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Все про:вбивство (2075) Казанський Денис (148) Старицький Сергій (3)

 Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик

Брат Сергія Старицького Юрій Воловик написав, що загиблий планував наступного дня "випити сто грам і згадати присягу, дану Великій країні".

На це в фейсбуці звернув увагу журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за його словами Воловика, експертиза встановила, що Старицького застрелили з відстані не менше трьох метрів.

"Мабуть, присягу, дану Великій країні, згадали на день раніше з усіма наслідками... Цікаво тепер подивитися, як будуть всю цю справу заминати. Чи буде суд над Кожарою? Або в екстреному порядку знайдуть "садівника", який випадково вистрілив у результаті "необережного поводження зі зброєю", - іронізує журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування загибелі Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари на Київщині перекваліфікували на умисне вбивство, - Нацполіція

Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик 01
Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик 02
Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик 03

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше кримінальне провадження перекваліфікували з самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 КК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177310
 
 
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Через две подушки, чтоб никто не услышал...
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Все началось с устланного коврами турецкого дивана, куда Фрейд укладывал своих пациентов
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Пораскинув мозгами, вспомнил присягу вяликой стране?
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Вот так - кгбистские нити тянутся от канала Интер .

Любую биографию деятелей в Украине почитать- везде уши из руцкого кгб торчат
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Ну может у него руки длинные или волонтёры рядом проходили.
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Ніяк не вибити з їх чайників память про ''велосипедную страну''. Хіба що кулею!
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Я так понимаю, что эта "Великая страна" явно была не Украина...
Жаль, что не "самоубились" оба.
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И это гебнявое ворье еще о присяге варнякало тьфу...
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....латентные красно-коричневые совки, Ленина и Сталина не поделили после 6 -го стакана, прислужники паркетные, упырям "вяликой" страны советов, возомнили себя героями колчаковских фронтов или политруками, Берлин берущими....
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Офицеры запаса добрые, с большим шармом, умеют печь караваи на полотенце для встреч и пить водку. И как такие люди могут погибнуть? Это же невозможно.
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