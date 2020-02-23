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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1296) Гаага (130) МЗС РФ (563) Міжнародний суд ООН (96)

 МЗС РФ побачило в рішенні Арбітражу ООН у справі "Україна проти Російської Федерації", що судді підтримали їхню позицію

Російська Федерація задоволена тим, що прийняте рішення враховує ключовий аргумент РФ.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей етап обмежувався розглядом висунутих Росією попередніх заперечень щодо наявності у Арбітражу ООН юрисдикції розглядати українські претензії по суті. Російська Федерація задоволена тим, що прийняте рішення враховує наш ключовий аргумент, а саме: за цим позовом насправді стоїть спроба довести неіснуючий суверенітет України над Кримом. Очевидно, що цьому арбітражу для розгляду українських претензій спочатку треба було б встановити, яка держава є прибережною відносно Криму. Однак Міжнародний трибунал із морського права, сформований для вирішення питань про "тлумачення або застосування" Конвенції 1982 р., не має права визначати державну приналежність суші. Принципово важливо, що в цьому арбітри підтримали нас, причому одноголосно", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що висновки Арбітражу ООН щодо інших заперечень РФ "будуть ретельно проаналізовані та враховані на етапі підготовки відповідного російського меморандуму по суті спору, який треба буде представити в Арбітражний трибунал до 20 серпня 2021 року".

Там також висловили сподівання, що "на наступному етапі розгляду цієї справи Арбітражний трибунал повною мірою врахує російську позицію і ,зрештою, залишить без задоволення всі українські вимоги".

Нагадаємо, 21 лютого Арбітражний трибунал у Гаазі виніс рішення у справі "Україна проти Російської Федерації", ініційованій Україною в 2016 р. на підставі Конвенції ООН із морського права 1982 р. для захисту порушених прав у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Міжнародний суд ООН підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України проти Росії про порушення РФ Конвенції ООН із морського права.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177315
 
 
 Топ коментарі
 
Вот как их нужно поддерживать:
МИД РФ увидел в решении Арбитража ООН в деле "Украина против Российской Федерации", что судьи поддержали их позицию - Цензор.НЕТ 1037

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Мабуть Президенту Порошенку у 2024 році, дістанеться лише дипломатичне попелище від його напрацювань 2014-2019 років...
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Твиттер КавказЦентр сообщает:
#ШАМ. #Турки и повстанцы накрыли ударами артиллериии и реактивных установок военную колонну #асадитов, иранцев и #русских в районе #Саракиба. Точных данных о потерях нет, но судя по всему потери внушительные, а сама колонна полностью разгромлена
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...пошлет дебилкуватых упырей кацапских трибунал этот, в пешее длительное эротическое путешествие...долго вот ждать только..
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а не пішле.
Бубочка не погодиться. Не дасть згоди.
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Навіщо чекати?! Просто треба стріляти.
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за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом

...чего нет, того нет! -- а что стоит -- то и будет стоять...
Оттяпали кацапы себе кусочек... -- теперь и в рот не влазит, и руки обжигает.
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Пока что Крым высасывает соки из рашинской экономики.
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Пока что? ...что потом? -- что делать? -- кто платит и плачет?

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-- от с меня, например -- работа все соки выжимает и высасывает! -- век бы её с Воли не видать! Но я думаю об пенсии... -- как об возмещении понесённых убытков...
И имею гарантов -- в виде Государственных Законов!

