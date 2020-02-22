 Розслідування загибелі Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари на Київщині перекваліфікували на умисне вбивство, - Нацполіція

Це уточнили в Управлінні комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що у будинку перебувало троє осіб: подружжя і їхній гість. Усі троє вживали алкогольні напої. Зі слів жінки, вона перебувала в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі в голову із пістолета господаря.

Для встановлення всіх обставин події тривають першочергові слідчі дії, зокрема призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну.

На цей час правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити із життям. А відтак за погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.