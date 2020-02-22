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Все про:Кожара (9) Нацполіція (9069) Правоохоронні органи (836) вбивство (2078) Старицький Сергій (3)

 Смерть бізнесмена Старицького в будинку колишнього глави МЗС Кожари на Київщині розслідують як умисне вбивство, - Нацполіція

Перекваліфікація з самогубства на умисне вбивство сталася за погодженням з прокуратурою.

Це уточнили в Управлінні комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що у будинку перебувало троє осіб: подружжя і їхній гість. Усі троє вживали алкогольні напої. Зі слів жінки, вона перебувала в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі в голову із пістолета господаря.

Для встановлення всіх обставин події тривають першочергові слідчі дії, зокрема призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну.

На цей час правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити із життям. А відтак за погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177305
 
 
 Топ коментарі
 
кожара-это редкая мразь...малорос и пропутинский у%ебан
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И чем чаще все эти "пост-яныки" ОПЗЖ-исты будут собираться и играть в расейскую рулетку,
тем быстрее мы избавимся от всего этого дерьма, которое мешает нашей стране оторваться от кремлевской орды. Из 16-ти один - почти впустую.
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Это только благодаря общественному мнению. Первая "версия" о "самоубийстве" была рассчитана на олигофренов и кретинов. Сразу было ясно, что прийти в чужую хату и "застрелиться" из оружия хозяина- бред бредовый. Но полиция не постеснялась очередной раз плеснуть жёлтеньким нам глаза, как ей это прекрасно удавалось в более неоднозначных случаях с "самоубийствами". А тут- не прокатило. Не прокатило открыть "дело о самоубийстве" на основании "показаний" двух заинтересованных лиц- предполагаемого убийцы (хозяина дома и пушки) и его жоны.
Остается только надеяцца, что рыговского алкаша Кожару всё таки посадят. Не за антиукраинские действия под патронатом Януковоща, так хоть за убийство одного из своей своры. За ним тоже, кстати, тосковать не стоит. Расследование гибели Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары на Киевщине переквалифицировано на умышленное убийство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8493
Аваков, ты хоть когда-нибудь поймешь, что авторитет и "позитивный имидж" полиции зарабатывается РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ, а не козочками в авиаторах и с селфи-палками? Расследование гибели Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары на Киевщине переквалифицировано на умышленное убийство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3579
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Решение покончить с собой редко редко бывает мгновенным.
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Хз, может ему внезапно захотелось сыграть в "русскую рулетку".
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первый раз слышу чтобы кто то пошел в гости чтобы застрелиться их чужого пистолета... скорее всего эти рыги - какое то бабло не поделили, вот обиженный хозяин и стрельнул из своего пистоля гостю в голову...
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самоубийство методом выстрела себе в затылок... чужими руками..
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в глаз...практически не встречающийся в криминалистике способ самоубийства...
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бомжацкая история на фоне... распития элитного спиртного Розслідування загибелі Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари на Київщині перекваліфікували на умисне вбивство, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9822
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//// версии и размышления ( и не более)
Как рассказывают очевидцы, в гостях у Кожары в тот вечер были друзья и среди них бизнесмен Сергей Старицкий. На вечеринке как водится выпивали.
Как узнали из собственных источников в правоохранительных органах - хозяин Леонид Кожара показывал гостям свой наградной пистолет "Jericho 941 PSL". Этот ствол ему презентовали во времена работы главой МИД при президентстве Виктора Януковича. Модель пистолета по своему уникальна так как является разработкой итальянских и израильских оружейников и конкурирует с "Glock". Приставка PSL означает - компактный полицейский вариант, который используют правоохранители и спецслужбы Израиля.
Расследование гибели Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары на Киевщине переквалифицировано на умышленное убийство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5671

