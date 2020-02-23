 Україна може знову організувати евакуацію громадян із Китаю, якщо буде достатня кількість заявок, - Геращенко

Про це на брифінгу в суботу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо буде достатня кількість заявок із провінції Хубей і міста Ухань від українців, яких потрібно звідти евакуювати, я впевнений, що Україна зможе це зробити знову", - сказав Геращенко.
Водночас заступник міністра не уточнив, яка саме кількість заявок вважається достатньою.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Ему всё и все мешают жить по-человечески.
ПРИ этом ещё украинцев и хаят
И это ВЕЧНОЕ ХАЯНЬЕ украинцев от неукраинцев типа Арахамии Авакова и всякие евреев уже начинает напрягать - сели украинцам на шею и погоняют
20 февраля в 20:43
Тут "намалювалася" тенденція дорікати галичанам у непатріотизмі...
Знаєте, що я вам скажу, "патріоти" - Ви хоч зелене уявлення маєте про елементарний медичний порядок?
Можете мене вважати не патріоткою, нелюддю, та я стверджувала і стверджую, що людину із хворобою Боткіна не везуть в кардіологію, а людину з інфарктом не кладуть в інфекційну лікарню, заради ж блага самого хворого.
Якби що на моїй вулиці була спеціалізована лікарня - я би не протестувала. Везіть, бо маєте карантинні умови, обстежуйте, бо маєте всі необхідні тести, лікуйте, якщо маєте всі ліки.
Ніхто не лікує діарею аспірином, а інфаркт лоперамідом. А у нас, виявляється, це можливим?
І, коли люди стають і кажуть:"Даруйте, у нашому регіоні нема ВІДПОВІДНОЇ інфекційної лікарні. Ці хворі потребують особливого режиму. Їм не місце тут!" -то виявляється, вони не патріоти.
А мені цікаво, яким патріотичним поривом керувалися там - на горі, коли віддавали наказ про евакуацію пацієнтів винниківської лікарні (Читай - викинути хворих із ліжка)?
Ви собі уявіть цей алярм для хворих і їхніх рідних, котрі - на роботі. Треба все кидати, їхати забирати важкого хворого родича (тата, маму, чоловіка чи жінку) і залишатися з ним дома. А як йому надавати допомогу? А якщо хтось із них помре без кваліфікованої допомоги - хто нестиме відповідальність? "Патріоти", ви будете нести?
До речі: дай Б-г, може серед тих туристів і нема жодного хворого, а от у Винниках із лікарні, як кошенят, вишвирювали реальних хворих. Патріотичненько так!!! А галичани мають це прийняти? Та ми би не були галичанами, якби не вміли захищати своє. Туристи - наші. А хворі в Винниках - чиї? Китайські? Хто їм надасть допомогу? Як вони пережили цю ніч? І дай Б-г, щоби всі пережили. А тепер їх треба повертати знову. Там є люди, яким призначена операція. І мені патріотично болить ЇХНІЙ біль.
Влада сьогодні зробила черговий "95-квартал". А нелохи в черговий раз не зрозуміли, що за ДВА ТИЖНІ уже можна було би забезпечити усі умови у відповідній лікарні для цих 30-ти туристів з Китаю. (Китайці за ДВА ДНІ цілу лікарню для тисяч збудували)А не ворожити на кавовій гущі - куди їх везти. І ніде не вказано, що МОЗ України спілкувався з МОЗ Китаю, аби довідатися - ЧИМ і ЯК рятувати хворих на цей вірус?
Якщо хворі є - то вони приречені на відсутність кваліфікованої допомоги. А лікарі - приречені захворіти.
Логіка ще ніколи не суперечила моралі.
Отямтеся.
А от підари не випадково обирали винниківський шпиталь((( шпиталь ветеранів "ВВВ" за радянською термінологію, репресованих осіб та членів їх сімей, а також учасників бойових дій, афганців, атошників) от знали гандони, що на вимогу звільнити шпиталь від хворих, люди обов'язково повстануть, а ті курви у своїх телесюжетах будуть нести пургу, яки львівяни безсердечні((( пора вже гнати цю зелену ******* як найдальше))))
Вони спотворили інформацію про блогера котрий подав інформацію нібито 19 з ранку ,але забули своїми курячими мозґами згадати що директора санаторію "ощасливили "ще трохи ранніше.
Реакция положительная,с приветом Вассерман!
Есть определённые рекомендации ВОЗ, но среди них нет обязательной ссылки на острова в "лепрозории".
Никого не нагибали, а тот, кто вёл себя агрессивно, кидал камни в копов и автобусы, - обыкновенный преступник, которого надо наказывать по закону.
С чего вы взяли, что вирус везут в Украину, если там было сделано огромное количество проверок? Далее, всё делали по рекомендациям ВОЗ, как и в других странах. В чём проблема?
