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Все про:вірус (291) дезінформація (85) Росія (26523) США (6292) COVID-19 (222)

 Росія поширює фейк, що коронавірус запущений ЦРУ для економічної війни з Китаєм, - Держдепартамент США

Тисячі акаунтів у соціальних мережах, що мають відношення до Росії, могли використовуватися для тиражування дезінформації про те, що за поширенням коронавірусу COVID-19 стоїть ЦРУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними посадовців Державного департаменту, фейкові акаунти використовують у Twitter, Facebook та Instagram. Повідомлення розміщують на кількох мовах.

Зокрема, з акаунтів розміщують інформацію, що вірус, який спричиняє COVID-19, був біологічною зброєю, розробленою Центральним розвідувальним управлінням США. Це зробили нібито для того, щоб вести економічну війну з Китаєм.

Згідно зі звітом Державного департаменту, багато акаунтів раніше використовувати, щоб поширювати дружні до Росії повідомлення про війну в Сирії та протести "жовтих жилетів" у Франції.

Росія наразі не коментувала звинувачення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177300
 
 
 Топ коментарі
 
Не здивуюся якщо саме росіяни і запустили.
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Чи є десь в світі якесь гівно без мокшів?
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Та ні. Рейтинг свій Зєля просрав сам. Дякуючи природженій тупості.
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мармеладо-боты и кацапы - близнецы-братья.
тоже ведут подрывную деятельность, распускают слухи и пытаются сеять панику.
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китай покупает у сша миллионы тонн нефти.в кремле идиотизм процветает
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"В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь 2019 года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр."
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