Шо ты с параши возьмёшь, когда она иссякнет?
-- хрен с маргарином на палочке...
Надо щас уже рулить жёстко, мол: Русские нас ограбили -- нехай русские и расчитываются с нами! -- как бы они потом не назывались.
-- так в РФ нету российского федерального округа... -- распадётся... -- неского спросить будет...*)
Щас надо колбасить до упора -- поимённо! -- по гроб жизни -- персонально... -- денёх у них не хватит за всё ответку держать -- но всем будет приятно -- шо б другим неповадно было!
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Раша иссякнет?))) ЗВР Раши больше чем всего ЕС вместе взятых В три раза больше ФРГ
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-- мы тут все дрожим от страха! -- аж на больничные присели... -- с пивом баварским... -- шоб помучаться с удовольствием! *)
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ну то й що? золото партии теж було, але испарилось.
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Не раши а унитазии, говно ты мордовское, а про звры ты ***** своему рассказывай, он у вас большой выдумщик, больше ФРГ, ага, если бы не бабка меркель, которая, мало того, что кормит всю унитазию, да ещё и оплачивает ***** войны, вы бы свинособаки сейчас лапу сосали, что, впрочем вы и делаете
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пригадав-"Приходит пан к директору Польского банка и говорит:
- Пан директор, я хочу сделать в ваш банк вклад в 100 злотых.
- Пожалуйста, к кассиру.
- Пан директор, у меня вопрос, а Польский банк - это надежно?
- Польский банк обеспечен всем имуществом Польской Народной Республики - это абсолютно надежно.
- Пан директор, а Польская Народная Республика - это надежно?
- Польская Народная Республика защищена Варшавским договором - это абсолютно надежно.
- Пан директор, а Варшавский договор - это надежно?
- Варшавский договор защищен всей ракетно-ядерной мощью СССР - это абсолютно надежно.
- Пан директор, а...
Директор снимает пенсне, вздыхает:
- И для развала союза вам жалко 100 злотых?!"
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🤦‍♂️ Крым был, есть и будет дотационным. Гренландия также "высасывает соки" из экономики Дании, но когда Трамп намекнул на её покупку там покрутили у виска. Есть вещи по важнее денег, для кацапов Крым нереально важен и все финансовые потери сверх компенсируются стратегическими преимуществами.
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Не нужно противоречить самому себе. Однажды, в 1954 году Крым уже был нереально важен для раши, и что? Сейчас ситуация еще хуже и продолжает ухудшаться для раши. Кусок полупустыни посредине моря, которое даже не считается театром военных действий, где турецкие ВМФ в 8 раз превосходят рашинзкие. Ну да ладно, поживём - увидим.
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Потому рашистам и важен Крым, как неразрушимый авианосец посреди моря.
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Стратегическими? Это же какими? Свинособака, поведай
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Крим є стратегічно важливим і для НАТО.
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Пока что ********* заменяет население Крыма, своим населением, переселяющимся из ******....
Нужно уже сейчас думать, как этим бороться, и думать быстро!
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спочатку боротися з кварталом, а потім думати
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Мабуть Президенту Порошенку у 2024 році, дістанеться лише дипломатичне попелище від його напрацювань 2014-2019 років...
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Не-не-не, какой нафиг 2024 год. Вы же кричали "че-рез-рік, че-рез-рік".
И, это, 28 февраля и 6 марта, все на защиту Пети, когда его за шкирку в ГБР потянут.
А то и с 2024 годом пролетите.
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Да не выберут его уже никогда, забудь, равно как и не переизберут нынешнего, а вот кого выберут в 2024 - большой вопрос
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Выберут двойной стасик, не волнуйся. Потому что это Президент, а не малоросское и. о президента которое сейчас занимает должность чужую
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Твиттер КавказЦентр сообщает:
#ШАМ. #Турки и повстанцы накрыли ударами артиллериии и реактивных установок военную колонну #асадитов, иранцев и #русских в районе #Саракиба. Точных данных о потерях нет, но судя по всему потери внушительные, а сама колонна полностью разгромлена
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Не знаю -- кто такие русские? -- те, кого знаю -- только на словах -- но не по внешнему виду...
-- раньше не замечалось -- а щас, как немцы говорили во время Войны и арабы в Тунисе: Русский -- глаз узкий.

