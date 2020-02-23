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Все про:Китай (477) евакуація (279) Геращенко Антон (482) COVID-19 (222)

 Україна може знову організувати евакуацію громадян із Китаю, якщо буде достатня кількість заявок, - Геращенко

Якщо від українців із провінції Хубей надійде достатня кількість заявок, Україна зможе організувати ще одну евакуацію.

Про це на брифінгу в суботу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо буде достатня кількість заявок із провінції Хубей і міста Ухань від українців, яких потрібно звідти евакуювати, я впевнений, що Україна зможе це зробити знову", - сказав Геращенко.

Водночас заступник міністра не уточнив, яка саме кількість заявок вважається достатньою.

Дивіться також: Проблем зі здоров'ям у евакуйованих із Китаю українців немає, - Скалецька. ВIДЕО

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте також: У поліцейського, якому в Нових Санжарах влучили каменем в обличчя, струс мозку, він у лікарні, - Антон Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177313
 
 
 Топ коментарі
 
Самое интересное ЧТО ВЫВОЗЯТ ГРАЖДАН , которые не платили налоги в Украине ЗА НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ
ПРИ этом ещё украинцев и хаят
И это ВЕЧНОЕ ХАЯНЬЕ украинцев от неукраинцев типа Арахамии Авакова и всякие евреев уже начинает напрягать - сели украинцам на шею и погоняют
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..., а танцоры не люди или не граждане?
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Сразу видно плохого танцора.
Ему всё и все мешают жить по-человечески.
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Не можна з епіцентру епідемії возити людей в Україну, оплатіть їм проживання в Китаї подалі від епідемії в готелі і зай сидять там кілька місяців поки епідемія не скінчиться або поки не буде в Україні достатньо ліків від коронавірусу! Ще нам повій інфікованих тут не вистачало!
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Вы считаете себя лучшим экспертом в этом вопросе, чем специалисты ВОЗ? Почему они не вюступили с подобной рекомендацией для всех стран?
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Мне нравятся эти блюстители нравственности, которых это государство самих трахает во все щели. Девочки нашли способ уехать из этого образования на карте, заработать пару копеек - пожелайте им удачи и завидуйте молча ! Недолог тот час когда все вменяемые покинут эту депрессивную территорию, любым способом, кто как может, даже тот кто хоть как-то тут крутился. Здесь не было, нет и не будет никакого будущего, и не из-за президента и правительства а из-за подавляющего кол-ва быдло-массы...
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Ты " Недолог", ты видимо из тех кто может жить только по принципу " пи..да у меня молода" и " пи..да великую силу имеет". Короче жрица отмазывает жриц. А '" хоть как то заработать" ни к тебе, ни к ним не относитя,это как цыгане детей нарожали ради соц выплат
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Видать понравилось. Будут по 5 часов кружить и тур по всей Украине организуют Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1955
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Да вы уже организовали шоу .И все эвакуированные кроют матом на руусском языке.Как минимум подозрительно.Вата проплаченная.
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Самое интересное ЧТО ВЫВОЗЯТ ГРАЖДАН , которые не платили налоги в Украине ЗА НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ
ПРИ этом ещё украинцев и хаят
И это ВЕЧНОЕ ХАЯНЬЕ украинцев от неукраинцев типа Арахамии Авакова и всякие евреев уже начинает напрягать - сели украинцам на шею и погоняют
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После такой организации на высшем уровне как вы сделали, желающих думаю больше не найдется
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Думаю,тепер вже кияни покажуть,як потрібно приймати евакуйованих.
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Покажемо. Поселимо їх у бізнес-центрі "Парковий" І МОЗ поруч. І майданчик для гелікоптерів на даху.
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Myroslava Sydor

