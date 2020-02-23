 Обмеження через коронавірус у Китаї негативно впливають на всі сфери бізнесу у світі, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Bloomberg.

Видання пише, що збій у поставках зачепив дуже багатьох. Наприклад, виробник годинників із Гонконгу не може отримати необхідні комплектуючі, новозеландських лобстерів змушені випускати назад у море, а виробники ігор із Сан-Дієго скорочують виробництво.

Читайте також: Росія поширює фейк, що коронавірус запущений ЦРУ для економічної війни з Китаєм, - Держдепартамент США

Видання оприлюднило інфографіку, яка показує частку всього імпорту проміжних товарів, що надходять із Китаю.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Україна може знову організувати евакуацію громадян із Китаю, якщо буде достатня кількість заявок, - Геращенко

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.