-- о такой я сегрегатор и национализатор... -- бытие ж определяет... *)
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Есть расеяне различных национальностей. А "руский"- это как "индеец". Вроде и национальность,но состоящая из многих племен. Просто Московия для них создала одну большую резервацию,назвав Росийской империей. В РСФСР разделили на множестао резерваций с одним законом. Сейчас ничего не поменялось, кроме названия, которое сократили до РФ.
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Суд не вправе определять принадлежность Крыма, поскольку это уже давно сделано международным правом, в том числе договорами, которые само ху#ло подписало.
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Чей Крым в области международного права? С одной стороны говорится, что границы нерушимы, и тут же в другой статье говорится о самоопределении нации или народности и где тут что главнее? Нерушимость границ главнее, так Югославия развалилась на несколько государств и никого это не парит. Второй пример с Германией - объединилась и никто население не спросил хотят ли они этого. Еще один пример - согласно конституции СССР любая республика может приобрести независимость на основании общесоюзного референдума, так референдум показал о нерушимости СССР, а через 8 месяцев образовалось аж целых пятнадцать новых государств, так что теперь все эти государства незаконны? В общем в этом международном праве столько дыр, что можно повернуть в любую сторону и все будут правы.
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Логика поцоватая. С одной стороны "не укради", а с другой стороны я имею право владеть имуществом. При этом, закон не уточняет, что имущество нельзя отнять у конкретного соседа. Значит можно. 😔
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Лютый бред ************ свинособаки, в мире есть законность и право, а не как у вас в унитазии, чего ***** сказало
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Радостные вопли МИД РФ направлены на внутреннего пользователя. Морской Трибунал занимается Морским правом, а не пограничными или территориальными спорами.Например, страны не имеющие выхода к морю ( Швейцария, Австрия, Чехия и др.), но базирующие свой флот в сопредельных державах даже не заикаются доказать свой суверенитет на причал.
Простыми словами о заявлении МИВ РФ: "Нас оттрахали по полной куда только могли, но только с нашего согласия, а в подставленную нами дырочку не захотули, потому что это наша российская позиция!"
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Не оттрахали пока что...Трибунал пока постановил, что имеет право заниматься этим разбирательством.
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Абсолютно верно, но безграмотное население унитазии молча глотает путинское говно
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"Погибшему при теракте в Харькове 15-летнему Даниилу Дидику"...

Будь проклята, *********!
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С праздником вас дорогие украинцы с Днем защитника Отечества
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В этот день в 1918г. паРаша капитулировала перед Германией. За это можно выпить.
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Тупые кацапы, у вас даже истории своей нет, так примазываетесь к чужим "победам".
День защитника Отечества был установлен в РСФСР 27 января 1922 года в годовщину создания Красной армии. С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как День Красной армии, с 1946 года - День Советской армии, с 1949 по 1992 годы - День Советской армии и Военно-морского флота.



И кстати вы из поражения сделали праздник.

В данной статье не идет дискуссия на тему, когда следует отмечать воинский праздник. Просто дана подборка событий под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Были ли бои и, главное - первые победы? И не следовало бы этот праздник отмечать в другой день?
Оказывается, особых побед не было, - сводные части после оборонительных боев отступили перед малочисленными германскими отрядами и сдали Псков и Нарву. А Дыбенко, которому поручили оборону Нарвы, сбежал сначала в Гатчину, затем в Самару. Если кто там и дрался, так это немногочисленные господа офицеры и солдаты-ударники, осколки царской армии. В РККА в те дни вступили многие генералы, офицеры и солдаты старой армии, дабы противостоять германскому нашествию. Отличился со своей батареей штабс-капитан Александр Бржезицкий - прообраз Мышлаевского в "Белой гвардии" Булгакова, - его судьба в конце концов привела в ряды Красной Армии.
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Раша: Когда нас нагнули в позицию для того, чтоб отиметь, нас поддерживали!
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очень трудно не поддержать позицию про "солнце всходит на востоке")))
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Не понял ************* юмора! ********* одержала победу в том,что Морской трибунал не рассматривает дела по суше?! Ну так на то он и морской! Это решение,что морской занимаеться морями,победа рашистов?!
А решение,что моря должны быть солеными не хотят получить?
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Морський трибунал погодився розглядати позов України лише в частині Керченсьеої протоки і Азовського моря, водночас відмовився розглядати в частині Чорного моря, зокрема територіальних вод Криму.Це є фактично не визнання Криму частиною України. Тому росіяни уважають це своєю перемогою і дуже обгрунтовано.
PS. Та і сама згода лише розглянути Керченську і Азовську частину позову ще далеко не означає позитивного рішення на нашу користь.Нам брешуть про "перемоги", "успіхи"... а тим часом грабують і тягнуть до московського ярма.
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Однако морской трибунал, сформированный для решения вопросов о "толковании или применении" Конвенции 1982 г., не вправе определять государственную принадлежность суши- что скажет толкование о Курильских о-вах. о Сибири и Дальнем Востоке.Калининграде,Чечне,Абхазии,Осетии,Карелия,,,ит,д?
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