.Расследование гибели Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары на Киевщине переквалифицировано на умышленное убийство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7831Несмотря на небольшие размеры пистолет снаряжается магазином на 16 патронов.
Полицейский вариант пистолета "Jericho 941 PSL". Из такой модели был произведен смертельный выстрел в голову Сергея Старицкого, фото из открытых источников
В окружении экс-министра рассказывают что оружие - его страсть и частенько во время застолий Кожара любил устраивать мастер-класс по стрельбе. По информации, которая сейчас проверяется следственным путем - в этот раз так же Кожара демонстрировал гостям свой пистолет. Сейчас полиция допрашивает всех гостей, чтобы перепроверить где они находились и свериться с показаниями Кожары.
По данным источников в полиции, он и его жена дали довольно лаконичные показания - не знают, что могло произойти, так как пистолет владелец оставил в комнате с гостями, а сам с женой был в другой комнате. Прямых очевидцев стрельбы по предварительным данным нет, что делает преступление совершенным в условиях неочевидности. Показания свидетелей сводятся к тому, что Старицкий один остался в комнате, где лежало оружие. И потом все услышали одиночный выстрел и звук упавшего тела. Что и дало основание для версии о том, что он застрелился. Однако, как говорят наши источники в полиции Киевской области, при осмотре трупа с пулевым ранением в область головы эксперт отметил, что характер повреждений и внешний вид раневого канала говорит о том, что стреляли вовсе не в упор, как это бывает при самоубийствах.
На входном отверстии раны визуально не было обнаружено обожженных краев от пороховых газов как это наблюдается при выстреле со стволом приставленном к голове. Да и неудобно стреляться из такого положения. Убойная сила пули при выстреле в упор могла бы разнести часть головы - чего не наблюдалось в этом случае. По некоторым предположениям стреляли с близкого расстояния в несколько метров, но никак не в упор. Правоохранители выдвигают не публично следующие версии:
Версия № 1. Неосторожное обращение с оружием самого Старицкого. Не самоубийство, а именно самопроизвольный выстрел из оружия, которое, как мог думать погибший, было не заряженным. Эту версию теоретически может подтвердить молекулярно-генетическая экспертиза по смывам с рук погибшего и рукоятки пистолета. Однако, как известно, при осмотре места происшествия уже было выявлено, что пистолет был в руке потерпевшего Старицкого.
Если ему вложили оружие рукой, которая была скажем в перчатке или пистолет взяли тканью то пото-жировых выделений человека, который это сделал эксперты на рукоятке оружия не выявят. Опровергнуть инсценировку самоубийства сможет грамотная баллистическая экспертиза, с помощью которой анализируя положение тела, расположение оружия и раневой канал эксперты смогут сделать вывод - мог ли сам потерпевший произвести выстрел из такого положения.
Версия № 2. Убийство по неосторожности. Кто-то из гостей (а возможно, что и сам хозяин) вертел пистолет в руках (самонадеянно думая, что он не заряжен) и в это время случился непроизвольный выстрел и, по трагической случайности, пуля попала в Старицкого. Если в спешке к пистолету прикасались голыми руками, то, опять таки, это выявят при проведении молекулярно-генетической экспертизы.
Смывы с рук всех присутствующих помогут определить, кто из них стрелял из оружия или прикасался к стволу.
Однако при наличии хороших адвокатов, это обвинение возможно разбить, так как гости могут утверждать, что хозяин давал посмотреть оружие и они просто вертели его в руках, но не стреляли. Даже если смывы с рук гостей покажут следы пороха на них, то по совету адвокатов они также могут говорить, что хозяин предложил поупражняться в стрельбе и стреляли, скажем, по условным баночкам. Доказать обратное помогут прфессионально проведенные воспроизведения и одновременные допросы гостей и хозяев с целью выявить разногласия, а следовательно и поймать на вранье.
Версия № 3. Самоубийство. Полиция сейчас рассматривает эту версию как основную, хотя друзья покойного в один голос говорят, что это вранье.
Если не будут исследованы тщательно все обстоятельства и не проведены грамотные криминалистические и судебно-медицинские экспертизы и все это в комплексе не будет наложено как трафарет на показания свидетелей, тогда суицид - самая удобная для правоохранителей версия.
Ведь дело можно будет тихонько и без особого напряга закрыть.
Но то, что Старицкий выражал суицидальные мысли, мог взять в руки чужой пистолет в чужом доме и нажать на спусковой крючок - друзья погибшего напрочь опровергают.
Вот что написал в Facebook друг Старицкого - политик и бизнесмен Василий Горбаль: "трагически погиб мой друг Сергея Старицкий. Человек с редким чувством юмора, большой жизнелюб. Просьба к журналистам не разгонять версию о самоубийстве".
О том же написал еще один друг Старицкого - предприниматель Владимир Костерин: "тяжело терять друзей... Приношу соболезнования семье Сергея Старицкого, родным и коллегам. Вчера произошел трагический инцидент, из-за которого Сергей погиб. Сейчас правоохранительные органы проводят расследования.
Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступающая от экспертов другого рода - стреляли с 3-5 метров.
Знал Сергея десятки лет, его целеустремлённость, характер и активность всегда позитивно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов.
Произошедшее большая утрата для детей Сергея, семьи и друзей, и всех, кто его знал. Соболезнование команде Atlantic Group, компанию которую он создавал и был с 1992 года генеральным директором".
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Охереть, "челы" сидят, семьями бухают, а на столах рядом с бутербродами и икрой
с салатами валяются 16-ти зарядные "пистики". Во, бл., вечеринка. Во, бл., законы..
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И чем чаще все эти "пост-яныки" ОПЗЖ-исты будут собираться и играть в расейскую рулетку,
тем быстрее мы избавимся от всего этого дерьма, которое мешает нашей стране оторваться от кремлевской орды. Из 16-ти один - почти впустую.
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Ну так когда делать нехрен, начинают из себя Вильгельма Теля по-пьяни корчить. Вот и доигрался дебил.
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стандартный случай из истории "яныков" - выпал через.... форточку Розслідування загибелі Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари на Київщині перекваліфікували на умисне вбивство, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 446
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О каком доверии к полиции, вообще может идти речь Расследование гибели Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары на Киевщине переквалифицировано на умышленное убийство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2920
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Установить подробности никто не сможет, только будут себе цену набивать.
В Украине только нищие сидят в тюрьмах и это диагноз Украине, как государству.
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ну и понеслась... Джон Дон, каждый чел как остров в океане...не посылай узнать, по ком звонит колоеол...звонит по тебе... Та знаю. Вот только одна загвоздка: кто все эти люди? Какое отношение они имеют ко мне, моим близим, окружению? Громкое убийство? Та какая разница... Украина чуть ли не ежедневно хоронит своих героев, так чего мне переживать за двух алкашей, которые решили побаловаться с оружием под сливой? Не знали, что оружие убивает? Один ухнал, другому уже до сраки...да и мне тоже...
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санжары- порох
старицкий--порох????
каждую неде
лю трэш
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У нас тут -- пару дней тому -- мудила один, кучу людей настрелял...
Немец -- мусульман.
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22.02.20 18:43. Нацполиция расследует гибель предпринимателя Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство

