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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (7331) Кличко (949) міст (359) ремонт (573)

 Дегтярівський шляхопровід капітально відремонтують, інші мости столиці додатково обстежать на аварійність, - КМДА

Мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам міста додатково обстежити столичні мости і шляхопроводи.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва.

"Ми маємо упередити такі ситуації, як сталася у п’ятницю ввечері на Дегтярівському шляхопроводі, де відбулося обсипання фрагментів захисного шару бетону. І це щастя, що не постраждали люди. Необхідно додатково перевірити всі шляхові споруди і демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху. А на тих мостах і шляхопроводах, що визначені для ремонту, активізувати роботи з оновлення. Погода дозволяє це робити", – наголосив мер Києва.

Як зазначили фахівці КК "Київавтодор", на Дегтярівському шляхопроводі тривають першочергові протиаварійні роботи. Це один із найстаріших шляхопроводів столиці, зведений ще в 1963 році. Із того часу його жодного разу капітально не ремонтували. На шляхопроводі запланований капремонт, фахівці вже завершують проєктувальні роботи. Після експертизи проєкту дорожники розпочнуть повне оновлення Дегтярівського шляхопроводу. Фахівці дорожніх служб столиці протягом минулого року здійснили обстеження шляхових споруд у столиці.

"Усього в Києві 171 конструкція мостів і шляхопроводів. 75 із них – і в передаварійному стані, бо їх не ремонтували по кілька десятиліть. Як, власне, і чимало доріг в місті. І сьогодні ми цю ситуацію виправляємо. Обсяги робіт великі, я розумію. Але ми маємо прискорити необхідні роботи на тих об’єктах, що визначили для термінового оновлення", – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, протягом останніх кількох років у Києві капітально відремонтували шляхопроводи, які не оновлювали з моменту відкриття. Зокрема, споруди на перетині вулиць Олени Теліги і Кирилівської (1963 року побудови), на перетині бульвару Гавела і проспекту Гузара (1977 року побудови), на вул. Алматинській (1959 року побудови), міст метро через Русанівську протоку (1964 року побудови).

Нагадаємо, 21 лютого шматки Дегтярівського мосту обвалилися на машину. У автомобіля розбито вітрове скло і пошкоджено капот.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177302
 
 
 Топ коментарі
 
у кацапських казках головний герой іван дурак. так що ти хочеш знати?
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они что то колят себе, так как нормальный человек об этом даже не подумает.
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Так то во-первых человек, во-вторых нормальный, а не эта вот...
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пока кусок моста не упадет на капот - Кличко не перекрестится
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Не везде капотами обошлось. На Отрадном кусок моста тётке на голову упал.
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Ну так если со времен Омельченко мосты вообще не ремонтировались могло ли быть иначе? Конечно нет. За последние 6 лет отремонтированы десятки мостов в Киеве.
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Да то понятно, но конкретно с тем мостом - еще до тётки они прекрасно знали, что мост надо делать.
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Да, еще его перекрыть нужно было. Там и так разъехаться почти нереально в час пик, потому что Шулявский майстрячат.
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Так тётке прилетело и перекрыли аж бегом и без напряга.
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Дежавю. Они уже наступали на Мариуполь - славно оз@лупились двухсотыми... Дегтяревский путепровод капитально отремонтируют, остальные мосты столицы дополнительно обследуют на аварийность, - КГГА - Цензор.НЕТ 7980
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они что то колят себе, так как нормальный человек об этом даже не подумает.
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Так то во-первых человек, во-вторых нормальный, а не эта вот...
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у кацапських казках головний герой іван дурак. так що ти хочеш знати?
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-- сыдю -- потылыцю чухаю -- шо это за Дегтярёвский мост в Киеве?

На карте глянул -- чужой Город кругом -- по названиям...
Но Сырец, явно! ... чы шо? *)
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...мне, как-то жаль и не жаль...*)
Чубаря 24/93 ... а ещё Затонского 18 А + Кардачи... -- шо-то там, уже не помню -- в посёлке...?
Но родился на Соломенке! -- в тех трёх домах-бараках наверху, у Площади, шо их тоже уже нету...*(
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А НА ХРЕНА КОЗЁЛ КЛИЧКО ПИАРИЛСЯ НА СВОЁМ СТЕКЛЯННОМ МОСТУ? КОГДА ЭТА СРАНЬ УЖЕ НАЖРЕТСЯ ?
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То что твориться в Киеве сейчас - ни в какие ворота уже не влазит . Пробки жуткие, фасады города неохайные, и т д.

ВИТАЛЯ ГОРОД НЕ ТЯНЕТ . Но ОКАЗЫВАЕТСЯ Ермак договорился с Джулиано Шо Кличко - хороший парень😀😀😀😀
Думаю, что киянам от действий ЭТОЙ ЛИМИТЫ никакого толку,
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За Кличка місто ремонтується жваво. Хоча якість не дуже.
Не думаю, що то провина Віталі - він всі будівництва та ремонти особисто інспектує
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Как бы Вам объяснить попроще - я живу в Братиславе : 60 км от Вены , езжу в Будапешт и т д
Я ВИЖУ КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОРОГИ В ГОРОДЕ - столице , и не столице.

То что сейчас творится с дорогами и развязками в Киеве- ЭТО НИЩЕЕ УБОЖЕСТВО
Кличко и его молодая команда НЕСПОСОБНЫ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ: которые проводил Омельченко
Грязь, расписаны фасады, на Ул Михайловской опять второй ряд занят парковками авто , что усложняет движение, Паркингов в центре города вообще нет : а про отсутствие горизонта в кварталах и говорит нечего - ВАКХАНАЛИЯ АБСУРДА
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В КГГА мабуть пожаліли грошей на архітектурний відділ, або головний архітектор вчився будувати в дитсадку у пісочниці.
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