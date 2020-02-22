 Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик

На це в фейсбуці звернув увагу журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами Воловика, експертиза встановила, що Старицького застрелили з відстані не менше трьох метрів.

"Мабуть, присягу, дану Великій країні, згадали на день раніше з усіма наслідками... Цікаво тепер подивитися, як будуть всю цю справу заминати. Чи буде суд над Кожарою? Або в екстреному порядку знайдуть "садівника", який випадково вистрілив у результаті "необережного поводження зі зброєю", - іронізує журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування загибелі Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари на Київщині перекваліфікували на умисне вбивство, - Нацполіція







Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше кримінальне провадження перекваліфікували з самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 КК.