 МЗС РФ побачило в рішенні Арбітражу ООН у справі "Україна проти Російської Федерації", що судді підтримали їхню позицію

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей етап обмежувався розглядом висунутих Росією попередніх заперечень щодо наявності у Арбітражу ООН юрисдикції розглядати українські претензії по суті. Російська Федерація задоволена тим, що прийняте рішення враховує наш ключовий аргумент, а саме: за цим позовом насправді стоїть спроба довести неіснуючий суверенітет України над Кримом. Очевидно, що цьому арбітражу для розгляду українських претензій спочатку треба було б встановити, яка держава є прибережною відносно Криму. Однак Міжнародний трибунал із морського права, сформований для вирішення питань про "тлумачення або застосування" Конвенції 1982 р., не має права визначати державну приналежність суші. Принципово важливо, що в цьому арбітри підтримали нас, причому одноголосно", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що висновки Арбітражу ООН щодо інших заперечень РФ "будуть ретельно проаналізовані та враховані на етапі підготовки відповідного російського меморандуму по суті спору, який треба буде представити в Арбітражний трибунал до 20 серпня 2021 року".

Там також висловили сподівання, що "на наступному етапі розгляду цієї справи Арбітражний трибунал повною мірою врахує російську позицію і ,зрештою, залишить без задоволення всі українські вимоги".

Нагадаємо, 21 лютого Арбітражний трибунал у Гаазі виніс рішення у справі "Україна проти Російської Федерації", ініційованій Україною в 2016 р. на підставі Конвенції ООН із морського права 1982 р. для захисту порушених прав у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Міжнародний суд ООН підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України проти Росії про порушення РФ Конвенції ООН із морського права.

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