20 февраля в 20:43
Тут "намалювалася" тенденція дорікати галичанам у непатріотизмі...
Знаєте, що я вам скажу, "патріоти" - Ви хоч зелене уявлення маєте про елементарний медичний порядок?
Можете мене вважати не патріоткою, нелюддю, та я стверджувала і стверджую, що людину із хворобою Боткіна не везуть в кардіологію, а людину з інфарктом не кладуть в інфекційну лікарню, заради ж блага самого хворого.
Якби що на моїй вулиці була спеціалізована лікарня - я би не протестувала. Везіть, бо маєте карантинні умови, обстежуйте, бо маєте всі необхідні тести, лікуйте, якщо маєте всі ліки.
Ніхто не лікує діарею аспірином, а інфаркт лоперамідом. А у нас, виявляється, це можливим?
І, коли люди стають і кажуть:"Даруйте, у нашому регіоні нема ВІДПОВІДНОЇ інфекційної лікарні. Ці хворі потребують особливого режиму. Їм не місце тут!" -то виявляється, вони не патріоти.
А мені цікаво, яким патріотичним поривом керувалися там - на горі, коли віддавали наказ про евакуацію пацієнтів винниківської лікарні (Читай - викинути хворих із ліжка)?
Ви собі уявіть цей алярм для хворих і їхніх рідних, котрі - на роботі. Треба все кидати, їхати забирати важкого хворого родича (тата, маму, чоловіка чи жінку) і залишатися з ним дома. А як йому надавати допомогу? А якщо хтось із них помре без кваліфікованої допомоги - хто нестиме відповідальність? "Патріоти", ви будете нести?
До речі: дай Б-г, може серед тих туристів і нема жодного хворого, а от у Винниках із лікарні, як кошенят, вишвирювали реальних хворих. Патріотичненько так!!! А галичани мають це прийняти? Та ми би не були галичанами, якби не вміли захищати своє. Туристи - наші. А хворі в Винниках - чиї? Китайські? Хто їм надасть допомогу? Як вони пережили цю ніч? І дай Б-г, щоби всі пережили. А тепер їх треба повертати знову. Там є люди, яким призначена операція. І мені патріотично болить ЇХНІЙ біль.
Влада сьогодні зробила черговий "95-квартал". А нелохи в черговий раз не зрозуміли, що за ДВА ТИЖНІ уже можна було би забезпечити усі умови у відповідній лікарні для цих 30-ти туристів з Китаю. (Китайці за ДВА ДНІ цілу лікарню для тисяч збудували)А не ворожити на кавовій гущі - куди їх везти. І ніде не вказано, що МОЗ України спілкувався з МОЗ Китаю, аби довідатися - ЧИМ і ЯК рятувати хворих на цей вірус?
Якщо хворі є - то вони приречені на відсутність кваліфікованої допомоги. А лікарі - приречені захворіти.
Логіка ще ніколи не суперечила моралі.
Отямтеся.
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Андрій Літовченко
А от підари не випадково обирали винниківський шпиталь((( шпиталь ветеранів "ВВВ" за радянською термінологію, репресованих осіб та членів їх сімей, а також учасників бойових дій, афганців, атошників) от знали гандони, що на вимогу звільнити шпиталь від хворих, люди обов'язково повстануть, а ті курви у своїх телесюжетах будуть нести пургу, яки львівяни безсердечні((( пора вже гнати цю зелену ******* як найдальше))))
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Дякую ,помало до цих дурників безмозглих доходить як їх журнашлюжки розвели.
Вони спотворили інформацію про блогера котрий подав інформацію нібито 19 з ранку ,але забули своїми курячими мозґами згадати що директора санаторію "ощасливили "ще трохи ранніше.
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...или на родине Антония этого....или Аваке под окно..
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Я понял. Живыми нас отсюда не выпустят...
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Може вона ветеринарний лікар? Якщо позитивний в її розумінні, то худобу дорізають. Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9631
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Такую "оговорку" мог допустить только крайне далекий от практической медицины персонаж. Впрочем, его профмаршрут красноречиво подтверждает это предположение.
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Ааааааа!
Реакция положительная,с приветом Вассерман!
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..уже Италия на уши встает, 50 заболевших, 2-е умерших..
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_И это всего лишь самое начало... Но большинство так и не врубилось что надвигается, и воспринимают надвигающееся как повод позубоскалить и в остроумии поупражняться. Боже, какие тупые, близорукие ослы...
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штамм не изучен, лекарств нет,...а они людей на карантин в центр села.."через колено" и "на авось"....
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Предпочитаю называть вещи своими именами: это - преступление!
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..как следствие-возможно, а пока дурь в голом виде ну и понты, как же без них..времени столько было подготовить помещение нормальное в отдаленном месте с учетом возможности расширения..нет.. у кого головка вскружилась от успехов...на бэтэрах с ротой НГ нагнуть народ решили...
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Что у них в голове: моча, тараканы - неважно! С точки зрения закона важны их действия.
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...НУ КАКОЙ ЗАКОН!!!?..ВИЛЛЫ У ВСЕХ НА ТЕПЛЫХ МОРЯХ И БАБКИ НЕХИЛЫЕ ТАМ ЖЕ.. Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3092 .
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Нахер їм закон! Друзям все! Ворогам Закон!
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Вот и наш харант собрался в турне по Латинской Америрике. Запасной аэродром присмотреть.
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За счёт чего может быть расширение, если эти люди никуда не выходят и ни с кем за пределами зоны карантина не контактируют?

