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 Політика України
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Все про:Крим (8785) пропаганда (1346) Микола Семена (3) Семена (32)

 Дітям окупованого Криму вкладають у голову, що нічого хорошого при Україні не було, - Семена

Молодому поколінню в окупованому Криму вкладають у голову сенси, що нічого хорошого і позитивного при Україні не було.

Про це заявив кримський журналіст Микола Семена, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дуже переживаю за нове покоління. Я хотів би сказати, що дуже боюся, що це покоління вже втрачено. Ви не можете уявити, яка дезінформація, які інформаційні спецоперації (проводяться в Криму Росією. - Ред.). Дітям, які перебувають у цих школах, вкладаються (у голови. - Ред.) сенси про кримське минуле України, про те, що нічого позитивного і хорошого не було, (вкладають. - Ред.) негативну інформацію про Україну загалом, і не тільки про українську владу, а про український народ загалом. Це дуже страшно", - сказав Семена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконно засуджений у Криму журналіст Семена прибув до Києва, він отримає повне соцзабезпечення від держави, - Денісова. ФОТО

Нагадаємо, на окупованому півострові кримінальну справу проти журналіста Миколи Семени завели за те, що він заявив: "Крим - український".

22 вересня 2017 року. Залізничний районний "суд" Сімферополя виніс журналісту вирок: два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надане в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого 2020-го Семена повернувся на контрольовану Україною територію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177294
 
 
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Правильно . Быдлом и Украине будет легче управлять
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та что там те детишки в Крыму.. тут подобных - 73%, которым зомбоящиком внушили то же самое...
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Тролляка, ти не думай що тебе досі ніхто не розкусив.
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У кацапни пропаганда первое оружие, и надо признать весьма робастое. А наши ЗЕокупанты украинские каналы отключили, теперь только кацапские смотрите. Ну и на кого работает эта шакалья ЗЕлёная свора??
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А детям в школах юго востока вкладывают на русском языке в голову, что ничего хорошего в независимой Украине,но если вместе как раньше,то будет всё как раньше,и всё это делается за бюджетные деньги украинцев.
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Сами сравнят и сделают выводы. Сейчас не совок с железным занавесом. К тому же после школы многие едут в Украину учится.
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мне не интересно, бабушка, препинаться м тобой, кто из нас ишак, потому что, всем известно, что Ишак сидит в ОПе. А при моем дедушке ишаков в правительстве не было.
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при украине крымские татары вернулись на историческую родину.теперь их прессуют что и в 1944 году,когда их семьями грузили в скотовагоны и течении суток отправили на просторы архипелага гулаг
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Ну а что хорошего детям может быть на ВОЕННОЙ БАЗЕ Крым?...где каждый день смертью пахнет. Дітям окупованого Криму вкладають у голову, що нічого хорошого при Україні не було, - Семена - Цензор.НЕТ 269
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-- меня уже почти забанили ... -- мне хорошо! *)
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Как по мне пусть внушают. А еще лучше пусть сразу учат как хорошо было в совке в 1937 году. Коньки и буденновки им в помощь
Дітям окупованого Криму вкладають у голову, що нічого хорошого при Україні не було, - Семена - Цензор.НЕТ 49
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Сейчас детям везде хорошо. Мы и классы убирали, и доски вытирали, и за мелом ходили в школе.
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Сьогодні я спілкувався з людьми, які були у Горлівці, Костянтинівці та Слав'янську. Цікаво, що за їхніми словами у Горлівці живуть жахливо, але багато хто вважає це нормальним. Костянтинівка та Слав'янськ живуть набагато краще, ніж Горлівка, але вистачає незадоволених. Тобто пропаганда діє.
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командный состав красной армии и коммунисты позорно бежали из крыма в новороссийск.загрузив свои пожитки на корабли военного флота.оставив младший командный состав оборонять полуостров в 1941 году.
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и что?в калининграде немцев нет,но если что,они аж бегом к германии присоединятся!холодильник ничто не победит Дітям окупованого Криму вкладають у голову, що нічого хорошого при Україні не було, - Семена - Цензор.НЕТ 259
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Уважаемые детки Крыма, при Украине люди ехали в Крым на отдых и это являлось хлебом для ваших родителей и вас, но даже тогда туристов зазывали в заведения, то есть бизнес крутился на количестве отдыхающих. А сейчас к вам едет меньше людей, благодаря президенту России, который для того чтобы удержаться при власти забрал у вас туристов и следовательно прибыль для ваших родителей и вас.
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да и взрослое поколение 70 х г рождения в самой Украине понимает что хорошего за эти годы самостийности и незалежности у нас ничего хорошего не было и не будит .основные достижения этих 28 лет ... уничтожено производство...сельское хозяйство.. повальная бедность и нищета геноцид украинского народа властями .
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