозеландських лобстерів змушені випускати назад у море, а виробники ігор із Сан-Дієго скорочують виробництво.

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Видання оприлюднило інфографіку, яка показує частку всього імпорту проміжних товарів, що надходять із Китаю.

Обмеження через коронавірус у Китаї негативно впливають на всі сфери бізнесу у світі, - Bloomberg 01

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177317
 
 
 Топ коментарі
 
А для нашої влади ізоляція у найдешевшому санаторії Нових Санжар достатня, бо герої аваківці знають, що короновірус не пройде. 🤢
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А ще я всіх росіян відправляю у спам.
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но таки это даст новый толчок для экономики - возрождение производства в европах с америкой и уже на совсем другом технологическом уровне
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Ныне дохтар Кошмаровский гастролирует по РАБссии.Этот негодяй хочет помирить Чукчей и Эскимосов Ограничения из-за коронавируса в Китае негативно влияют на все сферы бизнеса в мире, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 74 чеченов и литовцевОграничения из-за коронавируса в Китае негативно влияют на все сферы бизнеса в мире, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 74рюсскае быдло и моцкальское Ограничения из-за коронавируса в Китае негативно влияют на все сферы бизнеса в мире, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 74
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Будет откомандирован в Новые Санжары с группой экстрасенсов, гадалок, хиромантов, астрологов с группой поддержки из Минздрава.
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вы перечислили практически всю теперешнюю власть .
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всера итльянское правительство пол дгя заседало и всерьез принимало решение, не закрыть ли полностью границы. Потому что за 1 день с 14 заболевших цифра увеличилась до 70, 2 чела умерли причем один за другим . А представьте себе что для таких стран как Италия, Греция, Испания значит туризм ....
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Испанский грипп 1918-19 года унес 550 миллионов жизней по всему Миру.Сраное коронавируса микробусы обосцытся от такого масштаба...Паникеры блин
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осётра урезать не мешало бы . 550 миллионов это заболевших . а не умерших
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Украинская экономика не пострадает!
1) Комплектующие из Китая не поставляются.
2) Куда уж дальше.
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На этой карте Украина 100% белая. Впрочем, как и Африка😁
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