Есть определённые рекомендации ВОЗ, но среди них нет обязательной ссылки на острова в "лепрозории".

Никого не нагибали, а тот, кто вёл себя агрессивно, кидал камни в копов и автобусы, - обыкновенный преступник, которого надо наказывать по закону.
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КТО КИДАЛ- ПРОВОКАТОРЫ, ТЕХ В КАТАЛАШКУ, КТО ЖЕ ПРОТИВ.....НАЙТИ БЫ ТОЛЬКО ИХ, И ЧЬИ ЭТО "СЛУГИ"...ПОСМОТРИМ, ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ...Я ПРО ИТАЛИЮ ПИСАЛ УЖЕ, ТАМ ПОШЕЛ УЖЕ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПО НАРАСТАЮЩЕЙ....УТРОМ 50 ЗАБОЛЕВШИХ, ВЕЧЕРОМ УЖЕ 80..И 2-Е УМЕРШИХ..
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Я тоже уже писал, что в Италии всё началось не с эвакуированных: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_outbreak_in_Italy
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_Когда зелёные провякали, что будут эвакуировать из Уханя (самого эпицентра, ****!) я понял: всё, пистец, эти дегенераты не способны, и не хотят сделать всё так, как дОлжно. Просто от неспособности из-за безграничной тупости и узколобости для начала хотя бы осознать с чем они имеют дело, насколько велика опасность и ответственность... А это значит что уроды везут вирус в Украину и они точно не удержат его взаперти под контролем! После увидел эту т. н. эвакуацию, почитал про собачек, увидел как и где организован т. н. карантин и никаких сомнений уже не осталось.
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Вы по жизни паникёр?

С чего вы взяли, что вирус везут в Украину, если там было сделано огромное количество проверок? Далее, всё делали по рекомендациям ВОЗ, как и в других странах. В чём проблема?
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Так эти люди ни с кем не контачат за пределами зоны карантина. Даже если у кого-то этот вирус обнаружат, то он остаётся внутри карантина. ВОЗ не запрещала эти эвакуации никаким странам, но требует определённых мер предосторожностей. Никаких нареканий от ВОЗ по поводу организации эвакуаций пока не было.

Лекарство используют то, что и для ВИЧ-инфецированных - укрепляют имунную систему, которая должна бороться с вирусами, а других методов борьбы с вирусами и не придумали, это ж не бактерии, с которыми борятся с помощью антибиотиков.
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ТАК ВОЗ ЭТОТ И САМ ПО НАИТИЮ СМОТРИТ ЗА ВСЕМ ЭТИМ...НИКОМУ НИЧЕГО НЕИЗВЕСТНО...В ИТАЛИИ МУЖИК УМЕР ОТ НЕГО НИ С КЕМ НЕ КОНТАКТИРУЯ...УТРОМ 50 ЧЕЛ. БОЛЬНЫХ БЫЛО, СЕЙЧАС УЖЕ 80...МИЛАН В ОСНОВНОМ...
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Так в Италию вирус попал нет от эвакуированных и помещённых в карантинную зону. Туда завезли его приехавшие своим путём.

Не по наитию, а по канонам вирусологии. Это - ОРВИ, и есть сложившиеся методы борьбы с ними. Да, этот вирус сильнее других и даёт осложнение в виде вирусной пневмонии, но это - вирус, а не что-то абсолютно новое.
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РАБОТАЛИ Б "КАНОНЫ", КИТАЙЦЫ УЖЕ С НИМ БЫ РАСПРАВИЛИСЬ ДАВНО, НО НЕ ВИДНО ЧТО ТО...ЗНАЧИТ ВИРУС РУКОТВОРНЫЙ...
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Ничего подобного! С обыкновенными ОРВИ справились? Нет!

Каждый год эти вирусы мутируют и люди заболевают. Пoсмотрите сколько этой зимой школ было закрыто на карантин.

