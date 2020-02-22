 Дітям окупованого Криму вкладають у голову, що нічого хорошого за України не було, - Семена

Про це заявив кримський журналіст Микола Семена, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я дуже переживаю за нове покоління. Я хотів би сказати, що дуже боюся, що це покоління вже втрачено. Ви не можете уявити, яка дезінформація, які інформаційні спецоперації (проводяться в Криму Росією. - Ред.). Дітям, які перебувають у цих школах, вкладаються (у голови. - Ред.) сенси про кримське минуле України, про те, що нічого позитивного і хорошого не було, (вкладають. - Ред.) негативну інформацію про Україну загалом, і не тільки про українську владу, а про український народ загалом. Це дуже страшно", - сказав Семена.
Нагадаємо, на окупованому півострові кримінальну справу проти журналіста Миколи Семени завели за те, що він заявив: "Крим - український".
22 вересня 2017 року. Залізничний районний "суд" Сімферополя виніс журналісту вирок: два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.
Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надане в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.
28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.
18 лютого 2020-го Семена повернувся на контрольовану Україною територію.
Русские в Крыму - это в основной массе переселенцы 1,2 максимум третьего поколения.
После депортации крымских татар, их составами переселяли из России. Кстати, селили их в дома крымских татар, где им доставалось все от последних: домашняя утварь, мебель, скот и все остальное. Миф о том, что крыские татары были предателями, придуман для того, что бы их выселить и русские, я думаю, не чувствовали себя ворами и ничтожествами, живя в их домах и пользуясь всем их имуществом. Одним их условий возвращения крымских татар в 90-х годах в Крым, было условие, что они не будут претендовать на дома и земельные участки их родителей и предков.
Пройдет несколько лет, и Украине опять придется отстраивать Крым. Не впервой!
Хто такі "русские"у вашому розумінні?
Народ? Такий народ дійсно існував у часи Древньої Русі під керівництвом шведів з двома столицями, в Новгороді і в Києві. Шведи виловлювали і переплавляли в якості рабів ЗА ГРОШІ цей "народ русский" до Константинополя. Але після шведів, цей "народ" завоювали монголо-татари, і досі цей "народ" очолюють на території ********* как-цап-стану ті ж монголо-татари, лише змінили прізвища (Кутуз на КутузОВ, Шеремет на ШереметЬЕВ ...). Правда, центр перемістився з Києва і Новгорода до Москви.
Національність? Наскільки я собі уявляю, на той час, національність була скоріше абстрактним уявленням і дуже відрізнялася від ********* розуміння цього поняття, бо залежала лише від мови і віри.
Мова і віра для завойовника, були елементами закабалення місцевих аборигенів (фіно-угрів) так званими "русскими дворянами", які по суті виявилися нащадками монголо-татар.
Всі нащадки Орди мали два імені, одне монгольське, одне слов'янське. Гарно володіли обома мовами. Нічим не відрізнялися від наших депутатів.
На час найактивнішого закабалення монголо-татрами древніх "русских", українська територія вже була у складі Литовського князівства. Тому ми трохи відрізняємося від ******** "русских".
******** "русских" правильно називати РОСІЯНАМИ, по ******** назві їхньої країни.
Чому б не відштовшнутися від іншиш (відмінних) теорій, яких БЕЗЛІЧ?
Я не проти.
Було б з ким аргументовано сперечатися.
А тепер, по суті того, що ви сказали.
Ми не повинні думати лише про Крим.
На мою особисту думку, вимальовується набагато позитивніший план.
Бо черговий розвал імперії не за горами.
Не все так погано, як здається на перший погляд.
Вы же углубились в историю и то, что россияне не имеют никакого права называться русскими я полностью согласен. Нет такого народа и не было земель русских на территории наРФии.
БУВ ТАКИЙ РУСЬКИЙ НАРОД, в межах окресленої території радянськими археологами (з уточненнями на сході).
Але, пишатися тим, що ти належав до нащадків тих РУСЬКИХ рабів, це так само, як негрові пишатися, що він раб.
Тут мова йдеться навіть не про "славу как-цап-стану".
Наші сьогоднішні помилки відгукнуться нам завтра, і ляжуть на голови наших дітей і онуків.
Нинішній Крим, це не така вже й складна проблема, бо існують на багато складніші проблеми.
Просто ХТОСЬ НАРЕШТІ МАЄ ЗАХОТІТИ ВИРІШУВАТИ "ПРОБЛЕМУ" КРИМУ.
Можна розмовляти англійською мовою і при цьому бути українським і зрадником і патріотом.
Я не розумію, чому Petr Ivanov cd2b39c3 на українському форумі розмовляє МОВОЮ ОКУПАНТА *****?
ТИ З КАК-ЦАП-СТАНУ?
ТУДА ТЕБЕ ДОРОГА!
Тоді чому ховаєшся під німецьким прапором?
Відкрий форуму своє справжнє обличчя, как-цапо-рилий
Чого ти боїшся?
Многие забывают: Кто старое помянет ...
"Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей.
ВИДЕО
Ведущая российского пропагандистского телеканала "Вести: Приморье" расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, курьезная запись не попала в эфир, однако была опубликована в соцсетях и быстро распространилась по сети.
Ведущая перечисляла, на что инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации и другие получающие льготы россияне, могут потратить полагающиеся им около 1500 рублей: около 900 рублей - на медикаменты, 137 рублей - на путевку в санаторий, а остальные - на проезд в международном транспорте к месту лечения и обратно.
После слов о деньгах, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
"Я старалась, вы слышали", - сказала она, извинившись перед коллегами и пытаясь унять смех