Лекарство используют то, что и для ВИЧ-инфецированных - укрепляют имунную систему, которая должна бороться с вирусами, а других методов борьбы с вирусами и не придумали, это ж не бактерии, с которыми борятся с помощью антибиотиков.
Не по наитию, а по канонам вирусологии. Это - ОРВИ, и есть сложившиеся методы борьбы с ними. Да, этот вирус сильнее других и даёт осложнение в виде вирусной пневмонии, но это - вирус, а не что-то абсолютно новое.
Каждый год эти вирусы мутируют и люди заболевают. Пoсмотрите сколько этой зимой школ было закрыто на карантин.
Справиться можно с распространением, а дальше уже в зоне карантина идёт борьба имунной системы людей с вирусом.
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_outbreak_in_Italy
в дневнике В.Г. Короленко отражены сцены комплектования советских войск на Украине еще в январе 1918 года:
"...Приходит наниматься в Красную гвардию человек.
Ему говорят: - Вы, товарищ, значит, знаете нашу платформу?
- Та знаю: 15 рублей в сутки"
Майже як в лугандоні
Уколов правий
Що означає «позитивний» чи «негативний»?
Є три типи тестів. Перший тип тесту (тест на антитіла до ВГС) визначає, чи Ви коли-небудь мали вірус. Деякі люди позбавляються вірусу природним шляхом, без медичної допомоги. Другий тип (ПЛР) вказує, чи вірус наявний у цей момент у Вашому організмі (тобто, чи інфіковані Ви вірусом гепатиту С). Якщо тест ПЛР позитивний, додаткове тестування покаже генотип (штам) вірусу. Генотип визначає лікування, яке Ви отримуватимете.https://www.umj.com.ua/article/77617/algoritm-dii-likarya-pri-nadanni-medichnoi-dopomogi-xvorim-na-virusnij-gepatit-s
Так, розкриття медичним працівником відомостей про позитивний ВІЛ-статус особи партнеру (партнерам) інфікованого (-ної) дозволяється, якщо людина, яка живе з ВІЛ, звернеться до медичного працівника з відповідним письмово підтвердженим проханням; людина, яка живе з ВІЛ, померла, втратила свідомість або існує ймовірність того, що вона не опритомніє та не відновить свою здатність надавати усвідомлену інформовану згоду (ч.5 ст.13).
За незаконне розголошення лікарської таємниці передбачена кримінальна відповідальність за ст.145 КК України, а за розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби - кримінальна відповідальність за ст.132 КК України.
У таких, как ты, всегда найдутся свои "гуманные" рецепты.
И кстати насчёт всего мира , Вы явно погорячились . Всего несколько стран вывезли своих граждан .ОСТАЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ СВОИМ ХОДОМ И ЗА СВОИ ГРОШИ ВЫЕХАЛИ ВО ВРЕМЯ. И теперь разносят заразу даже в Италии , попутно заразив своих попутчиков
Наведи порядок в своей голове.
1. Выборы - единственный цивилизованный способ смены власти.
Кто-то обязательно будет чем-то не доволен.
2. Лучше ехать своим ходом в Украину и заражать окружающих попутчиков, встречающих и родственников или, все же, с мерами профилактики?
И только горстка маргиналов продолжает верить, что это - "мирный" протест.
Знаем, проходили.
Но запустили эту тусовку вполне трезвые особи.
После того, как, будучи советником министра МВД Тосик Геращенко наглядно продемонстрировал свою высочайшую квалификацию, когда не стесняясь объективов в ресторане тщательно вылизал тарелку, Авfuckов тут же произвёл его в заместители. И теперь гораздо чаще обычно Авfuckов выглядит совершенно довольным. Опять же, экономия на туалетной бумаге.
Если бы это Зеленое говно не пиарилось бы на выполнении простейшей задачи ,входящей в их обязанности,а тихонечко вернуло наших граждан,то всего того позора избежали бы.И опять они раздувают шоу.О ком там в поговорке говорят (лице ,который не учится на ошибках=.Так вот они-не дураеи,они-дебилы
Но далеко не у всех в Китае бесплатное жильё и питание. Зависит от города. Если ты в селе работаешь - то может. Если в Шанхае , Пекине , Шенчжене и тд то бесплатное жильё практически не реально. Дорого снимать. Жрачка почти везде платная. У танцоров может быть бесплатно в столовке китайской.
У всех разная ситуация - у одних деньги всегда есть , другие ещё и в долги попадают. Поехать в Китай последний год очень сложно. Особенно с паспортом Украины. Китай не любит украинцев. С паспортом россии ,Белоруссии , Сербии - легко.
Що вони робили в Китаї, чим займались, яке державне(народне)замовлення виконували???
Чому бюджет(народ) повинен оплачувати їхні прогулянки???
Хто дав право Уряду викидати наробні гроші на катання і обслуговування метеликів по Світу???