 Дегтярівський шляхопровід капітально відремонтують, інші мости столиці додатково обстежать на аварійність, - КМДА

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва.

"Ми маємо упередити такі ситуації, як сталася у п’ятницю ввечері на Дегтярівському шляхопроводі, де відбулося обсипання фрагментів захисного шару бетону. І це щастя, що не постраждали люди. Необхідно додатково перевірити всі шляхові споруди і демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху. А на тих мостах і шляхопроводах, що визначені для ремонту, активізувати роботи з оновлення. Погода дозволяє це робити", – наголосив мер Києва.

Як зазначили фахівці КК "Київавтодор", на Дегтярівському шляхопроводі тривають першочергові протиаварійні роботи. Це один із найстаріших шляхопроводів столиці, зведений ще в 1963 році. Із того часу його жодного разу капітально не ремонтували. На шляхопроводі запланований капремонт, фахівці вже завершують проєктувальні роботи. Після експертизи проєкту дорожники розпочнуть повне оновлення Дегтярівського шляхопроводу. Фахівці дорожніх служб столиці протягом минулого року здійснили обстеження шляхових споруд у столиці.

"Усього в Києві 171 конструкція мостів і шляхопроводів. 75 із них – і в передаварійному стані, бо їх не ремонтували по кілька десятиліть. Як, власне, і чимало доріг в місті. І сьогодні ми цю ситуацію виправляємо. Обсяги робіт великі, я розумію. Але ми маємо прискорити необхідні роботи на тих об’єктах, що визначили для термінового оновлення", – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, протягом останніх кількох років у Києві капітально відремонтували шляхопроводи, які не оновлювали з моменту відкриття. Зокрема, споруди на перетині вулиць Олени Теліги і Кирилівської (1963 року побудови), на перетині бульвару Гавела і проспекту Гузара (1977 року побудови), на вул. Алматинській (1959 року побудови), міст метро через Русанівську протоку (1964 року побудови).

Нагадаємо, 21 лютого шматки Дегтярівського мосту обвалилися на машину. У автомобіля розбито вітрове скло і пошкоджено капот.