 МЗС РФ побачило в рішенні Арбітражу ООН у справі "Україна проти Російської Федерації", що судді підтримали їхню позицію

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей етап обмежувався розглядом висунутих Росією попередніх заперечень щодо наявності у Арбітражу ООН юрисдикції розглядати українські претензії по суті. Російська Федерація задоволена тим, що прийняте рішення враховує наш ключовий аргумент, а саме: за цим позовом насправді стоїть спроба довести неіснуючий суверенітет України над Кримом. Очевидно, що цьому арбітражу для розгляду українських претензій спочатку треба було б встановити, яка держава є прибережною відносно Криму. Однак Міжнародний трибунал із морського права, сформований для вирішення питань про "тлумачення або застосування" Конвенції 1982 р., не має права визначати державну приналежність суші. Принципово важливо, що в цьому арбітри підтримали нас, причому одноголосно", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що висновки Арбітражу ООН щодо інших заперечень РФ "будуть ретельно проаналізовані та враховані на етапі підготовки відповідного російського меморандуму по суті спору, який треба буде представити в Арбітражний трибунал до 20 серпня 2021 року".
Там також висловили сподівання, що "на наступному етапі розгляду цієї справи Арбітражний трибунал повною мірою врахує російську позицію і ,зрештою, залишить без задоволення всі українські вимоги".
Нагадаємо, 21 лютого Арбітражний трибунал у Гаазі виніс рішення у справі "Україна проти Російської Федерації", ініційованій Україною в 2016 р. на підставі Конвенції ООН із морського права 1982 р. для захисту порушених прав у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.
Міжнародний суд ООН підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України проти Росії про порушення РФ Конвенції ООН із морського права.
Бубочка не погодиться. Не дасть згоди.
...чего нет, того нет! -- а что стоит -- то и будет стоять...
Оттяпали кацапы себе кусочек... -- теперь и в рот не влазит, и руки обжигает.
И имею гарантов -- в виде Государственных Законов!
Шо ты с параши возьмёшь, когда она иссякнет?
-- хрен с маргарином на палочке...
Надо щас уже рулить жёстко, мол: Русские нас ограбили -- нехай русские и расчитываются с нами! -- как бы они потом не назывались.
-- так в РФ нету российского федерального округа... -- распадётся... -- неского спросить будет...*)
Щас надо колбасить до упора -- поимённо! -- по гроб жизни -- персонально... -- денёх у них не хватит за всё ответку держать -- но всем будет приятно -- шо б другим неповадно было!
- Пан директор, я хочу сделать в ваш банк вклад в 100 злотых.
- Пожалуйста, к кассиру.
- Пан директор, у меня вопрос, а Польский банк - это надежно?
- Польский банк обеспечен всем имуществом Польской Народной Республики - это абсолютно надежно.
- Пан директор, а Польская Народная Республика - это надежно?
- Польская Народная Республика защищена Варшавским договором - это абсолютно надежно.
- Пан директор, а Варшавский договор - это надежно?
- Варшавский договор защищен всей ракетно-ядерной мощью СССР - это абсолютно надежно.
- Пан директор, а...
Директор снимает пенсне, вздыхает:
- И для развала союза вам жалко 100 злотых?!"
Нужно уже сейчас думать, как этим бороться, и думать быстро!
И, это, 28 февраля и 6 марта, все на защиту Пети, когда его за шкирку в ГБР потянут.
А то и с 2024 годом пролетите.
#ШАМ. #Турки и повстанцы накрыли ударами артиллериии и реактивных установок военную колонну #асадитов, иранцев и #русских в районе #Саракиба. Точных данных о потерях нет, но судя по всему потери внушительные, а сама колонна полностью разгромлена
-- раньше не замечалось -- а щас, как немцы говорили во время Войны и арабы в Тунисе: Русский -- глаз узкий.
-- о такой я сегрегатор и национализатор... -- бытие ж определяет... *)
Простыми словами о заявлении МИВ РФ: "Нас оттрахали по полной куда только могли, но только с нашего согласия, а в подставленную нами дырочку не захотули, потому что это наша российская позиция!"
Будь проклята, *********!
День защитника Отечества был установлен в РСФСР 27 января 1922 года в годовщину создания Красной армии. С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как День Красной армии, с 1946 года - День Советской армии, с 1949 по 1992 годы - День Советской армии и Военно-морского флота.
И кстати вы из поражения сделали праздник.
В данной статье не идет дискуссия на тему, когда следует отмечать воинский праздник. Просто дана подборка событий под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Были ли бои и, главное - первые победы? И не следовало бы этот праздник отмечать в другой день?
Оказывается, особых побед не было, - сводные части после оборонительных боев отступили перед малочисленными германскими отрядами и сдали Псков и Нарву. А Дыбенко, которому поручили оборону Нарвы, сбежал сначала в Гатчину, затем в Самару. Если кто там и дрался, так это немногочисленные господа офицеры и солдаты-ударники, осколки царской армии. В РККА в те дни вступили многие генералы, офицеры и солдаты старой армии, дабы противостоять германскому нашествию. Отличился со своей батареей штабс-капитан Александр Бржезицкий - прообраз Мышлаевского в "Белой гвардии" Булгакова, - его судьба в конце концов привела в ряды Красной Армии.
А решение,что моря должны быть солеными не хотят получить?
PS. Та і сама згода лише розглянути Керченську і Азовську частину позову ще далеко не означає позитивного рішення на нашу користь.Нам брешуть про "перемоги", "успіхи"... а тим часом грабують і тягнуть до московського ярма.