22.02.20 21:59. Расследование гибели Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары на Киевщине переквалифицировано на умышленное убийство

Швидко перевзулись...
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Это только благодаря общественному мнению. Первая "версия" о "самоубийстве" была рассчитана на олигофренов и кретинов. Сразу было ясно, что прийти в чужую хату и "застрелиться" из оружия хозяина- бред бредовый. Но полиция не постеснялась очередной раз плеснуть жёлтеньким нам глаза, как ей это прекрасно удавалось в более неоднозначных случаях с "самоубийствами". А тут- не прокатило. Не прокатило открыть "дело о самоубийстве" на основании "показаний" двух заинтересованных лиц- предполагаемого убийцы (хозяина дома и пушки) и его жоны.
Остается только надеяцца, что рыговского алкаша Кожару всё таки посадят. Не за антиукраинские действия под патронатом Януковоща, так хоть за убийство одного из своей своры. За ним тоже, кстати, тосковать не стоит. Расследование гибели Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары на Киевщине переквалифицировано на умышленное убийство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8493
Аваков, ты хоть когда-нибудь поймешь, что авторитет и "позитивный имидж" полиции зарабатывается РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ, а не козочками в авиаторах и с селфи-палками? Расследование гибели Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары на Киевщине переквалифицировано на умышленное убийство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3579
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Аваков вже так перед хазяями прислужує, що здається мітить на президентське чи прем'єрське крісло
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А кто был его "хозяином" предыдущие 5 лет? Или тогда в полиции о нас всё было ОК?
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Максим Воронцов f3290d0a Это не так. Сначала, по показаниям свидетелей, возбудили дело по самоубийству. После проведения экспертизы переквалифицировали в умышленное убийство. Часто бывает наоборот - по факту смерти возбуждают по убийству, а после экспертизы - переквалифицируют на самоубийство. А "общественное мнение", здесь, ни на что не влияет. Если бы хотели что-то скрыть - порешали бы с экспертом, хотя это и сложно.
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Осталось найти подходящую кандидатуру на роль подозреваемого. План перехват не объявляли?
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Как не мог? Мог. Если у него руки 3-4 метра длиной, вполне мог.
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кожара-это редкая мразь...малорос и пропутинский у%****
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Если бы Кожара грохнул, он спрятал бы тело и никто об этом никогда не узнал бы...
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вам то откуда знать, что предпринял бы этот кожара?
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Странно, меня из неизвестных мне лично и погибших - больше смерть ЗСУ шников цепляет, чем каких-то илит.
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А ми гадали, шо ж таке повинно трапитись, щоб нарід перестав обговорювати Санжари. Зараз всі обговорюють шо там сталося у Кожари, а не Санжари.
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Та все там зрозуміло. Старицький отруївся грибами, перш ніж їхати до Кожари, тобто був вже приречений на страшні борошна та смерть. Тож куля зі стовбура лише полегшила його частку.
Тож ніхто ні в чому не винен.

