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 Політика України
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Все про:Крим (8785) Росія (26523) Микола Семена (3) Семена (32)

 Російська влада докладає багато зусиль, щоб фактично замінити населення в окупованому Криму, - Семена

Росія докладає серйозних зусиль, щоб змінити склад населення окупованого Криму за рахунок переселенців з території РФ.

Про це заявив кримський журналіст Микола Семена, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська влада докладає дуже багато зусиль, щоб фактично замінити населення Криму. У кожному місті будуються величезні житлові комплекси із школами, дитсадками, магазинами тощо, і туди заселяються приїжджі люди з Росії. Наприклад, якщо у нас населення Сімферополя раніше становило близько 350 тисяч, то зараз... понад 600 тисяч. Це ті люди, які приїхали звідти, і які уявлення не мають, як тут живуть люди, які нехтують кримчанами", - наголосив Семена.

За його словами, корінним кримчанам нині важко влаштуватися на більш-менш пристойну роботу.

"Було дуже багато завезено людей (з Росії. - Ред.) і розставлено на всіх керівних посадах. Кримчанам залишається бути на підпорядкованих посадах, виконавчих роботах", - зазначив Семена.

Нагадаємо, на окупованому півострові кримінальну справу проти журналіста Миколи Семени завели за те, що він заявив: "Крим - український".

22 вересня 2017 року. Залізничний районний "суд" Сімферополя виніс журналісту вирок: два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надане в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого 2020-го Семена повернувся на контрольовану Україною територію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177297
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть молятся козлорылые, чтоб мост оказался целый, когда они будут тикать с полуострова. Бо по мосту, или без моста - а тикать придётся. Российская власть прилагает много усилий, чтобы фактически заменить население в оккупированном Крыму, - Семена - Цензор.НЕТ 6483
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Реинкарнация империи зла идет полным ходом
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территория заново колонизируется кацапами, чтобы у Украины не было шансов ее вернуть
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Да там уже заменено,из трех миллионов крымчан осталось уже меньше двух а население возросло почти до четырех миллионов.
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4 млн без води? ну загнув, це фуйля якась. вони що сечу пють?
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Ну да, ну да, мордва мирныя страители,говноеды жопорукие
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Русская свинья, а воду провести в Крым слабо ?
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Мошенники в Крыму: кто остановит масштабные аферы с недвижимостью

https://crimea.mk.ru/incident/2019/02/18/moshenniki-v-krymu-kto-ostanovit-masshtabnye-afery-s-nedvizhimostyu.html
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Для любителів "мокшанського миру мишебратьев". На материкову Україну у кацапні ті ж плани. Замінити волелюбних українців мокшанами
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Не гальмуй, Рінат Ахмєтов в команді ЗЕ.
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Так він і в команді Януковича і Порошено і тепер ЗЕ... лише той президент, що прийде до влади і перше що він зробіть посадить по-життєво Ахметова..., лише та людина захоче реально поміняти життя простих людей в Україні....
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Костя, а посадил за что? Или вернемся в совок, посадим а статью потом подберем?
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Меня больше волнует что это голодные кацапи будет лезть в Херсонскую область после развала России. Будут клеятся в братстве и засыррать Украину . А украинцы как всегда , все простят и будут кормить козломордных
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Там на военной базе ничего не растёт,московская Орда может только китайскую армию туда перебросить.
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которая себя будет кормить и ордынскую заодно.
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Не нужно особо переживать по этому поводу. Когда после освобождения Крыма украинская власть начнёт навёрстывание своих "потужных реформ" в экономике, медицине, соцобеспечения, каждый из этих россиян позавидует мёртвым!
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А на каком законном основании, в этом случае, будут там находиться граждане *********?
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Зверніть увагу на цікаву карту України1918 року. (сайт Радіо Свобода) Назва мапи: «Загальна карта України. Зладив М. Дячишин. Заходом i накладом час. "Свобода", орґану Українського Нар. Союза в Америцї». (Щоб відкрити мапу у значно більшому форматі, натисніть на зображення. Відкриється у новому вікні). Подивіться де знаходиться Білгород, східний кордон і т. д.:→ https://gdb.rferl.org/CD38A2F9-9EA4-4654-9B31-750D13CAC7DF.jpg
PS: До речі, коли Україні відійшов Крим то відповідна частина наших північних земель відійшла россії (як компенсація за територію). Про цей факт чомусь наші політики і політолухи "забули"
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Украинцам надо выбирать нормальную проевропейскую власть а не всякую зелень, и работать над вступлением в НАТО и ЕС. ОРДИЛО и Крым европейской Украине и нахрен не нужны. Сейчас на меня накинутся, но на самом деле и Кубань же Украина. и Белгород, Воронеж, даже Суздаль и Владимир с Новогородом, как и Холм иПеремышль. И что? Живем же как то без этих территорий уже сотни лет.
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Відомий російський блогер Ілля Варламов розповів про стан окупованого Севастополя через чотири роки після анексії Криму
«Уже чотири роки Севастополь живе під прапором Росії, але стає тільки гірше. Крим міг бути чудовим європейським курортом, а Севастополь - його головним місцем сили. Все загиджено, всюди якийсь бардак, якісь шалмани … Питаєш місцевих» хто це зробив? «, Тобі кажуть -» українці», «хохли»!
Кримнаш

Російська влада докладає багато зусиль, щоб фактично замінити населення в окупованому Криму, - Семена - Цензор.НЕТ 3092
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Да вообще не проблема в случае ухода паРаши всех завезенных после 14.02 нах всед за паРашей
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А в чём суть и смысл рокировки, когда одних придурков меняют на других придурков? Російська влада докладає багато зусиль, щоб фактично замінити населення в окупованому Криму, - Семена - Цензор.НЕТ 6683
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