Справиться можно с распространением, а дальше уже в зоне карантина идёт борьба имунной системы людей с вирусом.
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Two Chinese tourists in Rome were confirmed to be infected by SARS-CoV-2 after arriving in Milan on 23 January 2020. They arrived via Milan Malpensa Airport and travelled to Rome on a tourism bus.[1] A cluster of SARS-CoV-2 infections was detected starting with 16 confirmed cases in Lombardy on 21 February,[2] and another 60 on 22 February.[3]

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_outbreak_in_Italy
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..ПОСМОТРИМ КАК РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬЩЕ СОБЫТИЯ ЭТИ БУДУТ...АМЕРЫ СВОИХ "УЗНИКОВ УХАНЯ" ГЛУБОКО В ПРЕРИИ ОТВЕЗЛИ НА ЗАБРОШЕННУЮ ВОЕННУЮ БАЗУ И ПОД ОХРАНУ ПОМЕСТИЛИ...НЕСПРОСТА ТАК , НЕ САМЫЕ ОНИ В ЭТИХ ДЕЛАХ ОТСТАЛЫЕ.. И АВСТРАЛИЙЦЫ НА ОСТРОВ КАКОЙ ТО СВОИХ.....
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_Ну почему "какой-то"? Это же в эпоху интернета и при наличии желания всё легко узнаётся и на фото со спутников тут же рассмотреть можно тот о. Рождества.
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это не важно..название острова..важно бы проследить китаиса путь его в ухань этот, а не мульку запускать о рынке каком то занюханном....на рынке этом он мог только легко передаться..а вот пришел откуда этот "нулевой" чилавечик с вирусом, вопрос интересный...крутой вирус, итальяшки на ушах уже и наши заробитчане тоже....вчера инфу интересную на одном сайте нашел по нему несколько дней висела в новостях, но уже сняли...интересная инфа, не хочется разгонять ее здесь, сайт тот каким то мутным показался..
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выведен он, лабораторный..рядом с китаем ...все, больше не скажу))..
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_Проскакивала инфа про якобы нулевого пациента из лаборатории, попавшего на операцию с глауокомой к Ли Веньляну...Тому, кто первый в колокола бить начал, а после и сам умер от короны. Не знаю. Пока сомневаюсь, но исключать не решился бы.
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..ну вот..)..проследили бы китаиса путь этого пациента, не писали бы хрень всякую про мышей)), рынок пр. зверушек...тем более что кордон рядом...
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_Никому нет смысла применять БО. Хм, если, конечно, это не шизофреник и людоед какой-то, жить которому осталось кот наплакал... Потому что системы свой-чужой для вирусов нет. Вирусам просто ***** и те, и другие, и границы, и флаги, и политическое кредо.
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...х.з...может китай кому то уже сильно мешает..или испытать захотелось..или утечка тупая...но если вся страна огромная и с таким ресурсом долбится с ним с декабря и ничего сделать не может...значит остальным бы задуматься, а не на авось...случись чего, чем лечить?...есть же полно мест для изоляции, монастыри те же..горы..села заброшенные....нет, в центр села на бэтэрах, рота ментов, дубины и позор на весь мир...
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Не у всех есть подобные возможности и условия, только это не значит, что это необходимо.
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Вже настала ця дата.Хто хоч якось її згадує,то вважає себе московитом,або підмосковником.

Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4648
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в лютому 1918 р. він командував зведеним загоном балтійських матросів, який був направлений під Нарву стримати німецький наступ. Як твердила радянська історіографія, балтійські моряки являли собою найнадійнішу опору більшовиків у революції. Під Нарвою були залишки старої російської армії під командуванням генерала Парського та більшовицького комісара Бонч-Бруєвича. Дибенко підпорядковуватися їм відмовився, заявив, що «братишки сами разберутся с немчурой». Однак при наближенні німців моряки спромоглися лише на погром винних складів у Нарві й швидко відступили аж до Гатчини, майже на сотню кілометрів назад. В Гатчині вони захопили ешелон, причепили до нього цистерну спирту й рушили на схід. За одними даними добрались аж до Уралу, за іншими - до Волги. Подорож супроводжувалася п'янством, розгулом і збройними інцидентами. За це Дибенко був звільнений із поста наркома. Тільки у травні в Самарі Дибенко вирішив повинитися, він був переданий до революційного трибуналу за здачу Нарви німцям. Однак, зважаючи на революційні заслуги Дибенка, ревтрибунал його виправдав, зазначивши, що він не мав достатнього військового досвіду для керівництва такою масою війська. Значно серйозніше він постраждав по партійній лінії, його виключили з партії й відновили лише в 1922 році. Німці без особливих зусиль захопили Псков і Нарву й далі фактично не рухались, оскільки Ленін 24 лютого наполіг на прийнятті їхніх ультимативних вимог. 3 березня у Бресті був підписаний мирний договір, за яким Росія, виплативши Німеччині величезні контрибуції, сепаратно вийшла з війни.

