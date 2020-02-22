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 Підозрюваного у привласненні бюджетних коштів в.о. голови селищної ради Затоки Бокого відсторонили

Київський райсуд Одесивід усунув від посади виконувача обов'язків голови Затоківської селищної ради Білгород-Дністровского району В'ячеслава Бокого,

Таке рішення винесла 22 лютого слідча суддя Юлія Федулєєва за клопотанням прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Заслухавши доводи сторін обвинувачення та захисту, суд постановив відсторонити від посади виконувача обов'язків голови Затоківської селищної ради строком на два місяці.

Представник обвинувачення під час виступу нагадав, що слідство має неспростовні докази про скоєння підозрюваним низки злочинів, згідно з ч. 5 ст. 191 (розтрата або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання посадовцями службовим становищем або організованою групою) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Варто зазначити, що інтереси Бокого на засіданні представляли чотири адвокати. Крім того, для його підтримки прибули кількадесят чоловіків спортивної статури.

Нагадаємо, 31 січня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у посадовців Затоківської селищної ради, яких підозрюють у розтраті багатомільйонних бюджетних коштів.

Правоохоронці розслідують факти можливої розтрати близько 6 мільйонів гривень, виділених на будівництво очисних споруд на території селища. Під час обшуків вилучено відповідну документацію та комп’ютерну техніку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177299
 
 
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отстранили и всё? а за краденный велосипед - 3 года дают! мораль - чем в Украине больше крадешь, тем спокойнее спишь!
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А харя то...ну блин швондеры одни и шариковы...и где вы их только берёте...
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