 Національний відбір на Євробачення-2020 виграли Go_A. ВIДЕО

Суспільне транслювало шоу в прямому ефірі, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, в першому півфіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2020" фіналістами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. В другому - TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
Суспільне транслювало шоу в прямому ефірі, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, в першому півфіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2020" фіналістами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. В другому - TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
тому завжи дивлюсь виступи лише ось цього учасника.Постійного:
ВСІ.
Ось тоді кацапів би точно "порвало" ))) місце -пофік..) і навіть те ,що Польща цього разу дасть не 10 ф не 12......))
Наші фіналісти в Європі не сподобаються, шансів у них мало вийти в фінал. Украінський національний колорит там нікому непотрібен, там потрібна класна ******* пісня, яскравий виконавець та красивий номер.
З усіх виконавців мені сподобались MOONZOO, які виступали у другому півфіналі.
Этническая музыка- она вечна! Мантровое пение и шаманские ритм передает всю силу, мощь, красоту и внутреннюю энергию Человека Творца, что владеет Словом! Я рад, что внутренний порыв и зов предков заставил людей проголосовать за этих ребят! А современные звучание инструментов только усиливает этот эфект! Мне очень понравилось!
Тот случай, когда ты понимаешь, где овно, а где нет. Но твое мнение нафиг никому не нужно.
https://www.youtube.com/watch?v=d59H0UxhyaY