в дневнике В.Г. Короленко отражены сцены комплектования советских войск на Украине еще в январе 1918 года:
"...Приходит наниматься в Красную гвардию человек.
Ему говорят: - Вы, товарищ, значит, знаете нашу платформу?
- Та знаю: 15 рублей в сутки" Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко - Цензор.НЕТ 706

Майже як в лугандоні
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Так вона повна ідіотка!
Уколов правий


Що означає «позитивний» чи «негативний»?
Є три типи тестів. Перший тип тесту (тест на антитіла до ВГС) визначає, чи Ви коли-небудь мали вірус. Деякі люди позбавляються вірусу природним шляхом, без медичної допомоги. Другий тип (ПЛР) вказує, чи вірус наявний у цей момент у Вашому організмі (тобто, чи інфіковані Ви вірусом гепатиту С). Якщо тест ПЛР позитивний, додаткове тестування покаже генотип (штам) вірусу. Генотип визначає лікування, яке Ви отримуватимете.https://www.umj.com.ua/article/77617/algoritm-dii-likarya-pri-nadanni-medichnoi-dopomogi-xvorim-na-virusnij-gepatit-s



Так, розкриття медичним працівником відомостей про позитивний ВІЛ-статус особи партнеру (партнерам) інфікованого (-ної) дозволяється, якщо людина, яка живе з ВІЛ, звернеться до медичного працівника з відповідним письмово підтвердженим проханням; людина, яка живе з ВІЛ, померла, втратила свідомість або існує ймовірність того, що вона не опритомніє та не відновить свою здатність надавати усвідомлену інформовану згоду (ч.5 ст.13).

За незаконне розголошення лікарської таємниці передбачена кримінальна відповідальність за ст.145 КК України, а за розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби - кримінальна відповідальність за ст.132 КК України.
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Зеленский прям Бэтмен, спасает людей, освобождает, борется за мир.
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После событий в Санжарах, можно хоть сто самолей обещать----никто не полетит. Ну и дожать тему совсем----те что прилетели, руки заламывают себе---надо было оставаться. Или собачку завести---но кто знал? Дама с собачкой уже пол мира покорила, интервью за бабки даёт---собачка маленькая, много не ест. Удачно купила цуцика----бизнес-проект просто супер!
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_Собачка... это да. У многих на собачке эмоции включились, мозги выключились! Такие индивидуумы - легкий объект для манипулятивного воздействия. Но вразведку с такими недоразвитыми, или в критической ситуации оказаться - это печалька! По глупости и сами угробятся, и тех кто рядом угробят! Потому что вместо мозгов, рассудка - одни эмоции.
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Іноземців не забудьте побільше привезти - перетворимо Україну у відстійник.
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Так завдяки коронавірусу й новосанжарцям чомусь навчаться
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Это больше похоже не на спасение людей от смертельного вируса, а на очередную диверсию против человечества. Развозить людей по всему миру из очага заражения смертельно опасным вирусным заболеванием с воздушно-капельным механизмом передачи, не отработанной методикой диагностики и сомнительными методами лечения - это феерично. И уж тем более вызывает вопросы доставка в Украину потенциально опасных граждан других государств, расселяя их, опять же, в не преспособленных для карантина местах и помещениях, не имея эффективной базы для борьбы с этой патологией. Все эти действия противоречат не только правилам противоэпидемической безопасности, но и элементарному здравому смыслу. Есть вещи, играть с которыми смертельно опасно и инфантильность властей (не только украинских) в этом случае несколько озадачивает.
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Не то что озадачивает, а просто убивает!
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А ещё можно Геращенко туда отвезти жить вместе с министром здоровья ДЛЯ ЧИСТОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 😀😀😀
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Ты считаешь, что нужно поступать не так, как весь цивилизованный мир?
У таких, как ты, всегда найдутся свои "гуманные" рецепты.
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Я считаю ЧТО НЕОБРАЗОВАННЫЕ ИДИОТЫ ВЫБРАЛИ НЕОБРАЗОВАННЫХ ИДИОТОВ.
И кстати насчёт всего мира , Вы явно погорячились . Всего несколько стран вывезли своих граждан .ОСТАЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ СВОИМ ХОДОМ И ЗА СВОИ ГРОШИ ВЫЕХАЛИ ВО ВРЕМЯ. И теперь разносят заразу даже в Италии , попутно заразив своих попутчиков
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"ОСТАЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ СВОИМ ХОДОМ И ЗА СВОИ ГРОШИ ВЫЕХАЛИ ВО ВРЕМЯ. И теперь разносят заразу даже в Италии , попутно заразив своих попутчиков"