P.S.: яка ж бо сумна новина )))0))0)))
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Ещё в 2009 году Народный депутат-"нунсо вец" Юрий Грымчак обвинял "регионала" Леонида Кожару, , в нетрадиционной сексуальной ориентации и наркомании.

"Пусть Леонид Кожара лучше объяснит своим коллегам из Партии регионов и другим депутатам, почему люди часто его видели как в Украине, так и за ее пределами в окружении лиц нетрадиционной ориентации в состоянии, которое напоминало тяжелое наркотическое опьянение, "- говорил Грымчак. Кожара обычный ПАССИВНЫЙ *****.
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Лучше бы он его обвинял в антиукраинской деятельности на благо мацквы. Бредятина. Старый пенёк, женатый на бабе к тому же. Будто больше не в чем его было обвинить! Превращал в фарс серьезные вещи твой Грымчак.
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В этой истории есть один позитивный момент, что возможно мы этого Кожару больше не увидим на телевизионных ток шоу, где он втирал нам разную пророссийскую сепарскую дичь.
Дайте людям из ОПЗЖ больше оружия!
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Та нічого тому кожарі не буде... Не та країна у нас щоб такі як кожара відповіли по закону...
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хорошо сидели, гудели, презентацию пистолета смотрели. тут голос из под стола "щас спою!". хазяйский собак кааааак залает. из под стола волк каааак прыгнет. и тикать. выстрел кааааак грохнет. пуля кааааааак срикошетит. и фсё. нэма бильше экс соратника овоща. такой себе "кушнарёв 2.0". кому интересно, шо було дальше, может глянуть расследование версии "кушнарёв 1.0".
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Расследование гибели Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары на Киевщине переквалифицировано на умышленное



бывший министр януковича кожара убил директора Интер ТВ??

вот енто зашквар

ахахаха




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Так це зрада чи перемога? Далебі, жінці набридло, вона й вистрілила ))
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переквалификация на умышленное убийство говорит лишь о том, что не смогли договорится о сумме взятки.
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Это закономерное последствие (и это только начало) политики властьпридержащих в отношении оружия. Я наивно полагал, что все владельцы оружия раз в три года проходят медкомиссию с участием психиатра, нарколога и других специалистов; условия хранения оружия, его сохранность проверяют органы теперь полиции как периодически, так и внезапно; экспертная служба проверяет исправность оружия и пополняет пулегильзотеку. Ан нет. От всех этих удовольствий ПОЖИЗНЕННО освобождены владельцы наградного оружия. Т.е. государство наградило оружием и "забыло" о нём до смерти награждённого лица. А награждённый, может заболеть, спиться, стать наркоманом, сойти с ума, постареть до маразма или просто до старческой немощи - государству это "не интересно". Кроме того, после смерти награждённого, если его наследники пожелают тайно и незаконно владеть наградным оружием и им хватит ума в этом добровольно не сознаться, то предьявить им будет нечего. А наградные арсеналы могут достигать абсурда. Например, Кролик Сеня Яйценюк (см. Википедию) за 2 года премьерства награждён 6(!) стволами, среди которых имеется даже пулемёт Максима и автомат Томпсона - тот самый, излюбленный американскими гангстерами "Томми-Ган" калибра 11,43-мм. Так шо у Сени есть возможность не выходя из дому отхватить целую очередь "куль в лоб".
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Найкумедніше домашнє відео "Сам собі Кушнарєв"...
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ну что кожара, готовься, откожарят тебя на нарах
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Хромающих атошников, волонтеров и детских врачей камера не зафиксировала в радиусе квартала от места убийства? А то мало ли, кто то решил всю страну дестабилизировать таким нехитрым способом!
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Портнов і Лукаш своїх ФСБешніків відмажуть...
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