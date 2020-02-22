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 Одного воїна поранено через підрив на невідомому пристрої, від початку доби - 7 ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, а ДРГ противника намагалася прорватися через лінію зіткнення в районі Новотошківського.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
у районі Новомихайлівки – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 9 мін;
неподалік з Старогнатівкою – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету – 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням  на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по наших позиціях, а саме:
неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 10 мін;
у районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 2 міни, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Розведення військ не захистить нас від російської агресії

Сьогодні вночі була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське.
Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку. У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила.  Ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донецькому напрямку, втрат немає, - Міноборони

Сьогодні, 22 лютого, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник зазнав поранення. Постраждалого оперативно було доставлено до медичного закладу та надана кваліфікована допомога.

Нагадаємо, вночі 22 лютого штурмова група 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ зробила спробу атакувати опорний пункт 1-го батальйону 93-ї механізованої бригади поблизу висоти 195 біля села Кримське на Бахмутськой трасі. Противник тікав, на дорозі за 70 метрів від позицій ЗСУ кинули одного свого пораненого. За інформацією Цензор.НЕТ, у найманця виявили документи на ім'я: Лазарєва Андрія Олександровича, 27.05.2000 року народження, 1-й батальйон 4-ї бригади. Підрозділи цієї ж бригади атакували позиції на сусідній ділянці 72-ї бригади 18 лютого. У Лазарєва був при собі автомат АК-74, гранати, розвантаження російського виробництва. Він помер від втрати крові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177296
 
 
 Топ коментарі
 
Якесь безглуздя. Зеленський же подивився в очі свого російського колеги і побачив у них бажання миру.
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потрібно не в очі фуйлу заглядати, а в зуби бити.
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Якесь безглуздя. Зеленський же подивився в очі свого російського колеги і побачив у них бажання миру.
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потрібно не в очі фуйлу заглядати, а в зуби бити.
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В якій паралельній реальності ви побачили Оманського сцикуна б*ющого Ху@ла в зуби???
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ні в якій...
мене просто роздратувала не чоловіча позиція нашого хлюпчика
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Ого. Я такі очі вже бачив. У хазяйки наркопритону. Мене викликали бо її хахаль передознувся.
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если заглянуть в эти глаза, то можно увидеть пустоту.
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а что главнокомандующий сказал об этом?
опять батарейка на видеокамере села?
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А зеля сказал бы так - на неизвестном кстройстве заложенном неизвестно кем!
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Это все безлаберность командования,шляются кому не лень по тылам нулевки.Мое мнение что между нулевкой и вторым эшелоном наших ВСУ не должно находится никого,если надобно то выселить оттуда всех посторонних принудительно в целях их же безопасности вот и не будет ни диверсантов ни саботажников.
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Повстанцы Сирии отбили поселение Маара в провинции Идлиб Герои держатся не смотртя на потоянные атаки авиации Путлера и артиллеррии Асада В Идлибе гуманитарная катастрофа и гибнут каждый день люди Где реакция мирового сообщества? Чего 200 стран не могут наказать маньяков скидывающих бочки со взрывчаткой на села?
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Надо вмазать по боевикам артиллерией и авиацией! Путин не объявит нам войну по эконономическим и политическим причинам Мы могли бы освободить Донбасс и Луганск Местное население ихтамнетов будет рвать зубами Чего мы имея самолеты и танки отвечаем рогатками на обстрелы с Градов и минометов крупного калибра? Чего мы не призываем граждан России к партизанскому движению против Путлера? Что должен сделать Путя чтоб мы нанесли по ДНР удар? Он и больницы бомбил и анексировал Абхазию и чавил флаги Украины танками Мы должны молчать и слепо чтить Нормат? Минск это синоним войны!
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Мы помним резню чеченского населения армией КГБ России в городе Самашки Информацией о ДНР и оружии России снабжайте бойцов АТО ибо Ленин говорил: Учится и изучать врага это путь к победе нам ним.Сепары не пройдут! Донбасс и Крым Украина!
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Год 1933 геноцид украинцев сталинистами. Год 1941 начало геноцида евреев и цыган союзниками Сталина в лице Гитлера и Муссолини. Год 1994 страшный геноцид Тутси в Руанде. Год 1994 начало геноцида чеченцев и русских шайкой Ельцина. Год 2014 начало геноцида украинцев, дончан и русских путиноидами и кадыровцами на Донбассе под лозунгами мистический и таинственной Новороссии. Год 2011 начало геноцида арабов Асадом и Путлером. Кто следующий? Нет Дьявола в мире? Нам убьют если мы не будем воинственные.
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