Наведи порядок в своей голове.
1. Выборы - единственный цивилизованный способ смены власти.
Кто-то обязательно будет чем-то не доволен.
2. Лучше ехать своим ходом в Украину и заражать окружающих попутчиков, встречающих и родственников или, все же, с мерами профилактики?
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Уже все признали, что события в Санжарах - провокация подогретая алкоголем.
И только горстка маргиналов продолжает верить, что это - "мирный" протест.
Знаем, проходили.
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Після ганьби в Нових Санжарах заявок не буде.
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Потусовало местное быдло.
Но запустили эту тусовку вполне трезвые особи.
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А если будут, то с линии фронта подтянут боевую технику и воинов, а то нацгвардейцы сами не справлятся.
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"Но он ведь не злодей, он просто лизал людей"©
После того, как, будучи советником министра МВД Тосик Геращенко наглядно продемонстрировал свою высочайшую квалификацию, когда не стесняясь объективов в ресторане тщательно вылизал тарелку, Авfuckов тут же произвёл его в заместители. И теперь гораздо чаще обычно Авfuckов выглядит совершенно довольным. Опять же, экономия на туалетной бумаге.
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Одичалая отара 73% требует продолжения банкета!?
Если бы это Зеленое говно не пиарилось бы на выполнении простейшей задачи ,входящей в их обязанности,а тихонечко вернуло наших граждан,то всего того позора избежали бы.И опять они раздувают шоу.О ком там в поговорке говорят (лице ,который не учится на ошибках=.Так вот они-не дураеи,они-дебилы
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Тут мало кто знает, но китай - это гигантский рынок труда для наших гастарбайтеров. Только едут туда наши не вкалывать на заводах, а развлекать китайцев. Клоуны, певцы, жонглеры, факиры, аниматоры и просто различные няшки... Контракты у них на работу от 3 мес до сколько хочешь. И платят там от 1000 баксов в месяц + бесплатное жилье и еда. Знаю массу таких гастеров у которых по 2-3 квартиры в Киеве, хорошие машины, загородные дома... К чему это я? Да все просто: у наших гастербайтеров в китае достаточно денег, чтобы самим вернутся домой. Но почему-то они предпочитают это делать нашару, за счет украинских пенсионеров.
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Почти со всем согласен! Не только украинцев - сюда едут из США , Южной Кореи, Японии , Англии и тд.

Но далеко не у всех в Китае бесплатное жильё и питание. Зависит от города. Если ты в селе работаешь - то может. Если в Шанхае , Пекине , Шенчжене и тд то бесплатное жильё практически не реально. Дорого снимать. Жрачка почти везде платная. У танцоров может быть бесплатно в столовке китайской.
У всех разная ситуация - у одних деньги всегда есть , другие ещё и в долги попадают. Поехать в Китай последний год очень сложно. Особенно с паспортом Украины. Китай не любит украинцев. С паспортом россии ,Белоруссии , Сербии - легко.
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первая партия проплаченых привезенных с Китая есть теперь готовят другую, как только мажоров соберут за бабки будет и вторая партия
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"Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко" - Зеленский обещал собачку спасти, но то такое, он перед выборами тоже много всякого наобещал. Как собачку зовут?
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Вчера по телевизору показывали как в Англии эвакуированных посадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении. Там во власти не такие придурки как у нас, не организовывают драки, а после жалуются, что им плохой народ достался.
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От на хріна оцю всю танцювальну шоблу із Китаю тягать в Україну!!!
Що вони робили в Китаї, чим займались, яке державне(народне)замовлення виконували???
Чому бюджет(народ) повинен оплачувати їхні прогулянки???
Хто дав право Уряду викидати наробні гроші на катання і обслуговування метеликів по Світу???
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Ты поц,лучше организовывай быстрый вывоз раненых с линии фронта ,если шо. А шалав там всяких там и лечите в Китае,за счет Китая. Деньги бюджетные хорош отмывать. А то и ГСЧС и армию,всех подвязали для ПИАРА.
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Антоніна напевно вже приготувала резервне місце -їхнє з арєнчікам кубельце! Україна може знову організувати евакуацію громадян із Китаю, якщо буде достатня кількість заявок, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5713
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